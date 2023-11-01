Arama motorları için SEO proxy

Arama motorları, otomatik istekleri CAPTCHA'larla, hız sınırlamalarıyla ve IP yasaklarıyla aktif olarak engeller. SEO konusunda ciddiyseniz — sıralamaları takip etmek, SERP'leri ayrıştırmak veya rakipleri izlemek gibi — bu zorlukların üstesinden gelebilecek bir SEO proxy'sine ihtiyacınız var.

SEO neden proxy'lere ihtiyaç duyar

Her arama sonucu kişiselleştirilmiştir. Web'de aynı anahtar kelime, konuma, cihaza, tarama geçmişine ve günün saatine bağlı olarak 'ye kadar farklı sonuçlar gösterebilir. proxy olmadan yalnızca kendi kişiselleştirilmiş versiyonunuzu görürsünüz; hedef kitlenizin gördüğünü değil. SEO için proxy hizmeti, herhangi bir konumdan yeni bir kullanıcı olarak sıralamaları kontrol etmenizi sağlar.