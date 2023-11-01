HTTP/HTTPS proxyd ei toeta UDP-d, mida WhatsApp kasutab kõnede heli- ja videoedastuseks. Lülituge üle SOCKS5 proxydele, millel on UDP edastamine lubatud. FineProxy SOCKS5 sisaldab täielikku UDP tuge. Kontrollige ka, et UDP pordid 3478 ja 45395 ei ole teie võrgus blokeeritud.