جديد! |استدعاء API واحد وبيانات نظيفة. بلا حاجة لأدوات استخراج.← احصل على 10,000 توكن مجاني

بروكسي أمريكا الشمالية

بروكسيات أمريكا الشمالية الثابتة والموثوقة بعناوين IPv4 — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5، وقت تشغيل 99.9%، حركة مرور غير محدودة

اضبط خطتك ←وكلاء لمدة 48 ساعة
غير محدودبلا رسوم لكل GB
AMD EPYCأجهزة خوادم من أحدث جيل
حتى 80 Gbpsالوصلة الصاعدة لكل خادم
REST + MCPوفّر وأدِر عبر API

أنشئ خطة البروكسي.

ابنِ خطة تناسب عبء عملك بدقة. اختر نوع البروكسي والمواقع وحجم عناوين IP ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري—ويتحدّث السعر فورًا.

الدولةعدد عناوين IP
دعم UDP
إيقاف

يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.

هل تحتاج إلى عدة دول في باقة واحدة أو عناوين IP إضافية للقائمة البيضاء أو اتصالات إضافية؟أنشئها في لوحة التحكم

أربع طرق لشراء البروكسي.
واحدة تناسب هذا العبء.

تستخدم جميع عناوين FineProxy بروتوكول IPv4. تظل بروكسيات مراكز البيانات والبروكسيات المخصصة وبروكسيات مزودي الإنترنت ثابتة طوال مدة الخطة، بينما تتغير البروكسيات الدوارة مع كل طلب. تشمل الخطط الثابتة حركة مرور غير محدودة. الخيار المميَّز يطابق حالة الاستخدام الأساسية لهذه الصفحة: باقة مركز بيانات.

موصى به هناباقة مركز بياناتتُباع على دفعات، مشتركةمخصصشخصي، من عنوان IP واحدISPعناوين مسجّلة لدى ISP وثابتةدوّارالفوترة بأرصدة API
الأنسبالبوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
الأشخاص لكل عنوانحتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.حتى 5مجمع مشترك
ثقة المنصةقياسيASN مركز بياناتعالٍ — حصريعالٍ — مسجّل لدى ISPيختلف حسب المجمع
السعر يبدأ من$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
الحد الأدنى للطلب100 عنوان IP1 IP100 عنوان IP2.5 مليون رصيد
مدة العنوانثابت طوال المدةثابت طوال المدةثابت طوال المدةيتغيّر مع كل طلب
عرض النطاق التردديغير محدودغير محدودغير محدودالأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
UDP / مكالمات صوتيةإضافة اختياريةإضافة اختياريةإضافة اختياريةغير متاح
البروتوكولاتHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
المصادقةقائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.مفتاح API
اعرض الباقاتاعرض باقات البروكسي المخصصاعرض باقات ISPاعرض الباقات
موصى به هنا

باقة مركز بيانات

تُباع على دفعات، مشتركة

الأنسب

البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.

ثقة المنصة

قياسيASN مركز بيانات

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض الباقات

مخصص

شخصي، من عنوان IP واحد

الأنسب

جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.

الأشخاص لكل عنوان

1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.

ثقة المنصة

عالٍ — حصري

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.

الحد الأدنى للطلب

1 IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات البروكسي المخصص

ISP

عناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة

الأنسب

أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5

ثقة المنصة

عالٍ — مسجّل لدى ISP

السعر يبدأ من

$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات ISP

دوّار

الفوترة بأرصدة API

الأنسب

جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.

الأشخاص لكل عنوان

مجمع مشترك

ثقة المنصة

يختلف حسب المجمع

السعر يبدأ من

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

الحد الأدنى للطلب

2.5 مليون رصيد

مدة العنوان

يتغيّر مع كل طلب

عرض النطاق الترددي

الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.

UDP / مكالمات صوتية

غير متاح

البروتوكولات

HTTP, SOCKS5

المصادقة

مفتاح API

اعرض الباقات

وكلاء لمدة 48 ساعة

أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.

وكلاء لمدة 48 ساعة

أبرز مواقع البروكسي

ثمانية مواقع بروكسي يختارها عملاء FineProxy أكثر من غيرها.

اعرض كل المواقع

اتصل مرة واحدة.
ثم اسأل فحسب.

تشغّل FineProxy خادمًا أصليًا هو خادم MCP: الصق عنوان URL واحدًا في وكيلك ليحصل على 49 أداة من لوحة التحكم — الشراء، والتجديد، وتدوير IP، وقوائم عناوين IP المسموح بها، وتحليلات الاستخدام، والفواتير، والدعم. العمليات نفسها متاحة عبر REST API إذا كنت تفضّل كتابة الاستدعاءات بنفسك.

ثم يكفي أن تقول

  • اشترِ 100 عنوان IP لمركز بيانات في أمريكا الشمالية وأضِف 203.0.113.7 إلى قائمة عناوين IP المسموح بها
  • اعرض معدل نجاح اليوم لحركة البروكسي الأمريكية الشمالية
  • جدّد كل خدمة تنتهي هذا الأسبوع، بأقل من $200
  • دوِّر عناوين IP عندما يكون التحديث التالي مجانياً
  • صدّر أحدث قائمة بروكسي بصيغة JSON
اعرف المزيد أنشئ مفتاح API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

أعد تشغيل Claude بعد حفظ الإعداد. ستظهر أدوات FineProxy الـ 49 بعد ذلك في قائمة الأدوات المتاحة.

ما لن يفعله الوكيل — مهما طلبت

إنفاق أموالك

ست أدوات تمسّ الرصيد وجميعها تحتاج wallet:spend. احذفها من المفتاح فيستطيع الوكيل تشغيل كل ما عدا ذلك.

دفع أكثر من السعر المعروض

يحمل كل شراء القيمة expected_total_cents من عرض السعر. أي انحراف ولو بسنت واحد يرفض الطلب دون أي خصم.

إلغاء متسرّع

الأداتان غير القابلتين للتراجع ترفضان التشغيل دون confirm=true. لا يمكن أن يحدث الإنهاء كأثر جانبي.

تحصيلك مرتين

استدعاءات الدفع تتطلّب idempotency_key. إعادة المحاولة بعد انتهاء المهلة تسوي الرسوم نفسها، لا رسوماً ثانية.

MCP: 49 أداة · 9 نطاقات صلاحياتJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · بلا حالةREST API: 49 عملية · OpenAPI 3.1

إعداد يدوي

اختر نظام التشغيل أو المتصفح أو تطبيق البروكسي للحصول على دليل إعداد خطوة بخطوة.

كل التكاملات

الأنظمة

المتصفحات

التطبيقات

مصمَّم للسرعة.
حركة المرور بلا حد.

حافظت FineProxy على سرعة تصل إلى 500 Mbps في اختباراتنا القياسية على خوادم بعيدة. وفي أحمال استخراج بيانات الويب كان سقف الأداء عادةً حد المعدل لدى الموقع المستهدف—لا البروكسي.

طريقة الاختبار: 1,973,500 محاولة اتصال بالإضافة إلى تشغيل متزامن يصل إلى 96 خيطاً عبر عنوان بروكسي واحد.

500 Mbps

لكل بروكسي في اختبارات الخادم البعيد القياسية

99.97%

من الاتصالات أُنشئت عبر 1,973,500 طلباً

96

خيوط متزامنة على عنوان IP واحد دون تدهور

0

حدود عرض النطاق — حركة مرور غير محدودة في كل خطة

AMD EPYC مخصص

خوادم نملكها، بلا جيران VPS مشتركة تتنافس على المنفذ.

شبكات فرعية مملوكة

عناوين IP من نطاقات نملكها بأنفسنا، وليست معاد بيعها من مزوّد آخر.

وصلة صاعدة 80 Gbps

هامش سعة لكل خادم—وليس وعدًا لجلسة بروكسي واحدة.

Tier III / IV

مراكز بيانات بطاقة وتبريد احتياطيين في جميع مواقعنا.

ملاحظات الاختبار

يعتمد معدل النقل الفعلي على المسار والوجهة وظروف الشبكة وعلى إعداد جهاز المستخدم وأدائه. وصل حاسوب محمول على اتصال منزلي بسرعة 500 Mbps إلى نحو 468 Mbps عمليًا، بينما بلغت الخوادم البعيدة حتى 500 Mbps في الاختبارات القياسية. وفي اختبارات استثنائية من خوادم عالية الأداء مضبوطة بشكل صحيح في أوروبا والولايات المتحدة وصل معدل النقل إلى 700 Mbps؛ وهذا ليس نتيجة نمطية لكل جلسة.

كل ادّعاء في هذه الصفحة، بعبارات الآخرين.

ملاحظات عملاء مختارة من مجمع تقييمات موثّق واحد، مع رابط إلى مصدرها الأصلي.

2011نقدّم بروكسي منذ

المواقع والمخزون

لقد جعل هذا التطبيق عملي على الإنترنت يعمل بشكل سلس ولم يتم رصد أي تتبع أو اختراق، وقد أصبحت مواقعي خاصة.

Ay Linالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

كل شيء بدءًا من التجربة الأولية وحتى زيادة الرصيد يكون سلسًا. أسعار هذه الوكلاء الأوروبيين ISP عالية الجودة تنافسية للغاية. من الصعب العثور على مثل هذا IPs النظيف مع الفواتير الشفافة في الوقت الحاضر.

yuan zhangDieg, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

السرعة تحت الحمل

لقد استخدمته لمدة 5+ سنوات وهذا وكيل رائع للعمل مع استخراج البيانات/الشبكات الاجتماعية وأي مشاريع أتمتة أخرى - دوران سريع IPs، لا يتم حظر جميع الوكلاء تقريبًا كما هو الحال في مقدمي الخدمات الآخرين وما إلى ذلك، كما أن دعم العملاء جيد جدًا.

synk.pitNorton Safe Web, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

أفضل خدمة وكيل تم استخدامها على الإطلاق. موصى به للغاية. استخدام أكثر من 8 شهر دون أي مشاكل.

matTrustpilot, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

حركة المرور بلا حد

بينما يتقاضى مقدمو الخدمات الآخرون رسومًا مقابل GB أو حتى لكل طلب، يظل هؤلاء الأشخاص مخلصين لمهمتهم المتمثلة في الحفاظ على الإنترنت مجانيًا وآمنًا. خيارات مركز البيانات الخاصة بهم رخيصة وتأتي مع نطاق ترددي غير محدود.

Nemanja DuricSaasHub, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

خدمة عالية الجودة! لديهم أنواع مختلفة من الوكيل بما في ذلك الأنواع الدورية بدون حدود لحركة المرور وأسعار معقولة وخيار الاستهداف الجغرافي. طرق دفع متنوعة: تشفير، PayPal أو بطاقات

Vladimir Akimkinالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

نُورد التقييمات بنصها الكامل. وحيث طرح العميل أمراً يمكننا الرد عليه، نعرض ردّنا من المنصة الأصلية معه.

جميع تقييمات العملاء
ما هي بروكسيات أمريكا الشمالية؟بروكسي أمريكا الشمالية

بروكسيات أمريكا الشمالية هي نقاط نهاية بروكسي موجودة في الولايات المتحدة أو كندا. تمنح تطبيقك عنوان IP محليًا على مستوى الدولة، مما يُتيح لك اختبار واجهات المتاجر الإقليمية، والأسعار، ومنطق الشحن، وتجارب الوسائط بجلسات مستقرة وأداء يمكن التنبؤ به — دائمًا ضمن شروط الاستخدام والقوانين المحلية.

كيف تعمل بروكسيات أمريكا الشمالية؟وسيط بين الطرفين

يعمل البروكسي كوسيط بين جهازك والموقع الوجهة، حيث يُمرر الطلبات والاستجابات عبر IP أمريكي أو كندي. يبقى عنوان IP الحقيقي الخاص بك مخفيًا بينما يظل تشفير HTTPS شاملًا من طرف إلى طرف بين جهازك والموقع. توفر FineProxy ثلاث فئات تشمل مواقع في أمريكا الشمالية: IPv4 ثابت من مراكز البيانات — سريع واقتصادي لعمليات القراءة المتكررة وطلبات API. IPv4 ثابت من مزود خدمة الإنترنت (سكني ثابت) — عناوين IP مسجّلة لدى مزودي خدمة المستهلكين لتدفقات تحاكي المستخدم الحقيقي (تسجيل الدخول/السلة/الدفع). بروكسي مركز البيانات المتناوب — تدوير لكل طلب مناسب لعمليات جمع البيانات واسعة النطاق للقراءة فقط. تشمل جميع الباقات نطاقًا تردديًا غير محدود، وتفعيلًا فوريًا، ودعم HTTP/HTTPS/SOCKS5 (UDP عند الطلب)، بالإضافة إلى REST API موحّد.

ما الدول المشمولة في باقات أمريكا الشمالية؟الولايات المتحدة وكندا

الولايات المتحدة وكندا.

كيف تُعزز بروكسيات أمريكا الشمالية الأمان والخصوصية؟بنية مملوكة

نُدير أجهزتنا الخاصة ونطاقات IPv4 مملوكة لنا (غير مُعاد بيعها)، ونستهدف وقت تشغيل بنسبة 99.9%، وندعم مصادقة عبر قائمة IP المسموح بها و/أو اسم المستخدم وكلمة المرور، ولا نسجّل محتوى حركة المرور. كما نحظر منافذ البريد الإلكتروني والوصول إلى النطاقات الحكومية للحفاظ على نظافة الشبكة وامتثالها.

هل تؤثر بروكسيات أمريكا الشمالية على سرعة الإنترنت؟قفزة إضافية طفيفة

يُضيف أي بروكسي قفزة توجيه إضافية، لكن بنيتنا التحتية مبنية على أحدث خوادم AMD Threadripper بسرعات اتصال تتراوح بين 10–40 Gbit/s؛ حيث يصل أداء كل نقطة نهاية إلى ~500 Mbit/s عندما تسمح المواقع المستهدفة. عمليًا، يلاحظ العملاء تأثيرًا طفيفًا للغاية مع ضبط التزامن ومعدل الطلبات بشكل صحيح.

بروكسيات أمريكا الشمالية المباشرة
تُحدَّث كل 15 دقيقة

بروكسيات أمريكا الشمالية عامة مجانية، نتحقّق منها بانتظام من حيث السرعة ووقت التشغيل. انسخ عنوان IP واحدًا أو صدّر القائمة الحالية — دون تسجيل.

البروتوكول
إخفاء الهوية
المنفذ
آخر فحص
172 متصل·تحتاج المزيد؟ →
98.182.147.97:4145
IP : المنفذ الدرجة البروتوكولاتإخفاء الهويةالمدينةالسرعة وقت التشغيل آخر فحص إجراء
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
نخبةعالمي
500 Mbps
99.97%
الآن
اشترِ
98.182.147.97:4145
Cox Communications Inc.· 603 ms		58
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةUnited States · Phoenix
2.98 Mbps
100.0%
1 س مضت
184.182.240.211:4145
Cox Communications Inc.· 670 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةUnited States
2.69 Mbps
100.0%
1 س مضت
184.178.172.5:15303
Cox Communications Inc.· 632 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةUnited States · Roanoke
2.85 Mbps
100.0%
1 س مضت
184.181.217.194:4145
Cox Communications Inc.· 630 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةUnited States
2.86 Mbps
100.0%
1 س مضت
184.178.172.18:15280
Cox Communications Inc.· 647 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةUnited States · Roanoke
2.78 Mbps
100.0%
1 س مضت
184.178.172.11:4145
Cox Communications Inc.· 650 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةUnited States · Roanoke
2.77 Mbps
98.8%
1 س مضت
208.102.51.6:58208
Cincinnati Bell Telephone· 673 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةUnited States · Cincinnati
2.67 Mbps
84.6%
1 س مضت
174.77.111.198:49547
Cox Communications Inc.· 638 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةUnited States
2.82 Mbps
76.8%
1 س مضت
174.77.111.196:4145
Cox Communications Inc.· 651 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةUnited States
2.77 Mbps
76.8%
1 س مضت
184.181.178.33:4145
Cox Communications Inc.· 1074 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةUnited States
1.68 Mbps
76.8%
1 س مضت
68.71.241.33:4145
Performive LLC· 876 ms		30
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةUnited States
2.06 Mbps
49.6%
1 س مضت
159.112.235.225:80
Cloudflare London, LLC· 1476 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.22 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.116:80
Cloudflare, Inc.· 1495 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.189:80
Cloudflare, Inc.· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.59:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.45 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.147:80
Cloudflare London, LLC· 1236 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.46 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.232:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.119:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.55 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.21:80
Cloudflare London, LLC· 1148 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.57 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.39:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.51 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.194:80
Cloudflare, Inc.· 1172 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.54 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.236:80
Cloudflare, Inc.· 1154 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.56 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.79:80
Bigcommerce Inc.· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.25 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.180:80
Cloudflare London, LLC· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.25 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.198:80
Cloudflare London, LLC· 1432 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.26 Mbps
99.7%
1 س مضت
63.141.128.31:80
Bigcommerce Inc.· 1426 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.26 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.236:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.26 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.149:80
Cloudflare, Inc.· 1413 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.27 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.73:80
Cloudflare London, LLC· 1441 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.25 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.70:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.2:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.38 Mbps
99.8%
1 س مضت
170.114.45.6:80
Cloudflare London, LLC· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.38 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.37:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.174:80
Cloudflare London, LLC· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.127:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.230:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.204:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.144:80
Cloudflare, Inc.· 1218 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.48 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.190:80
Cloudflare London, LLC· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.51 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.61:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.147:80
Cloudflare, Inc.· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.50 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.34:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.49 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.100:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.49 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.74:80
Bigcommerce Inc.· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.240:80
Cloudflare, Inc.· 1222 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.47 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.22:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.178:80
Bigcommerce Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.234:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.195:80
Cloudflare, Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.126:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.29 Mbps
99.7%
1 س مضت
141.193.213.56:80
Cloudflare London, LLC· 1326 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.212:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.36 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.215:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.189:80
Cloudflare London, LLC· 1313 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.37 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.9:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.37 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.53:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.206:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.186:80
Cloudflare, Inc.· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.35 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.165:80
Cloudflare, Inc.· 1356 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.33 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.141:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.53:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.221:80
Cloudflare London, LLC· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.92:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.14:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.153:80
Cloudflare, Inc.· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.44 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.25:80
Bigcommerce Inc.· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.43 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.120:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 س مضت
170.114.46.8:80
Cloudflare London, LLC· 1310 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.37 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.181:80
Cloudflare London, LLC· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.253:80
Bigcommerce Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.110:80
Cloudflare, Inc.· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.180:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.113:80
Cloudflare, Inc.· 1329 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.35 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.42:80
Cloudflare London, LLC· 1358 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.32 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.155:80
Cloudflare, Inc.· 1354 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.33 Mbps
99.6%
1 س مضت
63.141.128.75:80
Bigcommerce Inc.· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.33 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.63:80
Cloudflare, Inc.· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.33 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.249:80
Bigcommerce Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.62:80
Cloudflare London, LLC· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.33 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.221:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.64:80
Cloudflare London, LLC· 1341 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.134:80
Cloudflare London, LLC· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.181:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.115:80
Cloudflare London, LLC· 1327 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.246.55.218:80
Cloudflare London, LLC· 1323 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.252:80
Cloudflare, Inc.· 1328 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.213:80
Cloudflare, Inc.· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.0:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.68:80
Cloudflare London, LLC· 1298 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.139:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.187:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.50:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.118:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.80:80
Cloudflare London, LLC· 1265 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.5:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.40 Mbps
99.0%
1 س مضت
63.141.128.67:80
Bigcommerce Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.90:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.223:80
Cloudflare, Inc.· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.45 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.166:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.46 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.52:80
Cloudflare, Inc.· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.130:80
Cloudflare London, LLC· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.210:80
Bigcommerce Inc.· 1505 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.20 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.104:80
Cloudflare, Inc.· 1502 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.123:80
Cloudflare London, LLC· 1502 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.20 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.235:80
Cloudflare, Inc.· 1541 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.117:80
Cloudflare, Inc.· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.09 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.133:80
Cloudflare, Inc.· 1826 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
986 Kbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.105:80
Bigcommerce Inc.· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.12 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.176:80
Cloudflare, Inc.· 1598 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.13 Mbps
99.9%
1 س مضت
66.235.200.102:80
Cloudflare, Inc.· 1566 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.55:80
Cloudflare, Inc.· 1520 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.18 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.78:80
Cloudflare, Inc.· 1510 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.19 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.160:80
Cloudflare, Inc.· 1506 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.19:80
Bigcommerce Inc.· 1512 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.19 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.20:80
Bigcommerce Inc.· 1579 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.14 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.183:80
Cloudflare, Inc.· 1592 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.68:80
Cloudflare London, LLC· 1595 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.33:80
Cloudflare, Inc.· 1602 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.12 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.207:80
Bigcommerce Inc.· 1598 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.59:80
Cloudflare, Inc.· 1597 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.13 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.225:80
Bigcommerce Inc.· 1628 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.11 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.68:80
Bigcommerce Inc.· 1615 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.11 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.243:80
Cloudflare London, LLC· 1590 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.116:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.136:80
Cloudflare, Inc.· 1588 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.13 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.146:80
Cloudflare London, LLC· 1582 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.14 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.51:80
Cloudflare London, LLC· 1572 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.202:80
Cloudflare London, LLC· 1569 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.37:80
Cloudflare London, LLC· 1563 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.4:80
Cloudflare, Inc.· 1661 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.08 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.250:80
Bigcommerce Inc.· 1670 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.08 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.215:80
Cloudflare, Inc.· 1671 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.08 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.177:80
Cloudflare, Inc.· 1661 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.08 Mbps
99.9%
1 س مضت
23.227.38.171:80
Cloudflare, Inc.· 1657 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.09 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.51:80
Bigcommerce Inc.· 1653 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.09 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.128:80
Cloudflare London, LLC· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.11 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.130:80
Cloudflare London, LLC· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.10 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.11:80
Cloudflare, Inc.· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.10 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.152:80
Cloudflare, Inc.· 1706 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.05 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.132:80
Bigcommerce Inc.· 1744 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.03 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.237:80
Bigcommerce Inc.· 1730 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.04 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.125:80
Cloudflare, Inc.· 1754 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.03 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.136:80
Cloudflare London, LLC· 1555 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.16 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.131:80
Bigcommerce Inc.· 1551 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.16 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.109:80
Bigcommerce Inc.· 1546 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.16 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.164:80
Cloudflare, Inc.· 1534 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.150:80
Cloudflare, Inc.· 1544 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.32:80
Bigcommerce Inc.· 1542 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
1.17 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.40:80
Cloudflare, Inc.· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.81:80
Cloudflare, Inc.· 2107 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
854 Kbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.129:80
Cloudflare, Inc.· 2108 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
854 Kbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.63:80
Bigcommerce Inc.· 2108 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
854 Kbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.5:80
Cloudflare, Inc.· 2234 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
806 Kbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.203:80
Cloudflare London, LLC· 2031 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
886 Kbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.58:80
Cloudflare, Inc.· 2033 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
885 Kbps
100.0%
1 س مضت
23.227.39.23:80
Cloudflare, Inc.· 2068 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
870 Kbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.28:80
Cloudflare, Inc.· 2060 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
874 Kbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.229:80
Cloudflare, Inc.· 2033 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
885 Kbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.98:80
Cloudflare, Inc.· 2028 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
888 Kbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.189:80
Bigcommerce Inc.· 2025 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
889 Kbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.241:80
Cloudflare, Inc.· 2046 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
880 Kbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.9:80
Cloudflare, Inc.· 2032 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
886 Kbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.155:80
Cloudflare, Inc.· 2031 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
886 Kbps
100.0%
1 س مضت
23.227.38.162:80
Cloudflare, Inc.· 2051 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCanada · Ottawa
878 Kbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.155:80
Cloudflare London, LLC· 2048 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
879 Kbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.237:80
Cloudflare, Inc.· 2048 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
879 Kbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.178:80
Cloudflare London, LLC· 2029 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
887 Kbps
100.0%
1 س مضت
178.156.206.253:8118
Hetzner Online GmbH· 1766 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States · Ashburn
1.02 Mbps
56.1%
1 س مضت
154.12.231.32:80
Contabo Inc.· 5226 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةUnited States · St Louis
344 Kbps
19.0%
1 س مضت
151.243.153.157:8118
Black Apple· 4041 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States
445 Kbps
36.0%
1 س مضت
5.161.50.82:8118
Hetzner Online GmbH· 7915 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافUnited States · Ashburn
227 Kbps
25.1%
1 س مضت
207.248.108.129:20185
Redes y Comunicaciones· 5346 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافMexico · Morelia
337 Kbps
10.0%
1 س مضت
عرض 15 من 172