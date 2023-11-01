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SOCKS proksi

Täielik RFC 1928 SOCKS5 koos UDP ASSOCIATE, kaugse DNS lahendamise ning HTTP/HTTPS-iga samal IP-l — piiramatu ribalaius, kuni 500 Mbps.

Seadista oma pakett →Proksid 48 tunniks
PiiramatuGB-põhiseid tasusid pole
AMD EPYCUusima põlvkonna serveririistvara
Kuni 80 Gbit/sÜlesvooluühendus serveri kohta
REST + MCPTellimine ja haldamine API kaudu

Koostage oma SOCKS5-puhverserverite pakett.

Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.

RiikIP-de arv
UDP-tugi
Väljas

Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.

Mitu riiki ühes paketis, täiendavad lubatud loendi IP-d või ühendused?Seadista juhtpaneelil

Neli võimalust puhverserverite ostmiseks.
Üks neist sobib selle töökoormusega.

Kõik FineProxy aadressid kasutavad IPv4. Andmekeskuse, privaatsed ja ISP-puhverserverid jäävad paketiperioodi jooksul staatiliseks; vahelduvad puhverserverid muutuvad iga päringuga. Staatilised paketid sisaldavad piiramatut liiklust. Esiletõstetud valik vastab selle lehe peamisele kasutusjuhule: Andmekeskuse pakett.

Siin soovitatudAndmekeskuse pakettMüüakse jagatud plokkidenaPrivaatnePrivaatne, alates ühest IP-stISPStaatilised ISP registreeritud aadressidVahelduvArveldatakse API-krediitides
Sobib kõige pareminiBotid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
Kasutajaid aadressi kohtaKuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.Kuni 5Jagatud park
Platvormi usaldusStandardneAndmekeskuse ASNKõrge — eksklusiivneKõrge — ISP registreeritudSõltub pargist
Hind alates$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimaalne tellimus100 IP-d1 IP100 IP-d2,5 mln krediiti
Aadressi kasutusaegPerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilineMuutub iga päringuga
RibalaiusPiiramatuPiiramatuPiiramatuKrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
UDP / häälkõnedValikuline lisateenusValikuline lisateenusValikuline lisateenusPole saadaval
ProtokollidHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentimineLubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.API-võti
Vaata paketteVaata privaatseid paketteVaata ISP-paketteVaata pakette
Siin soovitatud

Andmekeskuse pakett

Müüakse jagatud plokkidena

Sobib kõige paremini

Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.

Platvormi usaldus

StandardneAndmekeskuse ASN

Hind alates

$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata pakette

Privaatne

Privaatne, alates ühest IP-st

Sobib kõige paremini

Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.

Kasutajaid aadressi kohta

1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.

Platvormi usaldus

Kõrge — eksklusiivne

Hind alates

$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.

Minimaalne tellimus

1 IP

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata privaatseid pakette

ISP

Staatilised ISP registreeritud aadressid

Sobib kõige paremini

Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5

Platvormi usaldus

Kõrge — ISP registreeritud

Hind alates

$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata ISP-pakette

Vahelduv

Arveldatakse API-krediitides

Sobib kõige paremini

Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.

Kasutajaid aadressi kohta

Jagatud park

Platvormi usaldus

Sõltub pargist

Hind alates

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimaalne tellimus

2,5 mln krediiti

Aadressi kasutusaeg

Muutub iga päringuga

Ribalaius

KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.

UDP / häälkõned

Pole saadaval

Protokollid

HTTP, SOCKS5

Autentimine

API-võti

Vaata pakette

Proksid 48 tunniks

Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.

Proksid 48 tunniks

Populaarseimad puhverserverite asukohad

Kaheksa puhverserveri asukohta, mida FineProxy kliendid kõige sagedamini valivad.

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Seejärel lihtsalt küsige.

FineProxy runs a native MCP-server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.

Seejärel öelge

  • Osta 1,000 andmekeskuse puhverservereid SOCKS5-toega asukohas Euroopa
  • Ekspordi minu SOCKS5 proxy servers JSON-ina
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  • Kontrolli minu service inactive or erroring IPs
  • Näita the olekut ja arvelduse üksikasju minu puhverserveripakette
Lisateave Loo API-võti
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Pärast konfiguratsiooni salvestamist taaskäivitage Claude. Seejärel kuvatakse FineProxy 49 tööriista saadaolevate tööriistade loendis.

Mida agent ei tee — olenemata teie käsust

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Kuus tööriista mõjutavad saldot ja kõik kuus vajavad õigust wallet:spend. Kui jätate selle võtmel lubamata, saab agent kasutada kõiki teisi tööriistu.

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MCP: 49 tööriista · 9 õiguste ulatustJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · olekutaREST API: 49 toimingut · OpenAPI 3.1

Käsitsi seadistamine

Valige operatsioonisüsteem, brauser või puhverserverirakendus ja järgige samm-sammulist seadistusjuhendit.

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Loodud kiiruseks.
Liiklust ei mõõdeta.

FineProxy saavutas meie standardsetes kaugserveritestides kiiruseks kuni 500 Mbps. Veebikraapimise töökoormuste puhul määras ülempiiri tavaliselt sihtsaidi päringulimiit, mitte puhverserver.

Testimismeetod: 1 973 500 ühenduskatset ning samaaegsustestid kuni 96 lõimega ühe puhverserveri IP kaudu.

500 Mbps

ühe puhverserveri kohta standardsetes kaugserveritestides

99.97%

1 973 500 päringu jooksul loodud ühendustest

96

ühel IP-l samaaegselt töötavat lõime ilma jõudluse languseta

0

ribalaiuse piiranguid — piiramatu liiklus kõigis pakettides

Eraldi AMD EPYC

Meie enda serverid, ilma jagatud VPS-i naabriteta, kes pordi pärast konkureeriksid.

Meie enda alamvõrgud

IP-d pärinevad meile kuuluvatest vahemikest, mitte teiselt teenusepakkujalt edasimüüdud aadressidest.

80 Gbit/s ülesvooluühendus

Serveri võimsusvaru, mitte ühe puhverserveriseansi kiiruse lubadus.

Tier III / IV

Liiasusega elektri- ja jahutussüsteemidega andmekeskused kõigis meie asukohtades.

Testi märkused

Tegelik läbilaskevõime sõltub marsruudist, sihtkohast, võrgutingimustest ning kasutaja seadmete konfiguratsioonist ja jõudlusest. 500 Mbps koduse internetiühendusega sülearvuti saavutas praktikas ligikaudu 468 Mbps, samas kui kaugserverid saavutasid standardtestides kuni 500 Mbps. Erandlikes testides õigesti konfigureeritud suure jõudlusega serveritest Euroopas ja USA-s ulatus läbilaskevõime kuni 700 Mbps-ni; see ei ole ühe seansi tüüpiline tulemus.

Kõik selle lehe väited teiste sõnadega.

Asjakohane klientide tagasiside, mis on valitud kinnitatud arvustuste kogumist ja lingitud algallikale.

2011puhverservereid alates

Kiirus koormuse all

Ma tahan oma muljet jagada. Ma kasutan seda proxy serverit töö jaoks, mitte esimesel päeval. Kasutamise aja kohta pole mul kunagi mingit kaebust olnud. Seda tehes kasutan teenuste täielikku paketi. Eriti sooviksin märkida selle proxy-serveri suure usaldusväärsuse. Ma võin seda proxy-serveri kõigile sõpradele soovitada. Kuigi selle hind on keskmisest kõrgem, aga see proxy-server õigustab selle hinda täielikult.

Lara SmithFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

Suurepärane klienditeenindus ja tugev jõudlus. FineProxy'i rotatiivsed majapidamis-IP'd aitasid mul piiranguid mööda liikuda. Kindlasti väärt hinnat.

NisargDieg, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Liiklust ei mõõdeta

Oleme FineProxyt kasutanud kaks aastat. Piiramatu andmemaht ja ühendus on lihtsalt suurepärased ning stabiilsed. Soovitan tungivalt.

David RhodesTrustpilot, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Kuigi teised teenusepakkujad nõuavad GB-i või isegi taotluse kohta, jäävad need tüübid oma missiooniga lojaalseks ja pakuvad mõistlikku hinda andmekeskuse proxy'id piiramatu bandiidiga. Otsisin kogu internetist sellist teenust ja olen väga õnnelik, et leidsin neid.

bhwowsersNorton Safe Web, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Kliendikogemus

Ma ostsin proxy'id sõnumite laudide jaoks, üldiselt töötavad nad hästi, hinnad ei ole halvad. Ma võtan rohkem)

LizaProxyRate, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Arvustused on esitatud täies mahus. Kui klient tõstatas küsimuse, millele saime vastata, kuvatakse selle juures meie algsel platvormil avaldatud vastus.

Kõik klientide arvustused
Mis vahe on SOCKS5 ja HTTP proxy vahel?HTTP proxy'd

HTTP proxy'd töötavad rakenduskihil ja mõistavad veebiliiklust — nad suudavad lugeda päiseid, puhverdada vastuseid ja filtreerida URL-e. SOCKS5 töötab seansikihil ja edastab toorandmeid neid kontrollimata. Praktiline erinevus: HTTP on veebipõhiste ülesannete jaoks (sirvimine, skreepimine, API päringud). SOCKS5 käsitleb mis tahes protokolli — mängimine, VoIP, FTP, torrentid, kohandatud TCP/UDP ühendused. Kui teie rakendus pole veebibrauser ega HTTP klient, vajate tõenäoliselt SOCKS5-te.

Kas SOCKS5 krüpteerib minu liikluse?SOCKS5

SOCKS5 protokoll ise ei lisa krüpteerimist — see edastab andmeid muutmata kujul. Siiski saate FineProxy's kombineerida SOCKS5-te meie HTTPS proxy'ga samal IP-l. Veebiliikluse jaoks kasutage HTTPS-i koos meie IP-põhise SSL-sertifikaadiga täielikuks krüpteerimiseks. Mitte-veebiliikluse puhul SOCKS5 kaudu liiguvad andmed teie rakenduse ja proxy vahel proxy protokolli poolt krüpteerimata, kuigi rakendus ise võib kasutada oma krüpteerimist (SSH, TLS jne).

Kuidas on lood DNS-lekkega?SOCKS5 toetab

SOCKS5 toetab kaugdomeenide lahendamist — domeeninimed lahendatakse proxy serveris, mitte teie kohalikus masinas. See tähendab, et teie ISP ei näe, milliseid domeene te külastate. Enamik SOCKS5-te toetavaid rakendusi lubab selle funktsiooni sisse lülitada, kuigi mõned nõuavad käsitsi seadistamist. Tasub kontrollida — kaug-DNS on üks SOCKS5 suurimaid privaatsuseeliseid HTTP proxy'de ees.

Minu tarkvara ütleb, et toetab „SOCKS-i“, kuid ei täpsusta versiooni. Kas see on probleem?Võib olla

Võib olla küll. Mõned rakendused reklaamivad SOCKS-tuge, kuid tegelikult implementeerivad ainult SOCKS4, mis on palju vanem protokoll 1990. aastate algusest. SOCKS4-l puuduvad kriitilised funktsioonid: UDP tugi puudub, autentimine puudub, kaug-DNS lahendamine puudub ja ainult IPv4. Kui teie tööriist ühendub, kuid UDP-põhised funktsioonid ei tööta, või te ei saa kasutajanime/parooliga autentida, kasutab tarkvara tõenäoliselt taustaprogrammis SOCKS4. Kontrollige rakenduse dokumentatsiooni või seadeid versiooni valija osas. FineProxy toetab SOCKS4 tagasiühilduvuse tagamiseks, kuid soovitame SOCKS5-te alati, kui teie tarkvara seda võimaldab.

Kas SOCKS4 kasutamine on veel mõttekas?Ainult siis, kui

Ainult siis, kui muud valikut pole. SOCKS4 on aegunud protokoll — ainult TCP, autentimist pole, kaugpäringuga DNS-i pole, IPv6 tuge pole. Kui teie rakendus nõuab SOCKS4-t, saab FineProxy sellega hakkama, kuid kaotate kõik, mis teeb SOCKS5-st kasuliku: UDP tugi, DNS-lekete vältimine ja korralik juurdepääsukontroll. Kui valite tarkvara uue projekti jaoks, veenduge, et see toetab just SOCKS5-t. Funktsionaalsuse erinevus on märkimisväärne.

Kas saan kasutada SOCKS5 ja HTTP protokolli sama puhverserveri kaudu?Jah

Jah. Iga FineProxy puhverserver — dedikeeritud, andmekeskuse või ISP — toetab HTTP, HTTPS ja SOCKS5 protokolle samal IP-aadressil. Vahetage protokollide vahel vastavalt oma rakenduse vajadustele. Lisatasu ega eraldi toodet pole vaja.

Kust osta hea kiirusega SOCKS5 puhverservereid?FineProxy’ infrastruktuur tagab

FineProxy’ infrastruktuur tagab kuni 500 Mbps ühenduse kohta kõigi protokollide, sealhulgas SOCKS5 puhul. Iga puhverserver on piiramatu ribalaiusega — GB-põhiseid tasusid ega kiirusepiiranguid pole. Saadaval üksikute puhverserveritena või hulgipakettidena mahusoodustustega. Maksevõimaluste hulgas on nii tavapärased meetodid kui ka krüptovaluuta.

Juhend

SOCKS5 puhverserver: kui HTTP-st jääb väheks

3 min lugemistFineProxy võrgumeeskond

HTTP puhverserverid mõistavad veebiliiklust. Nad loevad päiseid, tõlgendavad päringuid ja töötavad suurepäraselt kõige puhul, mis toimib brauseris. Kuid hetkel, mil teie ülesanne väljub veebi piiridest — mänguklient, VoIP-kõne, torrent-rakendus, kohandatud TCP-ühendus — HTTP puhverserverid enam ei aita. Neid polnud selleks loodud.

SOCKS5 puhverserver on selleks loodud. See töötab võrgupinu seansitasandil (kiht 5), mis asub HTTP-st (kiht 7) madalamal. Selle asemel, et mõista, mida teie rakendus teeb, avab SOCKS5 lihtsalt ühenduse sihtpunktiga ja edastab toorbaite mõlemas suunas. Protokollile pole vahet, kas saadate veebipäringuid, edastate faile FTP kaudu või striimite häälpakette UDP kaudu. Kui teie rakendus suudab avada sokli, suudab SOCKS5 seda vahendada.

Miks UDP tugi on oluline

Suurim tehniline erinevus SOCKS5 puhverserveri ja HTTP puhverserveri vahel on UDP. HTTP puhverserverid käsitlevad ainult TCP-ühendusi. SOCKS5 käsitleb nii TCP- kui ka UDP-ühendusi oma UDP ASSOCIATE funktsiooni kaudu (määratletud RFC 1928-s).

Miks see praktikas oluline on? DNS-päringud liiguvad tavaliselt UDP kaudu. Veebimängud saadavad mänguandmeid UDP kaudu, kuna see on reaalajas suhtluse jaoks TCP-st kiirem. VoIP ja SIP kõned tuginevad häälpakettide edastamisel UDP-le. Striimimisprotokollid kasutavad meedia edastamiseks sageli UDP-d.

HTTP puhverserveriga see kõik kas ei tööta või vajab ümberlahendusi. SOCKS5 puhul see lihtsalt töötab — puhverserver edastab UDP-pakette koos TCP-liiklusega sama ühenduse kaudu.

FineProxy’ SOCKS5 teostus sisaldab täielikku UDP ASSOCIATE tuge. Tegemist ei ole pooliku lahendusega, mis SOCKS5 sildi all käsitleb ainult TCP-d — see on täielik protokoll, nagu RFC 1928 seda defineerib.

DNS-lekete vältimine

Siin on turvadetail, millele enamik puhverserveri ostjaid ei mõtle enne, kui on juba hilja. Kui ühendate HTTP puhverserveri kaudu, lahendab teie arvuti domeeninimed sageli lokaalselt — saates DNS-päringud teie ISP serveritele enne, kui puhverserver üldse kaasatakse. Teie ISP näeb iga domeeni, mida külastate, kuigi tegelik ühendus käib läbi puhverserveri.

SOCKS5 käsitleb seda teisiti. See toetab kaugset DNS-lahendamist: teie rakendus saadab domeeninime otse proksi-serverile, mis lahendab selle ise. Teie kohalik võrk ei näe DNS-päringut kunagi. See sulgeb privaatsusaugu, mis tabab paljusid inimesi ootamatult.

Enamik brausereid ja rakendusi, mis toetavad SOCKS5, pakuvad kaugse DNS-lahendamise võimalust, kuigi see tuleb mõnikord käsitsi aktiveerida (Firefoxil on näiteks vastav seadistus selle jaoks). Protokollis on see võimalus olemas — peate lihtsalt veenduma, et teie klient seda kasutab.

SOCKS5 vs HTTP: millal kumba kasutada

HTTP proksi on õige valik, kui teie ülesanne on puhtalt veebipõhine. Veebilehtede kraapimine, brauseriseansside haldamine, veebi API-dele juurdepääs — HTTP proksid teevad seda kõike tõhusalt ning neid toetavad nii kõik brauserid kui ka enamik HTTP teeke.

SOCKS proksi muutub vajalikuks, kui teie liiklus ei ole veebiliiklus või vajate UDP tuge. Mängimine läbi proksi. Automatiseerimine, mis kasutab kohandatud TCP protokolle. Tööriistade ühendamine, mis ei räägi HTTP-d. VoIP liikluse suunamine. Iga stsenaarium, kus rakendus suhtleb otse soklite kaudu, mitte HTTP päringute vahendusel.

Võrdlustestid näitavad, et SOCKS5 ühendused pakuvad 35–50 ms väiksemat latentsust ja 20–30% suuremat läbilaskevõimet võrreldes HTTP proksidega sama liikluse käitlemisel (Dicloak, 2025). Erinevus tuleneb protokolli lihtsusest — päiste parsimine puudub, sisu kontrollimine puudub, ainult puhas edastamine.

FineProxy's toetab iga proksi mõlemat. HTTP, HTTPS (individuaalse SSL-sertifikaadiga igale IP-le) ja SOCKS5 — kõik saadaval samal aadressil. Valige oma rakendusele sobiv protokoll. Eraldi ostu ega erinevat tootetaset pole vaja.

Mida FineProxy SOCKS5 proksid sisaldavad

Täielikult RFC 1928-ühilduv SOCKS5 koos UDP ASSOCIATE toega. Saadaval privaatsetel proxy'del, andmekeskuse proxy'del ja ISP proxy'del — igal proxy tüübil meie kataloogis. Piiramatu ribalaius, kiirused kuni 500 Mbps, IP valge nimekirja autentimine koos valikulise sisselogimise/parooliga üle /21 alamvõrgumaski.

Taristu kuulub meile. Need ei ole kolmanda osapoole võrgust renditud SOCKS5 lõpp-punktid — need on meie serverid, meie IP-aadressid, meie puhas ASN.