통합 가이드
Indigo Browser 프록시 연동
프록시를 빠르고 간편하게 설정하십시오.
Indigo Browser 안티디텍트 브라우저에서 프록시를 설정하고 사용하는 방법
Step 1
프로필 생성
클릭하세요 생성
Step 2
프로필 설정
이동 프록시 탭 선택 맞춤형 프록시를 185.77.222.81:1080:Fineproxy:password 형식으로 입력하십시오 활성화된 프록시 서비스의 사용자 이름과 비밀번호를 입력하십시오(계정 비밀번호가 아닙니다). 서비스 정보는 다음에서 확인하실 수 있습니다. 여기.
Step 3
브라우징 세션 시작
프록시 프로필에서 Start 버튼을 클릭하십시오. 브라우저 창이 열립니다.
Step 4
결과 확인
프록시의 IP가 정상적으로 감지되는지 확인하십시오.
Indigo Browser 프록시 연동에 사용할 FineProxy 자격 증명은 어디에서 확인할 수 있습니까?
FineProxy 대시보드에서 활성 서비스를 여십시오. 해당 서비스에 표시된 프록시 호스트, 포트, 사용자 이름 및 비밀번호를 사용하십시오.
FineProxy 계정 비밀번호를 입력해야 합니까?
아니요. FineProxy 계정 로그인 비밀번호가 아니라 활성 서비스의 프록시 인증 비밀번호를 사용하십시오.
Indigo Browser 프록시 연동 프록시 구성이 작동하는지 어떻게 확인합니까?
프록시를 활성화한 후 IP 확인 웹사이트를 여십시오. 감지된 IP와 위치가 구성한 프록시와 일치해야 합니다.
Indigo Browser 프록시 연동에서 프록시를 통해 연결할 수 없으면 무엇을 확인해야 합니까?
먼저 호스트, 포트, 프로토콜 및 인증 정보를 확인하십시오. 그런 다음 충돌하는 VPN 또는 프록시 프로필을 비활성화하고 다시 연결하십시오.
48시간으로 구성
48시간 프록시
작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.