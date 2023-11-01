NEW! |一次 API 调用即可获得干净数据，无需自行抓取。免费领取 10,000 个令牌 →

高速代理

AMD EPYC 硬件，80 Gbps 上行链路，单个代理最高 500 Mbps——支持 HTTP/HTTPS/SOCKS5，无限流量，API 即时交付。

配置套餐 →48 小时代理
不限流量不按 GB 收费
AMD EPYC新一代服务器硬件
最高 80 Gbps每台服务器上行带宽
REST + MCP通过 API 配置和管理

使用以下选项配置套餐 快速、安全的代理。

根据具体工作负载配置套餐。选择代理类型、位置、IP 数量、计费周期和可选 UDP 支持，价格将即时更新。

国家/地区IP 数量
UDP 支持
关闭

在基础套餐价格上增加 50%。通过 SOCKS5（UDP ASSOCIATE）工作，适用于游戏、VoIP 和流媒体。

需要一个套餐包含多个国家、额外的白名单 IP 或连接数？在控制面板中配置

为速度而构建。
流量永不限量。

在标准远程服务器测试中，FineProxy 持续达到 500 Mbps。对于抓取工作负载，瓶颈通常是目标网站的速率限制，而非代理。

测试方法：1,973,500 次连接尝试，并通过单个代理 IP 进行最高 96 线程并发测试。

500 Mbps

每个代理（标准远程服务器测试）

99.97%

连接在 1,973,500 次请求中成功建立

96

单个 IP 上的并发线程，无性能下降

0

带宽上限 — 所有套餐均不限流量

独享 AMD EPYC

使用我们的自有服务器，不与共享 VPS 用户争用端口。

自有子网

IP 来自我们的自有地址段，并非转售其他提供商的资源。

80 Gbps 上行链路

每台服务器的容量余量，并非对单个代理会话的承诺。

Tier III / IV

各位置的数据中心均配备冗余电力和冷却系统。

测试说明

实际吞吐量取决于路由、目标、网络状况以及用户设备的配置和性能。使用 500 Mbps 家庭网络的笔记本实测约 468 Mbps；远程服务器在标准测试中达到 500 Mbps。在欧洲和美国配置得当的高性能服务器特殊测试中，吞吐量最高达到 700 Mbps；这并非单个会话的常见结果。

四种代理购买方式。
总有一种适合此工作负载。

FineProxy 的所有地址均使用 IPv4。数据中心、独享和 ISP 代理在套餐期限内保持静态；轮换代理会随每次请求更换。静态套餐包含不限流量。高亮选项最适合本页的主要使用场景： 数据中心套餐.

本页推荐数据中心套餐按 IP 段销售，共享使用独享个人使用，1 个 IP 起ISPISP 注册的静态地址轮换按 API 额度计费
最适合大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
每个地址的用户数最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。最多 5 人共享池
平台信任度标准数据中心 ASN高 — 专属高 — ISP 注册因代理池而异
起价$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12$12 / 100 IPs按需精确购买。$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低订单100 个 IP1 IP100 个 IP250 万额度
地址使用期限服务期内保持静态服务期内保持静态服务期内保持静态每次请求更换
带宽不限流量不限流量不限流量额度按请求计费，而非按 GB 计费。
UDP / 语音通话可选附加功能可选附加功能可选附加功能不可用
协议HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
认证IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。API 密钥
查看套餐查看独享套餐查看 ISP 套餐查看套餐
本页推荐

数据中心套餐

按 IP 段销售，共享使用

最适合

大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。

每个地址的用户数

最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。

平台信任度

标准数据中心 ASN

起价

$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看套餐

独享

个人使用，1 个 IP 起

最适合

长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。

每个地址的用户数

1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。

平台信任度

高 — 专属

起价

$12 / 100 IPs按需精确购买。

最低订单

1 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看独享套餐

ISP

ISP 注册的静态地址

最适合

会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。

每个地址的用户数

最多 5 人

平台信任度

高 — ISP 注册

起价

$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看 ISP 套餐

轮换

按 API 额度计费

最适合

数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。

每个地址的用户数

共享池

平台信任度

因代理池而异

起价

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低订单

250 万额度

地址使用期限

每次请求更换

带宽

额度按请求计费，而非按 GB 计费。

UDP / 语音通话

不可用

协议

HTTP, SOCKS5

认证

API 密钥

查看套餐

48 小时代理

根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。

48 小时代理

热门代理位置

FineProxy 客户最常选择的八个代理位置。

查看所有位置

只需连接一次。
然后直接提问即可。

FineProxy 提供原生 MCP 服务器：只需将一个 URL 粘贴到智能代理，即可获得 49 个控制面板工具，涵盖购买、续订、IP 轮换、白名单、用量分析、发票和支持。相同操作也可通过以下方式使用： REST API 如果您希望自行编写调用。

然后只需说

  • 购买1,000 高速 数据中心 IP 位于 欧洲
  • 导出我的 fast 代理列表 （JSON 格式）
  • 加入白名单203.0.113.7 用于 我的 高速 代理服务
  • 显示今天错误率最高的高速代理服务
  • 显示 状态和账单详情 用于 我的 fast 代理服务
了解更多 创建 API 密钥
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

保存配置后重启 Claude，FineProxy 的 49 个工具将显示在可用工具列表中。

无论如何要求，智能代理都不会执行的操作

花费您的资金

六个工具会影响余额，均需要 wallet:spend 权限。密钥不授予该权限时，智能代理仍可执行其他所有操作。

支付超过报价的金额

每次购买都包含报价中的 expected_total_cents。即使相差一美分，调用也会被拒绝且不会扣款。

随意取消

两个不可逆工具在没有 confirm=true 时不会运行，终止操作不会作为副作用发生。

重复扣款

涉及付款的调用使用 idempotency_key。超时后重试会结算同一笔费用，不会重复扣款。

MCP：49 个工具 · 9 个权限范围JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 无状态REST API：49 项操作 · OpenAPI 3.1

手动设置

选择操作系统、浏览器或代理应用，查看分步设置指南。

所有集成

系统

浏览器

应用

本页的每项说明， 来自其他用户的真实评价。

从已验证评价池中选取的相关客户反馈，并链接到原始来源。

2011提供代理服务始于

负载下速度

一个极好的代理。我已经使用这个服务大约一个月了。订阅后没有后悔。相对快速，没有延迟，使用方便，顾问回答迅速，对工作和普通上网都很有用。对我来说，价格有点偏高，但至少质量很棒。我把项目9代理从10

KembyFineProxy 内部平台译自英语来源

我和FineProxy.org合作超过两年，老实说，我可以说他们是我接触过的最稳定的医生。我管理着十几个社交媒体账号，每个都需要一个专属IP。我从未因为“黑名单”地址而被封禁过。服务器运行时间约为99.9%，这在自动化营销活动中至关重要。速度非常令人满意，数据流畅，高峰时段没有令人烦恼的卡顿。管理面板直观，代理列表实时更新。FineProxy与内心的平静同义。

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, 今年译自英语来源

流量永不限量

价格实惠的欧盟代理。这是唯一一家仍然保持低价的代理服务商。我在整个互联网上一直寻找这样的服务，结果发现它是提供无限带宽的代理服务商中最便宜的。

Wowser BrowserTrustpilot, 今年译自英语来源

我找不到比这更好的服务，尤其是住宅无限，我以为用了之后质量会开始下降，但说实话，整个使用时间里，它一直保持在99%以上，感觉真是太棒了。祝你好运，希望能保持这样

ZainDieg, 去年译自英语来源

位置与库存

在线稳定性：代理表现出色，可连续稳定运行3至7天而不断线 速度：足以流畅使用TikTok、Gmail以及登录加密货币钱包 支持的协议：HTTP、HTTPS、SOCKS4、SOCKS5，甚至还支持UDP 全球覆盖：美国、德国、法国、日本等

esta bazaarSaasHub, 去年译自英语来源

Fineproxy.org 提供不错的代理服务，拥有丰富的 IP 和地点选择。然而，连接速度有时不稳定，支持响应也可能比预期慢。虽然该服务适合基本任务，但可能无法完全满足更高需求或特定需求的用户需求。价格具有竞争力，但对于依赖其进行专业或密集使用的用户来说，性能可能会更稳定。

Charles BrownProxyRate, 2 年多前译自英语来源

评价均完整引用。如果客户提出了我们可以回应的问题，还会显示原平台上的回复。

所有客户评价
FineProxy 的代理速度有多快？700–800 Mbps

在实际测试中：通过普通家庭宽带可达 500 Mbps，在数据中心服务器之间测试时可达 700–800 Mbps。服务器总带宽容量为 80 Gbps（AMD EPYC 硬件）。对于大多数任务——数据抓取、下载、流媒体——瓶颈在于目标网站或您的 ISP，而不是我们的代理。有些人所说的“极速代理”并非取决于某个单一数字——而在于负载飙升时依然保持稳定的性能。

为什么有些代理明明标注了“高速”，用起来却很慢？硬件与路由

常见原因有三个。一是服务商使用回收硬件——以废品价收购的老旧 Xeon Gold 芯片拼装成服务器，根本无法应对现代 TLS 加密和高并发负载。二是流量经过中间商转发，每多一跳都会增加延迟。三是宣传

SOCKS5 和 HTTP——哪个更快？差异很小

在现代硬件上，两者差异微乎其微。SOCKS5 由于不解析 HTTP 头部，开销略低一些，但 TLS 握手时间在两种协议中都占主导地位。选择您的工具最适配的协议即可。FineProxy 同时支持两种协议，价格相同，速度无差异。

代理真的能加速我的网络连接吗？特定情况下

在特定情况下，可以。如果您的 ISP 对某些流量类型（如流媒体、大文件下载）进行限速，通过代理转发流量可以绕过限速，因为 ISP 无法识别您正在进行的操作。如果某个网站的 CDN 将您路由到了较远的服务器，选择合适位置的代理可以连接到更近的 CDN 节点。除此之外，代理会多增加一跳，从物理层面来说无法超越直连速度。

如何测试我的代理速度？下载测试文件

通过代理下载测试文件并测量吞吐量。使用不同大小的文件分别检测突发速度和持续速度。以下是可直接复制粘贴的命令——请将 IP:PORT 替换为您的代理地址：

快速检测（10 MB）：

curl -x IP:PORT -o /dev/null -w “Speed: %{speed_download} B/s | Time: %{time_total}s | TTFB: %{time_starttransfer}s\n” http://speedtest.tele2.net/10MB.zip

吞吐量测试（100 MB）：

curl -x IP:PORT -o /dev/null -w “Speed: %{speed_download} B/s | Time: %{time_total}s | TTFB: %{time_starttransfer}s\n” http://speedtest.tele2.net/100MB.zip

持续速度（1 GB）：

curl -x IP:PORT -o /dev/null -w “Speed: %{speed_download} B/s | Time: %{time_total}s | TTFB: %{time_starttransfer}s\n” http://speedtest.tele2.net/1GB.zip

如果代理使用登录名/密码认证：curl -x http://user:pass@IP:PORT …

speed_download 的值单位是字节/秒，除以 125,000 即可换算为 Mbps。TTFB（首字节时间）反映延迟——同区域服务器低于 100 毫秒说明代理性能良好。每项测试建议运行 3–5 次，取中位数。

Tele2 测试服务器位于欧洲；如需测试其他地区，可使用 Hetzner（https://ash-speed.hetzner.com/100MB.bin 用于美国东部，https://hel1-speed.hetzner.com/100MB.bin 用于芬兰）或 OVH（https://proof.ovh.net/files/100Mb.dat 用于法国）。

使用 FineProxy 的高速匿名代理，通过家庭宽带测试轻松可达 400–500 Mbps。如果您的测试结果明显低于这个水平，请先检查您自己的 ISP 网速——瓶颈不在代理这边。

指南

真正决定代理速度的因素

1 分钟阅读FineProxy 网络团队

FineProxy 采用 AMD EPYC 服务器级处理器，总上行带宽达 80 Gbps。当您购买高速代理服务时，实际速度取决于流量经过的硬件性能、您与服务器之间的距离，以及中间经过了多少路由跳数。“极速”或“超快”之类的营销标签毫无意义，服务器配置才是硬道理。

硬件决定速度上限

每个请求都涉及加密、路由和转发，每个步骤都需要消耗 CPU 周期。在老旧硬件上，这些开销会不断累积——仅 TLS 握手一项，在较老的处理器上每次连接就可能增加 5–15 毫秒的延迟。许多代理服务商使用的是从退役数据中心低价回收的 Intel Xeon Gold 芯片。这些处理器在五年前确实是顶级配置，但与现代 AMD EPYC 相比，无论是单线程性能还是 TLS 吞吐量都已大幅落后。AMD EPYC 芯片拥有专用硬件加速，能够同时处理数千个并发 TLS 操作——即使在高负载下，每个请求的开销也更低。

FineProxy 的服务器通过 80 Gbps 通道连接。大多数服务商在落地页上宣传「高达 1 Gbps」，但深入查看其实际文档，您会发现要么没有任何说明，要么备注写的是该速度为同一台机器上所有 IP 共享的服务器上行链路带宽。在实际测试中，FineProxy 代理在普通家庭宽带上可达 500 Mbps，从数据中心远程服务器测试时可达 700–800 Mbps。我们定期升级硬件——最新一代 EPYC 处理器取代了上一代，专门用于提升单线程性能和 TLS 吞吐量。

真正的高速代理服务器，靠的不是炫目的落地页，而是专为高并发负载打造的硬件——而非用回收零件拼凑的设备。

距离与路由——无法跳过的物理定律

光在光纤中的传播速度约为每毫秒 200 公里。从纽约到法兰克福，在其他因素之外，仅基础延迟就增加约 40 毫秒。没有任何硬件能改变这一点。唯一的解决办法：选择距离目标最近的代理位置。

直连提供商的路由同样至关重要。当您通过转售商使用代理时，流量路径为：您 → 转售商网关 → 上游提供商 → 目标网站。这多了一跳——延迟可能增加 10–30 毫秒。FineProxy 拥有自己的服务器和超过 100,000 个 IP 地址的自有 IP 池。您的流量路径为：您 → 我们的服务器 → 目标网站。只需一跳，没有中间商。

对于高速付费 IP 地址和端口而言，数据实际经过的物理路径远比销售页面上的任何速度标签更重要。

为什么数据中心代理是最快的代理类型

住宅代理通过消费者设备和 ISP 网络路由，移动代理通过蜂窝基站路由，两者都会增加数据中心代理所没有的延迟。数据中心代理部署在拥有骨干网直连的机房中——企业级网络架构，到各大互联网交换节点的跳数最少。

FineProxy 的数据中心 IP 始终提供最低延迟和最高吞吐量。这不是靠软件技巧——而是更短的数据路径和更快的硬件。无论是数据抓取、监控还是批量下载，任何速度优先于 IP 类型的场景，数据中心代理都是最佳选择。

无限带宽意味着没有人会限制您的速度

按 GB 计费的服务商在大规模使用时有限速的经济动机。您按流量付费——如果他们限速，您在其网络上产生的成本就更低。FineProxy 按 IP 计费，而非按 GB。无论您传输 10 GB 还是 10 TB，速度始终如一。唯一需要注意的是：每个套餐都有每个代理的建议速度上限。这些限制的存在是为了确保在高峰时段每位客户都能获得稳定的速度——不是为了限制您，而是为了让同一台服务器上的所有用户都能公平使用基础设施。

高速、实惠且流量无限的代理服务器之所以存在，是因为数据中心代理的实际带宽成本极低。按 GB 计费是一种利润策略，而非必要之举。

不同任务对

流媒体——快速视频代理需要的是持续稳定的吞吐量，而不仅仅是低延迟。一个能应对突发流量却在连续高清流媒体传输时卡顿的代理毫无用处。80 Gbps 聚合带宽加上无限流量，确保视频流畅播放，无需缓冲。

下载——高速代理用于下载意味着纯粹的带宽能力。你的 2 GB 文件不应该和成千上万其他用户争抢同一根窄带宽管道。

快速解锁互联网——访问有地区限制的内容主要取决于延迟。选择目标国家/地区的代理，连接体验几乎与本地无异。

大规模抓取——成千上万的并发请求需要一台不会排队阻塞的服务器。AMD EPYC 处理器能够胜任，因为它天生就是为这类并行负载设计的。一个在高负载下不会卡顿的可靠代理，长远来看比那些丢掉一半连接的免费代理成本更低。

想用自己的工作负载试用服务？请配置并支付48 小时代理，然后用自己的任务运行上述基准测试。