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Прокси для TikTok

Статические ISP, датацентр и ротационные IPv4 прокси для TikTok — HTTP/HTTPS/SOCKS5, один IP на аккаунт, доступ к API включён.

Настроить тариф →Прокси на 48 часов
БезлимитБез платы за ГБ
AMD EPYCСерверы последнего поколения
До 80 GbpsКанал на сервер
REST + MCPВыдача и управление по API

Настройте тариф прокси.

Соберите тариф под свою нагрузку. Тип прокси, локации, объём IP, срок и опциональный UDP — цена обновляется сразу.

СтранаЧисло IP
Поддержка UDP
Выкл

Добавляет 50 % к базовой цене. Работает через SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — для игр, VoIP и стриминга.

Несколько стран в одном пакете, дополнительные IP для белого списка или подключения?Настроить в кабинете

Четыре способа купить прокси.
Один подходит этой нагрузке.

Все адреса FineProxy работают по IPv4. Пакетные, персональные и ISP-прокси остаются статическими на весь срок тарифа, а ротационные меняются при каждом запросе. Статические тарифы включают безлимитный трафик. Подсвеченный вариант соответствует основному сценарию этой страницы: ISP-прокси.

Пакетные проксиПродаётся общим блокомПерсональные проксиЛичные, от одного IPЛучший выборISP-проксиСтатические адреса в ISPРотационные проксиОплата API-кредитами
Лучше всего дляБоты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.
Пользователей на адресДо 5Репутация частично зависит от соседей.1 — выНикто больше не использует его весь срок.До 5Общий пул
Доверие площадокБазовыйASN датацентраВысокое — эксклюзивные адресаВысокое — ISPЗависит от пула
Цена от$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Минимальный заказ100 IP1 IP100 IP2,5 млн кредитов
Срок адресаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаМеняется на запрос
ПолосаБезлимитБезлимитБезлимитКредитыОплата за запрос, не за гигабайт.
UDP / голосОпцияОпцияОпцияНет
ПротоколыHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
АвторизацияIP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.API-ключ
Смотреть тарифыТарифы персональных проксиТарифы ISPСмотреть тарифы
Лучший выбор

ISP-прокси

Статические адреса в ISP

Лучше всего для

Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.

Пользователей на адрес

До 5

Доверие площадок

Высокое — ISP

Цена от

$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы ISP

Пакетные прокси

Продаётся общим блоком

Лучше всего для

Боты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.

Пользователей на адрес

До 5Репутация частично зависит от соседей.

Доверие площадок

БазовыйASN датацентра

Цена от

$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Смотреть тарифы

Персональные прокси

Личные, от одного IP

Лучше всего для

Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.

Пользователей на адрес

1 — выНикто больше не использует его весь срок.

Доверие площадок

Высокое — эксклюзивные адреса

Цена от

$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.

Минимальный заказ

1 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы персональных прокси

Ротационные прокси

Оплата API-кредитами

Лучше всего для

Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.

Пользователей на адрес

Общий пул

Доверие площадок

Зависит от пула

Цена от

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Минимальный заказ

2,5 млн кредитов

Срок адреса

Меняется на запрос

Полоса

КредитыОплата за запрос, не за гигабайт.

UDP / голос

Нет

Протоколы

HTTP, SOCKS5

Авторизация

API-ключ

Смотреть тарифы

Прокси на 48 часов

Соберите тариф под свою задачу и проверьте прокси в реальной работе. Оплатите выбранную конфигурацию на 48 часов — цена рассчитывается при настройке.

Прокси на 48 часов

Топ локаций прокси

Восемь локаций, которые клиенты FineProxy выбирают чаще всего.

Все локации

Подключитесь один раз.
Дальше просто спрашивайте.

FineProxy поднимает нативный MCP-сервер: вставьте один URL в агента — 49 инструментов кабинета: покупка, продление, ротация IP, allowlist, аналитика, счета и поддержка. Те же операции доступны через REST API если вы хотите писать вызовы сами.

Или просто скажите

  • Купите 100 статических ISP-прокси для аккаунтов TikTok
  • Добавьте IP-адрес 203.0.113.7 в список разрешённых для моего прокси
  • Экспортируйте список прокси в JSON
  • Покажите доступные локации ISP-прокси
  • Покажите статус и данные об оплате моих прокси
Подробнее Создать API-ключ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Перезапустите Claude после сохранения конфига. 49 инструментов FineProxy появятся в списке.

Чего агент не сделает — что бы вы ни попросили

Не потратит ваши деньги

Шесть инструментов трогают баланс, всем нужен wallet:spend. Не дайте scope — агент сделает всё остальное.

Точно не заплатит больше

Каждая покупка несёт expected_total_cents из котировки. Расхождение на цент — вызов отклонён, списания нет.

Не отменит без подтверждения

Два необратимых инструмента не запустятся без confirm=true. Удаление не случится побочным эффектом.

Не спишет деньги дважды

Денежные вызовы требуют idempotency_key. Повтор после таймаута закрывает тот же платёж, а не второй.

MCP: 49 инструментов · 9 областей разрешенийJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · без состоянияREST API: 49 операций · OpenAPI 3.1

Ручная настройка

Выберите ОС, браузер или прокси-приложение — откроется пошаговый гайд.

ВСЕ ИНТЕГРАЦИИ

Системы

Браузеры

Приложения

Сделано для скорости.
Трафик без лимита.

FineProxy держал до 500 Mbps в стандартных тестах на удалённых серверах. В парсинге потолок обычно ставит rate-limit цели, а не прокси.

Метод: 1 973 500 попыток соединения и до 96 потоков через один IP.

500 Mbps

на прокси в стандартных тестах на удалённом сервере

99.97%

успешных соединений из 1 973 500 запросов

96

параллельных потоков на одном IP без деградации

0

лимитов трафика — безлимит в каждом тарифе

Выделенные AMD EPYC

Собственные серверы без соседей на общих VPS, использующих тот же порт.

Свои подсети

IP из диапазонов, которые держим сами, не перепродажа чужого провайдера.

Канал 80 Гбит/с

Запас ёмкости на сервер — не обещание для одной сессии.

Tier III / IV

Датацентры с резервным питанием и охлаждением во всех локациях.

Заметки о тестах

Фактическая скорость зависит от маршрута, цели, состояния сети и конфигурации оборудования пользователя. Ноутбук на домашнем канале 500 Mbps на практике давал около 468 Mbps, а удалённые серверы в стандартных тестах — до 500 Mbps. В исключительных тестах с правильно настроенных высокопроизводительных серверов в Европе и США пропускная способность доходила до 700 Mbps; это не типичный результат одной сессии.

Каждое утверждение на этой странице — словами клиентов.

Релевантные отзывы из одного проверенного пула, со ссылкой на исходную публикацию.

2011отдаём прокси с

Рабочие аккаунты

Я использую прокси-серверы от fineproxy.org для работы в социальных сетях, что помогает эффективно избегать блокировки аккаунтов. Это отличный инструмент для обеспечения анонимности и стабильной работы. Единственное, чего не хватает, – это бесплатного пробного периода для новых пользователей.

Aleksander123Dieg, Более 2 лет назадК источнику

Начал использовать fineproxy для работы с несколькими аккаунтами в соцсетях. Разобрался с настройками благодаря подробным инструкциям на сайте. За полгода использования сервис ни разу меня не подвел. Соотношение цены и качества полностью устраивает.

Антон М.Dieg, В прошлом годуК источнику

Локации и запас

Fineproxy.org впечатляет надежностью и разнообразием прокси для разных целей. Выбор стран широкий, подключение простое, а анонимность гарантирована. Подходит для бизнеса и личных задач.

HanrikВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Начала пользоваться прокси-сервисом, когда столкнулся с блокировками и запретами. По цене и качеству, соотношение отличное. Поддержка отвечает быстро, выбор локаций действительно впечатляет. Пользоваться удобно, всё работает стабильно.

FlavieВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Скорость под нагрузкой

fineproxy.org Считаю самым лучшим сервисом! В данной сфере конкурентов у него нет! Чистые, быстрые, и очень качественные прокси! Отличная панель управления! Приемлемые цены! Большая выборка по странам! Удобные способы оплаты! Техническая поддержка на высшем уровне! 24/7 Рекомендую однозначно!

ЯрославDieg, В прошлом годуК источнику

Пользуюсь прокси от Fineproxy.org вместе с API Debank — всё работает без нареканий. Подключение стабильное, прокси не попадают под баны и обеспечивают хорошую скорость, что особенно важно при парсинге данных с Debank, где критична надёжность. Понравилось, что есть тестовый тариф — можно спокойно протестировать перед покупкой. Поддержка отвечает быстро и по существу. Отличное решение для автоматизации и сбора данных из DeFi — определённо рекомендую.

MolotovВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Отзывы цитируем целиком. Если клиент поднял вопрос, на который мы ответили, ответ с исходной площадки показан рядом.

Все отзывы клиентов
Как разблокировать платформу из любой точки?Настройте прокси на

Настройте прокси на уровне системы или в браузере. Выберите локацию сервера, где сервис работает нормально — США, Великобритания, Германия. Приложение увидит IP прокси вместо вашего. Подробные инструкции для разных устройств и браузеров в руководстве по настройке прокси.

Платформа работает через HTTP или SOCKS5 прокси?Оба варианта

Оба варианта подходят для просмотра и управления аккаунтами. SOCKS5 имеет меньше накладных расходов и лучше работает с некоторыми инструментами автоматизации. HTTP/HTTPS проще настроить в браузерах. Для большинства задач разница минимальна.

Предотвратят ли прокси теневой бан аккаунта?Прокси изолируют

Прокси изолируют аккаунты по IP, поэтому бан одного не затрагивает другие. Однако алгоритм также отслеживает отпечатки устройств и паттерны контента. Комбинируйте прокси с постепенным прогревом, уникальным контентом и реалистичной активностью.

Можно ли смотреть прямые эфиры через прокси?Да

Да. Эфиры требуют стабильной пропускной способности и низкой задержки. Выбирайте локацию прокси близко к вам или к CDN-серверам. Протокол не так важен — важно качество соединения.

Зачем использовать прокси вместо VPN?VPN направляет

VPN направляет весь трафик через один сервер, замедляя другие приложения и вызывая обнаружение использования ВПН. Прокси могут работать отедльно для одного приложения: настраиваете только для нужного сервиса, остальной трафик не затрагивается. Каждый аккаунт может иметь свой IP — с VPN это невозможно.

Что насчёт датацентр прокси?Платформа быстро

Платформа быстро обнаруживает диапазоны IP датацентров. Они работают для просмотра или тестов, но избегайте их для входа, публикаций или взаимодействия. Для управления аккаунтами используйте ISP или мобильные прокси.

Сколько аккаунтов можно вести через один прокси?Один статический

Один статический IP на аккаунт — самый безопасный подход. Общий IP между аккаунтами создаёт перекрёстные сигналы, которые алгоритм может обнаружить. Для ротационных прокси при парсинге это правило не применяется.

Влияют ли прокси на качество видео?Прокси добавляют

Прокси добавляют задержку, но для обычного скроллинга влияние незаметно. Для загрузок или эфиров выбирайте прокси с низкой задержкой близко к вашей локации.

Гайд

Зачем нужен прокси для TikTok?

3 мин чтенияКоманда сети FineProxy

У платформы более 1.5 миллиарда пользователей, строгие системы защиты от мошенничества и глобальная мозаика ограничений. Она отслеживает IP адреса, отпечатки устройств и паттерны поведения. Для тех, кто делает больше, чем просто листает ленту — управляет аккаунтами, ведёт кампании или получает доступ к контенту из ограниченных регионов — прокси становятся необходимой инфраструктурой.

Доступ из ограниченных сетей

Школы, университеты и рабочие места часто блокируют приложение на уровне файрвола. Оно не загружается, или домен полностью в чёрном списке. Прокси направляет трафик через внешний сервер, поэтому локальная сеть видит подключение к IP прокси, а не к заблокированному ресурсу. Это способ получить доступ без установки VPN или глобального изменения настроек устройства.

Доступ из стран с ограниченным доступом

Платформа полностью заблокирована в нескольких странах. Частичные ограничения существуют во многих других. Если вы путешествуете или работаете в регионе с блокировками, прокси из страны без ограничений — США, Великобритания, Германия — восстанавливает доступ без необходимости пропускать весь трафик устройства через VPN.

Управление множеством аккаунтов

Вход в несколько профилей с одного IP вызывает повторную верификацию или теневой бан. Алгоритм связывает аккаунты по общему IP, отпечатку устройства и паттернам активности. Если один аккаунт помечен, другие на том же IP могут унаследовать наказание.

Прокси разделяют аккаунты так, чтобы каждый выглядел работающим из собственной сети. Для SMM-агентств, аффилиат-маркетологов и контент-команд это означает: один статический IP на аккаунт, локация прокси соответствует целевой аудитории, никаких смен страны посреди сессии.

Избежание теневого бана

Теневой бан снижает охваты без уведомления — видео перестают появляться в ленте рекомендаций, но уведомления об этом нет. Частые триггеры: быстрые подписки/отписки, повторяющийся контент или несколько аккаунтов, связанных по IP.

Когда аккаунты изолированы прокси, бан одного не накладывается на другие. Каждый профиль живёт в своём окружении. Это критично для тех, кто ведёт прямые эфиры или строит аудиторию в нескольких нишах.

Восстановление после бана IP

Если ваш IP забанен — например, после создания нового аккаунта сразу после бана предыдущего — все аккаунты на этом адресе становятся недоступны. Новый прокси даёт свежий IP без истории банов. Комбинируйте с чистым браузерным профилем для лучших результатов.

Какой тип прокси выбрать

Лучший прокси зависит от задачи. 4G/5G мобильные прокси имеют самый высокий уровень доверия — большинство реальных пользователей на мобильных устройствах, поэтому эти IP естественно вписываются. Используйте для ценных аккаунтов и управления рекламой.

Статические ISP (резидентские) прокси используют IP, зарегистрированные на реальных провайдеров. Платформа не может отличить их от домашних пользователей. Хороший баланс цены и надёжности для управления аккаунтами.

Датацентр прокси быстрые и дешёвые, но легко обнаруживаются платформой. Она быстро помечает подсети датацентров. Используйте только для просмотра контента или тестов — не для операций с аккаунтами.

Прогрев аккаунтов

Новым аккаунтам нужен постепенный рост активности. Публикации, лайки, подписки в нормальном человеческом темпе первые недели сигнализируют легитимность (законность) алгоритму. Прокси сами по себе не предотвращают баны — их нужно сочетать с реалистичным поведением.

FineProxy предоставляет статические датацентр, статические ISP и ротационные пакеты. Вы можете купить прокси сервер для тик тока с поддержкой HTTP, HTTPS и SOCKS5. Авторизация по логину/паролю или по IP-адресу. Пошаговые инструкции по настройке есть в руководствах по настройке.