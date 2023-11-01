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بروكسي لـ Facebook

بروكسيات IPv4 لإعلانات Facebook واستخراج بيانات Marketplace والوصول غير المقيّد — عناوين ثابتة، HTTP/HTTPS/SOCKS5، حركة مرور غير محدودة، وصول عبر API.

اضبط خطتك ←وكلاء لمدة 48 ساعة
غير محدودبلا رسوم لكل GB
AMD EPYCأجهزة خوادم من أحدث جيل
حتى 80 Gbpsالوصلة الصاعدة لكل خادم
REST + MCPوفّر وأدِر عبر API

أنشئ خطة البروكسي.

ابنِ خطة تناسب عبء عملك بدقة. اختر نوع البروكسي والمواقع وحجم عناوين IP ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري—ويتحدّث السعر فورًا.

الدولةعدد عناوين IP
دعم UDP
إيقاف

يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.

هل تحتاج إلى عدة دول في باقة واحدة أو عناوين IP إضافية للقائمة البيضاء أو اتصالات إضافية؟أنشئها في لوحة التحكم

أربع طرق لشراء البروكسي.
واحدة تناسب هذا العبء.

تستخدم جميع عناوين FineProxy بروتوكول IPv4. تظل بروكسيات مراكز البيانات والبروكسيات المخصصة وبروكسيات مزودي الإنترنت ثابتة طوال مدة الخطة، بينما تتغير البروكسيات الدوارة مع كل طلب. تشمل الخطط الثابتة حركة مرور غير محدودة. الخيار المميَّز يطابق حالة الاستخدام الأساسية لهذه الصفحة: ISP.

باقة مركز بياناتتُباع على دفعات، مشتركةمخصصشخصي، من عنوان IP واحدموصى به هناISPعناوين مسجّلة لدى ISP وثابتةدوّارالفوترة بأرصدة API
الأنسبالبوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
الأشخاص لكل عنوانحتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.حتى 5مجمع مشترك
ثقة المنصةقياسيASN مركز بياناتعالٍ — حصريعالٍ — مسجّل لدى ISPيختلف حسب المجمع
السعر يبدأ من$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
الحد الأدنى للطلب100 عنوان IP1 IP100 عنوان IP2.5 مليون رصيد
مدة العنوانثابت طوال المدةثابت طوال المدةثابت طوال المدةيتغيّر مع كل طلب
عرض النطاق التردديغير محدودغير محدودغير محدودالأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
UDP / مكالمات صوتيةإضافة اختياريةإضافة اختياريةإضافة اختياريةغير متاح
البروتوكولاتHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
المصادقةقائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.مفتاح API
اعرض الباقاتاعرض باقات البروكسي المخصصاعرض باقات ISPاعرض الباقات
موصى به هنا

ISP

عناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة

الأنسب

أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5

ثقة المنصة

عالٍ — مسجّل لدى ISP

السعر يبدأ من

$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات ISP

باقة مركز بيانات

تُباع على دفعات، مشتركة

الأنسب

البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.

ثقة المنصة

قياسيASN مركز بيانات

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض الباقات

مخصص

شخصي، من عنوان IP واحد

الأنسب

جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.

الأشخاص لكل عنوان

1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.

ثقة المنصة

عالٍ — حصري

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.

الحد الأدنى للطلب

1 IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات البروكسي المخصص

دوّار

الفوترة بأرصدة API

الأنسب

جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.

الأشخاص لكل عنوان

مجمع مشترك

ثقة المنصة

يختلف حسب المجمع

السعر يبدأ من

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

الحد الأدنى للطلب

2.5 مليون رصيد

مدة العنوان

يتغيّر مع كل طلب

عرض النطاق الترددي

الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.

UDP / مكالمات صوتية

غير متاح

البروتوكولات

HTTP, SOCKS5

المصادقة

مفتاح API

اعرض الباقات

وكلاء لمدة 48 ساعة

أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.

وكلاء لمدة 48 ساعة

أبرز مواقع البروكسي

ثمانية مواقع بروكسي يختارها عملاء FineProxy أكثر من غيرها.

اعرض كل المواقع

اتصل مرة واحدة.
ثم اسأل فحسب.

تشغّل FineProxy خادمًا أصليًا هو خادم MCP: الصق عنوان URL واحدًا في وكيلك ليحصل على 49 أداة من لوحة التحكم — الشراء، والتجديد، وتدوير IP، وقوائم عناوين IP المسموح بها، وتحليلات الاستخدام، والفواتير، والدعم. العمليات نفسها متاحة عبر REST API إذا كنت تفضّل كتابة الاستدعاءات بنفسك.

ثم يكفي أن تقول

  • اشترِ 100 بروكسي ISP لحسابات Facebook Ads
  • أضِف 203.0.113.7 إلى قائمة عناوين IP المسموح بها لخدمة البروكسي لديّ
  • صدّر قائمة البروكسي لديّ بصيغة JSON
  • اعرض الخدمات ذات أعلى معدل أخطاء اليوم
  • اعرض حالة خدمات البروكسي لديّ وتفاصيل فوترتها
اعرف المزيد أنشئ مفتاح API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

أعد تشغيل Claude بعد حفظ الإعداد. ستظهر أدوات FineProxy الـ 49 بعد ذلك في قائمة الأدوات المتاحة.

ما لن يفعله الوكيل — مهما طلبت

إنفاق أموالك

ست أدوات تمسّ الرصيد وجميعها تحتاج wallet:spend. احذفها من المفتاح فيستطيع الوكيل تشغيل كل ما عدا ذلك.

دفع أكثر من السعر المعروض

يحمل كل شراء القيمة expected_total_cents من عرض السعر. أي انحراف ولو بسنت واحد يرفض الطلب دون أي خصم.

إلغاء متسرّع

الأداتان غير القابلتين للتراجع ترفضان التشغيل دون confirm=true. لا يمكن أن يحدث الإنهاء كأثر جانبي.

تحصيلك مرتين

استدعاءات الدفع تتطلّب idempotency_key. إعادة المحاولة بعد انتهاء المهلة تسوي الرسوم نفسها، لا رسوماً ثانية.

MCP: 49 أداة · 9 نطاقات صلاحياتJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · بلا حالةREST API: 49 عملية · OpenAPI 3.1

إعداد يدوي

اختر نظام التشغيل أو المتصفح أو تطبيق البروكسي للحصول على دليل إعداد خطوة بخطوة.

كل التكاملات

الأنظمة

المتصفحات

التطبيقات

مصمَّم للسرعة.
حركة المرور بلا حد.

حافظت FineProxy على سرعة تصل إلى 500 Mbps في اختباراتنا القياسية على خوادم بعيدة. وفي أحمال استخراج بيانات الويب كان سقف الأداء عادةً حد المعدل لدى الموقع المستهدف—لا البروكسي.

طريقة الاختبار: 1,973,500 محاولة اتصال بالإضافة إلى تشغيل متزامن يصل إلى 96 خيطاً عبر عنوان بروكسي واحد.

500 Mbps

لكل بروكسي في اختبارات الخادم البعيد القياسية

99.97%

من الاتصالات أُنشئت عبر 1,973,500 طلباً

96

خيوط متزامنة على عنوان IP واحد دون تدهور

0

حدود عرض النطاق — حركة مرور غير محدودة في كل خطة

AMD EPYC مخصص

خوادم نملكها، بلا جيران VPS مشتركة تتنافس على المنفذ.

شبكات فرعية مملوكة

عناوين IP من نطاقات نملكها بأنفسنا، وليست معاد بيعها من مزوّد آخر.

وصلة صاعدة 80 Gbps

هامش سعة لكل خادم—وليس وعدًا لجلسة بروكسي واحدة.

Tier III / IV

مراكز بيانات بطاقة وتبريد احتياطيين في جميع مواقعنا.

ملاحظات الاختبار

يعتمد معدل النقل الفعلي على المسار والوجهة وظروف الشبكة وعلى إعداد جهاز المستخدم وأدائه. وصل حاسوب محمول على اتصال منزلي بسرعة 500 Mbps إلى نحو 468 Mbps عمليًا، بينما بلغت الخوادم البعيدة حتى 500 Mbps في الاختبارات القياسية. وفي اختبارات استثنائية من خوادم عالية الأداء مضبوطة بشكل صحيح في أوروبا والولايات المتحدة وصل معدل النقل إلى 700 Mbps؛ وهذا ليس نتيجة نمطية لكل جلسة.

كل ادّعاء في هذه الصفحة، بعبارات الآخرين.

ملاحظات عملاء مختارة من مجمع تقييمات موثّق واحد، مع رابط إلى مصدرها الأصلي.

2011نقدّم بروكسي منذ

حركة المرور بلا حد

منتج جيد جدًا، يعجبني. كل شيء يعمل بشكل جيد - حركة مرور غير محدودة، وسرعة قصوى وأدنى سعر في السوق. دعم فني متاح وسريع الاستجابة دائمًا. وسأنصح أصدقائي.

Anna Fletcherالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

عناوين بروكسي أوروبية بأسعار معقولة. إنه مزود البروكسي الوحيد الذي لا يزال يحافظ على انخفاض أسعاره. بحثت في جميع أنحاء الإنترنت عن شيء كهذا، واتضح في النهاية أنه أرخص مزود بروكسي يقدم نطاقًا تردديًا غير محدود.

Wowser BrowserTrustpilot, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

تشغيل الحسابات

أستخدم بروكسي Fineproxy.org لوسائل التواصل الاجتماعي، مما يضمن عدم الكشف عن هويته وتجنب حظر الحساب. موثوقة وفعالة وسهلة الاستخدام لأداء مستقر. إن النسخة التجريبية المجانية للمستخدمين الجدد ستجعل الأمر أفضل، وتجذب المزيد من العملاء. تتوافق أيضًا الوكلاء من Fineproxy.org مع منصات مختلفة وتوفر سرعة وأمانًا رائعين. سواء للاستخدام الشخصي أو لاحتياجات العمل، يوصى بشدة بهذه الخدمة لجودتها ووظائفها.

Alexsander123SaasHub, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

يعمل الوكيل بشكل جيد جدًا، وقد استخدمته لمدة شهر ولم يواجه أي نقاط تفتيش أو انقطاعات. موثوقة جدا!

lananhsoi17Norton Safe Web, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

المواقع والمخزون

أعلى خدمة الوكيل! أنواع مختلفة من الوكيل بما في ذلك الأنواع الدورية والأسعار المعقولة وخيار الاستهداف الجغرافي. من السهل الدفع باستخدام العملات المشفرة أو PayPal أو البطاقات. يمكنك طلب نسخة تجريبية مجانية من خلال الدعم

Vladimir AkimkinDieg, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

يقدم موقع Fineproxy.org خدمة بروكسي لائقة مع مجموعة واسعة من IPs والمواقع. ومع ذلك، قد تكون سرعات الاتصال غير متناسقة في بعض الأحيان، وقد تكون استجابة الدعم أبطأ من المتوقع. على الرغم من أن الخدمة مناسبة للمهام الأساسية، إلا أنها قد لا تلبي بشكل كامل احتياجات المستخدمين ذوي المتطلبات الأعلى أو المتطلبات المحددة. الأسعار تنافسية، لكن الأداء يمكن أن يكون أكثر استقرارًا لأولئك الذين يعتمدون عليه للاستخدام الاحترافي أو المكثف.

Charles BrownProxyRate, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

نُورد التقييمات بنصها الكامل. وحيث طرح العميل أمراً يمكننا الرد عليه، نعرض ردّنا من المنصة الأصلية معه.

جميع تقييمات العملاء
ما أفضل نوع بروكسي لإعلانات Facebook؟بروكسيات ISP

بروكسيات ISP — فهي تبدو كاتصالات إنترنت منزلية (وهي الأكثر موثوقية لدى Facebook)، والعنوان ثابت (لا تغييرات مشبوهة في IP)، ولا توجد حدود على حركة البيانات. بروكسيات مراكز البيانات قد تصلح لفحص الإعلانات وتصفح صفحات المنافسين، لكن لتشغيل حساباتك الإعلانية الخاصة فإن بروكسيات ISP أكثر أمانًا.

هل يمكنني إدارة عدة حسابات إعلانية من بروكسي واحد؟غير مستحسن

ننصح بشدة بعدم ذلك. Facebook يربط الحسابات التي تتشارك نفس عنوان IP. إذا تم الإبلاغ عن حساب واحد، فكل حساب مرتبط بذلك العنوان يصبح في خطر. بروكسي واحد لكل حساب إعلاني — هذه هي القاعدة.

هل أحتاج إلى متصفح مكافحة الكشف، أم أن البروكسي وحده كافٍ؟استخدم كليهما

لأي شيء يتجاوز الوصول البسيط، تحتاج إلى كليهما. البروكسي يغيّر عنوان IP الخاص بك. لكن Facebook يتتبع أيضًا بصمة المتصفح: عرض canvas، وتجزئة WebGL، والخطوط المثبتة، والمنطقة الزمنية، واللغة، وأبعاد الشاشة. متصفح مضاد للكشف يمنح كل حساب مجموعة فريدة من هذه المعايير. بروكسي مع متصفح مضاد للكشف — هذا هو الحد الأدنى لعمل آمن متعدد الحسابات.

كيف أفك حجب Messenger تحديدًا؟بروكسي النظام

يستخدم Messenger نفس الخوادم. إذا كانت المنصة تعمل عبر بروكسي — فإن Messenger يعمل أيضًا: الرسائل النصية والمكالمات الصوتية والفيديو. إذا كنت تستخدم تطبيق Messenger على سطح المكتب، قم بتهيئة البروكسي على مستوى النظام وليس في المتصفح فقط. على الهاتف — اضبطه في إعدادات Wi-Fi بجهازك.

كم عدد البروكسيات التي أحتاجها لاستخراج بيانات Marketplace؟100–300 كحد أدنى

لتغطية 5-10 مدن — تحتاج على الأقل 100-300 عنوان IP من مراكز البيانات. فيسبوك يحظر عناوين الاستخراج بسرعة، لذا تحتاج هامشًا كافيًا للتدوير بينها. أما للاستخراج على مستوى البلد بأكمله عبر جميع الفئات — فستحتاج بضعة آلاف. المفتاح هو إبقاء معدل الطلبات لكل IP منخفضًا — نظام الكشف في المنصة صارم للغاية، لكن مع عدد كافٍ من العناوين والصبر، يمكن جمع البيانات بنجاح.

ما الفرق بين بروكسيات ISP والبروكسيات السكنية المتناوبة لاستخدام Facebook؟ثابت مقابل دوّار

توفر لك بروكسيات ISP عنوان IP ثابتًا واحدًا يُخصَّص طوال فترة الاشتراك — وهذا مثالي لحسابات الإعلانات حيث يتوقع Facebook رؤية نفس العنوان في كل جلسة. أما البروكسيات السكنية المتناوبة فتتنقل بين عناوين IP مختلفة مع كل طلب أو على فترات محددة، وهو أمر مفيد لجمع البيانات لكنه خطير لإدارة الحسابات. إذا رأى Facebook حسابك الإعلاني يتنقل بين عشرات عناوين IP السكنية، فسيبدو ذلك مريبًا. استخدم بروكسيات ISP للحسابات التي تريد الحفاظ عليها نشطة، والبروكسيات السكنية المتناوبة أو بروكسيات مراكز البيانات لمهام جمع البيانات.

الدليل

بروكسيات لـ Facebook: الإعلانات، استخراج البيانات، Marketplace، والوصول

4 دقيقة قراءةفريق شبكة FineProxy

يُعد فيسبوك من أصعب المنصات فيما يخص استخدام البروكسي. فهو يتتبع كل شيء — سجل IP، بصمة الجهاز، أنماط تسجيل الدخول، وحتى سرعة الكتابة. سواء كنت تدير حسابات إعلانية، أو تستخرج بيانات Marketplace، أو تحاول فقط الوصول من شبكة محظورة — فإن الطريقة المتبعة تُحدث فرقًا كبيرًا.

إعلانات Facebook وإدارة الحسابات المتعددة

هنا يكمن الطلب الحقيقي. الوكالات ومشتري الوسائط المستقلون الذين يديرون حملات Facebook ADS عبر حسابات متعددة يحتاجون إلى عزل كل حساب على حدة: عنوان IP منفصل، بصمة متصفح منفصلة، ملفات تعريف ارتباط منفصلة. Facebook يربط الحسابات من خلال الإشارات المشتركة، وبمجرد أن يكتشف صلة بين ملفين شخصيين، قد يُقيَّد كلاهما — حتى لو لم ينتهك أي منهما أي سياسة.

خادم البروكسي الخاص لإدارة إعلانات FB يجب أن يكون ثابتًا (Static). المنصة تلاحظ عندما يتنقل الحساب بين عناوين IP أو المناطق الجغرافية. إذا كان حسابك الإعلاني يسجل الدخول من شيكاغو يوميًا ثم ظهر فجأة في سنغافورة، فهذا يُطلق مراجعة فورية. بروكسي واحد لكل حساب، وموقع جغرافي ثابت في كل جلسة.

بروكسيات سكنية ثابتة (ISP) هي الخيار الأقوى هنا. فهي تحمل عناوين IP سكنية (يتعامل معها Facebook كمستخدمين سكنيين عاديين)، ويبقى العنوان ثابتًا طوال فترة الإيجار، ولا توجد حدود على حركة المرور — يمكنك قضاء اليوم بأكمله في مدير الإعلانات دون القلق بشأن الحدود القصوى.

الحسابات الجديدة تحتاج فترة إحماء تتراوح بين 7-14 يومًا قبل زيادة الإنفاق الإعلاني. خلال هذه الفترة، تصرّف كمستخدم عادي: تصفّح آخر الأخبار، انضم لبعض المجموعات، انشر شيئًا. إطلاق حملات بقيمة $500/يوميًا من حساب جديد بدون سجل نشاط هو أسرع طريقة لتعطيل الحساب.

للوكالات التي تدير أكثر من 10 حسابات، استخدم البروكسيات مع متصفح مضاد للكشف — مثل Multilogin أو Dolphin Anty أو AdsPower. يقوم المتصفح بعزل بصمة كل جلسة (canvas، WebGL، الخطوط، المنطقة الزمنية، حجم الشاشة، والعديد من المعاملات الأخرى)، بينما يمنح البروكسي كل حساب عنوانه الفريد. بدون هاتين الطبقتين معًا، ربط الحسابات أمر حتمي.

استخراج البيانات وجمعها

يُعد Facebook Marketplace كنزًا لأبحاث التجارة الإلكترونية — تسعير المنتجات، نشاط البائعين، أحجام القوائم عبر المدن. لكن المنصة تحظر أدوات الاستخراج بشراسة. حالة موثقة: استغرق جمع 445 ملفًا شخصيًا 45 ساعة عبر Tor مع حظر مؤقت مستمر وفترات انتظار تصل إلى ساعة كاملة.

الطريقة الأذكى: وكلاء مركز البيانات بكميات كبيرة وبتكلفة منخفضة، مع توزيع دقيق للطلبات. بضعة آلاف من عناوين IP، ومعدل طلبات بطيء لكل عنوان، وستتمكن من تغطية عشرات المدن دون إطلاق أي حظر. أدوات مثل Apify’s Marketplace scraper أو سكربتات Selenium تعمل بكفاءة مع تدوير البروكسي.

مكتبة إعلانات فيسبوك (Facebook Ads Library) — حيث يمكنك مشاهدة أي إعلان نشط على المنصة — تُعد مصدرًا قيّمًا للاستخبارات التنافسية. هي متاحة للعموم، لكن فيسبوك لا يزال يفرض حدودًا على الوصول الآلي المكثف. مجموعة من البروكسيات عبر مواقع جغرافية مختلفة تتيح لك تجاوز هذه الحدود وجمع تصاميم الإعلانات ومعلومات الاستهداف وبيانات إنفاق المنافسين.

الوصول وإلغاء الحظر

في بعض الدول وعلى شبكات معيّنة، تكون المنصة محجوبة ببساطة. يمكنك فك حجب Facebook باستخدام بروكسي من أي موقع مقيّد — يمرّ الاتصال عبر خادم يتوفر فيه الوصول، وتُحمّل المنصة بشكل طبيعي.

ينطبق هذا على Messenger أيضًا. بما أن Messenger يعمل على نفس البنية التحتية، فإن طريقة إلغاء حظر Facebook Messenger هي نفسها: توجيه اتصالك عبر بروكسي في بلد غير مقيّد. تعمل مكالمات الصوت والفيديو في Messenger عبر البروكسي أيضًا، طالما أن سرعة الاتصال كافية — وهذا ما يقودنا إلى الجانب التقني.

Facebook يعمل بالكامل عبر HTTPS. البروكسي الآمن عبر HTTPS لتصفح Facebook يعني أنك بحاجة إلى بروكسي يتعامل مع حركة المرور المشفرة بشكل صحيح. ابحث عن بروكسيات تتعامل مع SSL على مستوى الـ IP — وهذا يتجنب أخطاء الشهادات التي تقطع الاتصال. بروكسيات HTTPS من FineProxy تدعم ذلك، فكل شيء يعمل بسلاسة — بدون أخطاء وبدون مشاكل في الاتصال.

لفك حجب صفحة Facebook عبر بروكسي آمن، الإعداد بسيط: قم بتهيئة البروكسي في إعدادات المتصفح أو النظام، وسيُفتح الموقع كما لو كنت في دولة أخرى. للاطلاع على خطوات الإعداد التفصيلية على مختلف الأجهزة، راجع مركز تكامل البروكسيات.

اختيار نوع البروكسي المناسب لمهمتك

يعتمد أفضل عنوان IP للعمل على Facebook على مهمتك. للحسابات الإعلانية — بروكسيات ISP بعنوان أمريكي أو أوروبي يتوافق مع منطقة حسابك. لاستخراج البيانات — مجموعة كبيرة من عناوين IP لمراكز البيانات. للوصول الشخصي — أي بروكسي سريع يعمل فعليًا بدون انقطاع في الاتصال.

يُخفي خادم البروكسي المجهول عنوانك الحقيقي عن المنصة، لكن إخفاء الهوية وحده لا يكفي لإدارة الحسابات. يهتم Facebook بالاتساق أكثر من إخفاء الهوية — نفس IP، نفس البصمة الرقمية، نفس نمط السلوك، يومًا بعد يوم.

إذا كنت تبحث عن بروكسي لـ Facebook عبر الإنترنت، فالمفتاح هو مطابقة نوع البروكسي مع مهمتك: وكلاء مخصصون للحسابات الفردية، ISP لإدارة الإعلانات، مركز البيانات لجمع البيانات. استخدام نوع واحد لكل شيء يعني عادةً دفع مبالغ زائدة أو الحصول على نتائج أسوأ.