Microsoft Edge, Chromium tabanlı olduğundan genellikle işletim sisteminizin proxy ayarlarına bağlıdır (Google Chrome'a benzer şekilde). Bu, "sistem proxy'si" yönteminin işe yaradığı anlamına gelir, ancak proxy türünüze ve kimlik doğrulama gereksinimlerinize bağlı olarak sınırlı olabilir.

Bu rehberde Edge için kullanabileceğiniz pratik seçenekleri ele alacağız: 1. Proxy'yi sistem düzeyinde (Windows/macOS) yapılandırın. Edge, proxy'leri kendi başına yönetmez; işletim sisteminizin proxy ayarlarını devralır. Bu yöntem macOS'ta iyi çalışabilir, ancak Windows sistem proxy ayarları sınırlıdır ve kimlik doğrulamalı proxy'lerde veya HTTP dışı yapılandırmalarda genellikle güvenilir değildir. 2. Daha kolay proxy yönetimi için bir tarayıcı uzantısı kullanın (profiller, hızlı geçiş). Edge'de yalnızca web tarama için proxy'ye ihtiyacınız varsa bu genellikle en iyi seçenektir.