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كيفية استخدام FoxyProxy
قم بتهيئة البروكسي عبر FoxyProxy بسهولة في خطوات بسيطة
كيفية تهيئة إضافة FoxyProxy في Chrome وFirefox
يُعدّ FoxyProxy من أفضل أدوات إدارة البروكسي لمتصفح Mozilla Firefox من حيث الاستقرار والتهيئة المرنة. يتيح لك حفظ ملفات تعريف بروكسي متعددة بسهولة، والتبديل بينها بسرعة، والحفاظ على إعدادات البروكسي بالكامل داخل المتصفح.
على الرغم من توفر FoxyProxy لمتصفح Google Chrome، إلا أن نسخة Chrome أكثر محدودية وقد لا تغطي جميع سيناريوهات البروكسي. بالنسبة لـ Chrome، نوصي باستخدام Proxy Switcher Extension أولاً، وSwitchyOmega (ZeroOmega) كبديل.
ابحث عن إضافة FoxyProxy
افتح Firefox وانتقل إلى الإضافات والسمات (Ctrl + Shift + A). ابحث عن FoxyProxy Standard وانتقل إلى صفحته.
تثبيت إضافة FoxyProxy
انقر على “إضافة إلى Firefox”. قم بتأكيد التثبيت لإضافة الامتداد إلى شريط الأدوات. تأكد من تثبيت FoxyProxy Standard لأنه يدعم المصادقة وملفات تعريف البروكسي المتعددة.
فتح خيارات FoxyProxy
انقر على أيقونة FoxyProxy في شريط الأدوات واختر “الخيارات” (أو افتح خيارات FoxyProxy).
إضافة بروكسي SOCKS5 جديد
انتقل إلى تبويب “Proxies” انقر على “Add New Proxy” في خيارات FoxyProxy. اضبط نوع البروكسي على: SOCKS5. أدخل عنوان IP الخاص بالبروكسي ورقم المنفذ (1080 لـ SOCKS5). أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصَّين بخدمة البروكسي النشطة (وليس كلمة مرور حسابك). يمكنك العثور على خدماتك هنا. قم بتفعيل خيار “Proxie DNS”
بالنسبة لـ SOCKS5، تأكّد من تفعيل ‘Proxy DNS’ — وإلا فقد تتعرّض لتسريبات DNS.
يتيح لك FoxyProxy إنشاء ملفات تعريف بروكسي متعددة والتبديل بينها بسهولة. كما يوفّر عناصر تحكم متقدمة في التوجيه، تمكّنك من تحديد المواقع التي تمر عبر البروكسي والمواقع التي تتصل مباشرة:
أضف أنماط البروكسي (اختياري)
انتقل إلى تبويب “Proxies” انقر على أيقونة “زائد” في قسم “Proxy by Patterns”. اختر خيار التضمين أو الاستبعاد وأحرف البدل (Wildcard). أدخل عنوانًا للنمط ثم اكتب الرابط بصيغة “*.mysite.site/*”
ما الفرق بين إصدارات إضافة FoxyProxy (Standard مقابل Plus)؟
FoxyProxy Standardهو الإصدار الأساسي من الإضافة. يتيح لك التبديل يدويًا بين البروكسيات أو تفعيل/تعطيل البروكسي لجميع حركة مرور المتصفح. هذا الخيار مناسب عندما تحتاج فقط إلى تحكم بسيط في البروكسي دون قواعد تلقائية.
FoxyProxy Plus(الإصدار الموسّع) يضيف قواعد تبديل تلقائية. يمكنك تحديد المواقع التي يجب أن تستخدم بروكسي والمواقع التي يجب أن تتصل مباشرة. على سبيل المثال، يمكن توجيه نطاق معيّن عبر بروكسي، وآخر بدونه، وثالث عبر بروكسي مختلف. يتم التبديل تلقائيًا دون أي تدخل يدوي.
أين أجد بيانات اعتماد FineProxy لـ كيفية استخدام FoxyProxy؟
افتح خدمتك النشطة في لوحة تحكم FineProxy. استخدم مضيف البروكسي والمنفذ واسم المستخدم وكلمة المرور المعروضة لتلك الخدمة.
هل يجب إدخال كلمة مرور حساب FineProxy؟
لا. استخدم كلمة مرور مصادقة البروكسي من خدمتك النشطة، لا كلمة المرور التي تدخل بها إلى حساب FineProxy.
كيف أتحقق من أن إعداد بروكسي كيفية استخدام FoxyProxy يعمل؟
افتح موقعاً لفحص عنوان IP بعد تفعيل البروكسي. يجب أن يطابق العنوان والموقع المكتشفان البروكسي الذي أعددته.
ماذا أفحص إذا تعذّر اتصال كيفية استخدام FoxyProxy عبر البروكسي؟
أكّد أولاً المضيف والمنفذ والبروتوكول وبيانات المصادقة. ثم عطّل أي VPN أو ملف بروكسي متعارض وأعد الاتصال.
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