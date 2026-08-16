NEW! |API 한 번 호출로 깔끔한 데이터를 받아보세요. 스크래퍼가 필요 없습니다.무료 토큰 10,000개 받기 →

Telegram 프록시

Telegram용 고정 데이터센터 및 ISP 프록시: SOCKS5/HTTPS, 1:1 IP-계정 바인딩, 무제한 트래픽, 스크래핑 및 그룹 관리에 최적화.

플랜 구성 →48시간 프록시
무제한GB당 요금 없음
AMD EPYC최신 세대 서버 하드웨어
최대 80 Gbps서버당 업링크
REST + MCPAPI로 프로비저닝 및 관리

필요에 맞는 Telegram 프록시 플랜.

정확한 워크로드에 맞춰 플랜을 구성하십시오. 프록시 유형, 위치, IP 수량, 결제 기간 및 선택 사항인 UDP 지원을 선택하면 가격이 즉시 업데이트됩니다.

국가IP 수
UDP 지원
끄기

기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.

하나의 패키지에 여러 국가, 추가 허용 목록 IP 또는 연결이 필요하신가요?대시보드에서 구성하기

프록시 구매 방법은 네 가지입니다.
이 워크로드에 맞는 방법을 선택하십시오.

모든 FineProxy 주소는 IPv4를 사용합니다. 데이터센터, 전용 및 ISP 프록시는 요금제 기간 동안 고정되며, 로테이팅 프록시는 요청마다 변경됩니다. 고정 프록시 요금제에는 무제한 트래픽이 포함됩니다. 강조된 옵션은 이 페이지의 주요 활용 사례에 적합합니다. 전용.

데이터센터 패키지묶음 판매, 공유형이 페이지의 추천전용단일 IP부터 개인 전용ISPISP에 등록된 고정 주소로테이션API 크레딧으로 결제
적합한 용도대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
주소당 사용자 수최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.최대 5명공유 풀
플랫폼 신뢰도표준데이터센터 ASN높음 — 독점 사용높음 — ISP 등록풀에 따라 다름
시작 가격$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
최소 주문IP 100개1 IPIP 100개250만 크레딧
주소 유지 기간계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정요청마다 변경
대역폭무제한무제한무제한크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
UDP / 음성 통화선택 추가 기능선택 추가 기능선택 추가 기능사용 불가
프로토콜HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
인증IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.API 키
플랜 보기전용 플랜 보기ISP 플랜 보기플랜 보기
이 페이지의 추천

전용

단일 IP부터 개인 전용

적합한 용도

장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.

주소당 사용자 수

1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.

플랫폼 신뢰도

높음 — 독점 사용

시작 가격

$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.

최소 주문

1 IP

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

전용 플랜 보기

데이터센터 패키지

묶음 판매, 공유형

적합한 용도

대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.

플랫폼 신뢰도

표준데이터센터 ASN

시작 가격

$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

플랜 보기

ISP

ISP에 등록된 고정 주소

적합한 용도

ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명

플랫폼 신뢰도

높음 — ISP 등록

시작 가격

$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

ISP 플랜 보기

로테이션

API 크레딧으로 결제

적합한 용도

계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.

주소당 사용자 수

공유 풀

플랫폼 신뢰도

풀에 따라 다름

시작 가격

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

최소 주문

250만 크레딧

주소 유지 기간

요청마다 변경

대역폭

크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.

UDP / 음성 통화

사용 불가

프로토콜

HTTP, SOCKS5

인증

API 키

플랜 보기

48시간 프록시

작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.

48시간 프록시

인기 프록시 위치

FineProxy 고객이 가장 자주 선택하는 프록시 위치 8곳입니다.

모든 위치 보기

한 번 연결하고
이후에는 요청만 하십시오.

FineProxy는 네이티브 MCP server를 운영합니다. 에이전트에 URL 하나를 붙여넣으면 구매, 갱신, IP 로테이션, Allowlist, 사용량 분석, 인보이스 및 지원을 위한 대시보드 도구 49개를 사용할 수 있습니다. 동일한 작업은 REST API 를 통해 직접 호출할 수도 있습니다.

이제 다음과 같이 요청하십시오

  • one 전용 IP 내 독일 용 Telegram 및 allowlist 203.0.113.7 구매하십시오
  • which 프록시 서비스 had the 가장 높은 오류율 today 표시하십시오
  • every 프록시 서비스 만료 예정인 이번 주, 이하 $200 갱신하십시오
  • the IP assigned to Europe account group when the next refresh is free 교체하십시오
  • 현재 프록시 목록 JSON 형식으로 내보내십시오
자세히 보기 API 키 생성
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

구성을 저장한 후 Claude를 다시 시작하십시오. 그러면 사용 가능한 도구 목록에 FineProxy 도구 49개가 표시됩니다.

어떤 요청에도 에이전트가 수행하지 않는 작업

임의로 잔액 사용

잔액을 사용하는 도구 6개는 모두 wallet:spend 권한이 필요합니다. 키에서 이 권한을 제외하면 에이전트는 나머지 작업만 실행할 수 있습니다.

견적보다 많이 결제

모든 구매에는 견적의 expected_total_cents가 포함됩니다. 1센트라도 차이가 나면 호출이 거부되고 결제되지 않습니다.

확인 없이 취소

되돌릴 수 없는 두 도구는 confirm=true 없이는 실행되지 않습니다. 다른 작업의 부수 효과로 해지될 수 없습니다.

이중 결제

결제 호출에는 idempotency_key가 사용됩니다. 시간 초과 후 재시도해도 두 번째 결제가 아닌 동일한 결제로 처리됩니다.

MCP: 도구 49개 · 권한 범위 9개JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 무상태REST API: 작업 49개 · OpenAPI 3.1

수동 설정

운영체제, 브라우저 또는 프록시 애플리케이션을 선택하여 단계별 설정 가이드를 확인하십시오.

모든 통합

시스템

브라우저

속도를 위해 설계했습니다.
트래픽은 측정하지 않습니다.

표준 원격 서버 테스트에서 FineProxy는 최대 500 Mbps를 유지했습니다. 스크래핑 워크로드에서는 일반적으로 프록시가 아닌 대상 사이트의 속도 제한이 한계였습니다.

테스트 방법: 1,973,500회의 연결 시도와 하나의 프록시 IP를 통한 최대 96개 스레드 동시 실행.

500 Mbps

표준 원격 서버 테스트의 프록시당 속도

99.97%

1,973,500회 요청에서 연결 성공률

96

성능 저하 없이 하나의 IP에서 실행한 동시 스레드

0

대역폭 상한 — 모든 플랜에서 무제한 트래픽

전용 AMD EPYC

포트를 놓고 경쟁하는 공유 VPS 사용자가 없는 자체 서버입니다.

자체 서브넷

IP는 다른 공급업체에서 재판매한 것이 아니라 당사가 직접 보유한 범위에서 제공됩니다.

80 Gbps uplink

서버당 여유 용량이며 단일 프록시 세션의 보장 속도는 아닙니다.

Tier III / IV

각 위치에 이중화된 전원 및 냉각 시스템을 갖춘 데이터센터입니다.

테스트 참고 사항

실제 처리량은 경로, 대상, 네트워크 상태 및 사용자 장비의 구성과 성능에 따라 달라집니다. 500 Mbps 가정용 인터넷에 연결된 노트북은 실제로 약 468 Mbps에 도달했으며 원격 서버는 표준 테스트에서 최대 500 Mbps에 도달했습니다. 유럽과 미국의 올바르게 구성된 고성능 서버를 사용한 예외적인 테스트에서는 최대 700 Mbps를 기록했지만 이는 일반적인 세션당 결과가 아닙니다.

이 페이지의 모든 주장을 고객의 말로 확인하십시오.

검증된 리뷰 풀에서 관련 고객 의견을 선별하고 원문 출처에 연결했습니다.

2011프록시 제공 시작:

계정 운영

데이터 스크래핑 프로젝트에 이 서비스를 오 년 넘게 사용해 왔는데 훌륭했습니다. 로테이팅 IP와 빠른 성능을 제공하며 다른 많은 프록시와 달리 소셜 미디어 플랫폼에서 차단되지 않습니다.

AliceDieg, 작년영어에서 번역됨출처

2개월 동안 프록시를 사용했고 완전히 만족합니다. IP가 깨끗하고 차단되지 않으며 지원도 좋습니다. 여러 계정을 동시에 관리하기에 매우 적합합니다!

phuongheocon98Norton Safe Web, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

최소 주문

미니 프록시 패키지는 여기서만 구매합니다! 소수의 사람들과 작업하기에 매우 편리합니다! 필요하지 않은 것에 돈을 더 낼 이유가 없습니다! 유리한 요금제, 최저가, 장애 없는 작동!

Asmik RolinFineProxy 내부 플랫폼영어에서 번역됨출처

안녕하세요! 오랫동안 저렴한 가격으로 많은 수의 프록시를 구할 수 있는 곳을 찾았습니다. 마침내 fineproxy.org에서 찾았습니다. 예전에는 10배나 비싸게 지불했습니다. 한 달이 지난 지금도 모두 잘 작동합니다. 좋은 서비스에 감사드립니다!

MaksymTrustpilot, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

지원

FineProxy를 알게 된 지 꽤 되었습니다. FineProxy는 인터넷에서 데이터를 추출할 때 겪던 문제를 해결해 주었으며, 이 서비스의 장점은 안정성과 가용성 그리고 보유한 프록시 수입니다. 가격이 매우 합리적인 프록시 라우팅 서비스 덕분에 인터넷 데이터 추출 비용이 줄었습니다. FineProxy의 또 다른 장점은 지원팀으로, 가능한 한 빠르게 질문에 답하고 문제를 해결해 줍니다. 서비스에 프록시가 필요하다면 FineProxy의 프록시 라우팅 서비스를 구매하시기를 꼭 권합니다.

reza bhmSaasHub, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

FineProxy를 사용하며 아주 좋은 경험을 했습니다. 프록시의 속도와 안정성이 뛰어나고 다양한 사용 사례에 맞는 폭넓은 옵션을 제공합니다. 설정은 간단했고 고객 지원팀은 언제나 이용 가능하며 효율적입니다. 신뢰할 수 있는 프록시 솔루션이 필요한 모든 분께 FineProxy를 강력히 추천합니다!

Tan NguyenProxyRate, 작년영어에서 번역됨출처

리뷰는 전문을 인용합니다. 고객이 답변할 수 있는 내용을 제기한 경우 원본 플랫폼의 FineProxy 답변도 함께 표시합니다.

모든 고객 리뷰
SOCKS5 프록시와 MTProto의 차이점은 무엇입니까?SOCKS5는 모든 트래픽을

SOCKS5는 모든 트래픽을 프록시 서버를 통해 라우팅하는 범용 프로토콜이며, Telegram이 사용하는 MTProto 프록시는 보안 메시징을 위해 특별히 설계된 자체 암호화 프로토콜입니다. SOCKS5는 Telegram, 브라우저, 봇을 포함한 모든 앱과 도구에서 작동하는 반면, MTProto는 Telegram 클라이언트 내부에서만 작동합니다. MTProto 프록시는 Telegram 트래픽만 처리하며, 해당 앱에 최적화된 암호화 레이어를 포함합니다. 이 두 프로토콜은 상호 교환이 불가능합니다 — SOCKS5는 더 넓은 유연성을 제공하고, MTProto는 Telegram 전용입니다.

Telegram용 MTProto 프록시를 제공하십니까?FineProxy는 MTProto 대신

FineProxy는 MTProto 대신 SOCKS5 및 완전 암호화된 HTTPS 프록시에 집중합니다. 사용자 이름과 비밀번호 인증 방식의 고속 SOCKS5 프록시는 Telegram 앱 및 다른 플랫폼에서 완벽하게 작동하며, MTProto는 Telegram에서만 사용할 수 있습니다. SOCKS5 및 HTTPS 연결은 종단 간 암호화가 적용되어 자동화 도구, API 클라이언트, 데스크톱 소프트웨어와의 연동이 더 쉽습니다. 또한 하나의 프록시로 단일 앱이 아닌 여러 플랫폼에서 사용할 수 있습니다. 대부분의 실제 시나리오에서 고품질 SOCKS5 프록시는 공개 MTProto 서버보다 더 안정적이고 안전합니다.

MTProto 대신 FineProxy의 프록시를 사용할 수 있습니까?

네, 물론입니다. FineProxy’s SOCKS5 및 HTTPS 프록시는 Telegram과 완벽하게 호환되며, 모든 실제 시나리오에서 MTProto를 대체할 수 있습니다. 연결은 종단 간 암호화가 유지되며, 최적화된 데이터센터 인프라를 통해 운영되므로 성능이 더 우수한 경우가 많습니다. 또한 동일한 프록시를 브라우저, 봇, 기타 자동화 도구에서도 사용할 수 있습니다 — MTProto에서는 지원하지 않는 기능입니다. 이러한 이유로 SOCKS5와 HTTPS는 Telegram 및 멀티 플랫폼 워크플로 모두에서 더 유연하고 안정적인 옵션입니다.

귀하의 프록시는 Telegram 봇과 함께 작동합니까?

네, FineProxy’s SOCKS5 프록시는 모든 주요 Telegram 봇 및 자동화 프레임워크와 호환됩니다. Telegram API 프록시 요청에 가장 빠른 프록시를 찾는 개발자를 위해, 저희 데이터센터 인프라는 낮은 지연 시간과 일관된 응답 시간을 제공합니다. 리스트 생성기를 통해 CSV, TXT, JSON 또는 API 등 편리한 형식으로 프록시 목록을 생성할 수 있습니다. 각 프록시는 FineProxy’s 자체 IPv4 인프라에서 무제한 트래픽과 안정적인 업타임으로 운영되어, 대규모 작업에서도 일관된 봇 성능을 보장합니다.

귀사의 프록시는 Telethon, Pyrogram 및 기타 Telegram 자동화 라이브러리와 호환됩니까?

네, FineProxy’s SOCKS5 및 HTTPS 프록시는 Telethon, Pyrogram, Aiogram 및 기타 인기 있는 Telegram용 Python 라이브러리와 원활하게 통합됩니다. 이러한 프레임워크는 python-socks 또는 PySocks 패키지를 통해 SOCKS5를 기본적으로 지원합니다 — 클라이언트 생성자에 프록시 호스트, 포트, 인증 정보를 전달하기만 하면 됩니다. Telethon의 경우 TelegramClient()의 proxy 매개변수를 사용하고, Pyrogram의 경우 Client()에서 proxy dict를 설정하십시오. 고정 데이터센터 또는 ISP 프록시가 가장 적합합니다. 영구 세션을 유지하고 재인증 루프를 줄여 주기 때문입니다. 계정당 하나의 고정 IP를 할당하고 종속성을 최신 상태로 유지하면, 대규모 자동화 파이프라인도 안정적으로 운영할 수 있습니다.

여러 개의 Telegram 계정에 사용할 수 있나요?기술적으로는 가능하지만, Telegram

기술적으로는 가능하지만, Telegram 계정당 하나의 고정 IP를 할당하여 세션을 안정적으로 유지하고 로그인 인증 요청을 최소화하는 것을 권장합니다. 이 방식은 계정 간 활동을 격리하고, 시간이 지남에 따라 보다 깨끗한 IP 평판을 유지하는 데 도움이 됩니다. 대규모 환경에서는 계정 그룹별로 별도의 서브넷 또는 프록시 리스트를 사용하십시오.

Telegram에서 차단될 위험이 있나요?모든 프록시

모든 프록시 유형은 사용자 행동에 따라 일시적 제한이나 차단의 위험이 있습니다. FineProxy는 클린 전용 IPv4 프록시를 제공하지만, 책임감 있는 사용이 중요합니다. 스팸, 공격적인 자동화, 잦은 위치 변경은 피하십시오. 위험도는 프록시 자체보다 사용 방식에 더 크게 좌우됩니다.

Telegram에서 설정해야 할 것이 있나요?

네, Telegram’s “Network & Proxy” 섹션을 열고 SOCKS5를 선택한 후 프록시의 IP, 포트, 인증 정보를 입력하십시오. 자동화 프레임워크나 브라우저 기반 클라이언트 등 프록시를 지원하는 모든 소프트웨어를 사용할 수도 있습니다. 연결이 완료되면 Telegram은 모든 트래픽을 고객님이 선택한 FineProxy 서버를 통해 라우팅하며, 완전한 IPv4 지원을 제공합니다.

가이드

Telegram용 프록시: 그룹 운영 및 공개 데이터를 위한 실전 가이드

업데이트 16 Aug 2026 · 3 분 소요 · FineProxy 네트워크 팀

오디언스 파싱, 공개 데이터 스크래핑, 사용자 초대, 다수 그룹 관리 등 Telegram 운영을 대규모로 수행하려면 안정적인 프록시 인프라와 일관된 워크플로가 필요합니다. FineProxy에서 Telegram용 최적의 프록시를 찾는 팀을 위해, 저희는 FineProxy 소유 IPv4 대역 및 하드웨어 기반의 고정 데이터센터 프록시, 고정 ISP 프록시, 로테이션 데이터센터 프록시를 제공합니다. 모든 노드는 Tier-III/IV 시설에서 AMD Threadripper로 운영되며, 10~40 Gbit/s 업링크, 99.9% 업타임, 무제한 트래픽을 보장합니다. 요금제는 동시 접속 수에 따라서만 차이가 있으므로, 처리량을 예측 가능하게 확장할 수 있습니다.

Telegram 워크로드별 프록시 유형

고정 데이터센터 프록시 요청 속도를 직접 제어할 수 있을 때 비용 효율적이며 저지연을 실현합니다. 안정적인 관리자 세션, 모더레이션 도구, 특정 계정에 연결된 가벼운 자동화에 적합합니다. 로그인 프롬프트를 줄이려면 「관리자/계정당 고정 IP 1개」 방식을 사용하십시오.

고정 ISP 프록시 장기 세션을 안정적으로 유지하는 데 적합한 공급자 공지 IP입니다. 비즈니스 크리티컬 관리자, 인증된 조직, 또는 IP 연속성이 마찰을 줄여주는 지역 제한 작업에 유용합니다.

로테이션 데이터센터 프록시 요청별 IP 다양성으로 재시도를 낮게 유지하는 공개 HTML/HTTP 수집에 가장 적합합니다. 공개 그룹 메타데이터 수집, 접근 가능한 멤버 목록 확인, 공개 게시물 모니터링, 웹 인터페이스에 노출된 프로필 스니펫 수집 등에 활용하십시오. 로테이션은 처리량을 향상시키지만, 예의 있는 크롤링 설정은 여전히 필요합니다.

MTProto vs SOCKS5 — 저희가 범용 프록시를 추천하는 이유

Telegram은 SOCKS5와 MTProto를 지원합니다. MTProto는 Telegram’s 자체 전송 프로토콜로 Telegram 클라이언트 내부에서만 작동합니다. SOCKS5 및 완전 암호화된 HTTPS 프록시는 Telegram뿐만 아니라 브라우저, 자동화 프레임워크, API 클라이언트 등 모든 소프트웨어에서 사용할 수 있습니다. 동일한 가격에서 SOCKS5/HTTPS는 더 넓은 활용성, 더 간편한 도구 지원, 그리고 더 쉬운 로깅 및 감사 기능을 제공합니다.

빠른 다운로드를 위한 안정적인 Telegram 프록시 서버는 그룹이나 채널에서 미디어를 전송할 때 확연한 차이를 만들어 냅니다. 고대역폭 SOCKS5 또는 HTTPS 프록시는 스로틀링 없이 대용량 파일을 처리하는 반면, 공개 MTProto 엔드포인트는 일관된 속도를 보장하지 못하는 경우가 많습니다. 접근이 제한된 지역의 사용자도 올바르게 설정된 SOCKS5 또는 HTTPS 프록시를 통해 Telegram을 완전히 차단 해제하여 채팅, 통화, 미디어에 대한 전체 접근 권한을 복원할 수 있습니다.

실제 작업을 위한 실용적 설정

A) 그룹 대상 오디언스 스크래핑

  • 데이터 수집 워커에는 로테이션 데이터센터 프록시를 사용하고, 400~900 ms의 랜덤 딜레이를 추가하십시오.
  • 동기화된 버스트를 방지하기 위해 대상 서피스(예: 공개 그룹 페이지, 검색 결과 페이지)별로 동시 접속 수를 제한하십시오.
  • 세션별 식별자(UA, 해당되는 경우 쿠키)를 유지하고, 단일 세션 내에서 그룹 간 빠른 전환을 피하십시오.

주의할 신호: 429/5xx 증가, 타임아웃 증가, 결과 품질 변화. 동시 접속 수를 줄이고 딜레이 지터를 넓혀 대응하십시오.

B) 공개 그룹 정보 스크래핑

  • 데이터 수집기에는 로테이션 풀을, 관리 대시보드에는 데이터센터 고정 IP를 사용하십시오.
  • 그룹별 별도 저장소 관리 및 타임스탬프 변경 사항 추적, 변경되지 않은 콘텐츠의 재수집을 방지하십시오.
  • 페이지네이션을 준수하고, 일시적 오류 발생 시 지수 백오프를 구현하십시오.

C) 그룹에 사용자 초대하기

  • 관리자 계정에 1:1로 바인딩된 고정 프록시(데이터센터 또는 ISP)를 사용하십시오.
  • 위치를 일관되게 유지하십시오. 관리 세션 도중에 지역을 변경하지 마십시오.
  • 계정을 점진적으로 워밍업하고, 행동 간격을 두며, 챌린지 프롬프트를 모니터링하십시오.

리스크 관리: 주요 위험은 전송 방식이 아니라 행동입니다. 프롬프트가 증가하면 일시 중지하고, 일일 초대 수를 줄이며, 간격을 늘리십시오.

D) 다수의 그룹 운영 (모더레이션, 스케줄링, 분석)

  • 각 관리자 또는 서비스 계정에 고유한 고정 IP를 매핑하십시오.
  • 팀/프로젝트별 별도 하위 리스트를 사용하고, 크롤러가 관리자 IP를 재사용하지 않도록 하십시오.
  • 도구 핑거프린트를 일관되게 유지하십시오(헤드리스 모드와 풀 브라우저 모드를 무작위로 섞지 마십시오).

시작하기

Telegram용 프록시를 구매할 준비가 되셨습니까? 동시 접속 요구 사항에 따라 요금제를 선택하십시오: 계정 고정 세션에는 고정 IP, 데이터 수집에는 로테이션 풀을 이용하실 수 있습니다. 모든 요금제에는 무제한 트래픽, IP 또는 로그인 인증, HTTP/HTTPS + SOCKS5 지원이 포함되어 있습니다.