بروكسي لـ Claude
باقات IPv4 لتوسيع نطاق مهامك. تدعم HTTP/HTTPS/SOCKS5، مع تسليم تلقائي بعد الدفع، وحركة مرور غير محدودة، وإمكانية الوصول عبر API.
أنشئ خطة البروكسي.
ابنِ خطة تناسب عبء عملك بدقة. اختر نوع البروكسي والمواقع وحجم عناوين IP ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري—ويتحدّث السعر فورًا.
جارٍ تحميل الخطط الحالية…
يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.
أربع طرق لشراء البروكسي.
واحدة تناسب هذا العبء.
تستخدم جميع عناوين FineProxy بروتوكول IPv4. تظل بروكسيات مراكز البيانات والبروكسيات المخصصة وبروكسيات مزودي الإنترنت ثابتة طوال مدة الخطة، بينما تتغير البروكسيات الدوارة مع كل طلب. تشمل الخطط الثابتة حركة مرور غير محدودة. الخيار المميَّز يطابق حالة الاستخدام الأساسية لهذه الصفحة: مخصص.
|باقة مركز بياناتتُباع على دفعات، مشتركة
|موصى به هنامخصصشخصي، من عنوان IP واحد
|ISPعناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة
|دوّارالفوترة بأرصدة API
|الأنسب
|البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.
|جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.
|أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.
|جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
|الأشخاص لكل عنوان
|حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.
|1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.
|حتى 5
|مجمع مشترك
|ثقة المنصة
|قياسيASN مركز بيانات
|عالٍ — حصري
|عالٍ — مسجّل لدى ISP
|يختلف حسب المجمع
|السعر يبدأ من
|$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا
|$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.
|$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|الحد الأدنى للطلب
|100 عنوان IP
|1 IP
|100 عنوان IP
|2.5 مليون رصيد
|مدة العنوان
|ثابت طوال المدة
|ثابت طوال المدة
|ثابت طوال المدة
|يتغيّر مع كل طلب
|عرض النطاق الترددي
|غير محدود
|غير محدود
|غير محدود
|الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
|UDP / مكالمات صوتية
|إضافة اختيارية
|إضافة اختيارية
|إضافة اختيارية
|غير متاح
|البروتوكولات
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|المصادقة
|قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
|قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
|قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
|مفتاح API
|اعرض الباقات
|اعرض باقات البروكسي المخصص
|اعرض باقات ISP
|اعرض الباقات
مخصص
شخصي، من عنوان IP واحد
جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.
1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.
عالٍ — حصري
$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.
1 IP
ثابت طوال المدة
غير محدود
إضافة اختيارية
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
باقة مركز بيانات
تُباع على دفعات، مشتركة
البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.
حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.
قياسيASN مركز بيانات
$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا
100 عنوان IP
ثابت طوال المدة
غير محدود
إضافة اختيارية
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
ISP
عناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة
أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.
حتى 5
عالٍ — مسجّل لدى ISP
$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا
100 عنوان IP
ثابت طوال المدة
غير محدود
إضافة اختيارية
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
دوّار
الفوترة بأرصدة API
جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
مجمع مشترك
يختلف حسب المجمع
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5 مليون رصيد
يتغيّر مع كل طلب
الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
غير متاح
HTTP, SOCKS5
مفتاح API
وكلاء لمدة 48 ساعة
أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.
أبرز مواقع البروكسي
ثمانية مواقع بروكسي يختارها عملاء FineProxy أكثر من غيرها.
اتصل مرة واحدة.
ثم اسأل فحسب.
تشغّل FineProxy خادمًا أصليًا هو خادم MCP: الصق عنوان URL واحدًا في وكيلك ليحصل على 49 أداة من لوحة التحكم — الشراء، والتجديد، وتدوير IP، وقوائم عناوين IP المسموح بها، وتحليلات الاستخدام، والفواتير، والدعم. العمليات نفسها متاحة عبر REST API إذا كنت تفضّل كتابة الاستدعاءات بنفسك.
ثم يكفي أن تقول
- اشترِ عنوان IP أمريكياً مخصصاً واحداً لمؤسسة Claude
- أضِف 203.0.113.7 إلى قائمة عناوين IP المسموح بها لخدمة البروكسي لديّ
- صدّر قائمة البروكسي لديّ بصيغة JSON
- اعرض الخدمات ذات أعلى معدل أخطاء اليوم
- اعرض حالة خدمات البروكسي لديّ وتفاصيل فوترتها
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
أعد تشغيل Claude بعد حفظ الإعداد. ستظهر أدوات FineProxy الـ 49 بعد ذلك في قائمة الأدوات المتاحة.
ما لن يفعله الوكيل — مهما طلبت
إنفاق أموالك
ست أدوات تمسّ الرصيد وجميعها تحتاج
wallet:spend. احذفها من المفتاح فيستطيع الوكيل تشغيل كل ما عدا ذلك.
دفع أكثر من السعر المعروض
يحمل كل شراء القيمة
expected_total_cents من عرض السعر. أي انحراف ولو بسنت واحد يرفض الطلب دون أي خصم.
إلغاء متسرّع
الأداتان غير القابلتين للتراجع ترفضان التشغيل دون
confirm=true. لا يمكن أن يحدث الإنهاء كأثر جانبي.
تحصيلك مرتين
استدعاءات الدفع تتطلّب
idempotency_key. إعادة المحاولة بعد انتهاء المهلة تسوي الرسوم نفسها، لا رسوماً ثانية.
إعداد يدوي
اختر نظام التشغيل أو المتصفح أو تطبيق البروكسي للحصول على دليل إعداد خطوة بخطوة.
الأنظمة
المتصفحات
التطبيقات
مصمَّم للسرعة.
حركة المرور بلا حد.
حافظت FineProxy على سرعة تصل إلى 500 Mbps في اختباراتنا القياسية على خوادم بعيدة. وفي أحمال استخراج بيانات الويب كان سقف الأداء عادةً حد المعدل لدى الموقع المستهدف—لا البروكسي.
طريقة الاختبار: 1,973,500 محاولة اتصال بالإضافة إلى تشغيل متزامن يصل إلى 96 خيطاً عبر عنوان بروكسي واحد.
500 Mbps
لكل بروكسي في اختبارات الخادم البعيد القياسية
99.97%
من الاتصالات أُنشئت عبر 1,973,500 طلباً
96
خيوط متزامنة على عنوان IP واحد دون تدهور
0
حدود عرض النطاق — حركة مرور غير محدودة في كل خطة
AMD EPYC مخصص
خوادم نملكها، بلا جيران VPS مشتركة تتنافس على المنفذ.
شبكات فرعية مملوكة
عناوين IP من نطاقات نملكها بأنفسنا، وليست معاد بيعها من مزوّد آخر.
وصلة صاعدة 80 Gbps
هامش سعة لكل خادم—وليس وعدًا لجلسة بروكسي واحدة.
Tier III / IV
مراكز بيانات بطاقة وتبريد احتياطيين في جميع مواقعنا.
يعتمد معدل النقل الفعلي على المسار والوجهة وظروف الشبكة وعلى إعداد جهاز المستخدم وأدائه. وصل حاسوب محمول على اتصال منزلي بسرعة 500 Mbps إلى نحو 468 Mbps عمليًا، بينما بلغت الخوادم البعيدة حتى 500 Mbps في الاختبارات القياسية. وفي اختبارات استثنائية من خوادم عالية الأداء مضبوطة بشكل صحيح في أوروبا والولايات المتحدة وصل معدل النقل إلى 700 Mbps؛ وهذا ليس نتيجة نمطية لكل جلسة.
كل ادّعاء في هذه الصفحة، بعبارات الآخرين.
ملاحظات عملاء مختارة من مجمع تقييمات موثّق واحد، مع رابط إلى مصدرها الأصلي.
وصول API والوكلاء
أنا أحب خدمة Fineproxy، والسرعة رائعة، وأستخدمها في أدوات التشغيل الآلي، ونسخ الويب، والتصفح، والاتصال مستقر والسرعة جيدة جدًا، ولا يتم قطع الاتصال أبدًا ولا يتم حظر ips، سأشتريه مرارًا وتكرارًا، فريق الدعم يستجيب حقًا في الوقت المحدد
تعتمد شركتنا اعتمادًا كبيرًا على عناوين البروكسي في أبحاث تحسين محركات البحث، وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي، وتحليل المنافسين، والمهام المؤتمتة. كانت FineProxy بمثابة طوق نجاة لفريقنا، إذ توفر مجموعة واسعة من عناوين البروكسي السريعة والآمنة وعالية الإخفاء، مما يساعدنا على تنفيذ المهام بكفاءة. لوحة التحكم سهلة الاستخدام، وتتيح إدارة عدة عناوين بروكسي من دون أي عناء. وعلى خلاف مزودي البروكسي الآخرين الذين جرّبناهم في الماضي، تحافظ FineProxy على سرعة ووقت تشغيل ثابتين، وهو أمر بالغ الأهمية لعملياتنا. إذا كنتم بحاجة إلى حل بروكسي بمستوى مؤسسي، فإنني أوصي بشدة بتجربتها!
تشغيل الحسابات
لقد عملت مع FineProxy.org لأكثر من عامين، ويمكنني بصراحة أن أسميهم المزود الأكثر استقرارًا الذي تعاملت معه على الإطلاق. أدير أكثر من اثني عشر حسابًا على وسائل التواصل الاجتماعي وكل حساب يحتاج إلى IP مخصص. لم أواجه حظرًا مرة واحدة بسبب عنوان "مدرج في القائمة السوداء". تتراوح مدة تشغيل الخادم حول 99.9%، وهو أمر بالغ الأهمية أثناء الحملات التسويقية الآلية. السرعة أكثر من مرضية، وتتدفق البيانات بسلاسة دون أي تباطؤ مزعج خلال ساعات الذروة. تتميز لوحة الإدارة بأنها بديهية، ويتم تحديث قائمة الوكيل في الوقت الفعلي. FineProxy مرادف لراحة البال.
وكيل عمل عالي الجودة وسريع ومستقر، أنا سعيد جدًا، وهذا هو بالضبط ما أحتاجه. في بلدي (أوكرانيا) يتم حظر العديد من المواقع والشبكات الاجتماعية، والآن تم حل هذه المشكلة. الأسعار سعيدة للغاية، بالنسبة لعدد كبير من الوكيل (1000+) أنا أدفع فقط 20 دولار، إنه أرخص وأسرع من الوكيل الذي لن تجده في أي مكان، لذلك أوصيك بهذه الخدمة.
الحد الأدنى للطلبات
عناوين بروكسي ممتازة تعمل بدقة الساعة. أستخدمها منذ عام، وأعتمد عليها طوال الوقت، وأشتري 1,000 عنوان في كل مرة.
أشياء جميلة! كنت أبحث عن بديل لـ VPN وهذا ما اخترته. أولًا، السرعة عالية جدًا، وهي ميزة رائعة إذا ما قورنت بالخدمات الأخرى. ثانيًا، يعجبني حقًا هذا السعر - 1000 IPs مقابل 21,9 $ وهذا ما أنا هنا من أجله :) عادةً ما أشتري IPs الأوروبي، ولكن في الواقع هناك بعض العبوات من IPs الأوكرانية والروسية والأمريكية. شكرا لكم على الخدمة يا شباب!
ما مدى سرعة الترقي عبر مستويات Claude؟حسب الإنفاق
يعتمد الأمر على إجمالي إنفاقك لدى Anthropic. تصل معظم الفرق إلى المستوى 2 خلال شهر الفوترة الأول، والمستوى 3-4 بعد بضعة أشهر من الاستخدام المنتظم. تحقق من مستواك الحالي في Claude Console — حيث يعرض حدودك ومدى قربك من المستوى التالي.
هل يستحق تشغيل عدة مؤسسات Anthropic العناء؟للاستخدام الكثيف
إذا كنت تصل إلى الحدود بانتظام — نعم. كل مؤسسة تحصل على حصتها الخاصة. ثلاث مؤسسات على ثلاثة بروكسيات مخصصة يعني ثلاثة أضعاف السعة. الجانب السلبي هو إدارة حسابات فوترة متعددة، لكن بالنسبة لأحمال العمل الجادة فإنه يُعوِّض تكلفته بسرعة.
هل يُعدّ استخدام عدة مؤسسات انتهاكاً لشروط خدمة Anthropic؟غير محظور صراحة
لا تحظر سياسة استخدام Anthropic صراحةً امتلاك عدة مؤسسات. كل مؤسسة هي حساب مستقل بفواتيره ومفاتيح API الخاصة به. المهم هو أن تلتزم كل مؤسسة على حدة بسياسة الاستخدام المقبول من Anthropic — بدون إساءة استخدام أو انتهاك للسياسات. ومع ذلك، تحتفظ Anthropic بحق فرض القيود وفقاً لتقديرها، لذا إذا بدا النشاط عبر مؤسسات مرتبطة وكأنه تحايل متعمّد على نطاق واسع، فهناك دائماً بعض المخاطر. بالنسبة لمعظم الفِرق التي تدير عدة مؤسسات متوازية بأحمال عمل حقيقية، يُعتبر هذا نهجاً معتاداً للتوسّع.
هل تتتبع Anthropic عنوان IP الخاص بي أم مفتاح API فقط؟حدود المؤسسة
الحدود مرتبطة بالمؤسسة وليس بعنوان IP. لكن إذا رأت Anthropic عنوان IP واحدًا يرسل طلبات بمفاتيح 10 مؤسسات مختلفة، فقد يثير ذلك تساؤلات. تخصيص عناوين IP منفصلة لكل مؤسسة يُبقي الأمور طبيعية.
ما هي الحدود الفعلية لكل مستوى؟حسب Console
لا تنشر Anthropic الأرقام الدقيقة علنًا — يمكنك رؤية حدودك المحددة في Claude Console بعد إنشاء حساب. وهي تختلف حسب النموذج (Sonnet مقابل Opus) والمستوى. المستوى 1 مقيّد للغاية، والمستوى 4 سخي. للحصول على حدود مخصصة تتجاوز المستوى 4، تحتاج إلى التواصل مع فريق المبيعات لديهم.
هل يمكنني استخدام Claude Max بدلاً من الدفع لكل توكن؟نعم
نعم، إذا كان نمط استخدامك مناسبًا. خطة $200/شهريًا توفر محادثات غير محدودة عبر واجهة الويب و Claude CLI. أدوات البروكسي المجتمعية يمكنها تحويل ذلك إلى API. لكن هناك قيود: الخطة مصممة لمستخدم واحد، سرعة الاستجابة متغيرة، وقد تغيّر Anthropic الشروط في أي وقت. للاستخدام الجماعي على نطاق واسع، الوصول عبر API مع حسابات مؤسسية متعددة أكثر موثوقية.