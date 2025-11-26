在本指南中，我们将介绍 Edge 的两种实用配置方案： 1. 在系统层面配置代理（Windows/macOS）。Edge 本身不管理代理设置，而是继承操作系统的代理配置。在 macOS 上通常运行正常，但 Windows 的系统代理设置功能有限，对于需要认证的代理以及非 HTTP 配置来说往往不够可靠。 2. 使用浏览器扩展可以更轻松地管理代理（支持配置文件和快速切换）。如果您只需要在 Edge 中进行网页浏览时使用代理，这通常是最佳选择。