ChatGPT용 프록시

필요에 맞는 ChatGPT 프록시 플랜.
정확한 워크로드에 맞춰 플랜을 구성하십시오. 프록시 유형, 위치, IP 수량, 결제 기간 및 선택 사항인 UDP 지원을 선택하면 가격이 즉시 업데이트됩니다.
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기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.
프록시 구매 방법은 네 가지입니다.
이 워크로드에 맞는 방법을 선택하십시오.
모든 FineProxy 주소는 IPv4를 사용합니다. 데이터센터, 전용 및 ISP 프록시는 요금제 기간 동안 고정되며, 로테이팅 프록시는 요청마다 변경됩니다. 고정 프록시 요금제에는 무제한 트래픽이 포함됩니다. 강조된 옵션은 이 페이지의 주요 활용 사례에 적합합니다. 전용.
|데이터센터 패키지묶음 판매, 공유형
|이 페이지의 추천전용단일 IP부터 개인 전용
|ISPISP에 등록된 고정 주소
|로테이션API 크레딧으로 결제
|적합한 용도
|대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.
|장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.
|ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.
|계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
|주소당 사용자 수
|최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.
|1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.
|최대 5명
|공유 풀
|플랫폼 신뢰도
|표준데이터센터 ASN
|높음 — 독점 사용
|높음 — ISP 등록
|풀에 따라 다름
|시작 가격
|$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12
|$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.
|$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|최소 주문
|IP 100개
|1 IP
|IP 100개
|250만 크레딧
|주소 유지 기간
|계약 기간 동안 고정
|계약 기간 동안 고정
|계약 기간 동안 고정
|요청마다 변경
|대역폭
|무제한
|무제한
|무제한
|크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
|UDP / 음성 통화
|선택 추가 기능
|선택 추가 기능
|선택 추가 기능
|사용 불가
|프로토콜
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|인증
|IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
|IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
|IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
|API 키
|플랜 보기
|전용 플랜 보기
|ISP 플랜 보기
|플랜 보기
전용
단일 IP부터 개인 전용
장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.
1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.
높음 — 독점 사용
$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.
1 IP
계약 기간 동안 고정
무제한
선택 추가 기능
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
데이터센터 패키지
묶음 판매, 공유형
대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.
최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.
표준데이터센터 ASN
$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12
IP 100개
계약 기간 동안 고정
무제한
선택 추가 기능
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
ISP
ISP에 등록된 고정 주소
ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.
최대 5명
높음 — ISP 등록
$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30
IP 100개
계약 기간 동안 고정
무제한
선택 추가 기능
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
로테이션
API 크레딧으로 결제
계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
공유 풀
풀에 따라 다름
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
250만 크레딧
요청마다 변경
크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
사용 불가
HTTP, SOCKS5
API 키
48시간 프록시
작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.
인기 프록시 위치
FineProxy 고객이 가장 자주 선택하는 프록시 위치 8곳입니다.
한 번 연결하고
이후에는 요청만 하십시오.
FineProxy는 네이티브 MCP server를 운영합니다. 에이전트에 URL 하나를 붙여넣으면 구매, 갱신, IP 로테이션, Allowlist, 사용량 분석, 인보이스 및 지원을 위한 대시보드 도구 49개를 사용할 수 있습니다. 동일한 작업은 REST API 를 통해 직접 호출할 수도 있습니다.
이제 다음과 같이 요청하십시오
- one dedicated US IP 용 ChatGPT 및 OpenAI API access 구매하십시오
- 203.0.113.7 프록시 서비스 allowlist에 등록하십시오
- 프록시 목록 JSON 형식으로 내보내십시오
- which services had the 가장 높은 오류율 today 표시하십시오
- the 상태 및 결제 세부 정보 프록시 서비스 표시하십시오
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
구성을 저장한 후 Claude를 다시 시작하십시오. 그러면 사용 가능한 도구 목록에 FineProxy 도구 49개가 표시됩니다.
어떤 요청에도 에이전트가 수행하지 않는 작업
임의로 잔액 사용
잔액을 사용하는 도구 6개는 모두
wallet:spend 권한이 필요합니다. 키에서 이 권한을 제외하면 에이전트는 나머지 작업만 실행할 수 있습니다.
견적보다 많이 결제
모든 구매에는 견적의
expected_total_cents가 포함됩니다. 1센트라도 차이가 나면 호출이 거부되고 결제되지 않습니다.
확인 없이 취소
되돌릴 수 없는 두 도구는
confirm=true 없이는 실행되지 않습니다. 다른 작업의 부수 효과로 해지될 수 없습니다.
이중 결제
결제 호출에는
idempotency_key가 사용됩니다. 시간 초과 후 재시도해도 두 번째 결제가 아닌 동일한 결제로 처리됩니다.
수동 설정
운영체제, 브라우저 또는 프록시 애플리케이션을 선택하여 단계별 설정 가이드를 확인하십시오.
시스템
브라우저
앱
속도를 위해 설계했습니다.
트래픽은 측정하지 않습니다.
표준 원격 서버 테스트에서 FineProxy는 최대 500 Mbps를 유지했습니다. 스크래핑 워크로드에서는 일반적으로 프록시가 아닌 대상 사이트의 속도 제한이 한계였습니다.
테스트 방법: 1,973,500회의 연결 시도와 하나의 프록시 IP를 통한 최대 96개 스레드 동시 실행.
500 Mbps
표준 원격 서버 테스트의 프록시당 속도
99.97%
1,973,500회 요청에서 연결 성공률
96
성능 저하 없이 하나의 IP에서 실행한 동시 스레드
0
대역폭 상한 — 모든 플랜에서 무제한 트래픽
전용 AMD EPYC
포트를 놓고 경쟁하는 공유 VPS 사용자가 없는 자체 서버입니다.
자체 서브넷
IP는 다른 공급업체에서 재판매한 것이 아니라 당사가 직접 보유한 범위에서 제공됩니다.
80 Gbps uplink
서버당 여유 용량이며 단일 프록시 세션의 보장 속도는 아닙니다.
Tier III / IV
각 위치에 이중화된 전원 및 냉각 시스템을 갖춘 데이터센터입니다.
실제 처리량은 경로, 대상, 네트워크 상태 및 사용자 장비의 구성과 성능에 따라 달라집니다. 500 Mbps 가정용 인터넷에 연결된 노트북은 실제로 약 468 Mbps에 도달했으며 원격 서버는 표준 테스트에서 최대 500 Mbps에 도달했습니다. 유럽과 미국의 올바르게 구성된 고성능 서버를 사용한 예외적인 테스트에서는 최대 700 Mbps를 기록했지만 이는 일반적인 세션당 결과가 아닙니다.
이 페이지의 모든 주장을 고객의 말로 확인하십시오.
검증된 리뷰 풀에서 관련 고객 의견을 선별하고 원문 출처에 연결했습니다.
부하 상태의 속도
훌륭하지만 그 이유에는 아쉬운 점이 있습니다. 저는 빠른 것에 연결되어 있고, 우리가 고칠 수 있으며 여러분도 그렇습니다.
FineProxy는 대규모 글로벌 IP 네트워크를 갖춘 신뢰할 수 있는 프록시 서비스를 제공하며, 웹 스크래핑이나 지역 제한 콘텐츠 접근 같은 다양한 작업에 적합합니다.
API 및 에이전트 액세스
저희 회사는 SEO 조사, 소셜 미디어 관리, 경쟁사 분석 및 자동화 작업에 프록시를 크게 의존하고 있습니다. FineProxy는 저희 팀에 큰 도움이 되었습니다. 빠르고 안전하며 익명성이 매우 높은 다양한 프록시를 제공해 작업을 효율적으로 수행할 수 있기 때문입니다. 대시보드는 사용하기 편리하여 여러 프록시를 번거로움 없이 관리할 수 있습니다. 이전에 사용해 본 다른 프록시 업체와 달리 FineProxy는 일관된 속도와 가동 시간을 유지하며, 이는 저희 업무에 매우 중요합니다. 비즈니스급 프록시 솔루션이 필요하다면 이 서비스를 꼭 이용해 보시기를 권합니다!
사용자가 웹사이트에서 프록시를 가져올 수 있도록 API를 제공합니다. 고객 서비스 담당자의 영어 실력이 그다지 좋지는 않았지만, 저를 돕기 위해 열심히 노력했습니다. 또한 7일마다 IP를 교체할 수 있습니다.
계정 운영
몇 주째 Fineproxy를 사용 중인데 진심으로 감탄했습니다. 프록시가 빠르고 안정적이며 제 도구에 통합하기도 쉽습니다. 주로 여러 계정 관리와 스크래핑에 사용하는데 지금까지 차단이나 속도 저하가 없었습니다. 설정에 관해 질문했을 때 지원팀이 빠르게 답변했습니다. 특히 품질을 고려하면 가격도 합리적입니다. 확실히 시중에서 더 믿을 만한 프록시 업체 중 하나입니다.
가동 시간: 끊김 없이 3~7일 동안 안정적으로 유지되는 훌륭한 프록시입니다. 속도: TikTok, Gmail, 암호화폐 지갑 로그인에 충분히 빠릅니다. 지원 프로토콜: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5는 물론 UDP까지 지원합니다. 글로벌 지원 지역: 미국, 독일, 프랑스, 일본 등을 지원합니다.
OpenAI는 데이터센터 IP를 차단합니까?아닙니다
아닙니다. ChatGPT와 OpenAI API는 데이터센터 IP로도 정상 작동합니다. 플랫폼은 IP가 호스팅 업체 소유인지가 아니라 지리적 위치(지원 국가 여부)만 확인합니다. 따라서 데이터센터 프록시가 가장 가성비 높은 선택입니다 — 빠르고, 저렴하며, 그냥 잘 됩니다.
무료 ChatGPT 프록시 서비스를 사용할 수 있습니까?사용할 수는
사용할 수는 있지만, 사용하지 않는 것을 강력히 권장합니다. 무료 프록시 서비스는 트래픽을 기록하며, 여기에는 ChatGPT 대화 내용과 API 키가 포함될 수 있습니다. API 키가 한 번이라도 유출되면 타인이 고객님의 OpenAI 계정에서 요금을 발생시킬 수 있습니다. 연결을 직접 통제할 수 있는 유료 업체를 이용하십시오.
ChatGPT API 프록시 호출을 위한 프록시는 어떻게 설정합니까?대부분의 OpenAI
대부분의 OpenAI 클라이언트 라이브러리는 프록시 설정을 지원합니다. 내부적으로 httpx를 사용하는 공식 Python SDK(v1+)에서는 httpx.Client(proxy=”http://your-proxy:port”)로 프록시를 설정한 http_client를 전달할 수 있습니다. 이전 버전 환경에서는 http_proxy / https_proxy 환경 변수를 설정하는 방법도 가능합니다. 프록시 주소와 포트를 지정하면 모든 API 요청이 해당 프록시를 통해 라우팅됩니다.
프록시를 사용하면 OpenAI 계정이 차단될 수 있습니까?지원되지 않는
지원되지 않는 국가에서 프록시를 사용하여 ChatGPT에 접속하는 것은 OpenAI의 이용 약관에 위반됩니다 — 감지될 경우 계정이 정지될 수 있습니다. 실제로는 사용 패턴이 정상적이라면 프록시 사용으로 문제가 발생하는 경우가 드뭅니다. 하지만 위험은 존재하며, 특히 무료이거나 과도하게 공유된 IP로 OpenAI가 이미 플래그 처리한 경우에는 더욱 그렇습니다.
대량 API 사용에 가장 적합한 프록시 구성은 무엇입니까?API 키당 전용
API 키당 전용 프록시 하나를 할당하십시오. 요청마다 키를 로테이션하되, 각 키는 고유한 IP에 연결하십시오. FineProxy의 데이터센터 풀은 주소를 재사용하지 않고도 확장할 수 있을 만큼 충분한 IP를 제공합니다. 대부분의 API 워크로드에는 IPv4 기반 HTTP 프록시만으로 충분합니다.