此错误表示 Netflix 检测到了您的 VPN 或代理。提示信息为：“您似乎正在使用解锁工具或代理，请关闭这些服务后重试。”当 Netflix 识别出您的连接来自已知的代理服务器、数据中心 IP，或者您的表面位置与实际网络特征不匹配时，就会触发该提示。