دليل التكامل
دليل إعداد Proxifier
قم بإعداد البروكسي الخاص بك بسرعة وسهولة.
كيفية استخدام Proxifier
Proxifier هو عميل بروكسي متقدم لنظامَي Windows وmacOS يتيح لك توجيه تطبيقات محددة عبر البروكسي مع إبقاء التطبيقات الأخرى على اتصال مباشر. يُعدّ مفيدًا عندما تحتاج إلى توجيه حركة المرور لكل تطبيق على حدة، أو استخدام SOCKS5 مع مصادقة باسم المستخدم وكلمة المرور، أو الحصول على سلوك بروكسي أكثر استقرارًا مما توفره إعدادات النظام.
Proxifier هو تطبيق مدفوع، لذا إن لم تكن بحاجة تحديدًا إلى توجيه حركة المرور لكل تطبيق على حدة، فلا داعي عادةً لتثبيته. لتصفح الويب اليومي، يكفي في الغالب إعداد البروكسي مباشرةً في المتصفح.
تثبيت وتشغيل Proxifier
قم بتحميل أحدث إصدار من Proxifier من الموقع الرسمي. شغّل ملف التثبيت وأكمل الإعداد ← افتح Proxifier ثم انتقل إلى Profile → Proxy Servers…
إضافة خادم بروكسي SOCKS5
انقر على Add في نافذة Proxy Servers أدخل عنوان IP أو اسم المضيف الخاص بالبروكسي في حقل Address (استخدم المنفذ 1080 لبروكسي SOCKS5) حدّد SOCKS5 البروتوكول وقم بتفعيل المصادقة أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بخدمة البروكسي النشطة (وليس كلمة مرور حسابك). يمكنك العثور على خدماتك في لوحة العميل الخاصة بك: https://fineproxy.org/account_new/dashboard
تفعيل توجيه حركة المرور على مستوى النظام
لتوجيه جميع حركة المرور الصادرة عبر بروكسي SOCKS5، قم بتحديث القاعدة الافتراضية: انتقل إلى Profile → Proxification Rules… حدد القاعدة الافتراضية (Default)، ثم اختر البروكسي الخاص بك من القائمة المنسدلة Action انقر على OK
توجيه تطبيقات محددة فقط
يمكنك أيضًا استخدام البروكسي لبرامج معينة فقط مع إبقاء البرامج الأخرى على اتصال مباشر: افتح Profile → Proxification Rules… → Add ضمن قسم Applications، انقر على Browse وحدد الملف التنفيذي للتطبيق الذي تريد توجيهه عبر البروكسي. ضمن قسم Action، اختر Proxy، ثم حدد بروكسي SOCKS5 الخاص بك وانقر على OK لحفظ القاعدة.
يمكنك تكرار هذه العملية لأي تطبيق تريد توجيهه عبر البروكسي. يعالج Proxifier القواعد من الأعلى إلى الأسفل. ضع القواعد الخاصة بالتطبيقات فوق القاعدة الافتراضية (Default).
أين أجد بيانات اعتماد FineProxy لـ دليل إعداد Proxifier؟
افتح خدمتك النشطة في لوحة تحكم FineProxy. استخدم مضيف البروكسي والمنفذ واسم المستخدم وكلمة المرور المعروضة لتلك الخدمة.
هل يجب إدخال كلمة مرور حساب FineProxy؟
لا. استخدم كلمة مرور مصادقة البروكسي من خدمتك النشطة، لا كلمة المرور التي تدخل بها إلى حساب FineProxy.
كيف أتحقق من أن إعداد بروكسي دليل إعداد Proxifier يعمل؟
افتح موقعاً لفحص عنوان IP بعد تفعيل البروكسي. يجب أن يطابق العنوان والموقع المكتشفان البروكسي الذي أعددته.
ماذا أفحص إذا تعذّر اتصال دليل إعداد Proxifier عبر البروكسي؟
أكّد أولاً المضيف والمنفذ والبروتوكول وبيانات المصادقة. ثم عطّل أي VPN أو ملف بروكسي متعارض وأعد الاتصال.
وكلاء لمدة 48 ساعة
أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.