لا تحظر سياسة استخدام Anthropic صراحةً امتلاك عدة مؤسسات. كل مؤسسة هي حساب مستقل بفواتيره ومفاتيح API الخاصة به. المهم هو أن تلتزم كل مؤسسة على حدة بسياسة الاستخدام المقبول من Anthropic — بدون إساءة استخدام أو انتهاك للسياسات. ومع ذلك، تحتفظ Anthropic بحق فرض القيود وفقاً لتقديرها، لذا إذا بدا النشاط عبر مؤسسات مرتبطة وكأنه تحايل متعمّد على نطاق واسع، فهناك دائماً بعض المخاطر. بالنسبة لمعظم الفِرق التي تدير عدة مؤسسات متوازية بأحمال عمل حقيقية، يُعتبر هذا نهجاً معتاداً للتوسّع.