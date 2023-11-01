НОВОЕ! |Один API-вызов — чистые данные. Парсеры не нужны.10 000 токенов бесплатно →

Прокси для YouTube

Серверные прокси для YouTube: до 500 Мбит/с, HTTP/HTTPS и SOCKS5, статические IP, совместимы с FoxyProxy, Selenium и TubeBuddy.

Настроить тариф →Прокси на 48 часов
БезлимитБез платы за ГБ
AMD EPYCСерверы последнего поколения
До 80 GbpsКанал на сервер
REST + MCPВыдача и управление по API

Настройте тариф прокси для YouTube.

Соберите тариф под свою нагрузку. Тип прокси, локации, объём IP, срок и опциональный UDP — цена обновляется сразу.

СтранаЧисло IP
Поддержка UDP
Выкл

Добавляет 50 % к базовой цене. Работает через SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — для игр, VoIP и стриминга.

Несколько стран в одном пакете, дополнительные IP для белого списка или подключения?Настроить в кабинете

Сделано для скорости.
Трафик без лимита.

FineProxy держал до 500 Mbps в стандартных тестах на удалённых серверах. В парсинге потолок обычно ставит rate-limit цели, а не прокси.

Метод: 1 973 500 попыток соединения и до 96 потоков через один IP.

500 Mbps

на прокси в стандартных тестах на удалённом сервере

99.97%

успешных соединений из 1 973 500 запросов

96

параллельных потоков на одном IP без деградации

0

лимитов трафика — безлимит в каждом тарифе

Выделенные AMD EPYC

Собственные серверы без соседей на общих VPS, использующих тот же порт.

Свои подсети

IP из диапазонов, которые держим сами, не перепродажа чужого провайдера.

Канал 80 Гбит/с

Запас ёмкости на сервер — не обещание для одной сессии.

Tier III / IV

Датацентры с резервным питанием и охлаждением во всех локациях.

Заметки о тестах

Фактическая скорость зависит от маршрута, цели, состояния сети и конфигурации оборудования пользователя. Ноутбук на домашнем канале 500 Mbps на практике давал около 468 Mbps, а удалённые серверы в стандартных тестах — до 500 Mbps. В исключительных тестах с правильно настроенных высокопроизводительных серверов в Европе и США пропускная способность доходила до 700 Mbps; это не типичный результат одной сессии.

Четыре способа купить прокси.
Один подходит этой нагрузке.

Все адреса FineProxy работают по IPv4. Пакетные, персональные и ISP-прокси остаются статическими на весь срок тарифа, а ротационные меняются при каждом запросе. Статические тарифы включают безлимитный трафик. Подсвеченный вариант соответствует основному сценарию этой страницы: Персональные прокси.

Пакетные проксиПродаётся общим блокомЛучший выборПерсональные проксиЛичные, от одного IPISP-проксиСтатические адреса в ISPРотационные проксиОплата API-кредитами
Лучше всего дляБоты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.
Пользователей на адресДо 5Репутация частично зависит от соседей.1 — выНикто больше не использует его весь срок.До 5Общий пул
Доверие площадокБазовыйASN датацентраВысокое — эксклюзивные адресаВысокое — ISPЗависит от пула
Цена от$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Минимальный заказ100 IP1 IP100 IP2,5 млн кредитов
Срок адресаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаМеняется на запрос
ПолосаБезлимитБезлимитБезлимитКредитыОплата за запрос, не за гигабайт.
UDP / голосОпцияОпцияОпцияНет
ПротоколыHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
АвторизацияIP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.API-ключ
Смотреть тарифыТарифы персональных проксиТарифы ISPСмотреть тарифы
Лучший выбор

Персональные прокси

Личные, от одного IP

Лучше всего для

Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.

Пользователей на адрес

1 — выНикто больше не использует его весь срок.

Доверие площадок

Высокое — эксклюзивные адреса

Цена от

$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.

Минимальный заказ

1 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы персональных прокси

Пакетные прокси

Продаётся общим блоком

Лучше всего для

Боты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.

Пользователей на адрес

До 5Репутация частично зависит от соседей.

Доверие площадок

БазовыйASN датацентра

Цена от

$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Смотреть тарифы

ISP-прокси

Статические адреса в ISP

Лучше всего для

Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.

Пользователей на адрес

До 5

Доверие площадок

Высокое — ISP

Цена от

$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы ISP

Ротационные прокси

Оплата API-кредитами

Лучше всего для

Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.

Пользователей на адрес

Общий пул

Доверие площадок

Зависит от пула

Цена от

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Минимальный заказ

2,5 млн кредитов

Срок адреса

Меняется на запрос

Полоса

КредитыОплата за запрос, не за гигабайт.

UDP / голос

Нет

Протоколы

HTTP, SOCKS5

Авторизация

API-ключ

Смотреть тарифы

Прокси на 48 часов

Соберите тариф под свою задачу и проверьте прокси в реальной работе. Оплатите выбранную конфигурацию на 48 часов — цена рассчитывается при настройке.

Прокси на 48 часов

Топ локаций прокси

Восемь локаций, которые клиенты FineProxy выбирают чаще всего.

Все локации

Подключитесь один раз.
Дальше просто спрашивайте.

FineProxy поднимает нативный MCP-сервер: вставьте один URL в агента — 49 инструментов кабинета: покупка, продление, ротация IP, allowlist, аналитика, счета и поддержка. Те же операции доступны через REST API если вы хотите писать вызовы сами.

Или просто скажите

  • Купите один выделенный IP в США для стабильного просмотра YouTube
  • Добавьте IP-адрес 203.0.113.7 в список разрешённых для моего прокси
  • Экспортируйте список прокси в JSON
  • Покажите, у каких сервисов сегодня самая высокая доля ошибок
  • Покажите статус и данные об оплате моих прокси
Подробнее Создать API-ключ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Перезапустите Claude после сохранения конфига. 49 инструментов FineProxy появятся в списке.

Чего агент не сделает — что бы вы ни попросили

Не потратит ваши деньги

Шесть инструментов трогают баланс, всем нужен wallet:spend. Не дайте scope — агент сделает всё остальное.

Точно не заплатит больше

Каждая покупка несёт expected_total_cents из котировки. Расхождение на цент — вызов отклонён, списания нет.

Не отменит без подтверждения

Два необратимых инструмента не запустятся без confirm=true. Удаление не случится побочным эффектом.

Не спишет деньги дважды

Денежные вызовы требуют idempotency_key. Повтор после таймаута закрывает тот же платёж, а не второй.

MCP: 49 инструментов · 9 областей разрешенийJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · без состоянияREST API: 49 операций · OpenAPI 3.1

Ручная настройка

Выберите ОС, браузер или прокси-приложение — откроется пошаговый гайд.

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Браузеры

Приложения

Каждое утверждение на этой странице — словами клиентов.

Релевантные отзывы из одного проверенного пула, со ссылкой на исходную публикацию.

2011отдаём прокси с

Скорость под нагрузкой

Использую прокси от FineProxy для мониторинга цен конкурентов. Сервис обеспечивает стабильное соединение и полную анонимность, что позволяет получать точные данные без блокировок. Очень доволен широким выбором стран и качеством обслуживания. Рекомендую всем, кто занимается аналитикой.

РоманDieg, В прошлом годуК источнику

В целом, FineProxy — хороший сервис. Поддержка отвечает быстро, выбор локаций действительно впечатляет. Пользоваться удобно, всё работает стабильно. Единственное, что немного огорчает — ограничение по количеству запросов: максимум около 600 соединений в минуту. Для базовых задач этого хватает, но если у вас высоконагруженные проекты, лимит может показаться жёстким. Запросил увеличение — ответили вежливо, но чётко: «Такие правила».

ZeensВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Рабочие аккаунты

Пользуюсь этими прокси уже больше месяца, и могу с уверенностью сказать — они действительно стоят своих денег. В первую очередь радует стабильность соединения: ни единого обрыва, всегда высокая скорость. Это особенно важно для работы, где я использую их для автоматизации, парсинга и работы с социальными сетями. Поддержка работает быстро — один раз обратился с вопросом по настройке, ответили в течение нескольких минут и всё помогли решить. Также понравился удобный и понятный личный кабинет, где легко управлять прокси, продлевать срок или менять адреса. Цена вполне адекватная, особенно если брать сразу на длительный срок. Ещё один плюс — большой выбор локаций и возможность выбрать тип прокси под конкретные задачи. В целом, впечатления только положительные, рад, что выбрал именно этот сервис. Подходит как для личных задач, так и для профессионального использования. Однозначно рекомендую!

ZaraDieg, В прошлом годуК источнику

Начал использовать fineproxy для работы с несколькими аккаунтами в соцсетях. Разобрался с настройками благодаря подробным инструкциям на сайте. За полгода использования сервис ни разу меня не подвел. Соотношение цены и качества полностью устраивает.

Антон М.Dieg, В прошлом годуК источнику

Локации и запас

Начала пользоваться прокси-сервисом, когда столкнулась с блокировками и запретами. По цене и качеству, соотношение отличное. Поддержка отвечает быстро, выбор локаций действительно впечатляет. Пользоваться удобно, всё работает стабильно.

ОксанаВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Я пользуюсь услугами Fineproxy и могу с уверенностью сказать, что это один из лучших сервисов по продаже прокси, с которыми я работал. Качество прокси на высоте: скорость соединения стабильная, а выпадение из сети – явление крайне редкое. Я использую прокси для защиты от блокировок. Fineproxy отлично справляется с поставленной задачей. Сайт удобный и интуитивно понятный. Процесс покупки прокси прост и быстр, а выбор тарифных планов достаточно широк, чтобы подобрать оптимальное решение под любой бюджет и потребности. Поддержка работает оперативно и эффективно решает возникающие вопросы. Я несколько раз обращался к ним за помощью, и каждый раз получал быстрый и компетентный ответ. Помимо высокого качества прокси, я ценю прозрачность работы сервиса. Информация о доступных локациях, типах прокси (анонимные, элитные и т.д.) представлена ясно и понятно. В целом, Fineproxy – это надежный и качественный сервис, который я рекомендую всем, кто нуждается в быстрых, стабильных и анонимных прокси. Отношение цена/качество здесь на отличном уровне.

IvanВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Отзывы цитируем целиком. Если клиент поднял вопрос, на который мы ответили, ответ с исходной площадки показан рядом.

Все отзывы клиентов
Могу ли я разблокировать YouTube с помощью прокси?Да

Да, вы легко получите доступ к YouTube, настроив браузер на использование сервера FineProxy. Рекомендуем расширения FoxyProxy или ZeroOmega для Chrome и Firefox — они позволяют быстро переключаться между профилями прокси. После активации прокси YouTube будет загружаться через IP выбранного региона без дополнительной настройки.

Почему стоит использовать прокси вместо VPN или прокси-сайтов?Прокси обеспечивают

Прокси обеспечивают максимальную скорость соединения по сравнению с VPN или браузерными прокси-сайтами. Они создают прямой маршрут между вашим устройством и серверами YouTube без накладных расходов на туннелирование. Настройка занимает чуть больше времени, но вы получите стабильное воспроизведение и полное качество видео без буферизации.

Могу ли я смотреть 4K UHD-видео на YouTube через ваши прокси?Да

Да. Серверы FineProxy поддерживают скорость до 500 Мбит/с, обеспечивая плавное воспроизведение 4K, UHD и HDR-контента. Серверная инфраструктура и выделенная полоса пропускания предотвращают буферизацию (непрогруз), поэтому ваши видео всегда воспроизводятся без тормозов.

Работают ли эти прокси с инструментами автоматизации YouTube?Да

Да, наши прокси без проблем интегрируются с любыми инструментами для YouTube — от систем аналитики до парсеров. Подключение возможно через импорт списка, ссылку на выгрузку или API. Вы можете использовать список прокси серверов для ютуб, загружая его в удобном формате (TXT, CSV, JSON) напрямую из конструктора FineProxy. Все прокси поддерживают HTTP/HTTPS и SOCKS5, что обеспечивает совместимость с любыми приложениями.

Могу ли я использовать несколько YouTube-аккаунтов через прокси?Да, можете. Для

Да, можете. Для стабильной работы и защиты аккаунтов мы рекомендуем схему «один аккаунт — один прокси». Это предотвращает пересечение сессий и поддерживает доверие к профилю. Для анализа или парсинга можно применять ротационные прокси. Все адреса доступны в виде готовых списков, поэтому вы можете легко купить адреса прокси для YouTube и распределить их между своими проектами.

Можно ли получить доступ к YouTube TV за пределами США?Да. С прокси

Да. С прокси США вы получите доступ к YouTube TV — прямым телеканалам, спортивным трансляциям и контенту по запросу, доступному только в Соединённых Штатах. Используйте статический IP для удобства.

Могу ли я использовать прокси FineProxy со смарт ТВ?Да

Да. Если ваш смарт ТВ поддерживает ручную настройку сети (IP и порт прокси), вы можете направить его трафик через сервер FineProxy напрямую. Как вариант, можно настроить прокси на уровне роутера, чтобы покрыть все устройства в сети, включая смарт ТВ, стриминговые приставки и игровые консоли. Это позволяет разблокировать YouTube на устройствах, которые не поддерживают браузерные расширения.

Гайд

Прокси для YouTube: практическое руководство по разблокировке и стабильному просмотру

3 мин чтенияКоманда сети FineProxy

YouTube часто блокируется в корпоративных сетях, колледжах, университетах и государственных организациях для соблюдения политик допустимого использования, экономии трафика или выполнения нормативных требований. В некоторых регионах интернет-провайдеры применяют ограничения на уровне страны по требованию законодательства. Результат — частичная или полная блокировка запросов к YouTube и его CDN. Для надёжного восстановления доступа нужен предсказуемый и контролируемый маршрут для вашего трафика.

Практические способы восстановления работы

1. VPN

Шифрует весь трафик устройства и направляет его через удалённый сервер. Плюсы: запуск «в один клик», не требует настройки отдельных приложений, помогает со всеми проблемами и ограничениями. Минусы: из-за туннелирования падает скорость; возможны конфликты с корпоративными системами; VPN-узлы нередко блокируются.

2. Сайты-прокси (вебпрокси)

Веб-страницы, которые открывают YouTube «внутри себя». Плюсы: ничего не нужно устанавливать. Минусы: низкая скорость и нестабильное видео, урезанный функционал (логин, плейлисты), вопросы приватности — трафик проходит через неизвестного посредника.

3. Сторонние разблокировщики

Приложения/расширения с обещанием «быстрого обхода». Плюсы: минимум настроек. Минусы: самый небезопасный вариант — установка программы от неизвестного разработчика, неясное шифрование, сбор данных, частые сбои под нагрузкой.

4. Покупка прокси (рекомендовано для стабильного YouTube)

Прокси направляет только выбранный трафик приложения (например, браузера) через отдельный IP. Это даёт максимальную скорость, точный контроль (только YouTube), предсказуемую маршрутизацию, совместимость с браузерами, смарт-ТВ с поддержкой ручных сетевых настроек, инструментами автоматизации и аналитики; гибкий выбор региона. Минусы: немного сложнее первичная настройка — нужно указать IP/порт и, при необходимости, логин/пароль.

Для воспроизведения 4K/UHD и стабильного битрейта выделенные прокси обычно превосходят VPN, веб-прокси и приложения-разблокировщики. Тем, кто хочет купить прокси сервер для YouTube, FineProxy предлагает серверную инфраструктуру с максимальной производительностью.

Настройка: телефон, ПК и телевизор

Используйте расширения вроде FoxyProxy или ZeroOmega, чтобы назначить прокси только для доменов YouTube. Прокси доступны в формате ip:port или user:pass@ip:port, списки можно экспортировать в TXT/CSV/JSON или через API. Если ваш смарт-ТВ поддерживает ручную настройку сети (или роутер поддерживает исходящую переадресацию), можно настроить YouTube через прокси на телевизоре и направить ТВ-трафик через прокси.

4K, UHD и высокие нагрузки

Серверы FineProxy обеспечивают скорость до 500 Мбит/с — быстрые адреса прокси для YouTube справляются с 4K/UHD, HDR и прямыми трансляциями. Если видео подтормаживает, проверьте локальный Wi-Fi/LAN, убедитесь, что правило прокси применяется только к доменам YouTube, и используйте постоянный статический IP, чтобы избежать смены CDN-маршрутов.

Почему стоит выбрать FineProxy для доступа к YouTube?

Наши серверные прокси идеально подходят для высокоскоростного стриминга и просмотра YouTube, автоматизации и сбора данных.

  • 🚀 Серверы с низкой задержкой для плавной загрузки видео
  • 🛡️ Никаких логов, никаких ограничений и ограничений
  • 🌍 Глобальное покрытие, включая США, Германию, Россию и другие страны
  • 🔒 Полная поддержка SSL-шифрования для безопасных соединений
  • 🔄 Свежие статические IP-адреса — стабильный и чистые IP
  • ⚙️ Работает с инструментами автоматизации YouTube как TubeBuddy, Selenium, Python
  • 💬 Реальная поддержка 24/7 — мы здесь, чтобы помочь

Нужны прокси-серверы YouTube только для США или для нескольких локаций? Мы вам поможем — просто спросите ([email protected])

Если всё это кажется избыточным

Можно рассмотреть альтернативные платформы, которые нередко остаются доступными:

  • Vimeo — акцент на качество и профессиональный контент.
  • Dailymotion — крупная библиотека видео.
  • BitChute / Rumble — альтернативы с иными политиками модерации.
  • Khan Academy, Coursera, edX — образовательные площадки, которые часто не блокируются.