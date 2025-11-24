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Как пользоваться FoxyProxy

Настройте свой прокси с помощью FoxyProxy всего за несколько простых шагов.

Обновлено17 января 2026 г.
ФорматПошаговая инструкция

Как настроить расширение FoxyProxy в Chrome и Firefox

FoxyProxy — один из лучших менеджеров прокси для Mozilla Firefox с точки зрения стабильности и гибкости настройки. Он позволяет легко сохранять несколько профилей, быстро переключаться между ними и полностью управлять прокси на уровне браузера.

Хотя FoxyProxy доступен и для Google Chrome, версия для Chrome более ограничена и может не покрывать все сценарии работы с прокси. Для Chrome мы в первую очередь рекомендуем использовать Proxy Switcher Extension, а в качестве альтернативы — SwitchyOmega (ZeroOmega).

Step 1

Поиск расширения FoxyProxy

Откройте Firefox и перейдите в раздел Add-ons and Themes (Ctrl + Shift + A). Найдите FoxyProxy Standard и перейдите на страницу расширения.

Step 2

Установите расширение FoxyProxy

Нажмите “Add to Firefox”. Подтвердите установку, чтобы добавить расширение на панель инструментов браузера. Убедитесь, что вы устанавливаете именно FoxyProxy Standard, так как эта версия поддерживает авторизацию и работу с несколькими профилями прокси.

Step 3

Откройте параметры FoxyProxy

Нажмите на иконку FoxyProxy на панели инструментов и выберите “Options” (или Open FoxyProxy Options).

Step 4

Добавьте новый SOCKS5 прокси

Перейдите во вкладку Proxies. В настройках FoxyProxy нажмите Add New Proxy. Тип прокси: SOCKS5 Введите IP-адрес прокси и порт (1080 для SOCKS5) Укажите логин и пароль от вашей активной услуги (не пароль от аккаунта). Найти свои услуги можно здесь. Включите переключатель Proxy DNS.

Для SOCKS5 обязательно включите опцию Proxy DNS — в противном случае возможны утечки DNS.

FoxyProxy позволяет создавать несколько профилей с прокси и быстро переключаться между ними. Также расширение предоставляет расширенные настройки маршрутизации, с помощью которых можно указать, какие сайты должны работать через прокси, а какие — подключаться напрямую.

Step 5

Добавление правил прокси (необязательно)

Перейдите во вкладку Proxies. Нажмите на иконку "плюс" в разделе Proxy by Patterns. Выберите режим Include или Exclude и тип Wildcard. Укажите название правила и введите адрес в формате *.mysite.site/*.

В чём разница между расширениями FoxyProxy (Standard и Plus)?

FoxyProxy Standard— это базовая версия расширения. Она позволяет вручную включать и выключать прокси или переключаться между несколькими серверами. Весь трафик браузера идёт через выбранный прокси, без автоматических правил.

FoxyProxy Plus— это расширенная версия с правилами. Она позволяет настроить, какие сайты должны открываться через прокси, а какие — напрямую. Можно задать разные прокси для разных доменов, и переключение будет происходить автоматически.

Где взять доступы FineProxy для Как пользоваться FoxyProxy?

Откройте активный сервис в кабинете FineProxy. Используйте host, port, login и пароль, показанные для этого сервиса.

Нужно ли вводить пароль аккаунта FineProxy?

Нет. Используйте пароль авторизации прокси активного сервиса, а не пароль входа в кабинет FineProxy.

Как проверить, что прокси для Как пользоваться FoxyProxy работает?

После включения прокси откройте сайт проверки IP. Определённый IP и локация должны совпадать с настроенным прокси.

Что проверить, если Как пользоваться FoxyProxy не подключается через прокси?

Сначала проверьте host, port, протокол и авторизацию. Затем отключите конфликтующие VPN или прокси-профили и подключитесь снова.

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