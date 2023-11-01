Прокси для Reddit
IPv4-прокси, созданные для Reddit: совместимы с PRAW, поддерживают HTTP/HTTPS/SOCKS5 и масштабируются на несколько OAuth-приложений по 60 запросов в минуту каждое. Автоматическая выдача после оплаты, безлимитный трафик и доступ к API.
Настройте тариф прокси.
Соберите тариф под свою нагрузку. Тип прокси, локации, объём IP, срок и опциональный UDP — цена обновляется сразу.
Загружаем актуальные тарифы…
Добавляет 50 % к базовой цене. Работает через SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — для игр, VoIP и стриминга.
Четыре способа купить прокси.
Один подходит этой нагрузке.
Все адреса FineProxy работают по IPv4. Пакетные, персональные и ISP-прокси остаются статическими на весь срок тарифа, а ротационные меняются при каждом запросе. Статические тарифы включают безлимитный трафик. Подсвеченный вариант соответствует основному сценарию этой страницы: Персональные прокси.
|Пакетные проксиПродаётся общим блоком
|Лучший выборПерсональные проксиЛичные, от одного IP
|ISP-проксиСтатические адреса в ISP
|Ротационные проксиОплата API-кредитами
|Лучше всего для
|Боты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.
|Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.
|Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.
|Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.
|Пользователей на адрес
|До 5Репутация частично зависит от соседей.
|1 — выНикто больше не использует его весь срок.
|До 5
|Общий пул
|Доверие площадок
|БазовыйASN датацентра
|Высокое — эксклюзивные адреса
|Высокое — ISP
|Зависит от пула
|Цена от
|$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц
|$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.
|$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Минимальный заказ
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 млн кредитов
|Срок адреса
|Статический на срок тарифа
|Статический на срок тарифа
|Статический на срок тарифа
|Меняется на запрос
|Полоса
|Безлимит
|Безлимит
|Безлимит
|КредитыОплата за запрос, не за гигабайт.
|UDP / голос
|Опция
|Опция
|Опция
|Нет
|Протоколы
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Авторизация
|IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
|IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
|IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
|API-ключ
|Смотреть тарифы
|Тарифы персональных прокси
|Тарифы ISP
|Смотреть тарифы
Персональные прокси
Личные, от одного IP
Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.
1 — выНикто больше не использует его весь срок.
Высокое — эксклюзивные адреса
$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.
1 IP
Статический на срок тарифа
Безлимит
Опция
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
Пакетные прокси
Продаётся общим блоком
Боты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.
До 5Репутация частично зависит от соседей.
БазовыйASN датацентра
$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц
100 IP
Статический на срок тарифа
Безлимит
Опция
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
ISP-прокси
Статические адреса в ISP
Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.
До 5
Высокое — ISP
$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц
100 IP
Статический на срок тарифа
Безлимит
Опция
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
Ротационные прокси
Оплата API-кредитами
Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.
Общий пул
Зависит от пула
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 млн кредитов
Меняется на запрос
КредитыОплата за запрос, не за гигабайт.
Нет
HTTP, SOCKS5
API-ключ
Прокси на 48 часов
Соберите тариф под свою задачу и проверьте прокси в реальной работе. Оплатите выбранную конфигурацию на 48 часов — цена рассчитывается при настройке.
Топ локаций прокси
Восемь локаций, которые клиенты FineProxy выбирают чаще всего.
Подключитесь один раз.
Дальше просто спрашивайте.
FineProxy поднимает нативный MCP-сервер: вставьте один URL в агента — 49 инструментов кабинета: покупка, продление, ротация IP, allowlist, аналитика, счета и поддержка. Те же операции доступны через REST API если вы хотите писать вызовы сами.
Или просто скажите
- Купите один выделенный IP в США для OAuth-приложения Reddit
- Добавьте IP-адрес 203.0.113.7 в список разрешённых для моего прокси
- Экспортируйте список прокси в JSON
- Покажите, у каких сервисов сегодня самая высокая доля ошибок
- Покажите статус и данные об оплате моих прокси
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Перезапустите Claude после сохранения конфига. 49 инструментов FineProxy появятся в списке.
Чего агент не сделает — что бы вы ни попросили
Не потратит ваши деньги
Шесть инструментов трогают баланс, всем нужен
wallet:spend. Не дайте scope — агент сделает всё остальное.
Точно не заплатит больше
Каждая покупка несёт
expected_total_cents из котировки. Расхождение на цент — вызов отклонён, списания нет.
Не отменит без подтверждения
Два необратимых инструмента не запустятся без
confirm=true. Удаление не случится побочным эффектом.
Не спишет деньги дважды
Денежные вызовы требуют
idempotency_key. Повтор после таймаута закрывает тот же платёж, а не второй.
Ручная настройка
Выберите ОС, браузер или прокси-приложение — откроется пошаговый гайд.
Системы
Браузеры
Приложения
Сделано для скорости.
Трафик без лимита.
FineProxy держал до 500 Mbps в стандартных тестах на удалённых серверах. В парсинге потолок обычно ставит rate-limit цели, а не прокси.
Метод: 1 973 500 попыток соединения и до 96 потоков через один IP.
500 Mbps
на прокси в стандартных тестах на удалённом сервере
99.97%
успешных соединений из 1 973 500 запросов
96
параллельных потоков на одном IP без деградации
0
лимитов трафика — безлимит в каждом тарифе
Выделенные AMD EPYC
Собственные серверы без соседей на общих VPS, использующих тот же порт.
Свои подсети
IP из диапазонов, которые держим сами, не перепродажа чужого провайдера.
Канал 80 Гбит/с
Запас ёмкости на сервер — не обещание для одной сессии.
Tier III / IV
Датацентры с резервным питанием и охлаждением во всех локациях.
Фактическая скорость зависит от маршрута, цели, состояния сети и конфигурации оборудования пользователя. Ноутбук на домашнем канале 500 Mbps на практике давал около 468 Mbps, а удалённые серверы в стандартных тестах — до 500 Mbps. В исключительных тестах с правильно настроенных высокопроизводительных серверов в Европе и США пропускная способность доходила до 700 Mbps; это не типичный результат одной сессии.
Каждое утверждение на этой странице — словами клиентов.
Релевантные отзывы из одного проверенного пула, со ссылкой на исходную публикацию.
Рабочие аккаунты
Начал использовать fineproxy для работы с несколькими аккаунтами в соцсетях. Разобрался с настройками благодаря подробным инструкциям на сайте. За полгода использования сервис ни разу меня не подвел. Соотношение цены и качества полностью устраивает.
Я использую прокси-серверы от fineproxy.org для работы в социальных сетях, что помогает эффективно избегать блокировки аккаунтов. Это отличный инструмент для обеспечения анонимности и стабильной работы. Единственное, чего не хватает, – это бесплатного пробного периода для новых пользователей.
API и доступ агента
Прокси с fineproxy.org помогли мне получить доступ к API, которые были недоступны с моего обычного IP-адреса. Порадовал широкий выбор протоколов и высокая скорость соединения. Однозначно буду пользоваться этими прокси в дальнейшем. Взял пакет на 500 адресов, все работают.
Пользуюсь прокси от Fineproxy.org вместе с API Debank — всё работает без нареканий. Подключение стабильное, прокси не попадают под баны и обеспечивают хорошую скорость, что особенно важно при парсинге данных с Debank, где критична надёжность. Понравилось, что есть тестовый тариф — можно спокойно протестировать перед покупкой. Поддержка отвечает быстро и по существу. Отличное решение для автоматизации и сбора данных из DeFi — определённо рекомендую.
Трафик без лимита
Отличный прокси-сервис! Здесь есть разные типы прокси, включая ротируемые без ограничения трафика. Цены доступные, есть геотаргетинг. Удобно платить криптовалютой, через PayPal или картами.
Мы пользуемся FineProxy уже два года. Безлимитный трафик и соединение просто превосходные и стабильные. Настоятельно рекомендую.
Можно парсить без оплаты доступа к API?Да
Да, но бесплатный уровень API (без OAuth) даёт всего 10 запросов в минуту с привязкой к IP. С OAuth (бесплатная настройка) — 60 в минуту на приложение. После изменения ценовой политики API в 2023 году Reddit сохранил бесплатный OAuth-уровень для личного и некоммерческого использования, так что индивидуальных разработчиков и небольшие проекты это не затронуло. Каждое дополнительное OAuth-приложение на собственном прокси добавляет ещё 60 запросов в минуту к вашей общей ёмкости. Для большинства задач по сбору данных бесплатного аутентифицированного API и нескольких выделенных прокси достаточно — платить за расширенный доступ не нужно.
Как Reddit обнаруживает связанные аккаунты?В первую
В первую очередь по IP и отпечатку браузера. Если два аккаунта делят один адрес, куки, часовой пояс или разрешение экрана — они связаны. Поведение тоже учитывается: похожее расписание постинга, одни и те же сабреддиты, голосование за посты друг друга. Отдельный прокси и отдельный профиль браузера на аккаунт разрывают большинство этих связей.
Датацентр прокси приведут к бану моего аккаунта?Для просмотра и
Для просмотра и чтения — нет. Для активного постинга и комментирования — риск повышается. Спам-фильтры Reddit уделяют больше внимания датацентровым диапазонам, когда аккаунты активно взаимодействуют с платформой. ISP-прокси безопаснее для любых действий, привязанных к аккаунту. Датацентровые прокси подходят для парсинга через API и простого доступа.
Как настроить прокси для PRAW?Задайте переменную
Задайте переменную HTTPS_PROXY перед запуском скрипта: HTTPS_PROXY=http://ip-прокси:порт python ваш_скрипт.py PRAW взаимодействует с Reddit исключительно по HTTPS, поэтому одной этой переменной достаточно для всех запросов. Если ваш прокси требует аутентификации, включите учётные данные в URL: http://user:pass@address:port. HTTPS прокси FineProxy поставляются с выделенным SSL-сертификатом на каждый IP, так что каждое соединение корректно зашифровано из коробки.
Безопасно ли использовать бесплатные веб-прокси?Для разового доступа
Для разового доступа — обычно нормально. Для регулярного использования или входа в свой аккаунт — нет. Бесплатные прокси могут логировать трафик, вставлять рекламу или показывать ваш настоящий IP. Для постоянного доступа дешёвый выделенный прокси надёжнее и безопаснее.
Можно ли использовать прокси с мобильным приложением Reddit?В официальном приложении
В официальном приложении Reddit нет встроенной настройки прокси. Чтобы направить его трафик через прокси, настройте прокси на уровне ОС: на Android откройте настройки Wi-Fi-сети и введите адрес и порт прокси; на iOS перейдите в Настройки → Wi-Fi → ваша сеть → Настройка прокси. Для SOCKS5-прокси понадобится стороннее приложение (например, Drony на Android или Shadowrocket на iOS), которое туннелирует весь трафик устройства. Когда системный прокси активен, приложение Reddit — как и все остальные приложения — будет использовать его автоматически. Подробные инструкции по настройке на обеих платформах смотрите в нашем центре интеграций.