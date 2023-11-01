Proxy für Amazon-Scraping
IPv4-Proxys für Amazon-Scraping und Account-Management: unterstützt HTTP/HTTPS/SOCKS5, IP-Rotation pro Request für groß angelegte Datenerhebung und dedizierte IPs zur Multi-Account-Trennung — mit automatischer Bereitstellung und API-Zugang.
Erstellen Sie Ihren Proxy-Plan.
Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.
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Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.
Vier Wege, Proxys zu kaufen.
Einer passt zu diesem Workload.
Jede FineProxy-Adresse nutzt IPv4. Rechenzentrums-, dedizierte und ISP-Proxys bleiben während der Tariflaufzeit statisch; rotierende Proxys wechseln bei jeder Anfrage. Statische Tarife enthalten unbegrenzten Datenverkehr. Die hervorgehobene Option entspricht dem primären Anwendungsfall dieser Seite: Rotierende Proxys.
|Datacenter-PaketIm Block verkauft, geteilt
|Dedizierte ProxysPersönlich, ab einer einzelnen IP
|ISP-ProxysStatische ISP-registrierte Adressen
|Hier empfohlenRotierende ProxysAbgerechnet in API-Guthaben
|Am besten für
|Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.
|Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.
|Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.
|Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
|Nutzer pro Adresse
|Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.
|1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.
|Bis zu 5
|Geteilter Pool
|Akzeptanz bei Plattformen
|BasisDatacenter-ASN
|Hoch — exklusiv
|Hoch — ISP-registriert
|Variiert je nach Pool
|Preis ab
|$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich
|$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.
|$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Mindestbestellung
|100 IPs
|1 IP
|100 IPs
|2,5 Mio. Guthaben
|Adresslaufzeit
|Statisch für die Laufzeit
|Statisch für die Laufzeit
|Statisch für die Laufzeit
|Wechselt pro Request
|Bandbreite
|Unbegrenzt
|Unbegrenzt
|Unbegrenzt
|GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
|UDP / Sprachcalls
|Optionales Add-on
|Optionales Add-on
|Optionales Add-on
|Nicht verfügbar
|Protokolle
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Authentifizierung
|IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
|IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
|IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
|API-Key
|Tarife ansehen
|Dedicated-Tarife ansehen
|ISP-Tarife ansehen
|Tarife ansehen
Rotierende Proxys
Abgerechnet in API-Guthaben
Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
Geteilter Pool
Variiert je nach Pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 Mio. Guthaben
Wechselt pro Request
GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
Nicht verfügbar
HTTP, SOCKS5
API-Key
Datacenter-Paket
Im Block verkauft, geteilt
Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.
Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.
BasisDatacenter-ASN
$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich
100 IPs
Statisch für die Laufzeit
Unbegrenzt
Optionales Add-on
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
Dedizierte Proxys
Persönlich, ab einer einzelnen IP
Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.
1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.
Hoch — exklusiv
$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.
1 IP
Statisch für die Laufzeit
Unbegrenzt
Optionales Add-on
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
ISP-Proxys
Statische ISP-registrierte Adressen
Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.
Bis zu 5
Hoch — ISP-registriert
$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich
100 IPs
Statisch für die Laufzeit
Unbegrenzt
Optionales Add-on
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
Top-Proxy-Standorte
Die acht Proxy-Standorte, die FineProxy-Kunden am häufigsten wählen.
Einmal verbinden.
Dann einfach fragen.
FineProxy betreibt einen nativen MCP-Server: Fügen Sie eine URL in Ihren Agenten ein, und er erhält 49 Cabinet-Tools — Kauf, Verlängerungen, IP-Rotation, Allowlists, Nutzungsanalysen, Rechnungen und Support. Dieselben Operationen stehen über eine REST API zur Verfügung, wenn Sie die Aufrufe lieber selbst schreiben.
Dann einfach sagen
- Kaufen Sie einen Rotating-Plan mit 5 Millionen Credits für die Amazon-Datenerfassung
- Setzen Sie 203.0.113.7 für meinen Amazon-Proxy-Dienst auf die Allowlist
- Exportieren Sie meine Proxy-Listen als JSON
- Zeigen Sie, welche Proxy-Dienste heute die höchste Fehlerrate hatten
- Zeigen Sie Status und Rechnungsdetails für meine Proxy-Dienste
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Starten Sie Claude nach dem Speichern der Konfiguration neu. Die 49 Tools von FineProxy erscheinen anschließend in der Tool-Liste.
Was der Agent nicht tut — unabhängig von der Anfrage
Ihr Guthaben ausgeben
Sechs Tools greifen auf das Guthaben zu, und alle sechs benötigen
wallet:spend. Lassen Sie diesen Scope am Key weg, und der Agent kann alles andere ausführen.
Mehr zahlen als angeboten
Jeder Kauf enthält
expected_total_cents aus dem Angebot. Weicht ein Cent ab, wird der Aufruf abgelehnt — ohne Belastung.
Willkürlich kündigen
Die beiden irreversiblen Tools laufen nicht ohne
confirm=true. Eine Kündigung kann nicht als Nebeneffekt erfolgen.
Zweifach belasten
Zahlungsaufrufe verlangen einen
idempotency_key. Ein Retry nach einem Timeout schließt dieselbe Belastung ab, nicht eine zweite.
Manuelles Setup
Wählen Sie Ihr Betriebssystem, Ihren Browser oder Ihre Proxy-Anwendung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.
Systeme
Browser
Apps
Für Speed gebaut.
Traffic nie limitiert.
FineProxy hat in unseren Standardtests auf Remote-Servern bis zu 500 Mbps gehalten. Beim Scraping war meist das Rate-Limit der Zielsite — nicht der Proxy — die Obergrenze.
Testmethode: 1.973.500 Verbindungsversuche plus Concurrency-Läufe mit bis zu 96 Threads über eine Proxy-IP.
500 Mbps
pro Proxy in Standardtests auf Remote-Servern
99,97 %
der Verbindungen über 1.973.500 Requests hergestellt
96
gleichzeitige Threads auf einer IP ohne Degradation
0
Bandbreiten-Caps — unbegrenzter Traffic in jedem Tarif
Dedizierte AMD EPYC
Eigene Server, ohne Shared-VPS-Nachbarn, die um den Port konkurrieren.
Eigene Subnetze
IPs stammen aus Bereichen, die wir selbst halten — nicht weiterverkauft von einem anderen Anbieter.
80 Gbps Uplink
Kapazitätsreserve pro Server — kein Versprechen für eine einzelne Proxy-Session.
Tier III / IV
Rechenzentren mit redundanter Stromversorgung und Kühlung an unseren Standorten.
Der tatsächliche Durchsatz hängt von Route, Ziel, Netzwerkbedingungen sowie Konfiguration und Leistung Ihrer Hardware ab. Ein Laptop an einem 500-Mbps-Heimanschluss erreichte in der Praxis etwa 468 Mbps, Remote-Server in Standardtests bis zu 500 Mbps. In Ausnahmetests mit korrekt konfigurierten High-Performance-Servern in Europa und den USA wurden bis zu 700 Mbps erreicht; das ist kein typisches Ergebnis pro Session.
Jede Aussage auf dieser Seite, in den Worten anderer.
Relevantes Kundenfeedback, ausgewählt aus einem verifizierten Bewertungs-Pool und mit der Originalquelle verknüpft.
Geschwindigkeit unter Last
Als leidenschaftlicher MMORPG-Spieler, der oft auf ausländische Server zugreifen muss, habe ich fast jede VPN- und Proxy-Lösung getestet. FineProxy.org ist der einzige Dienst, der mir einen stabilen Ping ohne Lag-Spitzen während mehrstündiger Raids geboten hat. Für mich war entscheidend, die Möglichkeit zu haben, eine saubere IP-Adresse aus einer bestimmten Stadt auszuwählen, um regionale Sperren bei Steam-Keys zu umgehen. Die Adressen sind nicht als Hosting-Adressen gekennzeichnet, was sie in den Augen von Anti-Cheat-Systemen und Shops oft disqualifiziert. Die Transaktion war blitzschnell, und die Proxies waren sofort nach Abschluss der Zahlung aktiv. Mein virtuelles Spielerlebnis ist endlich reibungslos geworden.
Ich arbeite seit über zwei Jahren mit FineProxy.org zusammen, und ich kann sie ehrlich gesagt als den stabilsten Anbieter bezeichnen, mit dem ich je zu tun hatte. Ich verwalte über ein Dutzend Social-Media-Konten, und jedes benötigt eine dedizierte IP. Nicht einmal habe ich eine Sperre aufgrund einer „geblacklisteten“ Adresse erlebt. Die Serververfügbarkeit liegt bei etwa 99,9 %, was während automatisierter Marketingkampagnen entscheidend ist. Die Geschwindigkeit ist mehr als zufriedenstellend, Daten fließen reibungslos, ohne nervige Verlangsamungen in Stoßzeiten. Das Verwaltungs-Panel ist intuitiv und die Proxy-Liste wird in Echtzeit aktualisiert. FineProxy ist ein Synonym für Seelenfrieden.
Laufende Accounts
Dies ist die bequemste Option, wenn das Verbot nur auf Ihrem Gewissen liegt, sonst kann das Projekt wegen des “Nachbarn” einfach zusammenbrechen. Und der Preis für dieses Serviceniveau ist gut.
Diese Proxy-Seite ist die beste, die ich je ausprobiert habe. Die Proxys sind nirgendwo gesperrt und vollkommen privat. Ich liebe sie.
Standorte und Bestand
Der FineProxy-Dienst ist ehrlich gesagt ziemlich gut — schneller Support und viele verschiedene Standorte. Der einzige Nachteil dieses Dienstes ist das Limit von 600 Proxy-Anfragen. Für manche Menschen ist das nicht genug; sie möchten mehr, aber das Unternehmen sagt: "Das ist unsere Richtlinie."
FineProxy.org bietet einen ordentlichen Proxy-Dienst mit einer großen Auswahl an IPs und Standorten. Dennoch können die Verbindungsgeschwindigkeiten manchmal inkonsistent sein, und die Antwortzeiten des Supports können langsamer als erwartet ausfallen. Während der Dienst für grundlegende Aufgaben geeignet ist, erfüllt er möglicherweise nicht vollständig die Anforderungen von Nutzern mit höheren Ansprüchen oder speziellen Anforderungen. Die Preisgestaltung ist wettbewerbsfähig, aber die Leistung könnte stabiler sein für diejenigen, die ihn für professionelle oder intensive Nutzung benötigen.
Welche Proxys eignen sich am besten für Amazon?Je nach Aufgabe
Residential- und ISP-Proxys sind dank ihres hohen Vertrauensniveaus ideal für Shopping, Account-Management und Marketing. Mobile-Proxys bieten maximale Anonymität, wenn IP-Reputation entscheidend ist. Rechenzentrums-Proxys werden häufig als Proxys für Amazon-Scraping eingesetzt, da sie hohe Geschwindigkeit, stabile Verbindungen und große IP-Pools bieten, die sich für automatisierte Datenerhebung eignen. Für groß angelegtes Scraping empfiehlt es sich, einen großen Proxy-Pool mit IP-Rotation bei jedem Request zu nutzen.
Welcher Proxy ist der beste für Amazon Prime?Residential oder ISP
Der beste Proxy für Amazon Prime ist in der Regel ein Residential-Proxy oder ISP-Proxy mit einer IP-Adresse aus der gewünschten Region. Diese Proxys gewährleisten einen reibungslosen Zugriff auf Prime-Inhalte, Abonnements und regionale Funktionen – bei minimalen Fehlern und Zugriffsbeschränkungen.
Kann ich kostenlose Proxys für Amazon verwenden?Nicht empfohlen
Technisch gesehen ist es möglich, kostenlose Proxys für Amazon zu nutzen – davon ist jedoch dringend abzuraten. Die meisten kostenlosen IPs sind bereits stark ausgelastet und werden von der Plattform schnell blockiert, was zu CAPTCHAs, Einschränkungen und instabiler Performance führt. Kostenpflichtige Proxys mit einwandfreier IP-Reputation sind die deutlich sicherere und zuverlässigere Wahl.
Kann ich mehrere Proxy-IPs für ein einzelnes Amazon-Konto verwenden?Nein
Nein. Jedes Amazon-Konto sollte eine einzige, fest zugewiesene Proxy-IP und einen konsistenten Browser-Fingerprint verwenden. Der Einsatz mehrerer Proxys oder ein häufiger IP-Wechsel für ein Konto erhöht die Wahrscheinlichkeit, als verdächtige Aktivität eingestuft zu werden, und kann zu Einschränkungen oder einer Kontosperrung führen. Die empfohlene Vorgehensweise lautet: ein Konto, ein Proxy.
Wie oft werden Ihre Proxys aktualisiert, und sind Ersatz-IPs verfügbar?Ja
Wir aktualisieren und erweitern unseren Proxy-Pool kontinuierlich, indem wir neue IPs hinzufügen und die geografische Abdeckung ausbauen — so gewährleisten wir hohe Zuverlässigkeit und Vielfalt. Sollten IPs kompromittiert werden oder unterdurchschnittlich performen, erhalten Sie auf Anfrage über unser Support-Team kostenlose Ersatz-IPs — damit Ihr Pool ohne zusätzliche Kosten sauber und effektiv bleibt. Unser Ziel ist es, konstant frische IP-Adressen mit hoher Reputation bereitzustellen, die auch anspruchsvollen Anwendungsfällen wie Amazon-Scraping und Account-Management gerecht werden.