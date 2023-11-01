Proxy Instagrami jaoks

Me ei müü mobiilseid ega klassikalisi roteeruvaid residentseid proksisid. Pakume siiski Static ISP (staatiline-residentne) IPv4 – IP-aadresse, mida edastavad tarbija-ISP-d –, mis on kasulikud siis, kui sihtplatvormid kontrollivad andmekeskuste ASN-e eriti rangelt. Kui olete automaatika vallas algaja või soovite vähem takistusi, võib Static ISP olla hea valik.