层级取决于您在 Anthropic 的累计消费金额。大多数团队在第一个计费月内即可达到 Tier 2，经过几个月的稳定使用后可升至 Tier 3-4。您可以在 Claude Console 中查看当前层级——它会显示您的限额以及距下一级还有多远。