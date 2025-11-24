इंटीग्रेशन गाइड
FoxyProxy का उपयोग कैसे करें
कुछ आसान चरणों में FoxyProxy से अपनी प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर करें
Chrome और Firefox में FoxyProxy एक्सटेंशन कैसे कॉन्फ़िगर करें
FoxyProxy स्थिरता और लचीले कॉन्फ़िगरेशन के मामले में Mozilla Firefox के लिए सबसे बेहतरीन प्रॉक्सी मैनेजरों में से एक है। इसकी मदद से आप कई प्रॉक्सी प्रोफ़ाइल आसानी से सेव कर सकते हैं, उनके बीच तेज़ी से स्विच कर सकते हैं और अपना पूरा प्रॉक्सी सेटअप ब्राउज़र-आधारित रख सकते हैं।
FoxyProxy Google Chrome के लिए भी उपलब्ध है, लेकिन Chrome वर्शन सीमित है और सभी प्रॉक्सी सिनैरियो कवर नहीं कर पाता। Chrome के लिए हम पहले Proxy Switcher Extension इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं, और विकल्प के रूप में SwitchyOmega (ZeroOmega) आज़माएँ।
FoxyProxy Extension सर्च करें
Firefox खोलें और Add-ons and Themes (Ctrl + Shift + A) पर जाएँ। FoxyProxy Standard खोजें और उसके पेज पर जाएँ।
FoxyProxy एक्सटेंशन इंस्टॉल करें
“Add to Firefox” पर क्लिक करें। एक्सटेंशन को अपने टूलबार में जोड़ने के लिए इंस्टॉलेशन की पुष्टि करें। FoxyProxy Standard ज़रूर इंस्टॉल करें क्योंकि यह authentication और मल्टीपल प्रॉक्सी प्रोफाइल को सपोर्ट करता है
Open FoxyProxy Options
टूलबार में FoxyProxy आइकन पर क्लिक करें और चुनें “Options” (या Open FoxyProxy Options)।
नई SOCKS5 प्रॉक्सी जोड़ें
“Proxies” टैब पर जाएँ FoxyProxy Options में “Add New Proxy” पर क्लिक करें। प्रॉक्सी Type सेट करें: SOCKS5। अपनी प्रॉक्सी का IP एड्रेस और पोर्ट (SOCKS5 के लिए 1080) दर्ज करें। अपनी सक्रिय प्रॉक्सी सेवा का यूज़रनेम और पासवर्ड दर्ज करें (आपके अकाउंट का पासवर्ड नहीं)। आप अपनी सेवाएँ यहाँ देख सकते हैं यहाँ. “Proxie DNS” टॉगल को ऑन करें
SOCKS5 के लिए, ‘Proxy DNS’ को ज़रूर सक्षम करें — अन्यथा DNS लीक हो सकता है।
FoxyProxy आपको कई प्रॉक्सी प्रोफाइल बनाने और उनके बीच आसानी से स्विच करने की सुविधा देता है। इसमें उन्नत राउटिंग नियंत्रण भी हैं, जिनसे आप निर्दिष्ट कर सकते हैं कि कौन सी वेबसाइटें प्रॉक्सी का उपयोग करें और कौन सी सीधे कनेक्ट हों:
प्रॉक्सी पैटर्न जोड़ें (वैकल्पिक)
“Proxies” टैब पर जाएँ “Proxy by Patterns” में “plus” आइकन पर क्लिक करें। Include या Exclude विकल्प और Wildcard चुनें। शीर्षक का नाम दें और पता इस फॉर्मेट में दर्ज करें “*.mysite.site/*”
FoxyProxy एक्सटेंशन (Standard बनाम Plus) में क्या अंतर है?
FoxyProxy Standardएक्सटेंशन का बेसिक वर्शन है। यह आपको मैन्युअल रूप से प्रॉक्सी के बीच स्विच करने या पूरे ब्राउज़र ट्रैफ़िक के लिए प्रॉक्सी को सक्रिय/निष्क्रिय करने की सुविधा देता है। यह विकल्प तब उपयुक्त है जब आपको बिना ऑटोमैटिक नियमों के केवल सरल प्रॉक्सी नियंत्रण की आवश्यकता हो।
FoxyProxy Plus(एक्सटेंडेड वर्शन) में ऑटोमैटिक स्विचिंग नियम जोड़े गए हैं। आप तय कर सकते हैं कि कौन सी वेबसाइटें प्रॉक्सी के ज़रिए जाएँ और कौन सी सीधे कनेक्ट हों। उदाहरण के लिए, एक डोमेन प्रॉक्सी से जाए, दूसरा बिना प्रॉक्सी के, और तीसरा किसी अलग प्रॉक्सी से। स्विचिंग अपने आप होती है, बिना किसी मैन्युअल कार्रवाई के।
FoxyProxy का उपयोग कैसे करें के लिए FineProxy क्रेडेंशियल कहाँ मिलेंगे?
FineProxy डैशबोर्ड में अपनी सक्रिय सेवा खोलें। उसी सेवा के लिए दिखाए गए प्रॉक्सी होस्ट, पोर्ट, उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड इस्तेमाल करें।
क्या मुझे अपना FineProxy खाता पासवर्ड दर्ज करना चाहिए?
नहीं। सक्रिय सेवा का प्रॉक्सी प्रमाणीकरण पासवर्ड इस्तेमाल करें, वह पासवर्ड नहीं जिससे आप FineProxy खाते में साइन इन करते हैं।
मैं कैसे सत्यापित करूँ कि FoxyProxy का उपयोग कैसे करें प्रॉक्सी सेटअप काम कर रहा है?
प्रॉक्सी चालू करने के बाद कोई IP-जाँच वेबसाइट खोलें। पहचाना गया IP और स्थान आपके कॉन्फ़िगर किए गए प्रॉक्सी से मेल खाना चाहिए।
अगर FoxyProxy का उपयोग कैसे करें प्रॉक्सी से कनेक्ट नहीं हो पाए तो क्या जाँचें?
पहले होस्ट, पोर्ट, प्रोटोकॉल और प्रमाणीकरण विवरण की पुष्टि करें। फिर कोई विरोधी VPN या प्रॉक्सी प्रोफ़ाइल बंद करके फिर से कनेक्ट करें।
48 घंटे के लिए प्रॉक्सी
अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।