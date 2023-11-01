Proxy para eBay
Pacotes IPv4 para dimensionar suas tarefas. Oferece suporte a HTTP/HTTPS/SOCKS5, entrega automática após o pagamento, tráfego ilimitado e acesso à API.
Monte com proxies para eBay.
Monte um plano para sua carga de trabalho exata. Escolha o tipo de proxy, as localizações, a quantidade de IPs, o período de cobrança e o suporte UDP opcional — o preço é atualizado na hora.
Carregando os planos atuais…
Acrescenta 50% ao preço-base do plano. Funciona por SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para jogos, VoIP e streaming.
Quatro maneiras de comprar proxies.
Uma delas atende a esta carga de trabalho.
Todos os endereços da FineProxy usam IPv4. Os proxies de datacenter, dedicados e ISP permanecem estáticos durante o período do plano; os proxies rotativos mudam a cada solicitação. Os planos estáticos incluem tráfego ilimitado. A opção destacada corresponde ao principal caso de uso desta página: Rotativo.
|Pacote de datacenterVendido em blocos, compartilhado
|DedicadoPessoal, a partir de um único IP
|ISPEndereços estáticos registrados por ISP
|Recomendado aquiRotativoCobrado em créditos de API
|Ideal para
|Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.
|Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.
|Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.
|Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
|Usuários por endereço
|Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.
|1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.
|Até 5
|Pool compartilhado
|Confiança da plataforma
|PadrãoASN de datacenter
|Alta — exclusivo
|Alta — registrado por ISP
|Varia conforme o pool
|Preço a partir de
|$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês
|$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.
|$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Pedido mínimo
|100 IPs
|1 IP
|100 IPs
|2,5 milhões de créditos
|Permanência do endereço
|Estático durante o período
|Estático durante o período
|Estático durante o período
|Muda a cada solicitação
|Largura de banda
|Sem medição
|Sem medição
|Sem medição
|CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
|UDP / chamadas de voz
|Adicional opcional
|Adicional opcional
|Adicional opcional
|Indisponível
|Protocolos
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autenticação
|Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
|Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
|Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
|Chave de API
|Ver planos
|Ver planos dedicados
|Ver planos ISP
|Ver planos
Rotativo
Cobrado em créditos de API
Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
Pool compartilhado
Varia conforme o pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 milhões de créditos
Muda a cada solicitação
CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
Indisponível
HTTP, SOCKS5
Chave de API
Pacote de datacenter
Vendido em blocos, compartilhado
Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.
Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.
PadrãoASN de datacenter
$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês
100 IPs
Estático durante o período
Sem medição
Adicional opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
Dedicado
Pessoal, a partir de um único IP
Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.
1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.
Alta — exclusivo
$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.
1 IP
Estático durante o período
Sem medição
Adicional opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
ISP
Endereços estáticos registrados por ISP
Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.
Até 5
Alta — registrado por ISP
$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês
100 IPs
Estático durante o período
Sem medição
Adicional opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
Principais localizações de proxy
As oito localizações de proxy mais escolhidas pelos clientes da FineProxy.
Conecte uma vez.
Depois, basta pedir.
A FineProxy oferece um Servidor MCP: cole uma URL no seu agente e ele receberá 49 ferramentas do painel — compras, renovações, rotação de IP, listas de permitidos, análise de uso, faturas e suporte. As mesmas operações estão disponíveis por uma REST API se preferir escrever as chamadas por conta própria.
Depois, basta dizer
- Compre um plano rotativo de 10 milhões de créditos para coleta de anúncios no eBay
- Adicione à lista de IPs permitidos 203.0.113.7 para meu eBay serviço de proxy
- Exporte meu eBay listas de proxies como JSON
- Mostre qual serviço de proxy para eBay teve a maior taxa de erro hoje
- Mostre o status e detalhes de cobrança para meu eBay serviços de proxy
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Reinicie o Claude depois de salvar a configuração. As 49 ferramentas da FineProxy aparecerão na lista de ferramentas disponíveis.
O que o agente não fará — não importa o que você peça
Gastar seu dinheiro
Seis ferramentas afetam o saldo e todas precisam de
wallet:spend. Não conceda esse escopo à chave e o agente poderá executar todo o restante.
Pagar mais que o valor cotado
Cada compra inclui o
expected_total_cents da cotação. Se houver diferença de um centavo, a chamada é rejeitada e nada é cobrado.
Cancelar por impulso
As duas ferramentas irreversíveis não funcionam sem
confirm=true. O encerramento não pode ocorrer como efeito colateral.
Cobrar duas vezes
Chamadas financeiras usam uma
idempotency_key. Uma nova tentativa após timeout liquida a mesma cobrança, não uma segunda.
Configuração manual
Escolha seu sistema operacional, navegador ou aplicativo de proxy para ver um guia de configuração passo a passo.
Sistemas
Navegadores
Aplicativos
Criado para velocidade.
O tráfego nunca é medido.
A FineProxy manteve até 500 Mbps em nossos testes padrão com servidores remotos. Em cargas de scraping, o limite geralmente era a taxa do site de destino, não o proxy.
Método de teste: 1.973.500 tentativas de conexão, além de testes simultâneos de até 96 threads por um único IP de proxy.
500 Mbps
por proxy em testes padrão com servidores remotos
99.97%
das conexões estabelecidas em 1.973.500 solicitações
96
threads simultâneas em um IP sem perda de desempenho
0
limites de largura de banda — tráfego ilimitado em todos os planos
AMD EPYC dedicado
Nossos próprios servidores, sem vizinhos em VPS compartilhada disputando a porta.
Sub-redes próprias
Os IPs vêm de faixas que possuímos, não são revendidos de outro provedor.
Uplink de 80 Gbps
Margem de capacidade por servidor — não é uma promessa para uma única sessão de proxy.
Tier III / IV
Datacenters com energia e refrigeração redundantes em nossas localizações.
A vazão real depende da rota, do destino, das condições de rede e da configuração e desempenho do equipamento do usuário. Um notebook em uma conexão doméstica de 500 Mbps atingiu cerca de 468 Mbps na prática, enquanto servidores remotos chegaram a 500 Mbps em testes padrão. Em testes excepcionais com servidores de alto desempenho configurados corretamente na Europa e nos EUA, a vazão chegou a 700 Mbps; esse não é um resultado típico por sessão.
Cada afirmação nesta página, nas palavras de outros clientes.
Opiniões relevantes de clientes, selecionadas de um pool de avaliações verificadas e vinculadas à fonte original.
Velocidade sob carga
Serviço de proxy incrivelmente confiável com excelente tempo de atividade. Não enfrentei nenhum problema grave desde que comecei a usá-lo. Definitivamente vale o investimento se você precisa de conexões de proxy consistentes.
Fineproxy tem sido um trocador de jogo para minhas ferramentas de SEO. IPs limpas e conexões estáveis mantêm meu trabalho suave e ininterrupto.
Acesso por API e agente
Fornecem APIs para os utilizadores obterem proxies a partir do seu site. Embora o apoio ao cliente não falasse inglês muito bem, esforçou-se bastante para me ajudar. Também disponibilizam a troca de IP após sete dias.
Um serviço muito conveniente para aqueles que precisam de proxies sem configuração complicada. Tudo começa rapidamente, há vários países disponíveis, e uma seleção decente de planos. Eu usei o proxy para análise e trabalho de automação e estava completamente satisfeito com os resultados
Contas em operação
Qualitativo, rápido e estável proxy de trabalho, Eu estou muito feliz, isso é exatamente o que eu precisava. No meu país (Ucrânia) muitos sites e redes sociais estão bloqueados, agora este problema está resolvido. Preços estão agradavelmente satisfeitos, para um número enorme de proxy (1000+) Eu estou pagando apenas 20 dlrs, é mais barato e mais rápido do que um proxy que você não vai encontrar em lugar algum, por isso eu recomendo este serviço para você.
Todos têm seu direito à liberdade e agora eu tenho a um preço muito modesto. Desde que eu tenho uma assinatura não houve nenhum problema de velocidade ou inacessibilidade e agora eu posso participar em todas as atividades sociais dos meus amigos no exterior. Além disso, nenhuma proibição é claro) A configuração foi suave e fácil. O apoio FineProxy é bastante responsivo e útil.
Quais tarefas no eBay exigem proxies com mais frequência?Proxies são usados
Proxies são usados para scraping de catálogos e páginas de produtos, monitoramento de preços, coleta de dados de vendedores, lances automatizados, gerenciamento de anúncios e operação de múltiplas contas em um único sistema.
Qual tipo de proxy funciona melhor para o eBay?Depende do que
Depende do que você está fazendo. Para scraping de listagens, monitoramento de preços ou extração de dados analíticos — proxies datacenter dão conta do recado. São rápidos, baratos por IP, e você pode obter quantos precisar. Para qualquer coisa vinculada a contas — gerenciar perfis de vendedor, fazer lances — o ideal são proxies ISP ou residenciais. O eBay presta mais atenção à atividade de contas, e IPs de datacenter podem levantar alertas nesses casos.
Devo usar um proxy separado para cada conta no eBay?Sim
Sim, sempre. Uma conta por IP é a regra básica. Se o eBay detectar duas contas fazendo login pelo mesmo endereço, ambas podem ser sinalizadas. O mesmo vale para as diferentes partes da sua configuração — mantenha o scraper em IPs separados da gestão de contas. Fica muito mais fácil identificar o que deu errado se algo falhar.
Posso usar os mesmos proxies para a API do eBay e para automação de navegador?Sim
Sim. Seus proxies não se importam se o tráfego vem de uma chamada de API ou de um navegador headless. Apenas garanta que não está misturando IPs entre tarefas que não devem compartilhá-los — mantenha o scraping via API e o gerenciamento de contas em pools separados.
O que devo observar em proxies para o eBay?Uptime em
Uptime em primeiro lugar. Se um proxy cair no meio de uma sessão, o eBay pode sinalizar a troca de IP. Depois disso — baixa latência e largura de banda suficiente para que as requisições não expirem. IPs limpos também importam: se o usuário anterior teve aquele endereço bloqueado, você herda o problema. E você quer um provedor que permita adicionar mais IPs sem burocracia quando precisar escalar.
Como faço para lidar com um volume maior de requisições?Adicione mais IPs
Adicione mais IPs ao seu pool. Distribua a carga para que nenhum endereço seja sobrecarregado. Se estiver fazendo rotação, mantenha a lógica simples — troque o IP a cada requisição ou após um intervalo definido. Não é necessário reescrever nada no seu código. Apenas mais IPs, mesma configuração.
O que faço quando o eBay começa a bloquear minhas requisições?Não mexa no
Não mexa no código primeiro — geralmente é um problema de IP, não de lógica. Tente mudar para IPs mais limpos ou adicionar mais endereços à rotação. Se você estiver sobrecarregando os mesmos endpoints com muita rapidez e poucos IPs, o eBay vai reagir. Distribua as requisições, reduza um pouco a frequência por IP e certifique-se de que seus padrões de acesso não pareçam um bot acessando a mesma página 500 vezes por minuto.
Quantos proxies preciso para fazer scraping de um grande volume de anúncios no eBay?Depende da sua
Depende da sua velocidade e volume. Uma estimativa geral: se você enviar uma requisição a cada 3–5 segundos por IP, um único proxy consegue processar cerca de 700–1.200 requisições por hora. Para coletar 50.000 anúncios em um dia, você precisaria de aproximadamente 20–30 proxies datacenter rodando em paralelo com intervalos adequados. Para 200.000+ anúncios, planeje ter 80–100 IPs ou mais. Comece sempre com menos IPs e vá escalando — é mais fácil aumentar a capacidade do que se recuperar de um bloqueio em massa por ter forçado demais rápido demais.
Posso usar proxies gratuitos no eBay?Tecnicamente sim
Tecnicamente sim, mas na prática é uma péssima ideia. Proxies gratuitos são compartilhados por centenas ou milhares de usuários, o que significa que os IPs quase certamente já estão sinalizados ou bloqueados no eBay. Eles também são lentos, instáveis e frequentemente ficam offline sem aviso — o que provoca trocas de IP durante a sessão, comportamento que o eBay interpreta como suspeito. Pior ainda: operadores de proxies gratuitos podem ver todo o seu tráfego, incluindo credenciais de login, se a conexão não for criptografada de ponta a ponta. Para scraping, proxies gratuitos vão desperdiçar mais tempo do que economizar. Para qualquer coisa que envolva contas, representam um risco real de segurança.