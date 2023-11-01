Ainult siis, kui muud valikut pole. SOCKS4 on aegunud protokoll — ainult TCP, autentimist pole, kaugpäringuga DNS-i pole, IPv6 tuge pole. Kui teie rakendus nõuab SOCKS4-t, saab FineProxy sellega hakkama, kuid kaotate kõik, mis teeb SOCKS5-st kasuliku: UDP tugi, DNS-lekete vältimine ja korralik juurdepääsukontroll. Kui valite tarkvara uue projekti jaoks, veenduge, et see toetab just SOCKS5-t. Funktsionaalsuse erinevus on märkimisväärne.