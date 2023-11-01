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Arama motorları için SEO proxy

ISP (konut) ve veri merkezi IPv4 proxy'leri; sıralama takibi ve SERP scraping için: coğrafi hedefleme, statik IP, HTTP/HTTPS/SOCKS5, sınırsız trafik.

Planınızı yapılandırın →48 saatlik proxy’ler
KotasızGB başına ücret yok
AMD EPYCEn yeni nesil sunucu donanımı
80 Gbps'ye kadarSunucu başına uplink
REST + MCPAPI ile sağlayın ve yönetin

Proxy planınızı oluşturun.

Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.

ÜlkeIP sayısı
UDP desteği
Kapalı

Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.

Tek pakette birden fazla ülke, ek beyaz liste IP’leri veya bağlantılar mı gerekiyor?Kontrol panelinde oluşturun

Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.

Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: ISP.

Paket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlıÖzelKişisel, tek bir IP'denBurada önerilirISPStatik, ISP'ye kayıtlı adreslerDönenAPI kredisiyle faturalandırılır
En uygunYüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Adres başına kişiEn fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.En fazla 5Paylaşımlı havuz
Platform güveniStandartVeri merkezi ASNYüksek — özel kullanımYüksek — ISP kayıtlıHavuza göre değişir
Başlangıç fiyatı$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimum sipariş100 IP1 IP100 IP2.5M kredi
Adres süresiDönem boyunca statikDönem boyunca statikDönem boyunca statikİstekte değişir
Bant genişliğiKotasızKotasızKotasızKredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
UDP / sesli aramalarİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiKullanılamaz
ProtokollerHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Kimlik doğrulamaİzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.API anahtarı
Planları görüntüleyinÖzel proxy planlarını görüntüleyinISP planlarını görüntüleyinPlanları görüntüleyin
Burada önerilir

ISP

Statik, ISP'ye kayıtlı adresler

En uygun

ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.

Adres başına kişi

En fazla 5

Platform güveni

Yüksek — ISP kayıtlı

Başlangıç fiyatı

$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

ISP planlarını görüntüleyin

Paket veri merkezi

Bloklar halinde satılır, paylaşımlı

En uygun

Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.

Adres başına kişi

En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.

Platform güveni

StandartVeri merkezi ASN

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Planları görüntüleyin

Özel

Kişisel, tek bir IP'den

En uygun

Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.

Adres başına kişi

1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.

Platform güveni

Yüksek — özel kullanım

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.

Minimum sipariş

1 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Özel proxy planlarını görüntüleyin

Dönen

API kredisiyle faturalandırılır

En uygun

Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.

Adres başına kişi

Paylaşımlı havuz

Platform güveni

Havuza göre değişir

Başlangıç fiyatı

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimum sipariş

2.5M kredi

Adres süresi

İstekte değişir

Bant genişliği

KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.

UDP / sesli aramalar

Kullanılamaz

Protokoller

HTTP, SOCKS5

Kimlik doğrulama

API anahtarı

Planları görüntüleyin

48 saatlik proxy’ler

Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.

48 saatlik proxy’ler

Öne çıkan proxy konumları

FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.

Tüm konumları görüntüleyin

Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.

FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.

Sonra şöyle deyin

  • SEO sıra takibi için 300 Avrupa ISP IP'si satın alın
  • Arama motoru proxy'm için 203.0.113.7 adresini izin verilen IP listesine ekleyin
  • Proxy listemi JSON olarak dışa aktarın
  • Bugün en yüksek hata oranına sahip hizmetleri görüntüleyin
  • Proxy hizmetlerimin durumunu ve fatura ayrıntılarını görüntüleyin
Daha fazla bilgi API anahtarı oluşturun
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.

Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin

Paranızı harcamak

Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.

Teklif edilenden fazla ödeme

Her satın alma, teklifteki expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.

Keyfi iptal

Geri alınamaz iki araç, confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.

Çift tahsilat

Para hareketi çağrıları bir idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.

MCP: 49 araç · 9 izin kapsamıJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · durumsuzREST API: 49 işlem · OpenAPI 3.1

Manuel kurulum

Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.

TÜM ENTEGRASYONLAR

Sistemler

Tarayıcılar

Uygulamalar

Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.

FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.

Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.

500 Mbps

standart uzak sunucu testlerinde proxy başına

99.97%

oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu

96

tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı

0

bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik

Özel AMD EPYC

Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.

Kendi alt ağlarımız

IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.

80 Gbps uplink

Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.

Tier III / IV

Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.

Test notları

Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.

Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.

Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.

2011yılından beri proxy hizmeti

Konumlar ve stok

Kaliteli, hızlı ve istikrarlı çalışan bir proxy; çok mutluyum, tam da ihtiyacım olan şey bu. Ülkemde (Ukrayna) birçok site ve sosyal ağ engelli, artık bu sorun çözüldü. Fiyatlar sevindirici; çok büyük sayıda proxy (1000+) için yalnızca 20 dolar ödüyorum, bundan daha ucuz ve hızlı bir proxy’yi hiçbir yerde bulamazsınız, bu yüzden bu hizmeti size tavsiye ediyorum.

Darya MolchanovaFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

FineProxy.Org; geniş IP adresi yelpazesi, yüksek hızları ve küresel kapsamıyla gizliliği güvence altına alan güvenilir proxy hizmetleri sunuyor. İyi.

Mai TienSaasHub, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

API ve ajan erişimi

FineProxy’ye bayılıyorum, hızı harika. Otomasyon araçlarında, web kazımada ve gezinmek için kullanıyorum; bağlantılar kararlı ve hız çok iyi, bağlantı asla kopmuyor ve IP’ler engellenmiyor. Tekrar tekrar satın alacağım; destek ekibi gerçekten harika ve zamanında yanıt veriyor.

7heGoatCR7Dieg, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

FineProxy proxy’lerine bayılıyorum; gerçekten hızlılar ve tespit edilemiyorlar. Anahtar kelime araçları gibi otomasyon araçlarında ve veri kazıma araçlarında kullandım; oyunun kurallarını değiştiriyorlar. Yardıma ihtiyaç duyduğunuzda müşteri desteği birinci sınıf; sorununuzu çözmek için 7/24 ulaşılabilirler. Proxy’lerin kalitesi tek kelimeyle muhteşem.

asdjkakarNorton Safe Web, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

Trafik asla ölçülmez

Uygun fiyatlı AB proxy’leri. Fiyatlarını hâlâ düşük tutan tek proxy sağlayıcısı. İnternetin her yerinde böyle bir şey arıyordum ve sınırsız bant genişliği sunan en ucuz proxy sağlayıcısının bu olduğu ortaya çıktı.

Wowser BrowserTrustpilot, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

Çevrim içi güvenliğini önemseyenler için değerli bir hizmet. 10 gündür kullanıyorum ve hızından tamamen memnunum. En güzel yanı da bu kadar düşük bir fiyata trafik sınırının olmaması.

Alex D.FineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

Yorumlar tam metin olarak aktarılır. Müşterinin yanıtlayabileceğimiz bir konuyu dile getirdiği yerde, özgün platformdaki yanıtımız da birlikte gösterilir.

Tüm müşteri yorumları
SEO araçları için neden proxy'ye ihtiyacım var?Ölçek ve konum

Sıralamaları kontrol eden veya arama sonuçlarını ayrıştıran SEO araçları çok sayıda otomatik istek gönderir. Arama motorları bunu tespit edip CAPTCHA, hız sınırlaması veya IP engelleriyle yanıt verir. Proxy'ler istekleri birden fazla IP'ye dağıtır. Ayrıca kendi tarayıcı geçmişinize dayalı kişiselleştirilmiş sonuçlar yerine belirli konumlardan gelen sonuçları kontrol etmenize olanak tanır.

Sıralama takibi için en iyi proxy türü hangisidir?Konut proxy'leri

Konut proxy'leri, arama motorlarının güvendiği ISP tarafından atanan gerçek IP'leri kullandıkları için en doğru sonuçları sağlar. Veri merkezi proxy'leri daha ucuzdur ancak arama motorlarının datacenter IP'lerine verdiği yanıtları algılayıp değiştirmesi nedeniyle sonuçlarda 'e kadar farklılık gösterir. Ciddi sıralama takibi için konut veya ISP proxy'leri yatırıma değer.

SEO çalışmaları için kaç proxy'ye ihtiyacım var?Hacme bağlı

Bu, sorgu hacminize ve ihtiyaç duyduğunuz hıza bağlıdır. Genel kural: güvenli çalışma için saatte 20-30 sorgu başına bir proxy. Günlük 1.000 anahtar kelimeyi uygun gecikmelerle kontrol etmek için 30-50 proxy'ye ihtiyacınız olur. Daha fazla proxy, daha hızlı tamamlama anlamına gelir ancak maliyetler de artar.

Sıralama takibi için ücretsiz proxy kullanabilir miyim?Önerilmez

Önerilmez. Ücretsiz proxy'ler yavaş, güvenilmez ve büyük olasılıkla arama motorlarınca çoktan engellenmiştir. Ayrıca binlerce kullanıcı arasında paylaşılırlar; bu da başkasının kötüye kullanımının sizin erişiminizi etkilemesi anlamına gelir. Veri doğruluğunun önemli olduğu SEO çalışmalarında, ücretsiz proxy'lerle tasarruf edeceğinizden daha fazla zaman kaybedersiniz.

Farklı proxy'lerle neden farklı sonuçlar alıyorum?Sonuçlar kişiselleştirilir

Arama sonuçları konum, dil, cihaz türü ve tarayıcı geçmişine göre yoğun şekilde kişiselleştirilir. Farklı proxy IP'leri, farklı konumlardan ve farklı profillerle geliyormuş gibi görünür; bu yüzden sonuçlar değişir. Bu aslında SEO için faydalıdır — farklı şehirlerdeki kullanıcıların gerçekte ne gördüğünü size gösterir. Doğru yerel veriler için hedef konumlarınızdan proxy'ler kullanın.

Arama motorlarından veri toplarken engellenmeyi nasıl önleyebilirim?Yavaşlatın ve döndürün

İstekler arasına gerçekçi gecikmeler ekleyin (40-50 saniye), konut veya ISP proxy'leri kullanın, user agent'ları uygun şekilde döndürün, oturum çerezlerini koruyun ve CAPTCHA ile karşılaştığınızda hızınızı azaltın — bir sonraki istekten önce daha uzun bekleyin. Tamamen düzenli aralıklar kullanmayın — daha insani görünmek için rastgelelik ekleyin.

FineProxy proxy'leri, Ahrefs, Semrush ve Screaming Frog gibi SEO araçlarıyla çalışır mı?Evet

FineProxy HTTP, HTTPS ve SOCKS5 protokollerini destekler; bu da tüm büyük SEO platformlarını kapsar. Proxy'lerimizi doğrudan Ahrefs, Semrush, Screaming Frog, SERPstat, GSA SER, Scrapebox ve herhangi bir özel scraping betiğinde yapılandırabilirsiniz. API'miz ayrıca harici proxy listeleri destekleyen araçlar için otomatik proxy rotasyonu ve yönetimi sağlar.

Rehber

Sıralama Takibi, SERP Analizi ve Rakip İzleme

4 dk okumaFineProxy ağ ekibi

Arama motorları, otomatik istekleri CAPTCHA'larla, hız sınırlamalarıyla ve IP yasaklarıyla aktif olarak engeller. SEO konusunda ciddiyseniz — sıralamaları takip etmek, SERP'leri ayrıştırmak veya rakipleri izlemek gibi — bu zorlukların üstesinden gelebilecek bir SEO proxy'sine ihtiyacınız var.

SEO neden proxy'lere ihtiyaç duyar

Her arama sonucu kişiselleştirilmiştir. Web'de aynı anahtar kelime, konuma, cihaza, tarama geçmişine ve günün saatine bağlı olarak 'ye kadar farklı sonuçlar gösterebilir. proxy olmadan yalnızca kendi kişiselleştirilmiş versiyonunuzu görürsünüz; hedef kitlenizin gördüğünü değil. SEO için proxy hizmeti, herhangi bir konumdan yeni bir kullanıcı olarak sıralamaları kontrol etmenizi sağlar.

Rate limitlere hızla ulaşılır. Yüzlerce anahtar kelimeyi kontrol eden bir sıralama izleyici çalıştırırsanız birkaç dakika içinde engellenirsiniz. Arama motorları, aynı IP'den gelen tekrarlanan sorguları algılar ve CAPTCHA'larla veya 403/429 hatalarıyla yanıt verir. Proxy'lerle istekleriniz birden fazla IP'ye dağılarak algılama eşiklerinin altında kalmanızı sağlar.

Yerel SEO, yerel IP'lere ihtiyaç duyar. «Chicago'da tesisatçı» için optimize ediyorsanız, Chicago'daki kullanıcıların gerçekte ne gördüğünü görmeniz gerekir. Arama motoru izleme için iyi bir proxy sunucusu, yerel paket sıralamalarını, harita sonuçlarını ve konuma özel özellikleri doğrulayabilmeniz için şehir düzeyinde coğrafi hedefleme sağlar.

Ucuz proxy'ler neden hatalı veri verir

Tüm proxy'ler SEO için aynı şekilde çalışmaz. Araştırmalar, veri merkezi proxy'lerinin gerçek kullanıcıların gördükleriyle karşılaştırıldığında oranında tutarsızlık ürettiğini göstermektedir. Arama motorları veri merkezi IP aralıklarını tespit edip değiştirilmiş sonuçlar sunar — bazen toplanan verileri bozmak için kasıtlı olarak kaliteyi düşürür.

Konut proxy'leri, gerçek ISP tarafından atanmış IP adresleri kullanarak bu sorunu çözer. Google için konut IP'lerinden gelen trafik, web'de gezinen normal ev kullanıcıları gibi görünür. Tespit cezalarına maruz kalmadan özgün arama sonuçları elde edersiniz.

En doğru SEO sıralama kontrolü için sticky session'lı konut proxy'leri (aynı IP 5–10 dakika boyunca) sayfalama ve öne çıkan snippet'ler ile harita paketleri gibi SERP özellikleri genelinde tutarlı veri sağlar.

SEO proxy'leri ile neler yapabilirsiniz

Sıralama takibi. Her biri farklı arama motorları ve konumlarda olmak üzere yüzlerce veya binlerce anahtar kelime için sıralamalarınızı takip edin. Her hedef pazarda tam olarak nerede sıralandığınızı görün.

SERP analizi. Google'ın hedef sorgularınız için ne gösterdiğini anlamak amacıyla arama sonuçlarını ayrıştırın — öne çıkan snippet'lar, İnsanlar Şunu da Soruyor, yerel paketler, reklamlar, organik listeler. Bunların zaman içinde nasıl değiştiğini takip edin.

Rakip izleme. Rakip sıralamalarını kontrol edin, onların SERP varlığını analiz edin, hedefledikleri anahtar kelimeleri bulun. Proxy'lerle bunu engellenme riski olmadan büyük ölçekte yapabilirsiniz.

Yerel SEO doğrulaması. Google İşletme Profilinizin farklı şehirlerdeki yerel sonuçlarda doğru şekilde görüntülendiğini doğrulayın. Yerel paket sıralamalarını ve harita görünürlüğünü kontrol edin.

Bağlantı araştırması. Hız sınırlamalarına takılmadan misafir yazı fırsatlarını, kaynak sayfalarını ve link building hedeflerini arayın.

hangi proxy türünü seçmeli

Konut proxy'leri. Doğruluk için en iyi seçenek. Arama motorlarının güvendiği gerçek ISP IP'leri. Veri kalitesinin önemli olduğu sıralama takibi için vazgeçilmezdir. Maliyeti daha yüksektir, ancak güvenilir sonuçlar için buna değer.

statik ISP proxy'leri. Konut proxy güvenilirliğini veri merkezi hızıyla birleştirin. Hem doğruluk hem de yüksek işlem hacmi gerektiren büyük hacimli SERP ayrıştırma işlemleri için idealdir. FineProxy, sınırsız bant genişliğine sahip statik ISP proxy'leri sunar — sürekli izleme için mükemmel çalışır.

Veri merkezi proxy'leri. En ucuz ve en hızlı seçenek, ancak tespit riski daha yüksektir. Doğru rotasyon ve gecikmeler ayarlarsanız işe yarayabilir. Bir miktar veri kaybının kabul edilebilir olduğu toplu görevler için en idealdir.

Mobil proxy'ler. Arama motorlarından en yüksek güven seviyesi sunar ancak en pahalı seçenektir. Engellenmenin maliyetli olacağı hassas görevler için kullanın.

Arama motoru scraping'i için proxy'ler nasıl kurulur

Hız sınırlamalarına saygı gösterin. Proxy'leriniz olsa bile arama motorlarına sürekli istek yağdırmayın. Sorgular arasında 40–50 saniyelik rastgele gecikmeler ekleyin. Arama motorları istek kalıplarını izler — makine gibi zamanlama algılamayı tetikler.

Yerel SEO için sticky session kullanın. Yerel sonuçları kontrol ederken veya SERP sayfaları arasında gezerken aynı IP'yi 5–10 dakika boyunca koruyun. Oturum ortasında IP değiştirmek şüpheli görünür.

User agent'larınızı proxy'nizle eşleştirin. Datacenter IP'si kullanıyorsanız, mobil user agent göndermeyin — bu açık bir uyarı işaretidir.

Engellemeleri doğru yönetin. Bir CAPTCHA veya 429 hatasıyla karşılaştığınızda, o IP'yi en az 60 dakika boyunca duraklatın. Agresif yeniden deneme, engelleme sürenizi uzatır.

İşe yarayanları takip edin. Hangi proxy'lerin ne zaman engellendiğini izleyin. Belirli saatler veya sorgu hacimleri daha fazla engelleme tetikler — kalıplar ortaya çıkar.

SEO için neden FineProxy

FineProxy, müşterilerin SEO görevleri arasında paylaşılmayan özel IP'lerle kendi altyapısını işletir — bayilerde sık karşılaşılan «yanmış IP» sorununu ortadan kaldırır. İhtiyaç duyduğunuzda hızlı IP değişimi, yerel sıralama kontrolleri için 30'dan fazla ülkede şehir düzeyinde coğrafi hedefleme, tutarlı SERP sayfalama için 30 dakikaya kadar sticky session'lar ve tam protokol desteği (HTTP/HTTPS/SOCKS5) sunulur — Ahrefs, Semrush, Screaming Frog ve özel scraper'larla uyumludur. Kontrol panelimiz ve API'miz, rotasyonu yönetmenize, kullanımı izlemenize ve sağlayıcı değiştirmeden yüzlerce sorgudan milyonlarcasına ölçeklendirmenize olanak tanır.

Arama motorlarının kendisi engellendiğinde

Bazen sorun scraping değil, erişimdir. Kurumsal güvenlik duvarları, okul ağları veya bölgesel kısıtlamalar Google'a, Bing'e veya yerelleştirilmiş arama motorlarına erişimi tamamen engelleyebilir. Proxy'ler trafiğinizi kısıtlamasız konumlardan yönlendirerek normal, engelsiz arama motoru erişimi sağlar.