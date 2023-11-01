FineProxy 采用 AMD EPYC 服务器级处理器，总上行带宽达 80 Gbps。当您购买高速代理服务时，实际速度取决于流量经过的硬件性能、您与服务器之间的距离，以及中间经过了多少路由跳数。“极速”或“超快”之类的营销标签毫无意义，服务器配置才是硬道理。

硬件决定速度上限

每个请求都涉及加密、路由和转发，每个步骤都需要消耗 CPU 周期。在老旧硬件上，这些开销会不断累积——仅 TLS 握手一项，在较老的处理器上每次连接就可能增加 5–15 毫秒的延迟。许多代理服务商使用的是从退役数据中心低价回收的 Intel Xeon Gold 芯片。这些处理器在五年前确实是顶级配置，但与现代 AMD EPYC 相比，无论是单线程性能还是 TLS 吞吐量都已大幅落后。AMD EPYC 芯片拥有专用硬件加速，能够同时处理数千个并发 TLS 操作——即使在高负载下，每个请求的开销也更低。

FineProxy 的服务器通过 80 Gbps 通道连接。大多数服务商在落地页上宣传「高达 1 Gbps」，但深入查看其实际文档，您会发现要么没有任何说明，要么备注写的是该速度为同一台机器上所有 IP 共享的服务器上行链路带宽。在实际测试中，FineProxy 代理在普通家庭宽带上可达 500 Mbps，从数据中心远程服务器测试时可达 700–800 Mbps。我们定期升级硬件——最新一代 EPYC 处理器取代了上一代，专门用于提升单线程性能和 TLS 吞吐量。

真正的高速代理服务器，靠的不是炫目的落地页，而是专为高并发负载打造的硬件——而非用回收零件拼凑的设备。

距离与路由——无法跳过的物理定律

光在光纤中的传播速度约为每毫秒 200 公里。从纽约到法兰克福，在其他因素之外，仅基础延迟就增加约 40 毫秒。没有任何硬件能改变这一点。唯一的解决办法：选择距离目标最近的代理位置。

直连提供商的路由同样至关重要。当您通过转售商使用代理时，流量路径为：您 → 转售商网关 → 上游提供商 → 目标网站。这多了一跳——延迟可能增加 10–30 毫秒。FineProxy 拥有自己的服务器和超过 100,000 个 IP 地址的自有 IP 池。您的流量路径为：您 → 我们的服务器 → 目标网站。只需一跳，没有中间商。

对于高速付费 IP 地址和端口而言，数据实际经过的物理路径远比销售页面上的任何速度标签更重要。

为什么数据中心代理是最快的代理类型

住宅代理通过消费者设备和 ISP 网络路由，移动代理通过蜂窝基站路由，两者都会增加数据中心代理所没有的延迟。数据中心代理部署在拥有骨干网直连的机房中——企业级网络架构，到各大互联网交换节点的跳数最少。

FineProxy 的数据中心 IP 始终提供最低延迟和最高吞吐量。这不是靠软件技巧——而是更短的数据路径和更快的硬件。无论是数据抓取、监控还是批量下载，任何速度优先于 IP 类型的场景，数据中心代理都是最佳选择。

无限带宽意味着没有人会限制您的速度

按 GB 计费的服务商在大规模使用时有限速的经济动机。您按流量付费——如果他们限速，您在其网络上产生的成本就更低。FineProxy 按 IP 计费，而非按 GB。无论您传输 10 GB 还是 10 TB，速度始终如一。唯一需要注意的是：每个套餐都有每个代理的建议速度上限。这些限制的存在是为了确保在高峰时段每位客户都能获得稳定的速度——不是为了限制您，而是为了让同一台服务器上的所有用户都能公平使用基础设施。

高速、实惠且流量无限的代理服务器之所以存在，是因为数据中心代理的实际带宽成本极低。按 GB 计费是一种利润策略，而非必要之举。

不同任务对

流媒体——快速视频代理需要的是持续稳定的吞吐量，而不仅仅是低延迟。一个能应对突发流量却在连续高清流媒体传输时卡顿的代理毫无用处。80 Gbps 聚合带宽加上无限流量，确保视频流畅播放，无需缓冲。

下载——高速代理用于下载意味着纯粹的带宽能力。你的 2 GB 文件不应该和成千上万其他用户争抢同一根窄带宽管道。

快速解锁互联网——访问有地区限制的内容主要取决于延迟。选择目标国家/地区的代理，连接体验几乎与本地无异。