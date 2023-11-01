HTTP puhverserverid mõistavad veebiliiklust. Nad loevad päiseid, tõlgendavad päringuid ja töötavad suurepäraselt kõige puhul, mis toimib brauseris. Kuid hetkel, mil teie ülesanne väljub veebi piiridest — mänguklient, VoIP-kõne, torrent-rakendus, kohandatud TCP-ühendus — HTTP puhverserverid enam ei aita. Neid polnud selleks loodud.
SOCKS5 puhverserver on selleks loodud. See töötab võrgupinu seansitasandil (kiht 5), mis asub HTTP-st (kiht 7) madalamal. Selle asemel, et mõista, mida teie rakendus teeb, avab SOCKS5 lihtsalt ühenduse sihtpunktiga ja edastab toorbaite mõlemas suunas. Protokollile pole vahet, kas saadate veebipäringuid, edastate faile FTP kaudu või striimite häälpakette UDP kaudu. Kui teie rakendus suudab avada sokli, suudab SOCKS5 seda vahendada.
Miks UDP tugi on oluline
Suurim tehniline erinevus SOCKS5 puhverserveri ja HTTP puhverserveri vahel on UDP. HTTP puhverserverid käsitlevad ainult TCP-ühendusi. SOCKS5 käsitleb nii TCP- kui ka UDP-ühendusi oma UDP ASSOCIATE funktsiooni kaudu (määratletud RFC 1928-s).
Miks see praktikas oluline on? DNS-päringud liiguvad tavaliselt UDP kaudu. Veebimängud saadavad mänguandmeid UDP kaudu, kuna see on reaalajas suhtluse jaoks TCP-st kiirem. VoIP ja SIP kõned tuginevad häälpakettide edastamisel UDP-le. Striimimisprotokollid kasutavad meedia edastamiseks sageli UDP-d.
HTTP puhverserveriga see kõik kas ei tööta või vajab ümberlahendusi. SOCKS5 puhul see lihtsalt töötab — puhverserver edastab UDP-pakette koos TCP-liiklusega sama ühenduse kaudu.
FineProxy’ SOCKS5 teostus sisaldab täielikku UDP ASSOCIATE tuge. Tegemist ei ole pooliku lahendusega, mis SOCKS5 sildi all käsitleb ainult TCP-d — see on täielik protokoll, nagu RFC 1928 seda defineerib.
DNS-lekete vältimine
Siin on turvadetail, millele enamik puhverserveri ostjaid ei mõtle enne, kui on juba hilja. Kui ühendate HTTP puhverserveri kaudu, lahendab teie arvuti domeeninimed sageli lokaalselt — saates DNS-päringud teie ISP serveritele enne, kui puhverserver üldse kaasatakse. Teie ISP näeb iga domeeni, mida külastate, kuigi tegelik ühendus käib läbi puhverserveri.
SOCKS5 käsitleb seda teisiti. See toetab kaugset DNS-lahendamist: teie rakendus saadab domeeninime otse proksi-serverile, mis lahendab selle ise. Teie kohalik võrk ei näe DNS-päringut kunagi. See sulgeb privaatsusaugu, mis tabab paljusid inimesi ootamatult.
Enamik brausereid ja rakendusi, mis toetavad SOCKS5, pakuvad kaugse DNS-lahendamise võimalust, kuigi see tuleb mõnikord käsitsi aktiveerida (Firefoxil on näiteks vastav seadistus selle jaoks). Protokollis on see võimalus olemas — peate lihtsalt veenduma, et teie klient seda kasutab.
SOCKS5 vs HTTP: millal kumba kasutada
HTTP proksi on õige valik, kui teie ülesanne on puhtalt veebipõhine. Veebilehtede kraapimine, brauseriseansside haldamine, veebi API-dele juurdepääs — HTTP proksid teevad seda kõike tõhusalt ning neid toetavad nii kõik brauserid kui ka enamik HTTP teeke.
SOCKS proksi muutub vajalikuks, kui teie liiklus ei ole veebiliiklus või vajate UDP tuge. Mängimine läbi proksi. Automatiseerimine, mis kasutab kohandatud TCP protokolle. Tööriistade ühendamine, mis ei räägi HTTP-d. VoIP liikluse suunamine. Iga stsenaarium, kus rakendus suhtleb otse soklite kaudu, mitte HTTP päringute vahendusel.
Võrdlustestid näitavad, et SOCKS5 ühendused pakuvad 35–50 ms väiksemat latentsust ja 20–30% suuremat läbilaskevõimet võrreldes HTTP proksidega sama liikluse käitlemisel (Dicloak, 2025). Erinevus tuleneb protokolli lihtsusest — päiste parsimine puudub, sisu kontrollimine puudub, ainult puhas edastamine.
FineProxy's toetab iga proksi mõlemat. HTTP, HTTPS (individuaalse SSL-sertifikaadiga igale IP-le) ja SOCKS5 — kõik saadaval samal aadressil. Valige oma rakendusele sobiv protokoll. Eraldi ostu ega erinevat tootetaset pole vaja.
Mida FineProxy SOCKS5 proksid sisaldavad
Täielikult RFC 1928-ühilduv SOCKS5 koos UDP ASSOCIATE toega. Saadaval privaatsetel proxy'del, andmekeskuse proxy'del ja ISP proxy'del — igal proxy tüübil meie kataloogis. Piiramatu ribalaius, kiirused kuni 500 Mbps, IP valge nimekirja autentimine koos valikulise sisselogimise/parooliga üle /21 alamvõrgumaski.
Taristu kuulub meile. Need ei ole kolmanda osapoole võrgust renditud SOCKS5 lõpp-punktid — need on meie serverid, meie IP-aadressid, meie puhas ASN.