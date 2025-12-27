كيفية استخدام Proxifier

Proxifier هو عميل بروكسي متقدم لنظامَي Windows وmacOS يتيح لك توجيه تطبيقات محددة عبر البروكسي مع إبقاء التطبيقات الأخرى على اتصال مباشر. يُعدّ مفيدًا عندما تحتاج إلى توجيه حركة المرور لكل تطبيق على حدة، أو استخدام SOCKS5 مع مصادقة باسم المستخدم وكلمة المرور، أو الحصول على سلوك بروكسي أكثر استقرارًا مما توفره إعدادات النظام.

Proxifier هو تطبيق مدفوع، لذا إن لم تكن بحاجة تحديدًا إلى توجيه حركة المرور لكل تطبيق على حدة، فلا داعي عادةً لتثبيته. لتصفح الويب اليومي، يكفي في الغالب إعداد البروكسي مباشرةً في المتصفح.

أدلة إعداد المتصفح: Google Chrome: هنا. Mozilla Firefox: هنا. Opera: هنا.

Step 1 تثبيت وتشغيل Proxifier قم بتحميل أحدث إصدار من Proxifier من الموقع الرسمي. شغّل ملف التثبيت وأكمل الإعداد ← افتح Proxifier ثم انتقل إلى Profile → Proxy Servers… Click the image to view it in full size.

Step 2 إضافة خادم بروكسي SOCKS5 انقر على Add في نافذة Proxy Servers أدخل عنوان IP أو اسم المضيف الخاص بالبروكسي في حقل Address (استخدم المنفذ 1080 لبروكسي SOCKS5) حدّد SOCKS5 البروتوكول وقم بتفعيل المصادقة أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بخدمة البروكسي النشطة (وليس كلمة مرور حسابك). يمكنك العثور على خدماتك في لوحة العميل الخاصة بك: https://fineproxy.org/account_new/dashboard Click the image to view it in full size.

Step 3 تفعيل توجيه حركة المرور على مستوى النظام لتوجيه جميع حركة المرور الصادرة عبر بروكسي SOCKS5، قم بتحديث القاعدة الافتراضية: انتقل إلى Profile → Proxification Rules… حدد القاعدة الافتراضية (Default)، ثم اختر البروكسي الخاص بك من القائمة المنسدلة Action انقر على OK Click the image to view it in full size.

Step 4 توجيه تطبيقات محددة فقط يمكنك أيضًا استخدام البروكسي لبرامج معينة فقط مع إبقاء البرامج الأخرى على اتصال مباشر: افتح Profile → Proxification Rules… → Add ضمن قسم Applications، انقر على Browse وحدد الملف التنفيذي للتطبيق الذي تريد توجيهه عبر البروكسي. ضمن قسم Action، اختر Proxy، ثم حدد بروكسي SOCKS5 الخاص بك وانقر على OK لحفظ القاعدة. Click the image to view it in full size.