Step 2

Profil konfigurieren

Gehen Sie zu Proxy Tab Wählen Sie Individuell Geben Sie Ihren Proxy im Format 185.77.222.81:1080:Fineproxy:password ein Geben Sie Benutzername und Passwort Ihres aktiven Proxy-Dienstes ein (nicht Ihr Account-Passwort). Ihre Dienste finden Sie hier.