Reddit용 프록시

필요에 맞는 프록시 플랜.
정확한 워크로드에 맞춰 플랜을 구성하십시오. 프록시 유형, 위치, IP 수량, 결제 기간 및 선택 사항인 UDP 지원을 선택하면 가격이 즉시 업데이트됩니다.
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기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.
프록시 구매 방법은 네 가지입니다.
이 워크로드에 맞는 방법을 선택하십시오.
모든 FineProxy 주소는 IPv4를 사용합니다. 데이터센터, 전용 및 ISP 프록시는 요금제 기간 동안 고정되며, 로테이팅 프록시는 요청마다 변경됩니다. 고정 프록시 요금제에는 무제한 트래픽이 포함됩니다. 강조된 옵션은 이 페이지의 주요 활용 사례에 적합합니다. 전용.
|데이터센터 패키지묶음 판매, 공유형
|이 페이지의 추천전용단일 IP부터 개인 전용
|ISPISP에 등록된 고정 주소
|로테이션API 크레딧으로 결제
|적합한 용도
|대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.
|장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.
|ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.
|계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
|주소당 사용자 수
|최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.
|1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.
|최대 5명
|공유 풀
|플랫폼 신뢰도
|표준데이터센터 ASN
|높음 — 독점 사용
|높음 — ISP 등록
|풀에 따라 다름
|시작 가격
|$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12
|$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.
|$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|최소 주문
|IP 100개
|1 IP
|IP 100개
|250만 크레딧
|주소 유지 기간
|계약 기간 동안 고정
|계약 기간 동안 고정
|계약 기간 동안 고정
|요청마다 변경
|대역폭
|무제한
|무제한
|무제한
|크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
|UDP / 음성 통화
|선택 추가 기능
|선택 추가 기능
|선택 추가 기능
|사용 불가
|프로토콜
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|인증
|IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
|IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
|IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
|API 키
|플랜 보기
|전용 플랜 보기
|ISP 플랜 보기
|플랜 보기
전용
단일 IP부터 개인 전용
장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.
1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.
높음 — 독점 사용
$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.
1 IP
계약 기간 동안 고정
무제한
선택 추가 기능
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
데이터센터 패키지
묶음 판매, 공유형
대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.
최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.
표준데이터센터 ASN
$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12
IP 100개
계약 기간 동안 고정
무제한
선택 추가 기능
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
ISP
ISP에 등록된 고정 주소
ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.
최대 5명
높음 — ISP 등록
$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30
IP 100개
계약 기간 동안 고정
무제한
선택 추가 기능
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
로테이션
API 크레딧으로 결제
계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
공유 풀
풀에 따라 다름
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
250만 크레딧
요청마다 변경
크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
사용 불가
HTTP, SOCKS5
API 키
48시간 프록시
작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.
인기 프록시 위치
FineProxy 고객이 가장 자주 선택하는 프록시 위치 8곳입니다.
한 번 연결하고
이후에는 요청만 하십시오.
FineProxy는 네이티브 MCP server를 운영합니다. 에이전트에 URL 하나를 붙여넣으면 구매, 갱신, IP 로테이션, Allowlist, 사용량 분석, 인보이스 및 지원을 위한 대시보드 도구 49개를 사용할 수 있습니다. 동일한 작업은 REST API 를 통해 직접 호출할 수도 있습니다.
이제 다음과 같이 요청하십시오
- one dedicated US IP 용 a Reddit OAuth app 구매하십시오
- 203.0.113.7 프록시 서비스 allowlist에 등록하십시오
- 프록시 목록 JSON 형식으로 내보내십시오
- which services had the 가장 높은 오류율 today 표시하십시오
- the 상태 및 결제 세부 정보 프록시 서비스 표시하십시오
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
구성을 저장한 후 Claude를 다시 시작하십시오. 그러면 사용 가능한 도구 목록에 FineProxy 도구 49개가 표시됩니다.
어떤 요청에도 에이전트가 수행하지 않는 작업
임의로 잔액 사용
잔액을 사용하는 도구 6개는 모두
wallet:spend 권한이 필요합니다. 키에서 이 권한을 제외하면 에이전트는 나머지 작업만 실행할 수 있습니다.
견적보다 많이 결제
모든 구매에는 견적의
expected_total_cents가 포함됩니다. 1센트라도 차이가 나면 호출이 거부되고 결제되지 않습니다.
확인 없이 취소
되돌릴 수 없는 두 도구는
confirm=true 없이는 실행되지 않습니다. 다른 작업의 부수 효과로 해지될 수 없습니다.
이중 결제
결제 호출에는
idempotency_key가 사용됩니다. 시간 초과 후 재시도해도 두 번째 결제가 아닌 동일한 결제로 처리됩니다.
수동 설정
운영체제, 브라우저 또는 프록시 애플리케이션을 선택하여 단계별 설정 가이드를 확인하십시오.
시스템
브라우저
앱
속도를 위해 설계했습니다.
트래픽은 측정하지 않습니다.
표준 원격 서버 테스트에서 FineProxy는 최대 500 Mbps를 유지했습니다. 스크래핑 워크로드에서는 일반적으로 프록시가 아닌 대상 사이트의 속도 제한이 한계였습니다.
테스트 방법: 1,973,500회의 연결 시도와 하나의 프록시 IP를 통한 최대 96개 스레드 동시 실행.
500 Mbps
표준 원격 서버 테스트의 프록시당 속도
99.97%
1,973,500회 요청에서 연결 성공률
96
성능 저하 없이 하나의 IP에서 실행한 동시 스레드
0
대역폭 상한 — 모든 플랜에서 무제한 트래픽
전용 AMD EPYC
포트를 놓고 경쟁하는 공유 VPS 사용자가 없는 자체 서버입니다.
자체 서브넷
IP는 다른 공급업체에서 재판매한 것이 아니라 당사가 직접 보유한 범위에서 제공됩니다.
80 Gbps uplink
서버당 여유 용량이며 단일 프록시 세션의 보장 속도는 아닙니다.
Tier III / IV
각 위치에 이중화된 전원 및 냉각 시스템을 갖춘 데이터센터입니다.
실제 처리량은 경로, 대상, 네트워크 상태 및 사용자 장비의 구성과 성능에 따라 달라집니다. 500 Mbps 가정용 인터넷에 연결된 노트북은 실제로 약 468 Mbps에 도달했으며 원격 서버는 표준 테스트에서 최대 500 Mbps에 도달했습니다. 유럽과 미국의 올바르게 구성된 고성능 서버를 사용한 예외적인 테스트에서는 최대 700 Mbps를 기록했지만 이는 일반적인 세션당 결과가 아닙니다.
이 페이지의 모든 주장을 고객의 말로 확인하십시오.
검증된 리뷰 풀에서 관련 고객 의견을 선별하고 원문 출처에 연결했습니다.
계정 운영
5년 넘게 사용해 왔으며 데이터 스크래핑, 소셜 네트워크 및 기타 자동화 프로젝트에 쓰기 좋은 프록시입니다. 로테이팅 IP가 빠르고 다른 업체와 달리 거의 모든 프록시가 차단되지 않습니다. 고객 지원도 상당히 좋습니다.
이 서비스를 일 년 넘게 이용하고 있으며 항상 모든 것이 좋고 차단이나 문제도 없습니다! 사용하기 쉽고 불필요한 기능이 없으며 필요한 것은 모두 있습니다. 샤워하면서도 합니다! 이 프록시에서 어떤 결점도 찾지 못했습니다.
API 및 에이전트 액세스
복잡한 설정 없이 프록시가 필요한 사람들에게 매우 편리한 서비스입니다. 모든 것이 빠르게 시작되고 다양한 국가를 이용할 수 있으며 요금제 선택지도 제법 많습니다. 분석과 자동화 작업에 프록시를 사용했고 결과에 완전히 만족했습니다.
가격이 합리적이고 프록시도 문제없이 작동합니다. API 부분도 설정하기 쉽습니다. 이 가격이라면 부담 없이 추천할 수 있습니다!
무제한 트래픽
훌륭한 프록시 서비스입니다! 트래픽 제한이 없는 로테이팅 프록시를 비롯해 다양한 유형의 프록시를 제공합니다. 가격이 저렴하고 지역 타기팅 옵션도 있습니다. 암호화폐, PayPal 또는 카드로 간편하게 결제할 수 있습니다.
가격이 가장 저렴하다고는 말하지 않겠지만 무제한 트래픽과 최고 속도는 부인할 수 없습니다. 지원팀은 개인적으로 저를 실망시키지 않았습니다. 언제나 연락할 수 있고, 늘 적절하게 대응하며, 정중하고 부산스럽지 않습니다. 유럽 주소가 포함된 30일 패키지를 벌써 2년째 사용하고 있습니다. 결제 후에는 모든 것이 즉시 처리됩니다. 믹스 패키지는 사용해 보지 않았지만 저에게는 이것으로 충분합니다.
API 액세스 비용을 지불하지 않고도 스크래핑할 수 있습니까?네
네, 가능합니다. 다만 무료 API 등급(OAuth 미사용)은 IP 기준으로 분당 10건의 요청만 허용됩니다. OAuth(무료로 설정 가능)를 사용하면 앱당 분당 60건까지 가능합니다. 2023년 API 가격 변경 이후에도 Reddit은 개인 및 비상업적 용도를 위한 무료 OAuth 등급을 유지하고 있으므로, 개인 개발자나 소규모 프로젝트에는 영향이 없습니다. 별도의 프록시에 연결된 추가 OAuth 앱 하나당 총 처리 용량에 분당 60건이 추가됩니다. 대부분의 데이터 수집에는 무료 인증 API와 몇 개의 전용 프록시만으로 충분하며, 상위 등급 접근 비용을 지불할 필요가 없습니다.
Reddit은 연결된 계정을 어떻게 감지합니까?주로 IP
주로 IP 주소와 브라우저 핑거프린트를 통해 감지합니다. 두 계정이 동일한 IP, 쿠키, 시간대 또는 화면 해상도를 공유하면 연결된 계정으로 판별됩니다. 행동 패턴도 중요합니다. 유사한 게시 일정, 동일한 서브레딧 활동, 상호 게시물에 대한 투표 등이 해당됩니다. 계정마다 별도의 프록시와 별도의 브라우저 프로필을 사용하면 이러한 신호 대부분을 차단할 수 있습니다.
데이터센터 프록시를 사용하면 계정이 차단될 수 있습니까?브라우징이나 읽기 용도라면
브라우징이나 읽기 용도라면 아닙니다. 하지만 적극적으로 게시글을 작성하거나 댓글을 달 경우에는 위험이 높아집니다. Reddit의 스팸 필터는 계정이 활발하게 활동할 때 데이터센터 IP 대역에 더 주의를 기울입니다. 계정과 연결된 활동에는 ISP 프록시가 더 안전합니다. 데이터센터 프록시는 API 스크래핑 및 단순 접속 용도에 적합합니다.
PRAW에 프록시를 설정하는 방법은 무엇입니까?스크립트를 실행하기
스크립트를 실행하기 전에 HTTPS_PROXY 환경 변수를 설정하십시오: HTTPS_PROXY=http://your-proxy-address:port python your_script.py PRAW는 Reddit과 HTTPS로만 통신하므로, 이 단일 변수로 모든 요청이 처리됩니다. 프록시에 인증이 필요한 경우, URL에 자격 증명을 포함하십시오: http://user:pass@address:port. FineProxy의 HTTPS 프록시는 IP별 전용 SSL 인증서가 포함되어 있어, 각 연결이 별도의 설정 없이도 올바르게 암호화됩니다.
무료 웹 프록시로 접속하는 것은 안전합니까?빠르게 한 번
빠르게 한 번 접속하는 용도라면 대부분 문제없습니다. 하지만 정기적으로 사용하거나 계정 로그인이 필요한 경우라면 사용하지 마십시오. 무료 프록시는 트래픽을 기록하거나, 광고를 삽입하거나, 실제 IP를 노출할 수 있습니다. 안정적인 접속을 원하신다면, 저렴한 전용 프록시가 훨씬 더 안정적이고 프라이버시가 보장됩니다.
Reddit 모바일 앱에서도 프록시를 사용할 수 있습니까?공식 Reddit 앱에는
공식 Reddit 앱에는 내장 프록시 설정이 없습니다. 앱 트래픽을 프록시를 통해 라우팅하려면, OS 수준에서 프록시를 설정해야 합니다. Android의 경우 Wi-Fi 네트워크 설정을 열고 프록시 주소와 포트를 입력하시고, iOS의 경우 설정 → Wi-Fi → 해당 네트워크 → 프록시 구성으로 이동하십시오. SOCKS5 프록시의 경우, 모든 기기 트래픽을 터널링하는 서드파티 앱(Android의 Drony 또는 iOS의 Shadowrocket 등)이 필요합니다. 시스템 수준 프록시가 활성화되면, Reddit 앱을 포함한 모든 앱이 자동으로 해당 프록시를 사용하게 됩니다. 두 플랫폼 모두에 대한 상세 설정 가이드는 저희 Integration hub를 참조하십시오.