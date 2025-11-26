集成指南
Microsoft Edge 代理设置
只需几个简单步骤，即可在 Edge 中轻松配置代理
如何在 Microsoft Edge 中配置代理服务器
Microsoft Edge 基于 Chromium 构建，因此通常依赖操作系统的代理设置（与 Google Chrome 类似）。这意味着
在本指南中，我们将介绍 Edge 的两种实用配置方案： 1. 在系统层面配置代理（Windows/macOS）。Edge 本身不管理代理设置，而是继承操作系统的代理配置。在 macOS 上通常运行正常，但 Windows 的系统代理设置功能有限，对于需要认证的代理以及非 HTTP 配置来说往往不够可靠。 2. 使用浏览器扩展可以更轻松地管理代理（支持配置文件和快速切换）。如果您只需要在 Edge 中进行网页浏览时使用代理，这通常是最佳选择。
系统代理设置指南： Windows 10/11： https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS： https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux： https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/
Proxy Switcher and Manager （Edge Add-ons）。 您还可以在 Edge
接下来，我们将重点介绍 Proxy Switcher and Manager 的设置方法，因为它是在 Microsoft Edge 中管理代理最简单、最稳定的方式之一。
Edge 推荐扩展
安装 ProxySwitcher 扩展程序
点击菜单图标（☰）→ 扩展 → 获取 Microsoft Edge 扩展 搜索 Proxy Switcher 并进入其页面。 点击 确认安装，将扩展程序添加到工具栏。
配置代理
前往 “Manual” 选项卡 → 开启 “Manual proxy” 输入您的代理地址和端口（HTTP 使用 8080） 启用身份验证，然后输入您当前代理服务的用户名和密码（不是您的账户密码）。您可以在以下位置找到您的服务 此处.
检查结果
检查您的代理 IP 是否被检测到。
在哪里可以找到用于 Microsoft Edge 代理设置 的 FineProxy 凭据？
在 FineProxy 控制面板中打开已启用的服务，使用该服务显示的代理主机、端口、用户名和密码。
需要输入 FineProxy 账户密码吗？
不需要。请使用已启用服务的代理验证密码，而不是登录 FineProxy 账户时使用的密码。
如何确认 Microsoft Edge 代理设置 的代理配置正常工作？
启用代理后打开 IP 检测网站。检测到的 IP 和位置应与您配置的代理一致。
如果 Microsoft Edge 代理设置 无法通过代理连接，应检查什么？
先确认主机、端口、协议和验证信息，然后关闭可能冲突的 VPN 或代理配置并重新连接。
48 小时代理
根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。