Entegrasyon rehberi
Microsoft Edge proxy ayarları
Edge'de proxy'nizi birkaç basit adımda kolayca yapılandırın
Microsoft Edge'de proxy sunucu ayarları nasıl yapılır
Microsoft Edge, Chromium tabanlı olduğundan genellikle işletim sisteminizin proxy ayarlarına bağlıdır (Google Chrome'a benzer şekilde). Bu, "sistem proxy'si" yönteminin işe yaradığı anlamına gelir, ancak proxy türünüze ve kimlik doğrulama gereksinimlerinize bağlı olarak sınırlı olabilir.
Bu rehberde Edge için kullanabileceğiniz pratik seçenekleri ele alacağız: 1. Proxy'yi sistem düzeyinde (Windows/macOS) yapılandırın. Edge, proxy'leri kendi başına yönetmez; işletim sisteminizin proxy ayarlarını devralır. Bu yöntem macOS'ta iyi çalışabilir, ancak Windows sistem proxy ayarları sınırlıdır ve kimlik doğrulamalı proxy'lerde veya HTTP dışı yapılandırmalarda genellikle güvenilir değildir. 2. Daha kolay proxy yönetimi için bir tarayıcı uzantısı kullanın (profiller, hızlı geçiş). Edge'de yalnızca web tarama için proxy'ye ihtiyacınız varsa bu genellikle en iyi seçenektir.
Sistem proxy rehberleri: Windows 10/11: https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS: https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux: https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/
Proxy Switcher and Manager (Edge Add-ons). Chrome Web Store'dan Edge'e de uzantı yükleyebilirsiniz (önce Edge'de «Diğer mağazalardan uzantılara izin ver» seçeneğini etkinleştirmeniz gerekebilir).
İlerleyen bölümlerde, Microsoft Edge'de proxy yönetmenin en basit ve en kararlı yollarından biri olan Proxy Switcher and Manager'ın kurulumuna odaklanacağız.
Edge için önerilen uzantı
ProxySwithcer uzantısını yükleyin
menü simgesine (☰) tıklayın → uzantılar → Microsoft Edge için uzantı edinin proxy switcher'i arayın ve sayfasına gidin. Get'e tıklayın uzantıyı araç çubuğunuza eklemek için kurulumu onaylayın.
Proxy yapılandırın
“Manuel” sekmesine gidin → “Manuel proxy” seçeneğini etkinleştirin Proxy adresinizi ve bağlantı noktanızı girin (HTTP için 8080) Kimlik doğrulama (Authentication) seçeneğini etkinleştirin ve aktif proxy hizmetinizin kullanıcı adı ile şifresini girin (hesap şifreniz değil). Hizmetlerinizi şu adreste bulabilirsiniz burada.
sonucu kontrol edin
Proxy'nizin IP adresinin algılanıp algılanmadığını kontrol edin.
Microsoft Edge proxy ayarları için FineProxy kimlik bilgilerimi nerede bulabilirim?
FineProxy kontrol panelinde etkin hizmetinizi açın. O hizmet için gösterilen proxy ana bilgisayarını, bağlantı noktasını, kullanıcı adını ve şifreyi kullanın.
FineProxy hesap şifremi mi girmeliyim?
Hayır. FineProxy hesabına giriş yaptığınız şifreyi değil, etkin hizmetinizin proxy kimlik doğrulama şifresini kullanın.
Microsoft Edge proxy ayarları proxy kurulumunun çalıştığını nasıl doğrularım?
Proxy'yi etkinleştirdikten sonra bir IP kontrol sitesi açın. Algılanan IP ve konum, yapılandırdığınız proxy ile eşleşmelidir.
Microsoft Edge proxy ayarları proxy üzerinden bağlanamıyorsa neyi kontrol etmeliyim?
Önce ana bilgisayar, bağlantı noktası, protokol ve kimlik doğrulama ayrıntılarını doğrulayın. Ardından çakışan bir VPN veya proxy profilini kapatıp yeniden bağlanın.
48 saatlik proxy’ler
Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.