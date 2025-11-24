كيفية استخدام FoxyProxy

كيفية تهيئة إضافة FoxyProxy في Chrome وFirefox

يُعدّ FoxyProxy من أفضل أدوات إدارة البروكسي لمتصفح Mozilla Firefox من حيث الاستقرار والتهيئة المرنة. يتيح لك حفظ ملفات تعريف بروكسي متعددة بسهولة، والتبديل بينها بسرعة، والحفاظ على إعدادات البروكسي بالكامل داخل المتصفح.

على الرغم من توفر FoxyProxy لمتصفح Google Chrome، إلا أن نسخة Chrome أكثر محدودية وقد لا تغطي جميع سيناريوهات البروكسي. بالنسبة لـ Chrome، نوصي باستخدام Proxy Switcher Extension أولاً، وSwitchyOmega (ZeroOmega) كبديل.

Step 1 ابحث عن إضافة FoxyProxy افتح Firefox وانتقل إلى الإضافات والسمات (Ctrl + Shift + A). ابحث عن FoxyProxy Standard وانتقل إلى صفحته. Click the image to view it in full size.

Step 2 تثبيت إضافة FoxyProxy انقر على “إضافة إلى Firefox”. قم بتأكيد التثبيت لإضافة الامتداد إلى شريط الأدوات. تأكد من تثبيت FoxyProxy Standard لأنه يدعم المصادقة وملفات تعريف البروكسي المتعددة. Click the image to view it in full size.

Step 3 فتح خيارات FoxyProxy انقر على أيقونة FoxyProxy في شريط الأدوات واختر “الخيارات” (أو افتح خيارات FoxyProxy). Click the image to view it in full size.

Step 4 إضافة بروكسي SOCKS5 جديد انتقل إلى تبويب “Proxies” انقر على “Add New Proxy” في خيارات FoxyProxy. اضبط نوع البروكسي على: SOCKS5. أدخل عنوان IP الخاص بالبروكسي ورقم المنفذ (1080 لـ SOCKS5). أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصَّين بخدمة البروكسي النشطة (وليس كلمة مرور حسابك). يمكنك العثور على خدماتك هنا. قم بتفعيل خيار “Proxie DNS” Click the image to view it in full size.

بالنسبة لـ SOCKS5، تأكّد من تفعيل ‘Proxy DNS’ — وإلا فقد تتعرّض لتسريبات DNS.

يتيح لك FoxyProxy إنشاء ملفات تعريف بروكسي متعددة والتبديل بينها بسهولة. كما يوفّر عناصر تحكم متقدمة في التوجيه، تمكّنك من تحديد المواقع التي تمر عبر البروكسي والمواقع التي تتصل مباشرة:

Step 5 أضف أنماط البروكسي (اختياري) انتقل إلى تبويب “Proxies” انقر على أيقونة “زائد” في قسم “Proxy by Patterns”. اختر خيار التضمين أو الاستبعاد وأحرف البدل (Wildcard). أدخل عنوانًا للنمط ثم اكتب الرابط بصيغة “*.mysite.site/*” Click the image to view it in full size.

ما الفرق بين إصدارات إضافة FoxyProxy (Standard مقابل Plus)؟

FoxyProxy Standardهو الإصدار الأساسي من الإضافة. يتيح لك التبديل يدويًا بين البروكسيات أو تفعيل/تعطيل البروكسي لجميع حركة مرور المتصفح. هذا الخيار مناسب عندما تحتاج فقط إلى تحكم بسيط في البروكسي دون قواعد تلقائية.