Chrome और Firefox में FoxyProxy एक्सटेंशन कैसे कॉन्फ़िगर करें

FoxyProxy स्थिरता और लचीले कॉन्फ़िगरेशन के मामले में Mozilla Firefox के लिए सबसे बेहतरीन प्रॉक्सी मैनेजरों में से एक है। इसकी मदद से आप कई प्रॉक्सी प्रोफ़ाइल आसानी से सेव कर सकते हैं, उनके बीच तेज़ी से स्विच कर सकते हैं और अपना पूरा प्रॉक्सी सेटअप ब्राउज़र-आधारित रख सकते हैं।

FoxyProxy Google Chrome के लिए भी उपलब्ध है, लेकिन Chrome वर्शन सीमित है और सभी प्रॉक्सी सिनैरियो कवर नहीं कर पाता। Chrome के लिए हम पहले Proxy Switcher Extension इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं, और विकल्प के रूप में SwitchyOmega (ZeroOmega) आज़माएँ।

Step 1 FoxyProxy Extension सर्च करें Firefox खोलें और Add-ons and Themes (Ctrl + Shift + A) पर जाएँ। FoxyProxy Standard खोजें और उसके पेज पर जाएँ। Click the image to view it in full size.

Step 2 FoxyProxy एक्सटेंशन इंस्टॉल करें “Add to Firefox” पर क्लिक करें। एक्सटेंशन को अपने टूलबार में जोड़ने के लिए इंस्टॉलेशन की पुष्टि करें। FoxyProxy Standard ज़रूर इंस्टॉल करें क्योंकि यह authentication और मल्टीपल प्रॉक्सी प्रोफाइल को सपोर्ट करता है Click the image to view it in full size.

Step 3 Open FoxyProxy Options टूलबार में FoxyProxy आइकन पर क्लिक करें और चुनें “Options” (या Open FoxyProxy Options)। Click the image to view it in full size.

Step 4 नई SOCKS5 प्रॉक्सी जोड़ें “Proxies” टैब पर जाएँ FoxyProxy Options में “Add New Proxy” पर क्लिक करें। प्रॉक्सी Type सेट करें: SOCKS5। अपनी प्रॉक्सी का IP एड्रेस और पोर्ट (SOCKS5 के लिए 1080) दर्ज करें। अपनी सक्रिय प्रॉक्सी सेवा का यूज़रनेम और पासवर्ड दर्ज करें (आपके अकाउंट का पासवर्ड नहीं)। आप अपनी सेवाएँ यहाँ देख सकते हैं यहाँ. “Proxie DNS” टॉगल को ऑन करें Click the image to view it in full size.

SOCKS5 के लिए, ‘Proxy DNS’ को ज़रूर सक्षम करें — अन्यथा DNS लीक हो सकता है।

FoxyProxy आपको कई प्रॉक्सी प्रोफाइल बनाने और उनके बीच आसानी से स्विच करने की सुविधा देता है। इसमें उन्नत राउटिंग नियंत्रण भी हैं, जिनसे आप निर्दिष्ट कर सकते हैं कि कौन सी वेबसाइटें प्रॉक्सी का उपयोग करें और कौन सी सीधे कनेक्ट हों:

Step 5 प्रॉक्सी पैटर्न जोड़ें (वैकल्पिक) “Proxies” टैब पर जाएँ “Proxy by Patterns” में “plus” आइकन पर क्लिक करें। Include या Exclude विकल्प और Wildcard चुनें। शीर्षक का नाम दें और पता इस फॉर्मेट में दर्ज करें “*.mysite.site/*” Click the image to view it in full size.

FoxyProxy एक्सटेंशन (Standard बनाम Plus) में क्या अंतर है?

FoxyProxy Standardएक्सटेंशन का बेसिक वर्शन है। यह आपको मैन्युअल रूप से प्रॉक्सी के बीच स्विच करने या पूरे ब्राउज़र ट्रैफ़िक के लिए प्रॉक्सी को सक्रिय/निष्क्रिय करने की सुविधा देता है। यह विकल्प तब उपयुक्त है जब आपको बिना ऑटोमैटिक नियमों के केवल सरल प्रॉक्सी नियंत्रण की आवश्यकता हो।