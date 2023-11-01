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Code kopieren curl -x http://USER:PASS@HOST:PORT http://api.ipify.org

Code kopieren import axios from "axios"; import { HttpProxyAgent } from "http-proxy-agent"; import { HttpsProxyAgent } from "https-proxy-agent"; const proxyUrl = "http://USER:PASS@HOST:PORT"; const res = await axios.get("https://api.ipify.org", { httpAgent: new HttpProxyAgent(proxyUrl), httpsAgent: new HttpsProxyAgent(proxyUrl), timeout: 20000, }); console.log(res.data);

Code kopieren import requests proxies = { "http": "http://USER:PASS@HOST:PORT", "https": "http://USER:PASS@HOST:PORT" } print(requests.get("https://api.ipify.org", proxies=proxies, timeout=20).text)

Code kopieren <?php $proxy = "http://USER:PASS@HOST:PORT"; $ch = curl_init("https://api.ipify.org"); curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXY, $proxy); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 20); echo curl_exec($ch); curl_close($ch);