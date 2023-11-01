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Põhja-Ameerika proxy

Usaldusväärsed staatilised Põhja-Ameerika IPv4 proxy'd — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99,9% tööaeg, piiramatu liiklus

Seadista oma pakett →Proksid 48 tunniks
PiiramatuGB-põhiseid tasusid pole
AMD EPYCUusima põlvkonna serveririistvara
Kuni 80 Gbit/sÜlesvooluühendus serveri kohta
REST + MCPTellimine ja haldamine API kaudu

Koostage oma puhverserveripakett.

Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.

RiikIP-de arv
UDP-tugi
Väljas

Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.

Mitu riiki ühes paketis, täiendavad lubatud loendi IP-d või ühendused?Seadista juhtpaneelil

Neli võimalust puhverserverite ostmiseks.
Üks neist sobib selle töökoormusega.

Kõik FineProxy aadressid kasutavad IPv4. Andmekeskuse, privaatsed ja ISP-puhverserverid jäävad paketiperioodi jooksul staatiliseks; vahelduvad puhverserverid muutuvad iga päringuga. Staatilised paketid sisaldavad piiramatut liiklust. Esiletõstetud valik vastab selle lehe peamisele kasutusjuhule: Andmekeskuse pakett.

Siin soovitatudAndmekeskuse pakettMüüakse jagatud plokkidenaPrivaatnePrivaatne, alates ühest IP-stISPStaatilised ISP registreeritud aadressidVahelduvArveldatakse API-krediitides
Sobib kõige pareminiBotid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
Kasutajaid aadressi kohtaKuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.Kuni 5Jagatud park
Platvormi usaldusStandardneAndmekeskuse ASNKõrge — eksklusiivneKõrge — ISP registreeritudSõltub pargist
Hind alates$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimaalne tellimus100 IP-d1 IP100 IP-d2,5 mln krediiti
Aadressi kasutusaegPerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilineMuutub iga päringuga
RibalaiusPiiramatuPiiramatuPiiramatuKrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
UDP / häälkõnedValikuline lisateenusValikuline lisateenusValikuline lisateenusPole saadaval
ProtokollidHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentimineLubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.API-võti
Vaata paketteVaata privaatseid paketteVaata ISP-paketteVaata pakette
Siin soovitatud

Andmekeskuse pakett

Müüakse jagatud plokkidena

Sobib kõige paremini

Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.

Platvormi usaldus

StandardneAndmekeskuse ASN

Hind alates

$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata pakette

Privaatne

Privaatne, alates ühest IP-st

Sobib kõige paremini

Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.

Kasutajaid aadressi kohta

1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.

Platvormi usaldus

Kõrge — eksklusiivne

Hind alates

$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.

Minimaalne tellimus

1 IP

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata privaatseid pakette

ISP

Staatilised ISP registreeritud aadressid

Sobib kõige paremini

Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5

Platvormi usaldus

Kõrge — ISP registreeritud

Hind alates

$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata ISP-pakette

Vahelduv

Arveldatakse API-krediitides

Sobib kõige paremini

Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.

Kasutajaid aadressi kohta

Jagatud park

Platvormi usaldus

Sõltub pargist

Hind alates

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimaalne tellimus

2,5 mln krediiti

Aadressi kasutusaeg

Muutub iga päringuga

Ribalaius

KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.

UDP / häälkõned

Pole saadaval

Protokollid

HTTP, SOCKS5

Autentimine

API-võti

Vaata pakette

Proksid 48 tunniks

Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.

Proksid 48 tunniks

Populaarseimad puhverserverite asukohad

Kaheksa puhverserveri asukohta, mida FineProxy kliendid kõige sagedamini valivad.

Vaata kõiki asukohti

Ühendage üks kord.
Seejärel lihtsalt küsige.

FineProxy runs a native MCP-server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.

Seejärel öelge

  • Osta 100 andmekeskuse IP-sid asukohas Põhja-Ameerika ja allowlist 203.0.113.7
  • Näita tänaseid edukuse määra minu Põhja-Ameerikan proxy traffic
  • Uuenda every service aeguvaid sel nädalal, alla $200
  • Vaheta minu IPs when the next refresh is free
  • Ekspordi the latest puhverserverite loendit JSON-ina
Lisateave Loo API-võti
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Pärast konfiguratsiooni salvestamist taaskäivitage Claude. Seejärel kuvatakse FineProxy 49 tööriista saadaolevate tööriistade loendis.

Mida agent ei tee — olenemata teie käsust

Kulutada teie raha

Kuus tööriista mõjutavad saldot ja kõik kuus vajavad õigust wallet:spend. Kui jätate selle võtmel lubamata, saab agent kasutada kõiki teisi tööriistu.

Maksta pakkumisest rohkem

Iga ost sisaldab hinnapakkumisest pärinevat väärtust expected_total_cents. Kui summa erineb kasvõi ühe sendi võrra, lükatakse päring tagasi ja tasu ei võeta.

Tühistada omavoliliselt

Kaht pöördumatut tööriista ei saa käivitada ilma parameetrita confirm=true. Teenust ei saa lõpetada kõrvalmõjuna.

Võtta tasu kaks korda

Rahalised päringud nõuavad väärtust idempotency_key. Aegumise järel kordamine arveldab sama makse, mitte uut makset.

MCP: 49 tööriista · 9 õiguste ulatustJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · olekutaREST API: 49 toimingut · OpenAPI 3.1

Käsitsi seadistamine

Valige operatsioonisüsteem, brauser või puhverserverirakendus ja järgige samm-sammulist seadistusjuhendit.

KÕIK INTEGRATSIOONID

Süsteemid

Brauserid

Rakendused

Loodud kiiruseks.
Liiklust ei mõõdeta.

FineProxy saavutas meie standardsetes kaugserveritestides kiiruseks kuni 500 Mbps. Veebikraapimise töökoormuste puhul määras ülempiiri tavaliselt sihtsaidi päringulimiit, mitte puhverserver.

Testimismeetod: 1 973 500 ühenduskatset ning samaaegsustestid kuni 96 lõimega ühe puhverserveri IP kaudu.

500 Mbps

ühe puhverserveri kohta standardsetes kaugserveritestides

99.97%

1 973 500 päringu jooksul loodud ühendustest

96

ühel IP-l samaaegselt töötavat lõime ilma jõudluse languseta

0

ribalaiuse piiranguid — piiramatu liiklus kõigis pakettides

Eraldi AMD EPYC

Meie enda serverid, ilma jagatud VPS-i naabriteta, kes pordi pärast konkureeriksid.

Meie enda alamvõrgud

IP-d pärinevad meile kuuluvatest vahemikest, mitte teiselt teenusepakkujalt edasimüüdud aadressidest.

80 Gbit/s ülesvooluühendus

Serveri võimsusvaru, mitte ühe puhverserveriseansi kiiruse lubadus.

Tier III / IV

Liiasusega elektri- ja jahutussüsteemidega andmekeskused kõigis meie asukohtades.

Testi märkused

Tegelik läbilaskevõime sõltub marsruudist, sihtkohast, võrgutingimustest ning kasutaja seadmete konfiguratsioonist ja jõudlusest. 500 Mbps koduse internetiühendusega sülearvuti saavutas praktikas ligikaudu 468 Mbps, samas kui kaugserverid saavutasid standardtestides kuni 500 Mbps. Erandlikes testides õigesti konfigureeritud suure jõudlusega serveritest Euroopas ja USA-s ulatus läbilaskevõime kuni 700 Mbps-ni; see ei ole ühe seansi tüüpiline tulemus.

Kõik selle lehe väited teiste sõnadega.

Asjakohane klientide tagasiside, mis on valitud kinnitatud arvustuste kogumist ja lingitud algallikale.

2011puhverservereid alates

Asukohad ja saadavus

See rakendus on mu äri internetis kergeks teinud. Ei jälgimist ja hakkimist. Minu asukohad on olnud privaatsed.

Ay LinFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

Kõik, alates esialgse katsetamisest kuni tasakaalu täiendamiseni, on hõõrumatu. Kõrge kvaliteediga Euroopa teenuseosutajate puhverserverite hinnad on väga konkurentsivõimelised. Selliseid puhtaid IP-d on tänapäeval raske leida läbipaistva arveldusega.

yuan zhangDieg, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Kiirus koormuse all

Ma olen seda 5+ aastat kasutanud ja see on suurepärane proxy, et töötada andmete krappimise/sotsiaalvõrkude ja teiste automaatide projektidega - kiirelt pöörlevad IP-d, peaaegu kõik proxy ei ole blokeeritud nagu teiste teenusepakkujate jne. ka klienditeenindus on üsna hea.

synk.pitNorton Safe Web, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Parim proxy-teenus, mida kunagi kasutati. Väga soovitatav. Kasutab üle 8 kuu ilma probleemideta.

matTrustpilot, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Liiklust ei mõõdeta

Kuigi teised teenusepakkujad nõuavad GB-i või isegi taotluse kohta, jäävad need tüübid oma missioonile, et hoida Internet vaba ja turvaline. Nende andmekeskuse võimalused on odavad ja pakuvad piiramatu bandiidi.

Nemanja DuricSaasHub, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Kvaliteetsed teenused! Neil on erinevad proxy tüübid, sealhulgas rotatiivsed, millel ei ole liikluspiiranguid, taskukohased hinnad ja geograafilise sihtimise võimalus. Erinevad makseviisid: kripto, PayPal või kaardid

Vladimir AkimkinFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

Arvustused on esitatud täies mahus. Kui klient tõstatas küsimuse, millele saime vastata, kuvatakse selle juures meie algsel platvormil avaldatud vastus.

Kõik klientide arvustused
Mis on Põhja-Ameerika proxy-d?Põhja-Ameerika proxyd on

Põhja-Ameerika proxyd on proxy-lõpp-punktid, mis asuvad Ameerika Ühendriikides või Kanadas. Need annavad teie rakendusele kohaliku riigitasandi IP-aadressi, võimaldades testida piirkonnaspetsiifilisi e-poode, hinnakujundust, tarnereegleid ja meediasisu — stabiilsete sessioonide ja prognoositava jõudlusega, alati kooskõlas saidi tingimuste ja kohalike seadustega.

Kuidas Põhja-Ameerika proxyd töötavad?Proxy asub teie

Proxy asub teie kliendi ja sihtveebisaidi vahel ning suunab päringud ja vastused läbi USA või Kanada IP-aadressi. Teie tegelik IP jääb varjatuks, samal ajal kui HTTPS-ühendus püsib otsast lõpuni krüpteeritud teie kliendi ja veebisaidi vahel. FineProxy pakub kolme tooteliini, mis hõlmavad Põhja-Ameerika asukohti: Staatiline andmekeskuse IPv4 — kiire ja kuluefektiivne korduvate päringute ja API-de jaoks. Staatiline ISP (staatiline residentsiaalne) IPv4 — tarbija-ISP IP-aadressid kasutajalaadsete toimingute jaoks (sisselogimine/ostukorv/maksmine). Roteeruv andmekeskus — päringupõhine rotatsioon suuremahuliseks ainult-lugemise andmekogumiseks. Kõik paketid sisaldavad piiramatut ribalaiust, kohest aktiveerimist, HTTP/HTTPS/SOCKS5 (UDP soovi korral) ja ühte REST API-t.

Millised riigid kuuluvad Põhja-Ameerika pakettidesse?Ameerika Ühendriigid ja

Ameerika Ühendriigid ja Kanada.

Kuidas Põhja-Ameerika proxy'd parandavad turvalisust ja privaatsust?Kasutame oma riistvara

Kasutame oma riistvara ja esimese osapoole IPv4 vahemikke (mitte edasimüüdud), tagame 99,9% tööaega, toetame IP lubatud nimekirja ja/või kasutajanime/parooli autentimist ning ei logi liikluse sisu. Lisaks blokeerime e-posti pordid ja juurdepääsu valitsuse domeenidele, et hoida võrk puhas ja nõuetele vastav.

Kas Põhja-Ameerika proxy'd mõjutavad internetikiirust?Iga proxy lisab

Iga proxy lisab marsruutimishüppe, kuid meie taristu põhineb uusima põlvkonna AMD Threadripper serveritel 10–40 Gbit/s ühendustega; üksikud lõpp-punktid suudavad saavutada kuni ~500 Mbit/s, kui sihtlehed seda võimaldavad. Praktikas kogevad kliendid õige tempoga ja samaaegsusega minimaalset lisakoormust.

Aktiivsed Põhja-Ameerika puhverserverid
uuendatakse iga 15 minuti järel

Tasuta avalikud Põhja-Ameerika puhverserverid, mille kiirust ja tööaega regulaarselt kontrollime. Kopeerige üks IP või eksportige praegune loend — registreerimine pole vajalik.

Protokoll
Anonüümsus
Port
Viimane kontroll
172 võrgus·Kas vajate rohkem? →
98.182.147.97:4145
IP : port Hinne ProtokollidAnonüümsusLinnKiirus Tööaeg Viimane kontroll Toiming
PREMIUM FineProxy tasuline teenus
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteÜle maailma
500 Mbps
99.97%
Äsja
Osta
98.182.147.97:4145
Cox Communications Inc.· 603 ms		58
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States · Phoenix
2.98 Mbps
100.0%
1 t tagasi
184.182.240.211:4145
Cox Communications Inc.· 670 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States
2.69 Mbps
100.0%
1 t tagasi
184.178.172.5:15303
Cox Communications Inc.· 632 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States · Roanoke
2.85 Mbps
100.0%
1 t tagasi
184.181.217.194:4145
Cox Communications Inc.· 630 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States
2.86 Mbps
100.0%
1 t tagasi
184.178.172.18:15280
Cox Communications Inc.· 647 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States · Roanoke
2.78 Mbps
100.0%
1 t tagasi
184.178.172.11:4145
Cox Communications Inc.· 650 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States · Roanoke
2.77 Mbps
98.8%
1 t tagasi
208.102.51.6:58208
Cincinnati Bell Telephone· 673 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States · Cincinnati
2.67 Mbps
84.6%
1 t tagasi
174.77.111.198:49547
Cox Communications Inc.· 638 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States
2.82 Mbps
76.8%
1 t tagasi
174.77.111.196:4145
Cox Communications Inc.· 651 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States
2.77 Mbps
76.8%
1 t tagasi
184.181.178.33:4145
Cox Communications Inc.· 1074 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States
1.68 Mbps
76.8%
1 t tagasi
68.71.241.33:4145
Performive LLC· 876 ms		30
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States
2.06 Mbps
49.6%
1 t tagasi
159.112.235.225:80
Cloudflare London, LLC· 1476 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.22 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.116:80
Cloudflare, Inc.· 1495 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.189:80
Cloudflare, Inc.· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.59:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.45 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.147:80
Cloudflare London, LLC· 1236 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.46 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.232:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.119:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.55 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.21:80
Cloudflare London, LLC· 1148 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.57 Mbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.39:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.51 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.194:80
Cloudflare, Inc.· 1172 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.54 Mbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.236:80
Cloudflare, Inc.· 1154 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.56 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.79:80
Bigcommerce Inc.· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.25 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.180:80
Cloudflare London, LLC· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.25 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.198:80
Cloudflare London, LLC· 1432 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.26 Mbps
99.7%
1 t tagasi
63.141.128.31:80
Bigcommerce Inc.· 1426 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.26 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.236:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.26 Mbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.149:80
Cloudflare, Inc.· 1413 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.27 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.73:80
Cloudflare London, LLC· 1441 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.25 Mbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.70:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.2:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.38 Mbps
99.8%
1 t tagasi
170.114.45.6:80
Cloudflare London, LLC· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.38 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.37:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.174:80
Cloudflare London, LLC· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.127:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.230:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.204:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.144:80
Cloudflare, Inc.· 1218 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.48 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.190:80
Cloudflare London, LLC· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.51 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.61:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.147:80
Cloudflare, Inc.· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.50 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.34:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.49 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.100:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.49 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.74:80
Bigcommerce Inc.· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.240:80
Cloudflare, Inc.· 1222 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.47 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.22:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.178:80
Bigcommerce Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.234:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.195:80
Cloudflare, Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.126:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.29 Mbps
99.7%
1 t tagasi
141.193.213.56:80
Cloudflare London, LLC· 1326 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.212:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.36 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.215:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.189:80
Cloudflare London, LLC· 1313 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.37 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.9:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.37 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.53:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.206:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.186:80
Cloudflare, Inc.· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.35 Mbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.165:80
Cloudflare, Inc.· 1356 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.33 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.141:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.53:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.221:80
Cloudflare London, LLC· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.92:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.14:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.153:80
Cloudflare, Inc.· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.44 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.25:80
Bigcommerce Inc.· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.43 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.120:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
170.114.46.8:80
Cloudflare London, LLC· 1310 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.37 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.181:80
Cloudflare London, LLC· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.253:80
Bigcommerce Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.110:80
Cloudflare, Inc.· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.180:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.113:80
Cloudflare, Inc.· 1329 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.35 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.42:80
Cloudflare London, LLC· 1358 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.32 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.155:80
Cloudflare, Inc.· 1354 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.33 Mbps
99.6%
1 t tagasi
63.141.128.75:80
Bigcommerce Inc.· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.33 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.63:80
Cloudflare, Inc.· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.33 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.249:80
Bigcommerce Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.62:80
Cloudflare London, LLC· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.33 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.221:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.64:80
Cloudflare London, LLC· 1341 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.134:80
Cloudflare London, LLC· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.181:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.115:80
Cloudflare London, LLC· 1327 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.246.55.218:80
Cloudflare London, LLC· 1323 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.252:80
Cloudflare, Inc.· 1328 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.213:80
Cloudflare, Inc.· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.0:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.68:80
Cloudflare London, LLC· 1298 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.139:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.187:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.50:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.118:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.80:80
Cloudflare London, LLC· 1265 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.5:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.40 Mbps
99.0%
1 t tagasi
63.141.128.67:80
Bigcommerce Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.90:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.223:80
Cloudflare, Inc.· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.45 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.166:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.46 Mbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.52:80
Cloudflare, Inc.· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.130:80
Cloudflare London, LLC· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.210:80
Bigcommerce Inc.· 1505 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.20 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.104:80
Cloudflare, Inc.· 1502 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.123:80
Cloudflare London, LLC· 1502 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.20 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.235:80
Cloudflare, Inc.· 1541 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.117:80
Cloudflare, Inc.· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.09 Mbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.133:80
Cloudflare, Inc.· 1826 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
986 Kbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.105:80
Bigcommerce Inc.· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.12 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.176:80
Cloudflare, Inc.· 1598 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.13 Mbps
99.9%
1 t tagasi
66.235.200.102:80
Cloudflare, Inc.· 1566 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.55:80
Cloudflare, Inc.· 1520 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.18 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.78:80
Cloudflare, Inc.· 1510 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.19 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.160:80
Cloudflare, Inc.· 1506 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.19:80
Bigcommerce Inc.· 1512 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.19 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.20:80
Bigcommerce Inc.· 1579 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.14 Mbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.183:80
Cloudflare, Inc.· 1592 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.68:80
Cloudflare London, LLC· 1595 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.33:80
Cloudflare, Inc.· 1602 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.12 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.207:80
Bigcommerce Inc.· 1598 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.59:80
Cloudflare, Inc.· 1597 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.13 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.225:80
Bigcommerce Inc.· 1628 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.11 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.68:80
Bigcommerce Inc.· 1615 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.11 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.243:80
Cloudflare London, LLC· 1590 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.116:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.136:80
Cloudflare, Inc.· 1588 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.13 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.146:80
Cloudflare London, LLC· 1582 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.14 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.51:80
Cloudflare London, LLC· 1572 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.202:80
Cloudflare London, LLC· 1569 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.37:80
Cloudflare London, LLC· 1563 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.4:80
Cloudflare, Inc.· 1661 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.08 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.250:80
Bigcommerce Inc.· 1670 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.08 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.215:80
Cloudflare, Inc.· 1671 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.08 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.177:80
Cloudflare, Inc.· 1661 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.08 Mbps
99.9%
1 t tagasi
23.227.38.171:80
Cloudflare, Inc.· 1657 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.09 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.51:80
Bigcommerce Inc.· 1653 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.09 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.128:80
Cloudflare London, LLC· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.11 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.130:80
Cloudflare London, LLC· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.10 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.11:80
Cloudflare, Inc.· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.10 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.152:80
Cloudflare, Inc.· 1706 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.05 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.132:80
Bigcommerce Inc.· 1744 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.03 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.237:80
Bigcommerce Inc.· 1730 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.04 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.125:80
Cloudflare, Inc.· 1754 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.03 Mbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.136:80
Cloudflare London, LLC· 1555 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.16 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.131:80
Bigcommerce Inc.· 1551 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.16 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.109:80
Bigcommerce Inc.· 1546 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.16 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.164:80
Cloudflare, Inc.· 1534 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.150:80
Cloudflare, Inc.· 1544 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.32:80
Bigcommerce Inc.· 1542 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
1.17 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.40:80
Cloudflare, Inc.· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.81:80
Cloudflare, Inc.· 2107 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
854 Kbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.129:80
Cloudflare, Inc.· 2108 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
854 Kbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.63:80
Bigcommerce Inc.· 2108 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
854 Kbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.5:80
Cloudflare, Inc.· 2234 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
806 Kbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.203:80
Cloudflare London, LLC· 2031 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
886 Kbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.58:80
Cloudflare, Inc.· 2033 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
885 Kbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.39.23:80
Cloudflare, Inc.· 2068 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
870 Kbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.28:80
Cloudflare, Inc.· 2060 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
874 Kbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.229:80
Cloudflare, Inc.· 2033 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
885 Kbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.98:80
Cloudflare, Inc.· 2028 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
888 Kbps
100.0%
1 t tagasi
63.141.128.189:80
Bigcommerce Inc.· 2025 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
889 Kbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.241:80
Cloudflare, Inc.· 2046 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
880 Kbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.9:80
Cloudflare, Inc.· 2032 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
886 Kbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.155:80
Cloudflare, Inc.· 2031 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
886 Kbps
100.0%
1 t tagasi
23.227.38.162:80
Cloudflare, Inc.· 2051 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevCanada · Ottawa
878 Kbps
100.0%
1 t tagasi
141.193.213.155:80
Cloudflare London, LLC· 2048 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
879 Kbps
100.0%
1 t tagasi
66.235.200.237:80
Cloudflare, Inc.· 2048 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
879 Kbps
100.0%
1 t tagasi
159.112.235.178:80
Cloudflare London, LLC· 2029 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
887 Kbps
100.0%
1 t tagasi
178.156.206.253:8118
Hetzner Online GmbH· 1766 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States · Ashburn
1.02 Mbps
56.1%
1 t tagasi
154.12.231.32:80
Contabo Inc.· 5226 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States · St Louis
344 Kbps
19.0%
1 t tagasi
151.243.153.157:8118
Black Apple· 4041 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States
445 Kbps
36.0%
1 t tagasi
5.161.50.82:8118
Hetzner Online GmbH· 7915 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevUnited States · Ashburn
227 Kbps
25.1%
1 t tagasi
207.248.108.129:20185
Redes y Comunicaciones· 5346 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevMexico · Morelia
337 Kbps
10.0%
1 t tagasi
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