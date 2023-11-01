بروكسي لـ Facebook

يُعد فيسبوك من أصعب المنصات فيما يخص استخدام البروكسي. فهو يتتبع كل شيء — سجل IP، بصمة الجهاز، أنماط تسجيل الدخول، وحتى سرعة الكتابة. سواء كنت تدير حسابات إعلانية، أو تستخرج بيانات Marketplace، أو تحاول فقط الوصول من شبكة محظورة — فإن الطريقة المتبعة تُحدث فرقًا كبيرًا.

إعلانات Facebook وإدارة الحسابات المتعددة

هنا يكمن الطلب الحقيقي. الوكالات ومشتري الوسائط المستقلون الذين يديرون حملات Facebook ADS عبر حسابات متعددة يحتاجون إلى عزل كل حساب على حدة: عنوان IP منفصل، بصمة متصفح منفصلة، ملفات تعريف ارتباط منفصلة. Facebook يربط الحسابات من خلال الإشارات المشتركة، وبمجرد أن يكتشف صلة بين ملفين شخصيين، قد يُقيَّد كلاهما — حتى لو لم ينتهك أي منهما أي سياسة.

خادم البروكسي الخاص لإدارة إعلانات FB يجب أن يكون ثابتًا (Static). المنصة تلاحظ عندما يتنقل الحساب بين عناوين IP أو المناطق الجغرافية. إذا كان حسابك الإعلاني يسجل الدخول من شيكاغو يوميًا ثم ظهر فجأة في سنغافورة، فهذا يُطلق مراجعة فورية. بروكسي واحد لكل حساب، وموقع جغرافي ثابت في كل جلسة.

بروكسيات سكنية ثابتة (ISP) هي الخيار الأقوى هنا. فهي تحمل عناوين IP سكنية (يتعامل معها Facebook كمستخدمين سكنيين عاديين)، ويبقى العنوان ثابتًا طوال فترة الإيجار، ولا توجد حدود على حركة المرور — يمكنك قضاء اليوم بأكمله في مدير الإعلانات دون القلق بشأن الحدود القصوى.

الحسابات الجديدة تحتاج فترة إحماء تتراوح بين 7-14 يومًا قبل زيادة الإنفاق الإعلاني. خلال هذه الفترة، تصرّف كمستخدم عادي: تصفّح آخر الأخبار، انضم لبعض المجموعات، انشر شيئًا. إطلاق حملات بقيمة $500/يوميًا من حساب جديد بدون سجل نشاط هو أسرع طريقة لتعطيل الحساب.

للوكالات التي تدير أكثر من 10 حسابات، استخدم البروكسيات مع متصفح مضاد للكشف — مثل Multilogin أو Dolphin Anty أو AdsPower. يقوم المتصفح بعزل بصمة كل جلسة (canvas، WebGL، الخطوط، المنطقة الزمنية، حجم الشاشة، والعديد من المعاملات الأخرى)، بينما يمنح البروكسي كل حساب عنوانه الفريد. بدون هاتين الطبقتين معًا، ربط الحسابات أمر حتمي.

استخراج البيانات وجمعها

يُعد Facebook Marketplace كنزًا لأبحاث التجارة الإلكترونية — تسعير المنتجات، نشاط البائعين، أحجام القوائم عبر المدن. لكن المنصة تحظر أدوات الاستخراج بشراسة. حالة موثقة: استغرق جمع 445 ملفًا شخصيًا 45 ساعة عبر Tor مع حظر مؤقت مستمر وفترات انتظار تصل إلى ساعة كاملة.

الطريقة الأذكى: وكلاء مركز البيانات بكميات كبيرة وبتكلفة منخفضة، مع توزيع دقيق للطلبات. بضعة آلاف من عناوين IP، ومعدل طلبات بطيء لكل عنوان، وستتمكن من تغطية عشرات المدن دون إطلاق أي حظر. أدوات مثل Apify’s Marketplace scraper أو سكربتات Selenium تعمل بكفاءة مع تدوير البروكسي.

مكتبة إعلانات فيسبوك (Facebook Ads Library) — حيث يمكنك مشاهدة أي إعلان نشط على المنصة — تُعد مصدرًا قيّمًا للاستخبارات التنافسية. هي متاحة للعموم، لكن فيسبوك لا يزال يفرض حدودًا على الوصول الآلي المكثف. مجموعة من البروكسيات عبر مواقع جغرافية مختلفة تتيح لك تجاوز هذه الحدود وجمع تصاميم الإعلانات ومعلومات الاستهداف وبيانات إنفاق المنافسين.

الوصول وإلغاء الحظر

في بعض الدول وعلى شبكات معيّنة، تكون المنصة محجوبة ببساطة. يمكنك فك حجب Facebook باستخدام بروكسي من أي موقع مقيّد — يمرّ الاتصال عبر خادم يتوفر فيه الوصول، وتُحمّل المنصة بشكل طبيعي.

ينطبق هذا على Messenger أيضًا. بما أن Messenger يعمل على نفس البنية التحتية، فإن طريقة إلغاء حظر Facebook Messenger هي نفسها: توجيه اتصالك عبر بروكسي في بلد غير مقيّد. تعمل مكالمات الصوت والفيديو في Messenger عبر البروكسي أيضًا، طالما أن سرعة الاتصال كافية — وهذا ما يقودنا إلى الجانب التقني.

Facebook يعمل بالكامل عبر HTTPS. البروكسي الآمن عبر HTTPS لتصفح Facebook يعني أنك بحاجة إلى بروكسي يتعامل مع حركة المرور المشفرة بشكل صحيح. ابحث عن بروكسيات تتعامل مع SSL على مستوى الـ IP — وهذا يتجنب أخطاء الشهادات التي تقطع الاتصال. بروكسيات HTTPS من FineProxy تدعم ذلك، فكل شيء يعمل بسلاسة — بدون أخطاء وبدون مشاكل في الاتصال.

لفك حجب صفحة Facebook عبر بروكسي آمن، الإعداد بسيط: قم بتهيئة البروكسي في إعدادات المتصفح أو النظام، وسيُفتح الموقع كما لو كنت في دولة أخرى. للاطلاع على خطوات الإعداد التفصيلية على مختلف الأجهزة، راجع مركز تكامل البروكسيات.

اختيار نوع البروكسي المناسب لمهمتك

يعتمد أفضل عنوان IP للعمل على Facebook على مهمتك. للحسابات الإعلانية — بروكسيات ISP بعنوان أمريكي أو أوروبي يتوافق مع منطقة حسابك. لاستخراج البيانات — مجموعة كبيرة من عناوين IP لمراكز البيانات. للوصول الشخصي — أي بروكسي سريع يعمل فعليًا بدون انقطاع في الاتصال.

يُخفي خادم البروكسي المجهول عنوانك الحقيقي عن المنصة، لكن إخفاء الهوية وحده لا يكفي لإدارة الحسابات. يهتم Facebook بالاتساق أكثر من إخفاء الهوية — نفس IP، نفس البصمة الرقمية، نفس نمط السلوك، يومًا بعد يوم.