Schneller Proxy

FineProxy läuft auf AMD-EPYC-Serverprozessoren mit 80 Gbps Gesamtbandbreite. Wenn Sie einen schnellen Proxy-Dienst kaufen, hängt die tatsächliche Geschwindigkeit von der Hardware ab, durch die Ihr Traffic läuft, von der Entfernung zwischen Ihnen und dem Server sowie von der Anzahl der Routing-Hops dazwischen. Marketing-Labels wie “Turbo” oder “Ultra-Fast” sagen Ihnen nichts. Server-Specs schon.

Hardware bestimmt die Obergrenze

Jede Anfrage umfasst Verschlüsselung, Routing und Weiterleitung. Jeder Schritt kostet CPU-Zyklen. Auf veralteter Hardware summieren sich diese schnell — allein TLS-Handshakes können auf älteren Prozessoren 5–15 ms pro Verbindung hinzufügen. Viele Proxy-Anbieter setzen auf recycelte Intel-Xeon-Gold-Chips, die zu Schrottpreisen aus stillgelegten Rechenzentren stammen. Diese Prozessoren waren vor fünf Jahren top, fallen aber gegenüber modernen AMD-EPYC-Chips in Sachen Single-Thread-Performance und TLS-Durchsatz deutlich zurück. AMD-EPYC-Chips verarbeiten Tausende gleichzeitiger TLS-Operationen mit dedizierter Hardware-Beschleunigung — geringerer Overhead pro Anfrage, selbst unter hoher Last.

Die Server von FineProxy sind über 80-Gbps-Kanäle angebunden. Die meisten Anbieter werben auf ihrer Landingpage mit „bis zu 1 Gbps“ — aber wenn Sie in die tatsächliche Dokumentation schauen, finden Sie entweder gar nichts oder den Hinweis, dass es sich um den Server-Uplink handelt, der von allen IPs auf dieser Maschine geteilt wird. In realen Tests liefern FineProxy-Proxys bis zu 500 Mbps über eine typische Heimanbindung und 700–800 Mbps, wenn der Test von einem Server in einem Datacenter durchgeführt wird. Wir upgraden die Hardware regelmäßig — die neueste EPYC-Generation hat die vorherige speziell wegen besserer Single-Thread-Performance und TLS-Durchsatz abgelöst.

Die schnellsten Hochgeschwindigkeits-Proxy-Server sind nicht die mit der auffälligsten Landingpage. Es sind die, bei denen die Hardware von Grund auf für gleichzeitige Last ausgelegt wurde – nicht aus recycelten Teilen zusammengestückelt.

Entfernung und Routing – die Physik, die Sie nicht überlisten können

Licht in Glasfaser legt etwa 200 km pro Millisekunde zurück. New York nach Frankfurt bedeutet ~40 ms Basislatenz, bevor überhaupt etwas passiert. Keine Hardware schafft das aus der Welt. Die einzige Lösung: Wählen Sie einen Proxy-Standort nah an Ihrem Ziel.

Direktes Provider-Routing ist genauso entscheidend. Wenn Sie über einen Reseller gehen, nimmt Ihr Traffic folgenden Weg: Sie → Reseller-Gateway → Upstream-Anbieter → Ziel. Das ist ein zusätzlicher Hop — potenziell +10–30 ms. FineProxy besitzt seine Server und seinen IP-Pool mit über 100.000 Adressen. Ihr Traffic läuft so: Sie → unser Server → Ziel. Ein Hop. Kein Mittelsmann-Routing.

Bei einer schnellen, kostenpflichtigen IP-Adresse mit Port zählt der physische Datenpfad mehr als jedes Geschwindigkeits-Label auf einer Verkaufsseite.

Warum Rechenzentrums-Proxys der schnellste Typ sind

Residential-Proxys leiten Traffic über Endgeräte von Verbrauchern und ISP-Netzwerke. Mobile-Proxys leiten Traffic über Mobilfunkmasten. Beide erzeugen Latenz, die Rechenzentrums-Proxys schlichtweg nicht haben. Ein Rechenzentrums-Proxy steht in einer Einrichtung mit direkten Backbone-Verbindungen — Enterprise-grade Networking mit minimalen Hops zu den großen Internet-Exchanges.

FineProxys Rechenzentrums-IPs liefern konsistent die niedrigste Latenz und den höchsten Durchsatz. Keine Software-Tricks — nur ein kürzerer Datenpfad und schnellere Hardware. Für Scraping, Monitoring, Massen-Downloads und alle Aufgaben, bei denen Geschwindigkeit wichtiger ist als IP-Klassifizierung, ist der Rechenzentrums-Proxy jedes Mal die bessere Wahl.

Unbegrenzte Bandbreite bedeutet: kein Throttling

Anbieter, die pro GB abrechnen, haben ein finanzielles Interesse daran, Sie bei großen Volumen auszubremsen. Sie zahlen nach Volumen — wenn der Anbieter drosselt, verursachen Sie weniger Kosten in dessen Netzwerk. FineProxy berechnet pro IP, nicht pro Gigabyte. Übertragen Sie 10 GB oder 10 TB — die Geschwindigkeit bleibt gleich. Der einzige Punkt, den Sie beachten sollten: Jeder Tarif hat ein empfohlenes Geschwindigkeitslimit pro Proxy. Diese Limits sorgen dafür, dass jeder Kunde auch zu Spitzenzeiten konstante Geschwindigkeiten erhält — nicht um Sie einzuschränken, sondern um die Infrastruktur für alle Nutzer auf demselben Server fair zu halten.

Schnelle, günstige Proxy-Server mit unbegrenztem Traffic gibt es, weil die tatsächlichen Bandbreitenkosten für Rechenzentrums-Proxys minimal sind. Das GB-Modell ist eine Margenstrategie, keine Notwendigkeit.

Was „schnell

Streaming — ein schneller Video-Proxy braucht konstanten Durchsatz, nicht nur niedrige Latenz. Ein Proxy, der Bursts bewältigt, aber bei kontinuierlichen HD-Streams einbricht, ist hier nutzlos. Unbegrenzte Bandbreite mit 80 Gbps aggregiert hält den Stream ohne Buffering am Laufen.

Downloads — schneller Proxy für Downloads bedeutet reine Bandbreite. Ihre 2-GB-Datei sollte nicht mit Tausenden anderer Nutzer um dieselbe schmale Leitung konkurrieren.

Schnelles Internet-Unblocking — der Zugriff auf regionsbeschränkte Inhalte ist vor allem eine Frage der Latenz. Wählen Sie einen Proxy im Zielland, und die Verbindung fühlt sich nahezu nativ an.

Scraping im großen Maßstab — Tausende gleichzeitiger Requests brauchen einen Server, der sie nicht in eine Warteschlange stellt. AMD-EPYC-Prozessoren bewältigen das, weil sie genau für diese Art paralleler Workloads entwickelt wurden. Ein funktionierender Proxy, der unter Last nicht einbricht, kostet langfristig weniger als ein kostenloser, der die Hälfte Ihrer Verbindungen verwirft.