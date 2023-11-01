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Proxy para eBay

Pacotes IPv4 para dimensionar suas tarefas. Oferece suporte a HTTP/HTTPS/SOCKS5, entrega automática após o pagamento, tráfego ilimitado e acesso à API.

Configure seu plano →
Sem mediçãoSem cobrança por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última geração
Até 80 GbpsUplink por servidor
REST + MCPProvisione e gerencie por API

Monte com proxies para eBay.

Monte um plano para sua carga de trabalho exata. Escolha o tipo de proxy, as localizações, a quantidade de IPs, o período de cobrança e o suporte UDP opcional — o preço é atualizado na hora.

Vários países em um pacote, IPs extras na lista de permissões ou mais conexões?Configure no painel

Quatro maneiras de comprar proxies.
Uma delas atende a esta carga de trabalho.

Todos os endereços da FineProxy usam IPv4. Os proxies de datacenter, dedicados e ISP permanecem estáticos durante o período do plano; os proxies rotativos mudam a cada solicitação. Os planos estáticos incluem tráfego ilimitado. A opção destacada corresponde ao principal caso de uso desta página: Rotativo.

Pacote de datacenterVendido em blocos, compartilhadoDedicadoPessoal, a partir de um único IPISPEndereços estáticos registrados por ISPRecomendado aquiRotativoCobrado em créditos de API
Ideal paraBots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
Usuários por endereçoAté 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.Até 5Pool compartilhado
Confiança da plataformaPadrãoASN de datacenterAlta — exclusivoAlta — registrado por ISPVaria conforme o pool
Preço a partir de$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pedido mínimo100 IPs1 IP100 IPs2,5 milhões de créditos
Permanência do endereçoEstático durante o períodoEstático durante o períodoEstático durante o períodoMuda a cada solicitação
Largura de bandaSem mediçãoSem mediçãoSem mediçãoCréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
UDP / chamadas de vozAdicional opcionalAdicional opcionalAdicional opcionalIndisponível
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticaçãoLista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Chave de API
Ver planosVer planos dedicadosVer planos ISPVer planos
Recomendado aqui

Rotativo

Cobrado em créditos de API

Ideal para

Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.

Usuários por endereço

Pool compartilhado

Confiança da plataforma

Varia conforme o pool

Preço a partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pedido mínimo

2,5 milhões de créditos

Permanência do endereço

Muda a cada solicitação

Largura de banda

CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.

UDP / chamadas de voz

Indisponível

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticação

Chave de API

Ver planos

Pacote de datacenter

Vendido em blocos, compartilhado

Ideal para

Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.

Usuários por endereço

Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.

Confiança da plataforma

PadrãoASN de datacenter

Preço a partir de

$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos

Dedicado

Pessoal, a partir de um único IP

Ideal para

Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.

Usuários por endereço

1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.

Confiança da plataforma

Alta — exclusivo

Preço a partir de

$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.

Pedido mínimo

1 IP

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos dedicados

ISP

Endereços estáticos registrados por ISP

Ideal para

Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.

Usuários por endereço

Até 5

Confiança da plataforma

Alta — registrado por ISP

Preço a partir de

$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos ISP

Principais localizações de proxy

As oito localizações de proxy mais escolhidas pelos clientes da FineProxy.

Ver todas as localizações

Conecte uma vez.
Depois, basta pedir.

A FineProxy oferece um Servidor MCP: cole uma URL no seu agente e ele receberá 49 ferramentas do painel — compras, renovações, rotação de IP, listas de permitidos, análise de uso, faturas e suporte. As mesmas operações estão disponíveis por uma REST API se preferir escrever as chamadas por conta própria.

Depois, basta dizer

  • Compre um plano rotativo de 10 milhões de créditos para coleta de anúncios no eBay
  • Adicione à lista de IPs permitidos 203.0.113.7 para meu eBay serviço de proxy
  • Exporte meu eBay listas de proxies como JSON
  • Mostre qual serviço de proxy para eBay teve a maior taxa de erro hoje
  • Mostre o status e detalhes de cobrança para meu eBay serviços de proxy
Saiba mais Crie uma chave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie o Claude depois de salvar a configuração. As 49 ferramentas da FineProxy aparecerão na lista de ferramentas disponíveis.

O que o agente não fará — não importa o que você peça

Gastar seu dinheiro

Seis ferramentas afetam o saldo e todas precisam de wallet:spend. Não conceda esse escopo à chave e o agente poderá executar todo o restante.

Pagar mais que o valor cotado

Cada compra inclui o expected_total_cents da cotação. Se houver diferença de um centavo, a chamada é rejeitada e nada é cobrado.

Cancelar por impulso

As duas ferramentas irreversíveis não funcionam sem confirm=true. O encerramento não pode ocorrer como efeito colateral.

Cobrar duas vezes

Chamadas financeiras usam uma idempotency_key. Uma nova tentativa após timeout liquida a mesma cobrança, não uma segunda.

MCP: 49 ferramentas · 9 escopos de permissãoJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sem estadoAPI REST: 49 operações · OpenAPI 3.1

Configuração manual

Escolha seu sistema operacional, navegador ou aplicativo de proxy para ver um guia de configuração passo a passo.

TODAS AS INTEGRAÇÕES

Sistemas

Navegadores

Aplicativos

Criado para velocidade.
O tráfego nunca é medido.

A FineProxy manteve até 500 Mbps em nossos testes padrão com servidores remotos. Em cargas de scraping, o limite geralmente era a taxa do site de destino, não o proxy.

Método de teste: 1.973.500 tentativas de conexão, além de testes simultâneos de até 96 threads por um único IP de proxy.

500 Mbps

por proxy em testes padrão com servidores remotos

99.97%

das conexões estabelecidas em 1.973.500 solicitações

96

threads simultâneas em um IP sem perda de desempenho

0

limites de largura de banda — tráfego ilimitado em todos os planos

AMD EPYC dedicado

Nossos próprios servidores, sem vizinhos em VPS compartilhada disputando a porta.

Sub-redes próprias

Os IPs vêm de faixas que possuímos, não são revendidos de outro provedor.

Uplink de 80 Gbps

Margem de capacidade por servidor — não é uma promessa para uma única sessão de proxy.

Tier III / IV

Datacenters com energia e refrigeração redundantes em nossas localizações.

Observações do teste

A vazão real depende da rota, do destino, das condições de rede e da configuração e desempenho do equipamento do usuário. Um notebook em uma conexão doméstica de 500 Mbps atingiu cerca de 468 Mbps na prática, enquanto servidores remotos chegaram a 500 Mbps em testes padrão. Em testes excepcionais com servidores de alto desempenho configurados corretamente na Europa e nos EUA, a vazão chegou a 700 Mbps; esse não é um resultado típico por sessão.

Cada afirmação nesta página, nas palavras de outros clientes.

Opiniões relevantes de clientes, selecionadas de um pool de avaliações verificadas e vinculadas à fonte original.

2011fornecendo proxies desde

Velocidade sob carga

Serviço de proxy incrivelmente confiável com excelente tempo de atividade. Não enfrentei nenhum problema grave desde que comecei a usá-lo. Definitivamente vale o investimento se você precisa de conexões de proxy consistentes.

rmds901Norton Safe Web, Este anoFonte

Fineproxy tem sido um trocador de jogo para minhas ferramentas de SEO. IPs limpas e conexões estáveis mantêm meu trabalho suave e ininterrupto.

MudKixSaasHub, Ano passadoTraduzido do inglêsFonte

Acesso por API e agente

Fornecem APIs para os utilizadores obterem proxies a partir do seu site. Embora o apoio ao cliente não falasse inglês muito bem, esforçou-se bastante para me ajudar. Também disponibilizam a troca de IP após sete dias.

Anonymous UserTrustpilot, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

Um serviço muito conveniente para aqueles que precisam de proxies sem configuração complicada. Tudo começa rapidamente, há vários países disponíveis, e uma seleção decente de planos. Eu usei o proxy para análise e trabalho de automação e estava completamente satisfeito com os resultados

EvgeniyDieg, Este anoTraduzido do inglêsFonte

Contas em operação

Qualitativo, rápido e estável proxy de trabalho, Eu estou muito feliz, isso é exatamente o que eu precisava. No meu país (Ucrânia) muitos sites e redes sociais estão bloqueados, agora este problema está resolvido. Preços estão agradavelmente satisfeitos, para um número enorme de proxy (1000+) Eu estou pagando apenas 20 dlrs, é mais barato e mais rápido do que um proxy que você não vai encontrar em lugar algum, por isso eu recomendo este serviço para você.

Darya MolchanovaPlataforma interna da FineProxyTraduzido do inglêsFonte

Todos têm seu direito à liberdade e agora eu tenho a um preço muito modesto. Desde que eu tenho uma assinatura não houve nenhum problema de velocidade ou inacessibilidade e agora eu posso participar em todas as atividades sociais dos meus amigos no exterior. Além disso, nenhuma proibição é claro) A configuração foi suave e fácil. O apoio FineProxy é bastante responsivo e útil.

Vadim MikoyanPlataforma interna da FineProxyTraduzido do inglêsFonte

As avaliações são citadas na íntegra. Quando um cliente levantou uma questão que podíamos responder, nossa resposta na plataforma original é exibida junto.

Todas as avaliações de clientes
Quais tarefas no eBay exigem proxies com mais frequência?Proxies são usados

Proxies são usados para scraping de catálogos e páginas de produtos, monitoramento de preços, coleta de dados de vendedores, lances automatizados, gerenciamento de anúncios e operação de múltiplas contas em um único sistema.

Qual tipo de proxy funciona melhor para o eBay?Depende do que

Depende do que você está fazendo. Para scraping de listagens, monitoramento de preços ou extração de dados analíticos — proxies datacenter dão conta do recado. São rápidos, baratos por IP, e você pode obter quantos precisar. Para qualquer coisa vinculada a contas — gerenciar perfis de vendedor, fazer lances — o ideal são proxies ISP ou residenciais. O eBay presta mais atenção à atividade de contas, e IPs de datacenter podem levantar alertas nesses casos.

Devo usar um proxy separado para cada conta no eBay?Sim

Sim, sempre. Uma conta por IP é a regra básica. Se o eBay detectar duas contas fazendo login pelo mesmo endereço, ambas podem ser sinalizadas. O mesmo vale para as diferentes partes da sua configuração — mantenha o scraper em IPs separados da gestão de contas. Fica muito mais fácil identificar o que deu errado se algo falhar.

Posso usar os mesmos proxies para a API do eBay e para automação de navegador?Sim

Sim. Seus proxies não se importam se o tráfego vem de uma chamada de API ou de um navegador headless. Apenas garanta que não está misturando IPs entre tarefas que não devem compartilhá-los — mantenha o scraping via API e o gerenciamento de contas em pools separados.

O que devo observar em proxies para o eBay?Uptime em

Uptime em primeiro lugar. Se um proxy cair no meio de uma sessão, o eBay pode sinalizar a troca de IP. Depois disso — baixa latência e largura de banda suficiente para que as requisições não expirem. IPs limpos também importam: se o usuário anterior teve aquele endereço bloqueado, você herda o problema. E você quer um provedor que permita adicionar mais IPs sem burocracia quando precisar escalar.

Como faço para lidar com um volume maior de requisições?Adicione mais IPs

Adicione mais IPs ao seu pool. Distribua a carga para que nenhum endereço seja sobrecarregado. Se estiver fazendo rotação, mantenha a lógica simples — troque o IP a cada requisição ou após um intervalo definido. Não é necessário reescrever nada no seu código. Apenas mais IPs, mesma configuração.

O que faço quando o eBay começa a bloquear minhas requisições?Não mexa no

Não mexa no código primeiro — geralmente é um problema de IP, não de lógica. Tente mudar para IPs mais limpos ou adicionar mais endereços à rotação. Se você estiver sobrecarregando os mesmos endpoints com muita rapidez e poucos IPs, o eBay vai reagir. Distribua as requisições, reduza um pouco a frequência por IP e certifique-se de que seus padrões de acesso não pareçam um bot acessando a mesma página 500 vezes por minuto.

Quantos proxies preciso para fazer scraping de um grande volume de anúncios no eBay?Depende da sua

Depende da sua velocidade e volume. Uma estimativa geral: se você enviar uma requisição a cada 3–5 segundos por IP, um único proxy consegue processar cerca de 700–1.200 requisições por hora. Para coletar 50.000 anúncios em um dia, você precisaria de aproximadamente 20–30 proxies datacenter rodando em paralelo com intervalos adequados. Para 200.000+ anúncios, planeje ter 80–100 IPs ou mais. Comece sempre com menos IPs e vá escalando — é mais fácil aumentar a capacidade do que se recuperar de um bloqueio em massa por ter forçado demais rápido demais.

Posso usar proxies gratuitos no eBay?Tecnicamente sim

Tecnicamente sim, mas na prática é uma péssima ideia. Proxies gratuitos são compartilhados por centenas ou milhares de usuários, o que significa que os IPs quase certamente já estão sinalizados ou bloqueados no eBay. Eles também são lentos, instáveis e frequentemente ficam offline sem aviso — o que provoca trocas de IP durante a sessão, comportamento que o eBay interpreta como suspeito. Pior ainda: operadores de proxies gratuitos podem ver todo o seu tráfego, incluindo credenciais de login, se a conexão não for criptografada de ponta a ponta. Para scraping, proxies gratuitos vão desperdiçar mais tempo do que economizar. Para qualquer coisa que envolva contas, representam um risco real de segurança.