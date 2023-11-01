NEW! |一次 API 调用即可获得干净数据，无需自行抓取。免费领取 10,000 个令牌 →

Steam 代理

专用 IPv4 代理，适用于 Steam 市场数据采集和交易机器人——支持 HTTP/HTTPS/SOCKS5，粘性会话，多样化子网混合，每个 IP 可承载 10–15 个账户。

配置套餐 →48 小时代理
不限流量不按 GB 收费
AMD EPYC新一代服务器硬件
最高 80 Gbps每台服务器上行带宽
REST + MCP通过 API 配置和管理

配置您的 Steam 代理套餐。

根据具体工作负载配置套餐。选择代理类型、位置、IP 数量、计费周期和可选 UDP 支持，价格将即时更新。

国家/地区IP 数量
UDP 支持
关闭

在基础套餐价格上增加 50%。通过 SOCKS5（UDP ASSOCIATE）工作，适用于游戏、VoIP 和流媒体。

需要一个套餐包含多个国家、额外的白名单 IP 或连接数？在控制面板中配置

四种代理购买方式。
总有一种适合此工作负载。

FineProxy 的所有地址均使用 IPv4。数据中心、独享和 ISP 代理在套餐期限内保持静态；轮换代理会随每次请求更换。静态套餐包含不限流量。高亮选项最适合本页的主要使用场景： 数据中心套餐.

本页推荐数据中心套餐按 IP 段销售，共享使用独享个人使用，1 个 IP 起ISPISP 注册的静态地址轮换按 API 额度计费
最适合大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
每个地址的用户数最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。最多 5 人共享池
平台信任度标准数据中心 ASN高 — 专属高 — ISP 注册因代理池而异
起价$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12$12 / 100 IPs按需精确购买。$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低订单100 个 IP1 IP100 个 IP250 万额度
地址使用期限服务期内保持静态服务期内保持静态服务期内保持静态每次请求更换
带宽不限流量不限流量不限流量额度按请求计费，而非按 GB 计费。
UDP / 语音通话可选附加功能可选附加功能可选附加功能不可用
协议HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
认证IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。API 密钥
查看套餐查看独享套餐查看 ISP 套餐查看套餐
本页推荐

数据中心套餐

按 IP 段销售，共享使用

最适合

大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。

每个地址的用户数

最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。

平台信任度

标准数据中心 ASN

起价

$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看套餐

独享

个人使用，1 个 IP 起

最适合

长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。

每个地址的用户数

1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。

平台信任度

高 — 专属

起价

$12 / 100 IPs按需精确购买。

最低订单

1 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看独享套餐

ISP

ISP 注册的静态地址

最适合

会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。

每个地址的用户数

最多 5 人

平台信任度

高 — ISP 注册

起价

$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看 ISP 套餐

轮换

按 API 额度计费

最适合

数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。

每个地址的用户数

共享池

平台信任度

因代理池而异

起价

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低订单

250 万额度

地址使用期限

每次请求更换

带宽

额度按请求计费，而非按 GB 计费。

UDP / 语音通话

不可用

协议

HTTP, SOCKS5

认证

API 密钥

查看套餐

48 小时代理

根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。

48 小时代理

热门代理位置

FineProxy 客户最常选择的八个代理位置。

查看所有位置

只需连接一次。
然后直接提问即可。

FineProxy 提供原生 MCP 服务器：只需将一个 URL 粘贴到智能代理，即可获得 49 个控制面板工具，涵盖购买、续订、IP 轮换、白名单、用量分析、发票和支持。相同操作也可通过以下方式使用： REST API 如果您希望自行编写调用。

然后只需说

  • 购买10,000 国家混合 数据中心 IP 用于 Steam Market 解析
  • 加入白名单203.0.113.7 用于 我的 代理服务
  • 导出我的 代理列表 （JSON 格式）
  • 显示今天错误率最高的服务
  • 显示 状态和账单详情 用于 我的 代理服务
了解更多 创建 API 密钥
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

保存配置后重启 Claude，FineProxy 的 49 个工具将显示在可用工具列表中。

无论如何要求，智能代理都不会执行的操作

花费您的资金

六个工具会影响余额，均需要 wallet:spend 权限。密钥不授予该权限时，智能代理仍可执行其他所有操作。

支付超过报价的金额

每次购买都包含报价中的 expected_total_cents。即使相差一美分，调用也会被拒绝且不会扣款。

随意取消

两个不可逆工具在没有 confirm=true 时不会运行，终止操作不会作为副作用发生。

重复扣款

涉及付款的调用使用 idempotency_key。超时后重试会结算同一笔费用，不会重复扣款。

MCP：49 个工具 · 9 个权限范围JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 无状态REST API：49 项操作 · OpenAPI 3.1

手动设置

选择操作系统、浏览器或代理应用，查看分步设置指南。

所有集成

系统

浏览器

应用

为速度而构建。
流量永不限量。

在标准远程服务器测试中，FineProxy 持续达到 500 Mbps。对于抓取工作负载，瓶颈通常是目标网站的速率限制，而非代理。

测试方法：1,973,500 次连接尝试，并通过单个代理 IP 进行最高 96 线程并发测试。

500 Mbps

每个代理（标准远程服务器测试）

99.97%

连接在 1,973,500 次请求中成功建立

96

单个 IP 上的并发线程，无性能下降

0

带宽上限 — 所有套餐均不限流量

独享 AMD EPYC

使用我们的自有服务器，不与共享 VPS 用户争用端口。

自有子网

IP 来自我们的自有地址段，并非转售其他提供商的资源。

80 Gbps 上行链路

每台服务器的容量余量，并非对单个代理会话的承诺。

Tier III / IV

各位置的数据中心均配备冗余电力和冷却系统。

测试说明

实际吞吐量取决于路由、目标、网络状况以及用户设备的配置和性能。使用 500 Mbps 家庭网络的笔记本实测约 468 Mbps；远程服务器在标准测试中达到 500 Mbps。在欧洲和美国配置得当的高性能服务器特殊测试中，吞吐量最高达到 700 Mbps；这并非单个会话的常见结果。

本页的每项说明， 来自其他用户的真实评价。

从已验证评价池中选取的相关客户反馈，并链接到原始来源。

2011提供代理服务始于

运行账户

我把它用于Twitch机器人，运行得非常完美。感谢FineProxy为我的特定需求用心提供了一个非常出色的系统。

blastzadaaaaSaasHub, 2 年多前译自英语来源

数据抓取的优秀代理——我已经用了5+年了......它们有轮换的IP，速度快，几乎所有代理都没有被社交网络封锁

AliceDieg, 去年译自英语来源

负载下速度

向你们这些尊敬的读者们问好，阅读这篇谦逊的书评。让我稍微谈谈代理服务器。在我看来，代理服务器在不同情况下和用途上都非常有用。我觉得FineProxy是个不错的选择，尤其是工作速度。它在使用上也是一种舒适。我已经用了FineProxy两个月了，真的很满意。

Mike MillerFineProxy 内部平台译自英语来源

我之前试过好几个代理提供商，但FineProxy.org以稳定的运行时间和稳定的连接质量脱颖而出。速度足够流媒体和数据抓取，到目前为止我还没遇到什么大问题。网站上所有内容都清楚说明，方便选择合适的选项。

HotBad2393Norton Safe Web, 今年译自英语来源

位置与库存

价格便宜。代理被破坏率低<10%。大量的地理和子网。稳定连接，静态ip，每周更换免费泳池。

Denis ZadneprovskiyTrustpilot, 2 年多前译自英语来源

Fineproxy.org 提供不错的代理服务，拥有丰富的 IP 和地点选择。然而，连接速度有时不稳定，支持响应也可能比预期慢。虽然该服务适合基本任务，但可能无法完全满足更高需求或特定需求的用户需求。价格具有竞争力，但对于依赖其进行专业或密集使用的用户来说，性能可能会更稳定。

Charles BrownProxyRate, 2 年多前译自英语来源

评价均完整引用。如果客户提出了我们可以回应的问题，还会显示原平台上的回复。

所有客户评价
为什么抓取 Steam 市场数据需要代理？避免速率限制

Steam 对请求进行速率限制以防止自动化抓取。没有代理，您只能发送有限数量的请求，之后就会遇到 "429 Too Many Requests" 错误，IP 随即被封锁。代理让您能将请求分散到多个 IP 上，持续访问价格数据和库存信息。对于认真的交易运营来说，这不是可选项——而是大规模抓取的唯一途径。

可以使用免费代理访问 Steam 吗？不推荐

理论上可以，但问题会很多。免费代理速度慢、不稳定，且被成千上万的用户共用。Steam 很可能已经封锁了大部分免费代理 IP。对于交易机器人运营或市场数据抓取，免费代理带来的麻烦远多于收益。您花在处理封锁上的时间会远超实际采集数据的时间。

一个 IP 可以运行多少个 Steam 账号？约 10–15 个

大约 10-15 个账号后，Steam 的速率限制就会成为问题。这适用于交易机器人和自动化操作。如果您使用 ArchiSteamFarm 或类似工具运行更多账号，则需要多个代理。每 10-15 个账号分配一个代理是合理的起点，不过高强度操作可能需要每个 IP 分配更少的账号。

数据中心代理会被 Steam 封锁吗？质量更重要

这取决于代理质量。共享的数据中心 IP 经常被封锁，因为之前的用户已经滥用过。由您独享控制的专用 IP 成功率要高得多。FineProxy 的 Steam 专用数据中心代理之所以有效，是因为它们专属于您——在您使用期间，没有其他人可以在 Steam 上消耗它们。

在 Steam 上使用代理是否违反其服务条款？合理使用

使用代理绕过地区定价限制违反了 Steam 的服务条款，并存在账号处罚风险。然而，使用代理进行市场数据抓取、运行交易机器人，或从受限网络访问 Steam，则属于灰色地带。Steam 并未提供官方市场数据 API，因此自动化访问是认真做交易的唯一选择。关键在于合理使用——不要滥用系统，遵守速率限制，不要将代理用于价格操纵等违禁行为。

代理的地理位置对 Steam 数据解析和机器人有影响吗？子网更重要

对于大多数 Steam 市场数据抓取和交易机器人操作，地理位置并不太重要——Steam 提供的市场数据不因地区而异。真正重要的是子网多样性。包含分布在多个不同子网中 IP 的 Mix 套餐效果最好，因为 Steam 的反机器人系统会检测来自同一子网段的请求集群。FineProxy 的 Mix 套餐提供最大的子网多样性，比集中在单一欧洲或美国节点更有效。

如何将代理连接到 ArchiSteamFarm 或浏览器以访问 Steam？配置 WebProxy

对于 ArchiSteamFarm（ASF），打开 ASF.json 配置文件，使用 "WebProxy" 字段添加代理设置，例如："WebProxy": "http://ip:port"。如果您的代理需要认证，请添加 "WebProxyUsername" 和 "WebProxyPassword" 字段。保存后重启 ASF。对于浏览器访问，您可以在系统网络设置中配置代理，或使用 FoxyProxy、SwitchyOmega 等浏览器扩展——输入代理 IP、端口和凭据，然后根据代理类型选择 HTTP/HTTPS 或 SOCKS5。对于需要认证的 Steam 市场抓取脚本，请确保您的代理支持粘性会话，以便 cookies 和会话数据在同一 IP 的连续请求中保持一致。

指南

Steam 代理：数据抓取、交易机器人与多账号管理

1 分钟阅读FineProxy 网络团队

Steam 没有提供官方的市场 API。如果您需要价格数据、库存信息或希望实现交易自动化，只有两条路可选：使用昂贵的第三方服务，或自行抓取 Steam 数据。大多数认真的交易者和代购都选择第二条路——这正是 Steam 代理不可或缺的原因。

为什么 Steam 代理对市场数据抓取至关重要

Steam 市场包含 CS2、Dota 2、Rust 及其他游戏的数百万件物品。手动追踪价格在大规模下根本不可能。自动化抓取能让您：

  • 实时监控价格波动
  • 抢在竞争对手之前发现低价商品
  • 为转售业务构建价格数据库
  • 跨多个账号追踪库存

问题在于？Steam 的速率限制非常激进。从同一个 IP 发送过多请求，就会触发 "429 Too Many Requests" 错误。您的 IP 会被临时封禁，所有数据抓取全部停止。通过合理的代理轮换，您可以将请求分散到多个 IP 上，避免被 Steam 检测到。

交易机器人与多账号运营

如果您在运行交易机器人——无论是 ArchiSteamFarm、自定义方案还是商业平台——您很可能已经遇到过速率限制。Steam 在每个 IP 大约允许 10-15 个机器人账号，超出后就会触发限流。超过这个数量，您就需要为每个账号或账号组配备独享代理。在同一个 IP 上运行多个账号还会带来另一个风险：一旦 Steam 将某个账号标记为可疑活动，IP 关联可能波及您的其他账号。为每个账号分配独立代理可以实现账号隔离，避免连锁封禁影响您的整体运营。

数据中心代理与住宅代理：哪种更适合 Steam

以下是使用代理服务器解锁 Steam 进行商业用途的实际情况。数据中心代理对有经验的用户效果很好。它们速度更快，大规模抓取时性价比也明显更高。关键在于使用未被其他用户消耗过的独享 IP。共享的数据中心 IP 通常会被立即封锁，因为已经有人在 Steam 上滥用过它们。住宅代理和移动代理对新手来说更安全。Steam 会将其视为普通家庭网络连接，因此受到的审查更少。但它们价格更高且有带宽限制——如果您需要抓取数百万件物品，这可能是个问题。FineProxy 提供 Steam 专用数据中心 IP。在我们的服务中，这些地址专属于您——在您租用期间，其他 FineProxy 客户无法将其用于 Steam。这有效避免了继承他人不良记录的常见问题。我们是实际的代理供应商，而非转售商，这意味着对 IP 质量拥有直接控制权，出现问题时也能更快地进行替换。

Steam 数据抓取的实用技巧

遵守速率限制：即使使用了代理，也不要对 Steam 服务器发起过于频繁的请求。每个 IP 的请求间隔保持在 10-15 秒，可以有效避免触发限制。智能轮换：不要每个请求都切换 IP——那样看起来很可疑。使用粘性会话，让同一个 IP 处理一组逻辑关联的请求序列，然后再进行轮换。妥善处理 429 错误：当触发速率限制时，请退避等待。频繁重试只会延长您的封锁时间。使用正确的接口：Steam 的 /market/priceoverview/ 无需认证即可获取当前价格。/market/pricehistory/ 需要 cookies 并返回历史数据。明确您需要哪个接口。监控 IP 健康状态：跟踪哪些代理在什么时间被封锁。规律会逐渐显现——特定时间段或请求量更容易触发封锁。

如何访问解锁的 Steam？

需要明确一点：使用代理绕过 Steam 的区域定价违反了其服务条款。通过其他地区商店低价购买游戏可能导致账户受限。我们不建议这样做。但通过代理解锁 Steam 也有合理的用途：如果 Steam 在您的网络中被屏蔽（学校、公司或某些国家），代理可以让您正常访问平台。对于个人游戏访问，任何可靠的代理都能胜任——您不会发出数千个请求，因此速率限制不会影响到您。