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Proxy SEO para mecanismos de busca

Proxies IPv4 ISP (residenciais) e datacenter para monitoramento de rankings e scraping de SERP: segmentação geográfica, IP estático, HTTP/HTTPS/SOCKS5, tráfego ilimitado.

Configure seu plano →Proxies por 48 horas
Sem mediçãoSem cobrança por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última geração
Até 80 GbpsUplink por servidor
REST + MCPProvisione e gerencie por API

Monte seu plano de proxy.

Monte um plano para sua carga de trabalho exata. Escolha o tipo de proxy, as localizações, a quantidade de IPs, o período de cobrança e o suporte UDP opcional — o preço é atualizado na hora.

PaísQuantidade de IPs
Suporte UDP
Desativado

Acrescenta 50% ao preço-base do plano. Funciona por SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para jogos, VoIP e streaming.

Vários países em um pacote, IPs extras na lista de permissões ou mais conexões?Configure no painel

Quatro maneiras de comprar proxies.
Uma delas atende a esta carga de trabalho.

Todos os endereços da FineProxy usam IPv4. Os proxies de datacenter, dedicados e ISP permanecem estáticos durante o período do plano; os proxies rotativos mudam a cada solicitação. Os planos estáticos incluem tráfego ilimitado. A opção destacada corresponde ao principal caso de uso desta página: ISP.

Pacote de datacenterVendido em blocos, compartilhadoDedicadoPessoal, a partir de um único IPRecomendado aquiISPEndereços estáticos registrados por ISPRotativoCobrado em créditos de API
Ideal paraBots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
Usuários por endereçoAté 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.Até 5Pool compartilhado
Confiança da plataformaPadrãoASN de datacenterAlta — exclusivoAlta — registrado por ISPVaria conforme o pool
Preço a partir de$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pedido mínimo100 IPs1 IP100 IPs2,5 milhões de créditos
Permanência do endereçoEstático durante o períodoEstático durante o períodoEstático durante o períodoMuda a cada solicitação
Largura de bandaSem mediçãoSem mediçãoSem mediçãoCréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
UDP / chamadas de vozAdicional opcionalAdicional opcionalAdicional opcionalIndisponível
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticaçãoLista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Chave de API
Ver planosVer planos dedicadosVer planos ISPVer planos
Recomendado aqui

ISP

Endereços estáticos registrados por ISP

Ideal para

Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.

Usuários por endereço

Até 5

Confiança da plataforma

Alta — registrado por ISP

Preço a partir de

$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos ISP

Pacote de datacenter

Vendido em blocos, compartilhado

Ideal para

Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.

Usuários por endereço

Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.

Confiança da plataforma

PadrãoASN de datacenter

Preço a partir de

$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos

Dedicado

Pessoal, a partir de um único IP

Ideal para

Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.

Usuários por endereço

1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.

Confiança da plataforma

Alta — exclusivo

Preço a partir de

$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.

Pedido mínimo

1 IP

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos dedicados

Rotativo

Cobrado em créditos de API

Ideal para

Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.

Usuários por endereço

Pool compartilhado

Confiança da plataforma

Varia conforme o pool

Preço a partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pedido mínimo

2,5 milhões de créditos

Permanência do endereço

Muda a cada solicitação

Largura de banda

CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.

UDP / chamadas de voz

Indisponível

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticação

Chave de API

Ver planos

Proxies por 48 horas

Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.

Proxies por 48 horas

Principais localizações de proxy

As oito localizações de proxy mais escolhidas pelos clientes da FineProxy.

Ver todas as localizações

Conecte uma vez.
Depois, basta pedir.

A FineProxy oferece um Servidor MCP: cole uma URL no seu agente e ele receberá 49 ferramentas do painel — compras, renovações, rotação de IP, listas de permitidos, análise de uso, faturas e suporte. As mesmas operações estão disponíveis por uma REST API se preferir escrever as chamadas por conta própria.

Depois, basta dizer

  • Compre 300 europeu IPs ISP para SEO monitoramento de posições
  • Adicione à lista de IPs permitidos 203.0.113.7 para meu search engine proxy
  • Exporte meu lista de proxies como JSON
  • Mostre quais serviços tiveram a maior taxa de erro hoje
  • Mostre o status e detalhes de cobrança para meu serviços de proxy
Saiba mais Crie uma chave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie o Claude depois de salvar a configuração. As 49 ferramentas da FineProxy aparecerão na lista de ferramentas disponíveis.

O que o agente não fará — não importa o que você peça

Gastar seu dinheiro

Seis ferramentas afetam o saldo e todas precisam de wallet:spend. Não conceda esse escopo à chave e o agente poderá executar todo o restante.

Pagar mais que o valor cotado

Cada compra inclui o expected_total_cents da cotação. Se houver diferença de um centavo, a chamada é rejeitada e nada é cobrado.

Cancelar por impulso

As duas ferramentas irreversíveis não funcionam sem confirm=true. O encerramento não pode ocorrer como efeito colateral.

Cobrar duas vezes

Chamadas financeiras usam uma idempotency_key. Uma nova tentativa após timeout liquida a mesma cobrança, não uma segunda.

MCP: 49 ferramentas · 9 escopos de permissãoJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sem estadoAPI REST: 49 operações · OpenAPI 3.1

Configuração manual

Escolha seu sistema operacional, navegador ou aplicativo de proxy para ver um guia de configuração passo a passo.

TODAS AS INTEGRAÇÕES

Sistemas

Navegadores

Aplicativos

Criado para velocidade.
O tráfego nunca é medido.

A FineProxy manteve até 500 Mbps em nossos testes padrão com servidores remotos. Em cargas de scraping, o limite geralmente era a taxa do site de destino, não o proxy.

Método de teste: 1.973.500 tentativas de conexão, além de testes simultâneos de até 96 threads por um único IP de proxy.

500 Mbps

por proxy em testes padrão com servidores remotos

99.97%

das conexões estabelecidas em 1.973.500 solicitações

96

threads simultâneas em um IP sem perda de desempenho

0

limites de largura de banda — tráfego ilimitado em todos os planos

AMD EPYC dedicado

Nossos próprios servidores, sem vizinhos em VPS compartilhada disputando a porta.

Sub-redes próprias

Os IPs vêm de faixas que possuímos, não são revendidos de outro provedor.

Uplink de 80 Gbps

Margem de capacidade por servidor — não é uma promessa para uma única sessão de proxy.

Tier III / IV

Datacenters com energia e refrigeração redundantes em nossas localizações.

Observações do teste

A vazão real depende da rota, do destino, das condições de rede e da configuração e desempenho do equipamento do usuário. Um notebook em uma conexão doméstica de 500 Mbps atingiu cerca de 468 Mbps na prática, enquanto servidores remotos chegaram a 500 Mbps em testes padrão. Em testes excepcionais com servidores de alto desempenho configurados corretamente na Europa e nos EUA, a vazão chegou a 700 Mbps; esse não é um resultado típico por sessão.

Cada afirmação nesta página, nas palavras de outros clientes.

Opiniões relevantes de clientes, selecionadas de um pool de avaliações verificadas e vinculadas à fonte original.

2011fornecendo proxies desde

Localizações e estoque

Qualitativo, rápido e estável proxy de trabalho, Eu estou muito feliz, isso é exatamente o que eu precisava. No meu país (Ucrânia) muitos sites e redes sociais estão bloqueados, agora este problema está resolvido. Preços estão agradavelmente satisfeitos, para um número enorme de proxy (1000+) Eu estou pagando apenas 20 dlrs, é mais barato e mais rápido do que um proxy que você não vai encontrar em lugar algum, por isso eu recomendo este serviço para você.

Darya MolchanovaPlataforma interna da FineProxyTraduzido do inglêsFonte

O FineProxy.Org fornece serviços proxy confiáveis com uma ampla gama de endereços IP, velocidades rápidas e cobertura global, garantindo privacidade.

Mai TienSaasHub, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

Acesso por API e agente

i love fineproxy the speed is great i use it em ferramentas de automação, webscrapping e para navegação, a conexão são estáveis e a velocidade é muito boa, nunca desconectar e não proibido ips, vou comprá-lo novamente e novamente, a equipe de suporte é realmente grande resposta no tempo

7heGoatCR7Dieg, Ano passadoTraduzido do inglêsFonte

Eu o usei em ferramentas de automação como ferramentas de palavra-chave, e para raspar ferramentas, como o trocador de jogo, o suporte ao cliente é de primeira classe sempre que você precisa de alguma ajuda eles estão 24/7 disponíveis para resolver problema ur, a qualidade de proxies são simplesmente surpreendentes.

asdjkakarNorton Safe Web, Ano passadoTraduzido do inglêsFonte

Tráfego nunca medido

Proxies da UE a preços acessíveis. É o único fornecedor de proxies que continua a manter os preços baixos. Procurei algo assim por toda a Internet e acabou por ser o fornecedor de proxies com largura de banda ilimitada mais barato.

Wowser BrowserTrustpilot, Este anoTraduzido do inglêsFonte

Um serviço digno para aqueles que se preocupam com a sua segurança on-line. Eu tenho usado-o por 10 dias e totalmente satisfeito com a sua velocidade. E o mais agradável é que não há limites de tráfego para um preço tão baixo.

Alex D.Plataforma interna da FineProxyTraduzido do inglêsFonte

As avaliações são citadas na íntegra. Quando um cliente levantou uma questão que podíamos responder, nossa resposta na plataforma original é exibida junto.

Todas as avaliações de clientes
Por que preciso de proxies para ferramentas de SEO?Ferramentas de SEO

Ferramentas de SEO que verificam rankings ou analisam resultados de busca fazem muitas requisições automatizadas. Os mecanismos de busca detectam isso e respondem com CAPTCHAs, limites de taxa ou bloqueios de IP. Proxies distribuem as requisições entre múltiplos IPs. Eles também permitem que você verifique resultados de localizações específicas, em vez de ver resultados personalizados com base no seu próprio histórico de navegação.

Qual tipo de proxy é melhor para monitoramento de rankings?Proxies residenciais

Proxies residenciais fornecem os resultados mais precisos porque usam IPs reais atribuídos por ISPs, nos quais os mecanismos de busca confiam. Proxies datacenter são mais baratos, mas apresentam até 43% de discrepância nos resultados, pois os mecanismos de busca detectam e modificam as respostas para IPs de datacenter. Para rastreamento de rankings sério, proxies residenciais ou proxies ISP valem o investimento.

Quantos proxies eu preciso para trabalho de SEO?Depende do

Depende do seu volume de consultas e da velocidade necessária. Uma regra geral: um proxy para cada 20-30 consultas por hora para operação segura. Para verificar 1.000 palavras-chave diariamente com atrasos adequados, você precisaria de 30-50 proxies. Mais proxies significam conclusão mais rápida, mas custos mais altos.

Posso usar proxies gratuitos para monitoramento de rankings?Não é

Não é recomendado. Proxies gratuitos são lentos, instáveis e provavelmente já estão bloqueados pelos mecanismos de busca. Além disso, são compartilhados entre milhares de usuários, o que significa que o abuso de outra pessoa afeta o seu acesso. Para trabalho de SEO onde a precisão dos dados importa, proxies gratuitos desperdiçam mais tempo do que economizam.

Por que obtenho resultados diferentes com proxies diferentes?Os resultados de

Os resultados de busca são altamente personalizados por localização, idioma, tipo de dispositivo e histórico de navegação. IPs de proxies diferentes parecem vir de localizações distintas com perfis diferentes, por isso os resultados variam. Isso na verdade é útil para SEO — mostra o que os usuários em diferentes cidades realmente veem. Use proxies das suas localizações-alvo para obter dados locais precisos.

Como evitar bloqueios ao fazer scraping de mecanismos de busca?Adicione atrasos realistas

Adicione atrasos realistas entre as requisições (40-50 segundos), use proxies residenciais ou proxies ISP, faça rotação de user agents adequadamente, mantenha cookies de sessão e diminua o ritmo ao encontrar CAPTCHAs — espere mais tempo antes da próxima requisição. Não use intervalos perfeitamente regulares — adicione aleatoriedade para parecer mais humano.

Os proxies da FineProxy funcionam com ferramentas de SEO como Ahrefs, Semrush e Screaming Frog?Sim

Sim. A FineProxy suporta os protocolos HTTP, HTTPS e SOCKS5, o que cobre todas as principais plataformas de SEO. Você pode configurar nossos proxies diretamente no Ahrefs, Semrush, Screaming Frog, SERPstat, GSA SER, Scrapebox e em qualquer script de scraping personalizado. Nossa API também permite rotação e gerenciamento automatizado de proxies para ferramentas que suportam listas externas de proxies.

Guia

Monitoramento de rankings, análise de SERP e monitoramento de concorrentes

6 min de leituraEquipe de rede da FineProxy

Os mecanismos de busca bloqueiam ativamente requisições automatizadas com CAPTCHAs, limites de taxa e banimentos de IP. Se você leva SEO a sério — rastreando rankings, analisando SERPs ou monitorando concorrentes — precisa de um proxy para SEO capaz de lidar com esses desafios.

Por que SEO precisa de proxies

Os resultados de busca são personalizados. A mesma palavra-chave pode exibir até 72% de resultados diferentes dependendo da localização, dispositivo, histórico de navegação e horário do dia. Sem proxies, você vê a sua própria versão personalizada — não o que o seu público-alvo vê. Um serviço de proxy para SEO permite que você verifique rankings de qualquer localização como um usuário novo.

Limites de taxa são atingidos rapidamente. Execute um rastreador de rankings verificando centenas de palavras-chave e você acionará bloqueios em minutos. Os mecanismos de busca detectam consultas repetidas do mesmo IP e respondem com CAPTCHAs ou erros 403/429. Proxies distribuem suas requisições por múltiplos IPs, mantendo você abaixo dos limites de detecção.

SEO local exige IPs locais. Se você está otimizando para «encanador em Chicago», precisa ver o que os usuários em Chicago realmente veem. Um bom servidor proxy para monitoramento de mecanismos de busca oferece geo-targeting a nível de cidade para que você possa verificar rankings do pacote local, resultados de mapas e recursos específicos por localização.

Por que proxies baratos geram dados ruins

Nem todos os proxies funcionam da mesma forma para SEO. Pesquisas mostram que proxies datacenter produzem uma taxa de discrepância de 43% em comparação com o que os usuários reais veem. Os mecanismos de busca detectam faixas de IP de datacenter e entregam resultados modificados — às vezes deliberadamente degradados para comprometer os dados coletados.

Proxies residenciais resolvem isso usando endereços IP reais atribuídos por ISPs. Para o Google, o tráfego de IPs residenciais parece com o de usuários domésticos comuns navegando na web. Você obtém resultados de busca autênticos sem penalidades de detecção.

Para o proxy mais preciso em verificações de ranking SEO, proxies residenciais com sessões sticky (mesmo IP por 5–10 minutos) fornecem dados consistentes ao longo da paginação e dos recursos da SERP, como featured snippets e pacotes de mapas.

O que você pode fazer com proxies para SEO

Rastreamento de posições. Monitore suas posições para centenas ou milhares de palavras-chave em múltiplos mecanismos de busca e localizações. Veja exatamente onde você está ranqueado em cada mercado-alvo.

Análise de SERP. Analise os resultados de busca para entender o que o Google exibe para suas consultas-alvo — featured snippets, People Also Ask, pacotes locais, anúncios, resultados orgânicos. Acompanhe como isso muda ao longo do tempo.

Monitoramento de concorrentes. Verifique os rankings dos concorrentes, analise a presença deles nas SERPs e encontre as palavras-chave que estão segmentando. Com proxies, você pode fazer isso em escala sem ser bloqueado.

Verificação de SEO local. Confirme que o seu Perfil de Empresa no Google aparece corretamente nos resultados locais em diferentes cidades. Verifique os rankings do pacote local e a visibilidade no mapa.

Prospecção de links. Busque oportunidades de guest posting, páginas de recursos e alvos de link building sem atingir limites de taxa.

Qual tipo de proxy escolher

Proxies residenciais. Melhor para precisão. IPs reais de ISP em que os mecanismos de busca confiam. Essencial para monitoramento de rankings onde a qualidade dos dados importa. Custo mais alto, mas vale a pena pelos resultados confiáveis.

Proxies ISP estáticos. Combine a autenticidade residencial com a velocidade de datacenter. Ideal para parsing de SERP em alto volume, quando você precisa tanto de precisão quanto de throughput. A FineProxy oferece proxies ISP estáticos com largura de banda ilimitada — funciona muito bem para monitoramento contínuo.

Proxies de datacenter. Mais barato e mais rápido, porém com maior risco de detecção. Pode funcionar se você configurar rotação e intervalos adequados. Melhor para tarefas em massa onde alguma perda de dados é aceitável.

Proxies móveis. Maior nível de confiança dos mecanismos de busca, mas o mais caro. Use para tarefas sensíveis em que bloqueios seriam custosos.

Como configurar proxies para scraping de mecanismos de busca

Respeite os limites de taxa. Mesmo com proxies, não bombardeie os mecanismos de busca. Adicione atrasos aleatórios de 40–50 segundos entre as consultas. Os mecanismos de busca rastreiam padrões de requisição — timing mecânico aciona a detecção.

Use sessões sticky para SEO local. Mantenha o mesmo IP por 5–10 minutos ao verificar resultados locais ou paginar pelas SERPs. Trocar de IP no meio da sessão parece suspeito.

Combine os user agents com seu proxy. Se você está usando um IP de datacenter, não envie um user agent mobile — isso é um sinal de alerta óbvio.

Lide com bloqueios de forma adequada. Quando você receber um CAPTCHA ou erro 429, pause aquele IP por pelo menos 60 minutos. Tentar novamente de forma agressiva só prolonga o bloqueio.

Acompanhe o que funciona. Monitore quais proxies são bloqueados e quando. Padrões surgem — determinados horários ou volumes de consultas disparam mais bloqueios.

Por que escolher a FineProxy para SEO

A FineProxy opera sua própria infraestrutura com IPs dedicados que não são compartilhados entre as tarefas de SEO de outros clientes — eliminando o problema de «IP queimado» comum em revendedores. Você conta com substituição rápida de IP quando necessário, geo-targeting a nível de cidade em mais de 30 países para verificações de ranking local, sessões sticky de até 30 minutos para paginação consistente de SERP e suporte completo a protocolos (HTTP/HTTPS/SOCKS5), compatível com ferramentas como Ahrefs, Semrush, Screaming Frog e scrapers personalizados. Nosso painel e API permitem gerenciar a rotação, monitorar o uso e escalar de centenas a milhões de consultas sem trocar de provedor.

Quando os próprios mecanismos de busca estão bloqueados

Às vezes o problema não é o scraping — é o acesso. Firewalls corporativos, redes de escolas ou restrições regionais podem bloquear completamente o Google, o Bing ou mecanismos de busca localizados. Proxies roteiam seu tráfego por localizações sem restrições, dando a você acesso normal e desbloqueado aos mecanismos de busca.