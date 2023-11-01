Steam 没有提供官方的市场 API。如果您需要价格数据、库存信息或希望实现交易自动化，只有两条路可选：使用昂贵的第三方服务，或自行抓取 Steam 数据。大多数认真的交易者和代购都选择第二条路——这正是 Steam 代理不可或缺的原因。

为什么 Steam 代理对市场数据抓取至关重要

问题在于？Steam 的速率限制非常激进。从同一个 IP 发送过多请求，就会触发 "429 Too Many Requests" 错误。您的 IP 会被临时封禁，所有数据抓取全部停止。通过合理的代理轮换，您可以将请求分散到多个 IP 上，避免被 Steam 检测到。

交易机器人与多账号运营

如果您在运行交易机器人——无论是 ArchiSteamFarm、自定义方案还是商业平台——您很可能已经遇到过速率限制。Steam 在每个 IP 大约允许 10-15 个机器人账号，超出后就会触发限流。超过这个数量，您就需要为每个账号或账号组配备独享代理。在同一个 IP 上运行多个账号还会带来另一个风险：一旦 Steam 将某个账号标记为可疑活动，IP 关联可能波及您的其他账号。为每个账号分配独立代理可以实现账号隔离，避免连锁封禁影响您的整体运营。

数据中心代理与住宅代理：哪种更适合 Steam

以下是使用代理服务器解锁 Steam 进行商业用途的实际情况。数据中心代理对有经验的用户效果很好。它们速度更快，大规模抓取时性价比也明显更高。关键在于使用未被其他用户消耗过的独享 IP。共享的数据中心 IP 通常会被立即封锁，因为已经有人在 Steam 上滥用过它们。住宅代理和移动代理对新手来说更安全。Steam 会将其视为普通家庭网络连接，因此受到的审查更少。但它们价格更高且有带宽限制——如果您需要抓取数百万件物品，这可能是个问题。FineProxy 提供 Steam 专用数据中心 IP。在我们的服务中，这些地址专属于您——在您租用期间，其他 FineProxy 客户无法将其用于 Steam。这有效避免了继承他人不良记录的常见问题。我们是实际的代理供应商，而非转售商，这意味着对 IP 质量拥有直接控制权，出现问题时也能更快地进行替换。

Steam 数据抓取的实用技巧

遵守速率限制：即使使用了代理，也不要对 Steam 服务器发起过于频繁的请求。每个 IP 的请求间隔保持在 10-15 秒，可以有效避免触发限制。智能轮换：不要每个请求都切换 IP——那样看起来很可疑。使用粘性会话，让同一个 IP 处理一组逻辑关联的请求序列，然后再进行轮换。妥善处理 429 错误：当触发速率限制时，请退避等待。频繁重试只会延长您的封锁时间。使用正确的接口：Steam 的 /market/priceoverview/ 无需认证即可获取当前价格。/market/pricehistory/ 需要 cookies 并返回历史数据。明确您需要哪个接口。监控 IP 健康状态：跟踪哪些代理在什么时间被封锁。规律会逐渐显现——特定时间段或请求量更容易触发封锁。

如何访问解锁的 Steam？

需要明确一点：使用代理绕过 Steam 的区域定价违反了其服务条款。通过其他地区商店低价购买游戏可能导致账户受限。我们不建议这样做。但通过代理解锁 Steam 也有合理的用途：如果 Steam 在您的网络中被屏蔽（学校、公司或某些国家），代理可以让您正常访问平台。对于个人游戏访问，任何可靠的代理都能胜任——您不会发出数千个请求，因此速率限制不会影响到您。