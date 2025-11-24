Гайд по интеграции
Как пользоваться FoxyProxy
Настройте свой прокси с помощью FoxyProxy всего за несколько простых шагов.
Как настроить расширение FoxyProxy в Chrome и Firefox
FoxyProxy — один из лучших менеджеров прокси для Mozilla Firefox с точки зрения стабильности и гибкости настройки. Он позволяет легко сохранять несколько профилей, быстро переключаться между ними и полностью управлять прокси на уровне браузера.
Хотя FoxyProxy доступен и для Google Chrome, версия для Chrome более ограничена и может не покрывать все сценарии работы с прокси. Для Chrome мы в первую очередь рекомендуем использовать Proxy Switcher Extension, а в качестве альтернативы — SwitchyOmega (ZeroOmega).
Поиск расширения FoxyProxy
Откройте Firefox и перейдите в раздел Add-ons and Themes (Ctrl + Shift + A). Найдите FoxyProxy Standard и перейдите на страницу расширения.
Установите расширение FoxyProxy
Нажмите “Add to Firefox”. Подтвердите установку, чтобы добавить расширение на панель инструментов браузера. Убедитесь, что вы устанавливаете именно FoxyProxy Standard, так как эта версия поддерживает авторизацию и работу с несколькими профилями прокси.
Откройте параметры FoxyProxy
Нажмите на иконку FoxyProxy на панели инструментов и выберите “Options” (или Open FoxyProxy Options).
Добавьте новый SOCKS5 прокси
Перейдите во вкладку Proxies. В настройках FoxyProxy нажмите Add New Proxy. Тип прокси: SOCKS5 Введите IP-адрес прокси и порт (1080 для SOCKS5) Укажите логин и пароль от вашей активной услуги (не пароль от аккаунта). Найти свои услуги можно здесь. Включите переключатель Proxy DNS.
Для SOCKS5 обязательно включите опцию Proxy DNS — в противном случае возможны утечки DNS.
FoxyProxy позволяет создавать несколько профилей с прокси и быстро переключаться между ними. Также расширение предоставляет расширенные настройки маршрутизации, с помощью которых можно указать, какие сайты должны работать через прокси, а какие — подключаться напрямую.
Добавление правил прокси (необязательно)
Перейдите во вкладку Proxies. Нажмите на иконку "плюс" в разделе Proxy by Patterns. Выберите режим Include или Exclude и тип Wildcard. Укажите название правила и введите адрес в формате *.mysite.site/*.
В чём разница между расширениями FoxyProxy (Standard и Plus)?
FoxyProxy Standard— это базовая версия расширения. Она позволяет вручную включать и выключать прокси или переключаться между несколькими серверами. Весь трафик браузера идёт через выбранный прокси, без автоматических правил.
FoxyProxy Plus— это расширенная версия с правилами. Она позволяет настроить, какие сайты должны открываться через прокси, а какие — напрямую. Можно задать разные прокси для разных доменов, и переключение будет происходить автоматически.
Где взять доступы FineProxy для Как пользоваться FoxyProxy?
Откройте активный сервис в кабинете FineProxy. Используйте host, port, login и пароль, показанные для этого сервиса.
Нужно ли вводить пароль аккаунта FineProxy?
Нет. Используйте пароль авторизации прокси активного сервиса, а не пароль входа в кабинет FineProxy.
Как проверить, что прокси для Как пользоваться FoxyProxy работает?
После включения прокси откройте сайт проверки IP. Определённый IP и локация должны совпадать с настроенным прокси.
Что проверить, если Как пользоваться FoxyProxy не подключается через прокси?
Сначала проверьте host, port, протокол и авторизацию. Затем отключите конфликтующие VPN или прокси-профили и подключитесь снова.
Прокси на 48 часов
Соберите тариф под свою задачу и проверьте прокси в реальной работе. Оплатите выбранную конфигурацию на 48 часов — цена рассчитывается при настройке.