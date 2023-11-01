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Schneller Proxy

AMD EPYC-Hardware, 80 Gbps Uplinks, bis zu 500 Mbps pro Proxy — HTTP/HTTPS/SOCKS5, unbegrenzter Traffic, sofortige Bereitstellung per API.

Tarif konfigurieren →Proxys für 48 Stunden
UnbegrenztKeine GB-Gebühren
AMD EPYCServer-Hardware der neuesten Generation
Bis zu 80 GbpsUplink pro Server
REST + MCPBereitstellung und Verwaltung per API

Erstellen Sie Ihren Tarif mit schnellen und sicheren Proxys.

Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.

LandAnzahl der IPs
UDP-Unterstützung
Aus

Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.

Mehrere Länder in einem Paket, zusätzliche Whitelist-IPs oder Verbindungen?Im Dashboard konfigurieren

Für Speed gebaut.
Traffic nie limitiert.

FineProxy hat in unseren Standardtests auf Remote-Servern bis zu 500 Mbps gehalten. Beim Scraping war meist das Rate-Limit der Zielsite — nicht der Proxy — die Obergrenze.

Testmethode: 1.973.500 Verbindungsversuche plus Concurrency-Läufe mit bis zu 96 Threads über eine Proxy-IP.

500 Mbps

pro Proxy in Standardtests auf Remote-Servern

99,97 %

der Verbindungen über 1.973.500 Requests hergestellt

96

gleichzeitige Threads auf einer IP ohne Degradation

0

Bandbreiten-Caps — unbegrenzter Traffic in jedem Tarif

Dedizierte AMD EPYC

Eigene Server, ohne Shared-VPS-Nachbarn, die um den Port konkurrieren.

Eigene Subnetze

IPs stammen aus Bereichen, die wir selbst halten — nicht weiterverkauft von einem anderen Anbieter.

80 Gbps Uplink

Kapazitätsreserve pro Server — kein Versprechen für eine einzelne Proxy-Session.

Tier III / IV

Rechenzentren mit redundanter Stromversorgung und Kühlung an unseren Standorten.

Testhinweise

Der tatsächliche Durchsatz hängt von Route, Ziel, Netzwerkbedingungen sowie Konfiguration und Leistung Ihrer Hardware ab. Ein Laptop an einem 500-Mbps-Heimanschluss erreichte in der Praxis etwa 468 Mbps, Remote-Server in Standardtests bis zu 500 Mbps. In Ausnahmetests mit korrekt konfigurierten High-Performance-Servern in Europa und den USA wurden bis zu 700 Mbps erreicht; das ist kein typisches Ergebnis pro Session.

Vier Wege, Proxys zu kaufen.
Einer passt zu diesem Workload.

Jede FineProxy-Adresse nutzt IPv4. Rechenzentrums-, dedizierte und ISP-Proxys bleiben während der Tariflaufzeit statisch; rotierende Proxys wechseln bei jeder Anfrage. Statische Tarife enthalten unbegrenzten Datenverkehr. Die hervorgehobene Option entspricht dem primären Anwendungsfall dieser Seite: Datacenter-Paket.

Hier empfohlenDatacenter-PaketIm Block verkauft, geteiltDedizierte ProxysPersönlich, ab einer einzelnen IPISP-ProxysStatische ISP-registrierte AdressenRotierende ProxysAbgerechnet in API-Guthaben
Am besten fürBots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
Nutzer pro AdresseBis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.Bis zu 5Geteilter Pool
Akzeptanz bei PlattformenBasisDatacenter-ASNHoch — exklusivHoch — ISP-registriertVariiert je nach Pool
Preis ab$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Mindestbestellung100 IPs1 IP100 IPs2,5 Mio. Guthaben
AdresslaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitWechselt pro Request
BandbreiteUnbegrenztUnbegrenztUnbegrenztGuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
UDP / SprachcallsOptionales Add-onOptionales Add-onOptionales Add-onNicht verfügbar
ProtokolleHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentifizierungIP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.API-Key
Tarife ansehenDedicated-Tarife ansehenISP-Tarife ansehenTarife ansehen
Hier empfohlen

Datacenter-Paket

Im Block verkauft, geteilt

Am besten für

Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.

Akzeptanz bei Plattformen

BasisDatacenter-ASN

Preis ab

$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

Tarife ansehen

Dedizierte Proxys

Persönlich, ab einer einzelnen IP

Am besten für

Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.

Nutzer pro Adresse

1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — exklusiv

Preis ab

$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.

Mindestbestellung

1 IP

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

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ISP-Proxys

Statische ISP-registrierte Adressen

Am besten für

Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — ISP-registriert

Preis ab

$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

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Rotierende Proxys

Abgerechnet in API-Guthaben

Am besten für

Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.

Nutzer pro Adresse

Geteilter Pool

Akzeptanz bei Plattformen

Variiert je nach Pool

Preis ab

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Mindestbestellung

2,5 Mio. Guthaben

Adresslaufzeit

Wechselt pro Request

Bandbreite

GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.

UDP / Sprachcalls

Nicht verfügbar

Protokolle

HTTP, SOCKS5

Authentifizierung

API-Key

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Proxys für 48 Stunden

Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.

Proxys für 48 Stunden

Top-Proxy-Standorte

Die acht Proxy-Standorte, die FineProxy-Kunden am häufigsten wählen.

Alle Standorte ansehen

Einmal verbinden.
Dann einfach fragen.

FineProxy betreibt einen nativen MCP-Server: Fügen Sie eine URL in Ihren Agenten ein, und er erhält 49 Cabinet-Tools — Kauf, Verlängerungen, IP-Rotation, Allowlists, Nutzungsanalysen, Rechnungen und Support. Dieselben Operationen stehen über eine REST API zur Verfügung, wenn Sie die Aufrufe lieber selbst schreiben.

Dann einfach sagen

  • Kaufen Sie 1.000 High-Speed-Datacenter-IPs in Europa
  • Exportieren Sie meine schnelle Proxy-Liste als JSON
  • Setzen Sie 203.0.113.7 für meinen hochgeschwindigkeits-Proxy-Dienst auf die Allowlist
  • Zeigen Sie, welche schnellen Proxy-Dienste heute die höchste Fehlerrate hatten
  • Zeigen Sie Status und Rechnungsdetails für meine schnellen Proxy-Dienste
Mehr erfahren API-Key erstellen
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Starten Sie Claude nach dem Speichern der Konfiguration neu. Die 49 Tools von FineProxy erscheinen anschließend in der Tool-Liste.

Was der Agent nicht tut — unabhängig von der Anfrage

Ihr Guthaben ausgeben

Sechs Tools greifen auf das Guthaben zu, und alle sechs benötigen wallet:spend. Lassen Sie diesen Scope am Key weg, und der Agent kann alles andere ausführen.

Mehr zahlen als angeboten

Jeder Kauf enthält expected_total_cents aus dem Angebot. Weicht ein Cent ab, wird der Aufruf abgelehnt — ohne Belastung.

Willkürlich kündigen

Die beiden irreversiblen Tools laufen nicht ohne confirm=true. Eine Kündigung kann nicht als Nebeneffekt erfolgen.

Zweifach belasten

Zahlungsaufrufe verlangen einen idempotency_key. Ein Retry nach einem Timeout schließt dieselbe Belastung ab, nicht eine zweite.

MCP: 49 Tools · 9 Berechtigungs-ScopesJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · zustandslosREST API: 49 Operationen · OpenAPI 3.1

Manuelles Setup

Wählen Sie Ihr Betriebssystem, Ihren Browser oder Ihre Proxy-Anwendung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

ALLE INTEGRATIONEN

Systeme

Browser

Apps

Jede Aussage auf dieser Seite, in den Worten anderer.

Relevantes Kundenfeedback, ausgewählt aus einem verifizierten Bewertungs-Pool und mit der Originalquelle verknüpft.

2011liefert Proxys seit

Geschwindigkeit unter Last

Ein hervorragender Proxy. Ich benutze diesen Service jetzt etwa einen Monat. Habe das Abonnement nicht bereut. Relativ schnell, keine Verzögerungen, es ist bequem zu verwenden, der Berater antwortet schnell, sehr nützlich für die Arbeit und einfach zum normalen Surfen im Internet. Für mich ist der Preis etwas überteuert, aber zumindest ist die Qualität ausgezeichnet. Ich gebe dem Projekt 9 von 10 Proxies

KembyInterne FineProxy-PlattformAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Ich arbeite seit über zwei Jahren mit FineProxy.org zusammen, und ich kann sie ehrlich gesagt als den stabilsten Anbieter bezeichnen, mit dem ich je zu tun hatte. Ich verwalte über ein Dutzend Social-Media-Konten, und jedes benötigt eine dedizierte IP. Nicht einmal habe ich eine Sperre aufgrund einer „geblacklisteten“ Adresse erlebt. Die Serververfügbarkeit liegt bei etwa 99,9 %, was während automatisierter Marketingkampagnen entscheidend ist. Die Geschwindigkeit ist mehr als zufriedenstellend, Daten fließen reibungslos, ohne nervige Verlangsamungen in Stoßzeiten. Das Verwaltungs-Panel ist intuitiv und die Proxy-Liste wird in Echtzeit aktualisiert. FineProxy ist ein Synonym für Seelenfrieden.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Traffic nie limitiert

Bezahlbare EU-Proxys. Der einzige Proxy-Anbieter, der seine Preise weiterhin niedrig hält. Ich hatte im ganzen Internet nach so etwas gesucht, und am Ende erwies er sich als der günstigste Proxy-Anbieter mit unbegrenzter Bandbreite.

Wowser BrowserTrustpilot, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Ich kann keinen besseren Service finden, besonders im Bereich unbegrenzte Residential-Proxys. Ich dachte, die Qualität würde nachlassen, sobald ich sie benutze, aber verdammt, die gesamte Zeit, in der ich sie genutzt habe, blieb sie über 99%, es ist einfach großartig. Viel Glück und ich hoffe, dass es so bleibt.

ZainDieg, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Standorte und Bestand

Verfügbarkeit: Ausgezeichnete Proxys, die 3–7 Tage lang ohne Ausfälle stabil bleiben. Geschwindigkeit: Schnell genug für TikTok, Gmail und Anmeldungen bei Krypto-Wallets. Unterstützte Protokolle: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 und sogar UDP. Globale Abdeckung: USA, Deutschland, Frankreich, Japan und weitere Länder.

esta bazaarSaasHub, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

FineProxy.org bietet einen ordentlichen Proxy-Dienst mit einer großen Auswahl an IPs und Standorten. Dennoch können die Verbindungsgeschwindigkeiten manchmal inkonsistent sein, und die Antwortzeiten des Supports können langsamer als erwartet ausfallen. Während der Dienst für grundlegende Aufgaben geeignet ist, erfüllt er möglicherweise nicht vollständig die Anforderungen von Nutzern mit höheren Ansprüchen oder speziellen Anforderungen. Die Preisgestaltung ist wettbewerbsfähig, aber die Leistung könnte stabiler sein für diejenigen, die ihn für professionelle oder intensive Nutzung benötigen.

Charles BrownProxyRate, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bewertungen werden vollständig zitiert. Wenn ein Kunde etwas angesprochen hat, das wir beantworten konnten, zeigen wir unsere Antwort von der ursprünglichen Plattform dazu.

Alle Kundenbewertungen
Wie schnell sind FineProxy-Proxys?700–800 Mbps

In realen Tests: bis zu 500 Mbps auf einer typischen Heimverbindung, 700–800 Mbps bei Server-zu-Server-Tests aus einem Rechenzentrum. Die aggregierte Server-Kapazität beträgt 80 Gbps auf AMD-EPYC-Hardware. Für die meisten Aufgaben – Scraping, Downloads, Streaming – liegt das Limit bei der Ziel-Website oder Ihrem ISP, nicht bei unseren Proxys. Was manche als „Turbo-Quick-Proxy" bezeichnen, ist keine Frage einer einzelnen Zahl – es geht um konstante Performance, auch wenn die Last steigt.

Warum fühlen sich manche Proxys langsam an, obwohl sie als „High Speed" beworben werden?Hardware und Routing

Drei häufige Gründe: Der Anbieter betreibt veraltete Hardware – alte Xeon-Gold-Chips zu Schrottpreisen eingekauft, zu Servern zusammengebaut, die mit modernem TLS und gleichzeitigen Verbindungen nicht mithalten können. Der Traffic wird über Zwischenstationen geroutet, und jeder zusätzliche Hop erhöht die Latenz. Oder es wird „bis zu 1 Gbps" beworben, aber im Kleingedruckten stellt sich heraus, dass dies der gesamte Server-Uplink ist, der auf alle IPs der Maschine aufgeteilt wird. FineProxy eliminiert alle drei Probleme: eigene AMD-EPYC-Server, direktes Routing, unbegrenzter Traffic in jedem Tarif.

SOCKS5 oder HTTP – was ist schneller?Geringer Unterschied

Auf moderner Hardware ist der Unterschied marginal. SOCKS5 hat etwas weniger Overhead, da HTTP-Header nicht geparst werden, aber die TLS-Handshake-Zeit dominiert beiden Protokollen. Wählen Sie einfach das Protokoll, das Ihr Tool am besten unterstützt. FineProxy unterstützt beide zum gleichen Preis ohne Geschwindigkeitsunterschied.

Kann ein Proxy meine Verbindung tatsächlich beschleunigen?In bestimmten Fällen

In bestimmten Fällen ja. Wenn Ihr ISP bestimmte Traffic-Typen drosselt (Streaming, große Downloads), umgeht die Weiterleitung über einen Proxy das Throttling, da Ihr ISP nicht erkennen kann, was Sie übertragen. Wenn das CDN einer Website Sie zu einem weit entfernten Server leitet, verbindet sich ein Proxy am richtigen Standort mit einem näheren CDN-Knoten. Ansonsten fügt ein Proxy einen zusätzlichen Hop hinzu und kann eine direkte Verbindung physikalisch bedingt nicht übertreffen.

Wie teste ich die Geschwindigkeit meines Proxys?Testdownloads messen

Laden Sie eine Testdatei über den Proxy herunter und messen Sie den Durchsatz. Verwenden Sie Dateien unterschiedlicher Größe, um sowohl die Burst- als auch die Dauertransferrate zu prüfen. Hier sind Copy-Paste-Befehle — ersetzen Sie IP:PORT durch Ihre Proxy-Adresse:

Schnellcheck (10 MB):

curl -x IP:PORT -o /dev/null -w “Speed: %{speed_download} B/s | Time: %{time_total}s | TTFB: %{time_starttransfer}s\n” http://speedtest.tele2.net/10MB.zip

Durchsatztest (100 MB):

curl -x IP:PORT -o /dev/null -w “Speed: %{speed_download} B/s | Time: %{time_total}s | TTFB: %{time_starttransfer}s\n” http://speedtest.tele2.net/100MB.zip

Dauergeschwindigkeit (1 GB):

curl -x IP:PORT -o /dev/null -w “Speed: %{speed_download} B/s | Time: %{time_total}s | TTFB: %{time_starttransfer}s\n” http://speedtest.tele2.net/1GB.zip

Bei Proxy mit Login/Passwort: curl -x http://user:pass@IP:PORT …

Der Wert speed_download wird in Bytes pro Sekunde angegeben. Teilen Sie ihn durch 125.000, um Mbps zu erhalten. Der TTFB (Time to First Byte) zeigt die Latenz — unter 100 ms bei Servern in derselben Region bedeutet, dass der Proxy einwandfrei funktioniert. Führen Sie jeden Test 3–5 Mal durch und nehmen Sie den Median.

Tele2-Testserver befinden sich in Europa. Für andere Regionen empfehlen sich Hetzner (https://ash-speed.hetzner.com/100MB.bin für US East, https://hel1-speed.hetzner.com/100MB.bin für Finnland) oder OVH (https://proof.ovh.net/files/100Mb.dat für Frankreich).

Ein schneller anonymer Proxy von FineProxy kann bei diesen Tests von einem Heimanschluss aus problemlos bis zu 400–500 Mbps erreichen. Wenn Sie deutlich niedrigere Werte sehen, prüfen Sie zunächst die Geschwindigkeit Ihres eigenen ISP-Anschlusses — der Proxy ist nicht das Bottleneck.

Leitfaden

Was einen Proxy wirklich schnell macht

4 Min. LesezeitFineProxy-Netzwerkteam

FineProxy läuft auf AMD-EPYC-Serverprozessoren mit 80 Gbps Gesamtbandbreite. Wenn Sie einen schnellen Proxy-Dienst kaufen, hängt die tatsächliche Geschwindigkeit von der Hardware ab, durch die Ihr Traffic läuft, von der Entfernung zwischen Ihnen und dem Server sowie von der Anzahl der Routing-Hops dazwischen. Marketing-Labels wie “Turbo” oder “Ultra-Fast” sagen Ihnen nichts. Server-Specs schon.

Hardware bestimmt die Obergrenze

Jede Anfrage umfasst Verschlüsselung, Routing und Weiterleitung. Jeder Schritt kostet CPU-Zyklen. Auf veralteter Hardware summieren sich diese schnell — allein TLS-Handshakes können auf älteren Prozessoren 5–15 ms pro Verbindung hinzufügen. Viele Proxy-Anbieter setzen auf recycelte Intel-Xeon-Gold-Chips, die zu Schrottpreisen aus stillgelegten Rechenzentren stammen. Diese Prozessoren waren vor fünf Jahren top, fallen aber gegenüber modernen AMD-EPYC-Chips in Sachen Single-Thread-Performance und TLS-Durchsatz deutlich zurück. AMD-EPYC-Chips verarbeiten Tausende gleichzeitiger TLS-Operationen mit dedizierter Hardware-Beschleunigung — geringerer Overhead pro Anfrage, selbst unter hoher Last.

Die Server von FineProxy sind über 80-Gbps-Kanäle angebunden. Die meisten Anbieter werben auf ihrer Landingpage mit „bis zu 1 Gbps“ — aber wenn Sie in die tatsächliche Dokumentation schauen, finden Sie entweder gar nichts oder den Hinweis, dass es sich um den Server-Uplink handelt, der von allen IPs auf dieser Maschine geteilt wird. In realen Tests liefern FineProxy-Proxys bis zu 500 Mbps über eine typische Heimanbindung und 700–800 Mbps, wenn der Test von einem Server in einem Datacenter durchgeführt wird. Wir upgraden die Hardware regelmäßig — die neueste EPYC-Generation hat die vorherige speziell wegen besserer Single-Thread-Performance und TLS-Durchsatz abgelöst.

Die schnellsten Hochgeschwindigkeits-Proxy-Server sind nicht die mit der auffälligsten Landingpage. Es sind die, bei denen die Hardware von Grund auf für gleichzeitige Last ausgelegt wurde – nicht aus recycelten Teilen zusammengestückelt.

Entfernung und Routing – die Physik, die Sie nicht überlisten können

Licht in Glasfaser legt etwa 200 km pro Millisekunde zurück. New York nach Frankfurt bedeutet ~40 ms Basislatenz, bevor überhaupt etwas passiert. Keine Hardware schafft das aus der Welt. Die einzige Lösung: Wählen Sie einen Proxy-Standort nah an Ihrem Ziel.

Direktes Provider-Routing ist genauso entscheidend. Wenn Sie über einen Reseller gehen, nimmt Ihr Traffic folgenden Weg: Sie → Reseller-Gateway → Upstream-Anbieter → Ziel. Das ist ein zusätzlicher Hop — potenziell +10–30 ms. FineProxy besitzt seine Server und seinen IP-Pool mit über 100.000 Adressen. Ihr Traffic läuft so: Sie → unser Server → Ziel. Ein Hop. Kein Mittelsmann-Routing.

Bei einer schnellen, kostenpflichtigen IP-Adresse mit Port zählt der physische Datenpfad mehr als jedes Geschwindigkeits-Label auf einer Verkaufsseite.

Warum Rechenzentrums-Proxys der schnellste Typ sind

Residential-Proxys leiten Traffic über Endgeräte von Verbrauchern und ISP-Netzwerke. Mobile-Proxys leiten Traffic über Mobilfunkmasten. Beide erzeugen Latenz, die Rechenzentrums-Proxys schlichtweg nicht haben. Ein Rechenzentrums-Proxy steht in einer Einrichtung mit direkten Backbone-Verbindungen — Enterprise-grade Networking mit minimalen Hops zu den großen Internet-Exchanges.

FineProxys Rechenzentrums-IPs liefern konsistent die niedrigste Latenz und den höchsten Durchsatz. Keine Software-Tricks — nur ein kürzerer Datenpfad und schnellere Hardware. Für Scraping, Monitoring, Massen-Downloads und alle Aufgaben, bei denen Geschwindigkeit wichtiger ist als IP-Klassifizierung, ist der Rechenzentrums-Proxy jedes Mal die bessere Wahl.

Unbegrenzte Bandbreite bedeutet: kein Throttling

Anbieter, die pro GB abrechnen, haben ein finanzielles Interesse daran, Sie bei großen Volumen auszubremsen. Sie zahlen nach Volumen — wenn der Anbieter drosselt, verursachen Sie weniger Kosten in dessen Netzwerk. FineProxy berechnet pro IP, nicht pro Gigabyte. Übertragen Sie 10 GB oder 10 TB — die Geschwindigkeit bleibt gleich. Der einzige Punkt, den Sie beachten sollten: Jeder Tarif hat ein empfohlenes Geschwindigkeitslimit pro Proxy. Diese Limits sorgen dafür, dass jeder Kunde auch zu Spitzenzeiten konstante Geschwindigkeiten erhält — nicht um Sie einzuschränken, sondern um die Infrastruktur für alle Nutzer auf demselben Server fair zu halten.

Schnelle, günstige Proxy-Server mit unbegrenztem Traffic gibt es, weil die tatsächlichen Bandbreitenkosten für Rechenzentrums-Proxys minimal sind. Das GB-Modell ist eine Margenstrategie, keine Notwendigkeit.

Was „schnell

Streaming — ein schneller Video-Proxy braucht konstanten Durchsatz, nicht nur niedrige Latenz. Ein Proxy, der Bursts bewältigt, aber bei kontinuierlichen HD-Streams einbricht, ist hier nutzlos. Unbegrenzte Bandbreite mit 80 Gbps aggregiert hält den Stream ohne Buffering am Laufen.

Downloads — schneller Proxy für Downloads bedeutet reine Bandbreite. Ihre 2-GB-Datei sollte nicht mit Tausenden anderer Nutzer um dieselbe schmale Leitung konkurrieren.

Schnelles Internet-Unblocking — der Zugriff auf regionsbeschränkte Inhalte ist vor allem eine Frage der Latenz. Wählen Sie einen Proxy im Zielland, und die Verbindung fühlt sich nahezu nativ an.

Scraping im großen Maßstab — Tausende gleichzeitiger Requests brauchen einen Server, der sie nicht in eine Warteschlange stellt. AMD-EPYC-Prozessoren bewältigen das, weil sie genau für diese Art paralleler Workloads entwickelt wurden. Ein funktionierender Proxy, der unter Last nicht einbricht, kostet langfristig weniger als ein kostenloser, der die Hälfte Ihrer Verbindungen verwirft.

Möchten Sie den Dienst mit Ihrer eigenen Arbeitslast ausprobieren? Konfigurieren und bezahlen Sie Proxys für 48 Stunden und führen Sie anschließend die oben beschriebenen Benchmarks mit Ihren eigenen Aufgaben durch.