Как настроить расширение FoxyProxy в Chrome и Firefox

FoxyProxy — один из лучших менеджеров прокси для Mozilla Firefox с точки зрения стабильности и гибкости настройки. Он позволяет легко сохранять несколько профилей, быстро переключаться между ними и полностью управлять прокси на уровне браузера.

Хотя FoxyProxy доступен и для Google Chrome, версия для Chrome более ограничена и может не покрывать все сценарии работы с прокси. Для Chrome мы в первую очередь рекомендуем использовать Proxy Switcher Extension, а в качестве альтернативы — SwitchyOmega (ZeroOmega).

Step 1 Поиск расширения FoxyProxy Откройте Firefox и перейдите в раздел Add-ons and Themes (Ctrl + Shift + A). Найдите FoxyProxy Standard и перейдите на страницу расширения. Click the image to view it in full size.

Step 2 Установите расширение FoxyProxy Нажмите “Add to Firefox”. Подтвердите установку, чтобы добавить расширение на панель инструментов браузера. Убедитесь, что вы устанавливаете именно FoxyProxy Standard, так как эта версия поддерживает авторизацию и работу с несколькими профилями прокси. Click the image to view it in full size.

Step 3 Откройте параметры FoxyProxy Нажмите на иконку FoxyProxy на панели инструментов и выберите “Options” (или Open FoxyProxy Options). Click the image to view it in full size.

Step 4 Добавьте новый SOCKS5 прокси Перейдите во вкладку Proxies. В настройках FoxyProxy нажмите Add New Proxy. Тип прокси: SOCKS5 Введите IP-адрес прокси и порт (1080 для SOCKS5) Укажите логин и пароль от вашей активной услуги (не пароль от аккаунта). Найти свои услуги можно здесь. Включите переключатель Proxy DNS. Click the image to view it in full size.

Для SOCKS5 обязательно включите опцию Proxy DNS — в противном случае возможны утечки DNS.

FoxyProxy позволяет создавать несколько профилей с прокси и быстро переключаться между ними. Также расширение предоставляет расширенные настройки маршрутизации, с помощью которых можно указать, какие сайты должны работать через прокси, а какие — подключаться напрямую.

Step 5 Добавление правил прокси (необязательно) Перейдите во вкладку Proxies. Нажмите на иконку "плюс" в разделе Proxy by Patterns. Выберите режим Include или Exclude и тип Wildcard. Укажите название правила и введите адрес в формате *.mysite.site/*. Click the image to view it in full size.

В чём разница между расширениями FoxyProxy (Standard и Plus)?

FoxyProxy Standard— это базовая версия расширения. Она позволяет вручную включать и выключать прокси или переключаться между несколькими серверами. Весь трафик браузера идёт через выбранный прокси, без автоматических правил.