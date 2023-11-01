FineProxy on oma taristul töötav proksiserverite renditeenus. Kasutame nüüdisaegset AMD-põhist serveririistvara, mis paikneb kümnetes andmekeskustes üle maailma. Meie võrk kasutab kuni 80 Gbps läbilaskevõimega ülesühendusi, mis tagavad stabiilse jõudluse ka suure koormuse korral. Kõik proksid pärinevad meie enda IP-aadresside kogumitest (tegutseme otsepakkujana) ja püsivad aktiivsena kogu tasutud rendiperioodi vältel.
Abikeskus
FineProxy KKK
Praktilised vastused proksiteenuste, tellimise, juhtpaneeli haldamise, API-juurdepääsu, piirangute, tõrkeotsingu ja klienditoe kohta.
Korduma kippuvad küsimused
Sirvi levinud küsimusi FineProxy teenuste, tellimise, seadistamise, piirangute ja klienditoe kohta.
FineProxy kohta3 vastust
Pakume pakettidena andmekeskuseproksisid, ühele kliendile määratud privaatproksisid, staatilisi ISP-proksisid ja roteeruvaid proksitooteid.
Toetatud protokollid on HTTP, HTTPS, SOCKS4 ja SOCKS5. UDP toe saab lisada igale paketile peale roteeruvate prokside kas tellimisel või hiljem aktiivse teenuse lehel. Hiljem lisades arvutatakse tasu proportsionaalselt teenuse järelejäänud päevade eest.
Enamasti IP-aadressid ei kattu, sest iga tellimus seadistatakse eraldi.
Paketiprokside puhul on väike kattuvus siiski teoreetiliselt võimalik, sest IP-aadresse võidakse jagada piiratud arvu klientide vahel. Suuremate pakettide korral võib kattuvuse tõenäosus suureneda, kuid praktikas juhtub seda harva.
Kui vajate garanteeritult unikaalseid IP-aadresse, on õige valik privaatproksid.
Proksitüübid ja asukoha valimine7 vastust
Andmekeskuseprokside paketttellimus võib hõlmata üht või mitut riiki, kui tellimus sisaldab kokku vähemalt 100 IP-aadressi. Privaatproksidele see paketi miinimum ei kehti.
Country Mixi paketid võimaldavad soovimatud riigid välistada ning iga riigi IP-aadresside arvu enne või pärast ostu muuta, olenevalt paketist ja saadaolevast varust.
Privaatproksid on IP-aadressid, mis määratakse kogu rendiperioodiks ainult ühele kliendile. Teised kliendid neid proksisid rendiperioodi jooksul ei kasuta ning need ei muutu kogu tasutud perioodi vältel, välja arvatud juhul, kui taotlete asendamist või pikendamist. Privaatproksid sobivad hästi siis, kui vajate täielikult eksklusiivset staatilist IP-aadressi.
Paketiproksid tarnitakse kindla arvu IP-aadressidega komplektidena. Olenevalt paketist võivad üksikuid IP-aadresse kasutada samal ajal piiratud arv kliente (tavaliselt kuni 3–5). See mudel on mõeldud olukordadeks, kus IP-aadresside hulk on olulisem kui iga IP-aadressi eksklusiivsus.
Kõik paketiproksid on meie enda IP-aadressid, mis töötavad meie taristul. Need ei ole tasuta proksid ega pärine kolmandate osapoolte kogutud loenditest — tegu on meie kontrollitavate IP-aadressidega, mis on saadaval üksnes meie proksiteenuses.
Peamine erinevus seisneb eksklusiivsuse mudelis.
Privaatprokside puhul määratakse IP-aadressid ühele kliendile ja neid rendiperioodi jooksul ei jagata. IP-aadressid jäävad teie tellimusega seotuks.
Paketiprokside puhul antakse IP-aadressid komplektina ja neid võib jagada piiratud arv kliente (tavaliselt kuni 3–5). Nii saame pakkuda suuremat hulka IP-aadresse madalama hinnaga, kuid see ei taga iga üksiku IP-aadressi eksklusiivset kasutust. See mudel sobib hästi siis, kui maht on olulisem kui täielikult privaatsed IP-aadressid.
ISP-puhverserverid on staatilised kodukasutaja IP-aadressid, mis kuuluvad tavalistele koduinterneti pakkujatele, kuid asuvad andmekeskuse serverites.
Nii saate mõlema puhverserveritüübi tugevused. Andmekeskusest suure kiiruse, staatilise IP-aadressi, mis ei muutu, ja stabiilse tööaja. Kodukasutaja puhverserveritest usalduse: veebisaidid näevad tavalise internetiteenuse pakkuja, mitte majutusettevõtte ASN-i, seega märgistatakse või blokeeritakse neid IP-sid palju harvemini.
Paketid ja hinnad leiate ISP-puhverserverite lehelt.
API krediidid on sisemised arveldusühikud, mis mõõdavad teie päringute tekitatud koormust. Iga pakett sisaldab kindlat arvu krediite ning iga väljaminev päring arvab teatud hulga maha, sõltuvalt sihtlehe keerukusest.
Lihtne päring, mis laadib ainult HTML-i või JSON-i, maksab tavaliselt 1 krediidi. Päringud, mis käivitavad mitu paralleelset ressurssi — näiteks skriptid, pildid, CSS-failid, fondid, API-d ja jälgimispäringud — tarbivad rohkem krediite. Iga ressurss loetakse eraldi alampäringuks.
Need arvud on ligikaudsed ja varieeruvad veebisaiditi:
- 1 krediit — lihtne API-stiilis päring, ilma brauserita, ilma JS-ita
- 2–3 krediiti — JS-ita brauseripäring (põhiline DOM, ilma renderdamiseta)
- ≈10 krediiti — täielik headless-brauser JS-renderdamisega, tüüpiline DC proxy koormus
- 10–15+ krediiti — rasked lehed paljude skriptide, jälgijate, reklaamide, analüütika või mahukate ressursipakettidega
Erinevatel veebisaitidel on erinev DOM-struktuur, JS-pakid ja varade ahelad. Üks sait võib laadida vaid mõne faili, teine aga käivitada üle 30 järelpäringu lehekülje kohta.
Kuidas arvutada tegelikku tarbimist?
Saate krediidikasutust hõlpsalt hinnata enne paketi valimist:
- Avage leht, mida soovite kraapida.
- Kontrollige paralleelsete päringute arvu, kasutades sellist tööriista nagu RequestMap
- Laaditud ressursside arv ≈ krediitide arv lehe laadimise kohta.
See annab teile täpse prognoosi, mitu API krediiti teie töövoog tarbib. Iga päring, mis jõuab meie infrastruktuuri, tarbib krediite — sealhulgas vastused nagu 404, 429, 503 või aegumised. Kuigi sihtleht tagastas vea, töötlesime ja suunasime päringu siiski.
Ei. Asukohta saab valida ainult riigi tasandil. Riigi sees linna järgi sihtimist ei toetata. IP-aadressid määratakse automaatselt meie taristu kõige väiksema koormusega võrkudest.
Tellimused, rahakott ja maksmine6 vastust
Juhtpaneeli saldot saab täiendada krediitkaardi, Apple Pay või krüptovaluutaga — BTC, ETH, LTC, USDT TRC20 ja USDT ERC20. Kaardi- ja Apple Pay makseid töötlevad Paddle ja Stripe.
Kõik saldo täiendamised toimuvad ainult maksetöötlejate kaudu; otseseid krüptovaluutaülekandeid me vastu ei võta. Saadaolevad valikud sõltuvad teie piirkonnast.
Proksid väljastatakse automaatselt kohe pärast edukat makset. Standardpakettide korral ilmub juurdepääs proksidele teie isiklikule kontole viivituseta ja käsitsi töötlemiseta. Proksiandmeid me e-postiga ei saada.
Ainsaks erandiks on piletisüsteemi kaudu esitatud kohandatud või ebastandardsed tellimused. Sellistel juhtudel võib prokside väljastamine võtta kuni 24 tundi.
Standardne rendiperiood on vähemalt 30 päeva. Tasuline 48 tunni periood on saadaval ka kõigile toodetele peale pöörlevate prokside.
Valige mõni mittepöörlev proksitoode, seadistage riigid, IP-de arv ja lisad ning seejärel valige 48 tundi. Kataloog arvutab ja kuvab enne maksmist valitud seadistuse koguhinna.
Kui olete tulemusega rahul, pikendate sama teenuse 30 päevani: kasutajanimi, parool ja IP-aadresside loend jäävad samaks, seega pole vaja midagi ümber seadistada.
Pange tähele: 48 tunni tellimuste eest raha ei tagastata.
Teie juhtpaneelil on üks sisemine rahakott. Täiendage seda käsitsi või lubage automaatne täiendamine — iga teenuse ja lisa eest tasutakse sellelt saldolt ning iga ostu jaoks pole vaja eraldi arvet rahastada.
Kõiki juhtpaneeli saldo täiendamisi töötlevad ainult maksetöötlejad. Otseseid krüptovaluutaülekandeid me vastu ei võta.
Teenuse tellimisel 3 kuuks ette saate 10% soodustust, 6 kuuks 15% ja 12 kuuks 20%. Soodustus rakendub kassas perioodi valides automaatselt.
Aktiivse teenuse haldamine8 vastust
Kõik proksid püsivad aktiivsena kogu tasutud rendiperioodi vältel ega vaja kohustuslikku väljavahetamist. IP-aadressid jäävad aktiivseks seni, kuni teenust pikendate.
Jah. Plaaniline IP-aadresside loendi vahetamine on tasuta: saate seda juhtpaneelil ise teha kord iga 8 päeva järel.
Kui te ei soovi plaanilist vahetust oodata, on võimalik teha plaaniväline täielik või osaline vahetus. See on tasuline valik: iga toiming maksab $10, mis arvestatakse maha juhtpaneeli saldolt.
Roteeruvaid proksisid ei ole vaja välja vahetada: nende aadressid muutuvad automaatselt.
Avage aktiivne teenus → Rohkem toiminguid (üleval paremal) → Värskenda IP-aadresse. Seal saate värskendada kogu loendit, asendada ainult valitud aadressid või konkreetse riigi aadressid.
Kui teie pakett ja saadaval olev varu seda võimaldavad, saate värskendamise ajal ka suurendada või vähendada riigi osakaalu paketis. Plaaniline vahetus kord iga 8 päeva järel on tasuta; plaaniväline vahetus maksab $10 — vaadake „Kas saan IP-aadressid enne rendiperioodi lõppu välja vahetada?” üksikasju.
Kõik teie teenuse aadressid on aktiivse teenuse lehel jaotises IP-aadressid. Näete täielikku loendit koos iga aadressi riigiga ning riigifilter aitab vajalikud aadressid kiiresti välja valida.
Loendit saab eksportida kahel viisil:
- Lihttekstifail TXT-vormingus — valige vajalikud riigid ja laadige alla ainult nende aadressid, üks proksi rea kohta.
- Kohandatud koostaja — määrake muutujate {ip}, {port}, {login}, {password} ja {scheme} abil oma reavorming, et fail sobiks teie tarkvaraga ilma käsitsi muutmata.
Portide ja koostaja üksikasju vaadake jaotisest „Millised pordid ja proksiloendi vormingud on saadaval?”.
Kasutage oma protokollile ja autentimismeetodile vastavat porti:
|Protokoll
|Autentimisandmete port
|IP-lubaloendi port
|Võimalused
|SOCKS5
|1080
|1085
|UDP
|HTTP
|8080
|8085
|Standardne HTTP-proksimine
|HTTPS (HTTP/2)
|8443
|8444
|HTTP/2
|SOCKS4
|—
|1087
|Ainult IP-põhine autentimine
|HTTP/2 (port 993, DPI-st möödahiilimine)
|—
|993
|HTTP/2
Koostaja muutujad:
- {ip} — proksi IP-aadress
- {port} — ühendusport
- {login} — teenuse kasutajanimi
- {password} — teenuse parool
- {scheme} — proksiprotokoll
Paigutage need mis tahes eraldajate või tekstiga soovitud väljundvormingusse.
Need on teenuse autentimisandmed, mitte juhtpaneeli sisselogimisandmed. Kasutajanime saate muuta jaotises Ühendus ja parooli jaotises Haldus → Parool.
See on abiks nimetamisskeemide muutmisel või paljude olemasolevate konfiguratsioonifailide uuendamisel; enne töökoormuste ümberlülitamist sisestage failidesse uued väärtused.
Avage aktiivne teenus → Haldus → Täiendavad IP-aadressid. Lisage ühe või mitme riigi IP-aadresse teenust tühistamata.
Hind arvutatakse proportsionaalselt järelejäänud päevade eest.
Avage aktiivne teenus → Haldus ja valige allosas „Tühista see teenus”. Kasutamata summa tagastatakse teie rahakotti.
Kui tühistate teenuse 24 tunni jooksul, võite tagasimaksepoliitika tingimustel taotleda piletisüsteemi kaudu tagasimakset algsele makseviisile.
Andmeliikluse ja ühenduste piirangud10 vastust
Me ei kehtesta paketi tasandil kunstlikke kiiruspiiranguid. Tegelik jõudlus sõltub peamiselt välistest teguritest, sealhulgas kliendipoolsetest piirangutest, tarkvara seadistusest, võrgu kvaliteedist ja sihtveebisaitide käitumisest.
Teglikes tingimustes võib kaugserverites kiirus ulatuda kuni 700 Mbps-ni. Tavalise koduvõrgu korral on kiirus enamasti ligikaudu 200–300 Mbps. Me ei garanteeri siiski minimaalset kiirust, sest see ei saa kõigis võrkudes ja kasutusolukordades ühesugune olla.
Me ei kasuta aegunud proksivorminguid, mille kiirus on piiratud 10–20 Mbps-ga. Kiirusnäitajad määratakse iga IP-aadressi kohta eraldi, mitte kogu paketi keskmisena.
Andmeedastus on piiramatu. Ribalaiuse puhul soovitame järgida järgmisi paketi suurusest sõltuvaid suuniseid:
- Kuni 300 IP-aadressiga paketid — kuni 100 Mbps
- Kuni 3,000 IP-aadressiga paketid — kuni 500 Mbps
- 3,001 kuni 5,000 IP-aadressiga paketid — kuni 1 Gbps
- 5,001 kuni 15,000 IP-aadressiga paketid — kuni 1.5 Gbps
- 15,001 kuni 25,000 IP-aadressiga paketid — kuni 2.5 Gbps
- 25,001+ IP-aadressiga paketid — kuni 5 Gbps
Need ei ole automaatsed piirangud — tehniliselt ei piirata teie kiirust. Palume neist väärtustest kinni pidada: kui ületate neid järjepidevalt, võib klienditugi avada pileti ja paluda teil koormust vähendada.
Samaaegselt aktiivsete proksiühenduste piirang (tehniline termin on „samaaegsed ühendused”) sõltub paketi suurusest:
- Kuni 999 IP-aadressiga paketid — 1,500 samaaegset ühendust
- 1,000 kuni 4,999 IP-aadressiga paketid — IP-aadresside arv × 3
- 5,000 kuni 14,999 IP-aadressiga paketid — IP-aadresside arv × 2
- 15,000+ IP-aadressiga paketid — ühendusi sama palju kui IP-aadresse
Sulgege ühendused pärast iga ülesande lõppu. Vastasel korral võib ühendus jääda aktiivseks kuni 120-sekundilise ajalõpuni, mis vähendab tegelikku päringumahtu.
Kui teie töökoormus ei vasta statistikale, paluge tarkvaraarendajal kontrollida, kuidas ühendusi hallatakse.
Samaaegsed ühendused näitavad, mitu proksiühendust saab samal ajal töötada.
Iga kord, kui teie brauser, rakendus või skript saadab proksi kaudu päringu, avatakse ühendus. Päringu töötlemise ajal püsib ühendus aktiivsena ja seda arvestatakse samaaegse ühendusena. Kui päring on lõpule viidud ja ühendus suletud, ei lähe see enam arvesse.
Oluline on mõista, et veebisaidi avamine ei tähenda alati ainult üht ühendust.
Lehe laadimisel küsib brauser esmalt peamist HTML-faili. Seejärel võib see laadida palju lisaressursse, näiteks pilte, skripte, laadilehti, fonte ja API-päringuid. Iga selline päring võib töötlemise ajaks avada eraldi ühenduse.
Seetõttu võib üks veebisaidi külastus tekitada korraga mitu samaaegset ühendust. Tegelik arv sõltub veebisaidi struktuurist, laaditavate ressursside arvust ja sellest, kuidas brauser või rakendus neid päringuid töötleb.
Teenus lülitub automaatselt aeglasesse režiimi (Slow Mode), mis piirab samaaegseid ühendusi. Selle režiimi ajal on lubatud kuni üks ühendus IP-aadressi kohta.
Režiimi kestus sõltub rikkumiste arvust 24 tunni jooksul:
- Kuni 2 rikkumist — 5 minutit
- 3 kuni 6 rikkumist — 15 minutit
- 7 kuni 10 rikkumist — 30 minutit
- Üle 10 rikkumise — 60 minutit
Piiranguperioodi lõppedes naaseb teenus automaatselt tavarežiimi.
Lõimed on paralleelsed tarkvaraülesanded; ühendused on aktiivsed võrguseansid, mille need ülesanded prokside kaudu avavad. Üks lõim võib kasutada mitut samaaegset ühendust.
Tüüpilised näited:
- API-päring — tavaliselt 1 ühendus
- Lihtne HTTP-päring (HTML või JSON) — tavaliselt 1 ühendus
- Brauseripäring ilma JavaScriptita — 2–3 ühendust
- JavaScripti renderdava peata brauseri puhul keskmiselt umbes 10 ühendust
- Mahukas leht reklaamide, analüütika, jälgimise ja paljude ressurssidega — 10–15+ ühendust
Iga laaditud skript, laadileht, pilt, font, API-kutse või jälgija võib luua eraldi allavooluühenduse.
Et mõista, kui palju ühendusi tegelikult vajate, mõõtke koormust enne paketi valimist:
- Avage veebisait, millega kavatsete töötada, Chrome’is või Firefoxis.
- Arendajatööriistade avamiseks vajutage F12 (või tehke paremklõps → Inspect) ja valige vahekaart Network. Seal kuvatakse kõik päringud, mille leht laadimise ajal saadab.
- Laadige leht uuesti ja kontrollige, mitu päringut samal ajal töödeldakse. Paralleelselt laaditavate ressursside — piltide, skriptide, laadilehtede, fontide ja API-kutsete — arv vastab ligikaudu ühenduste arvule ühe lehelaadimise kohta. Kasuliku visuaalse ülevaate annab ka veebitööriist Request Map.
- Korrutage see arv oma tarkvara paralleelsete lõimede või ülesannete arvuga ja lisage tippkoormuse jaoks 20–30% varu.
Veebisaidid on erinevalt üles ehitatud: üks laadib mõne faili, teine saadab iga lehelaadimisega 30 või enam päringut. Seetõttu tuleks keskmistele tuginemise asemel mõõta oma tegelikku sihtsaiti.
Avage aktiivse teenuse leht → Statistika. Valige graafikul vahekaart Ühendused: seal kuvatakse teie piirang, praegune kasutus ja aeglase režiimi tähis, kui seda rakendati.
Jah. Kui teie paketi ühenduste piirangust ei piisa, saate osta täiendavaid samaaegseid ühendusi kas tellimuse esitamisel või aktiivse teenuse ajal.
Kõike saab teha juhtpaneeli aktiivse teenuse lehel: valige vajalik kogus ning pärast saldolt tasumist suureneb piirang automaatselt, ilma et peaksite klienditoe piletit avama.
Hind on $30 iga 1,000 ühenduse kohta 30 päevaks. Kui lisate ühendusi juba aktiivsele teenusele, arvutatakse summa proportsionaalselt järelejäänud päevade eest — maksate ainult ülejäänud perioodi eest.
Samaaegsete ühenduste piirang kehtib teenusele tervikuna, mitte igale lubaloendisse lisatud IP-aadressile eraldi. Kui lubaloendis on mitu aadressi — näiteks kontori, koduarvuti ja serveri aadress — jagavad need vaikimisi ühist piirangut.
Et üks seos ei kasutaks ära teiste ühendusi, saate jaotises Haldus → IP-lubaloend seose lisamisel või muutmisel määrata, mitu ühendust sellele eraldada. Näiteks 1,500 ühenduse piirangu korral: 1,000 serverile, 300 kontorile ja 200 koduarvutile.
Kõigi kvootide summa ei tohi ületada teenuse piirangut. Kvoote saab hiljem seost muutes kohandada.
IP-lubaloend ja juurdepääs4 vastust
IP-lubaloend määrab, millistelt lähte-IP-aadressidelt tohib teie proksidele juurde pääseda. Muudelt lähteaadressidelt juurdepääs keelatakse.
Juurdepääs äsja lisatud lähte-IP-aadressilt aktiveerub tavaliselt umbes 10 sekundiga.
Jah. Hallake neid aktiivse teenuse lehel jaotises Haldus → IP-lubaloend.
Kuni 5 seost on tasuta. Iga lisaseos maksab $1 kuus ja tasu arvestatakse maha juhtpaneeli rahakotist.
Ei. Prokside kasutamist ilma IP-lubaloendita ei toetata. Proksidele juurdepääsuks peab teie IP-aadress olema lubaloendisse lisatud.
Kui teie internetiteenuse pakkuja muudab IP-aadressi sama alamvõrgu piires, töötavad proksid edasi ilma lubaloendit pidevalt uuendamata.
Lisage teenuse seadetes oma praegune IP-aadress ning kasutage kasutajanime ja parooliga autentimist. Süsteem määrab lubatud alamvõrgu vahemiku automaatselt.
Autentimisandmetega ühenduste jaoks kasutage:
- HTTP — port 8080
- SOCKS5 — port 1080
Näiteks aadressi 85.249.3.145 puhul võib süsteem lubada vahemiku 85.249.0.0–85.249.7.255. Kui teie aadress muutub selle vahemiku piires, säilib juurdepääs. Vahemikku saab kontrollida mis tahes CIDR-kalkulaatoriga, kuid käsitsi pole seda vaja sisestada.
API, MCP ja veebihaagid3 vastust
API võimaldab tarkvaral kasutada toetatud FineProxy konto funktsioone. MCP annab ühilduvatele tehisintellektitööriistadele standardse viisi nende funktsioonide kasutamiseks.
Looge võtmed jaotises Seaded → API-võtmed. Salavõtit näidatakse ainult üks kord; kopeerige see ja hoidke turvaliselt. Kasutage integratsioonide jaoks eraldi vähimate õigustega võtmeid.
Andke ainult vajalikud õigused:
- customer:read — kliendiandmete lugemine.
- customer:write — kliendiandmete uuendamine.
- wallet:read — rahakotiandmete vaatamine.
- wallet:deposit — rahakoti sissemaksete haldamine.
- services:read — teenuste vaatamine.
- services:write — teenuste loomine või muutmine.
- tickets:read — piletite vaatamine.
- tickets:write — piletite loomine või uuendamine.
- catalog:read — toodete ja valikute vaatamine.
- usage:read — kasutusandmete vaatamine.
- wallet:spend — võimaldab automaatikal rahakoti vahendeid kulutada.
- webhooks — veebihaakide haldamine.
wallet:spend on finantsõigus: seda omav automaatika saab rahakoti vahendeid kulutada.
Veebihaak on automaatne teavitus, mille FineProxy saadab teie määratud aadressile (HTTPS URL), kui teie kontol toimub arveldusega seotud sündmus — näiteks rahakoti tegevus või teenusemakse muudatus. Te ei pea juhtpaneelile sisse logima ega API-t pidevalt pärima: süsteem teavitab teie teenust sündmusest ise.
Praktilised kasutusvõimalused:
- Raamatupidamine — salvestage maksed ja saldo täiendamised automaatselt oma CRM-i või raamatupidamissüsteemi.
- Teenuse jälgimine — saage teavitus, kui teenuse eest tasutakse või seda pikendatakse, ja käivitage kohe oma protsessid, näiteks proksiloendi uuendamine tarkvaras.
- Teavitused — edastage teavitused Telegrami, Slacki või e-posti, et teie meeskond saaks sündmustest teada juhtpaneeli avamata.
- Saldo haldamine — siduge rahakotisündmused oma kontrollidega ja täiendage saldot õigel ajal, et teenused ei katkeks.
Seadistamine: Seaded → Veebihaagid → sisestage HTTPS-aadress, millel teie teenus päringuid vastu võtab. Veebihaagi loomisel näidatakse salavõtit ainult üks kord — salvestage see, sest teie teenus kasutab seda kontrollimaks, et teavitus pärines tõepoolest FineProxylt, mitte kolmandalt osapoolelt.
Kui teil ei ole oma serverit, saate veebihaake vastu võtta koodivabade tööriistadega, nagu Zapier, Make või n8n.
Prokside testimine ja blokeeritud ressursid5 vastust
Selle põhjuseks on IP-lubaloend. Veebipõhise kontrolli kasutatav IP-aadress erineb teie isiklikul kontol lubaloendisse lisatud IP-aadressist, mistõttu kontroll ei pääse proksidele juurde. Meie proksid töötavad ainult lubaloendisse lisatud IP-aadressilt.
Testige samas keskkonnas ja tarkvaras, kus kavatsete proksisid kasutada:
- Seadistage proksid Firefoxis FoxyProxy laienduse abil.
- Kasutage autentimisega SOCKS5-t.
- Testige mitut veebisaiti.
- Kui proksid endiselt ei tööta, kontrollige lähte-IP-aadressi jaotises IP-lubaloend.
Testige minimaalse koormusega ja kontrollige IP-lubaloendit, eriti kui teie lähte-IP-aadress või alamvõrk on muutunud.
Proovige teisi veebisaite. Kui ei tööta ainult üks sait, vaadake blokeeritud veebisaitide ja teenuste eeskirju. Selles nimetatud ressursse ei saa blokeeringust vabastada.
Kui ressurss ei ole blokeeritud, saatke klienditoele veakood, logid ja kuvatõmmis proksiseadetest.
Kõiki tehniliste probleemide, proksikontrollide ja ebastandardsete olukordadega seotud päringuid käsitletakse ainult piletisüsteemi kaudu. Nii saame iga juhtumit nõuetekohaselt jälgida ja anda täpse vastuse. Keskmine vastamisaeg on kuni 1–2 tundi ning ametlik vastamise SLA kuni 24 tundi.
Meie proksidele kehtivad taristutasandi piirangud, mis hõlmavad kõiki kasutajaid ja pakette. Kui ressurss kuulub nende piirangute alla, ei ole sellele meie prokside kaudu võimalik juurde pääseda ega blokeeringut eemaldada.
- E-posti teenused ja meilprotokollid (SMTP, IMAP, POP3) on kasutusotstarbest olenemata täielikult blokeeritud.
- Riigiasutuste ressursid, sealhulgas kõik .gov domeenid, on kõigi riikide ja pakettide puhul blokeeritud.
- Google’i otsingutulemused on blokeeritud (muud Google’i teenused jäävad kättesaadavaks).
Blokeeritud veebisaitide ja teenuste täielik loend on saadaval siin
Kui ressurss on selles loendis, ei tööta see meie prokside kaudu.
Garantiid ja tagasimaksed3 vastust
Garanteerime prokside kättesaadavuse kogu tasutud perioodi vältel, kui teenuse tingimusi ja piiranguid järgitakse.
Me ei garanteeri juurdepääsu igale veebisaidile ega ühilduvust konkreetse teenusega. Tulemused võivad sõltuda sihtsaidi muutuvatest reeglitest, robotitõrjesüsteemidest, brauseriprofiilidest, päistest, peata brauseri seadetest ja muudest tarkvaraseadetest.
Kui mõni aadress teile ei sobi, saab selle välja vahetada — võimalusi kirjeldatakse jaotises „Kas saan IP-aadressid enne rendiperioodi lõppu välja vahetada?”.
Jah. Pakume probleemivaba tagasimakset 24 tunni jooksul pärast teenuse ostmist. Tagasimakse tehakse sama makseviisiga, mida ostmisel kasutati. Kui tasusite krüptovaluutaga, peate esitama rahakoti aadressi ja võrgu nime. Kõik tagasimaksetaotlused tuleb esitada ainult piletisüsteemi kaudu oma isiklikul kontol. Enne konto saldolt tagasimakse taotlemist peate aktiivse teenuse isiklikul kontol käsitsi tühistama. See on vajalik menetlus- ja regulatiivsete nõuete täitmiseks.
Tagasimaksest võidakse keelduda järgmistel juhtudel:
- Teenust kasutati teenusereegleid rikkudes.
- Maksest on möödunud üle 24 tunni.
- Teenus osteti 48 tunniks; 48 tunni tellimuste eest raha ei tagastata.
Pärast 24 tunni möödumist saate aktiivse teenuse siiski tühistada. Selle kasutamata väärtus kantakse juhtpaneeli rahakotti tulevaste ostude jaoks.