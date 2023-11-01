FineProxy KKK

Me ei kehtesta paketi tasandil kunstlikke kiiruspiiranguid. Tegelik jõudlus sõltub peamiselt välistest teguritest, sealhulgas kliendipoolsetest piirangutest, tarkvara seadistusest, võrgu kvaliteedist ja sihtveebisaitide käitumisest.

Teglikes tingimustes võib kaugserverites kiirus ulatuda kuni 700 Mbps-ni. Tavalise koduvõrgu korral on kiirus enamasti ligikaudu 200–300 Mbps. Me ei garanteeri siiski minimaalset kiirust, sest see ei saa kõigis võrkudes ja kasutusolukordades ühesugune olla.

Me ei kasuta aegunud proksivorminguid, mille kiirus on piiratud 10–20 Mbps-ga. Kiirusnäitajad määratakse iga IP-aadressi kohta eraldi, mitte kogu paketi keskmisena.