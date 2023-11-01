Twitch Proxy

Twitchi vaatajateenused põhinevad ühel asjal: puhtad IP-d, mida platvorm pole varem näinud. Pärast 2025. aasta augusti tuvastamise uuendust langesid vaatamisnumbrid kogu platvormil üleöö 5–22% — enamik taaskasutatud andmekeskuse IP-dega teenuseid pühiti ühe lainega minema. Ellu jäid need, kellel olid värsked aadressid.

Miks IP kvaliteet otsustab kõik

Platvorm kontrollib nüüd palju enamat kui ainult teie aadressi. TLS-sõrmejälgi (JA3), seansi kestuse mustreid, ühenduse ajastust, käitumissignaale — seda kõike analüüsitakse. Kuid kõige esimene filter on endiselt IP maine. Kui aadressi on keegi teine juba vaatajate suurendamiseks kasutanud, märgitakse see enne, kui teie esimene ühendus jõuab lõpuni.

Just siin enamik proxy-teenusepakkujaid läbi kukub. Nad müüvad jagatud kogumeid — samu IP-aadresse roteeritakse kümnete klientide vahel, kes kasutavad sama platvormi. Selleks ajaks, kui teie aadressini jõuate, on keegi selle juba ära põletanud.

FineProxy töötab teisiti. Me oleme pakkuja, mitte edasimüüja. Meie IP-d eksisteerivad ainult meie võrgus — te ei leia neid ühestki teisest proxy-teenusest. Kui ostate Twitchi jaoks paketi, on need aadressid lukustatud ainult teile kogu rendiperioodi jooksul. Keegi teine meie platvormil ei saa neid Twitchis kasutada, kuni teie rendiperiood kestab. See ei ole turunduslik väide — nii on süsteem üles ehitatud.

Mida 2025. aasta augusti uuendus tegelikult muutis

Twitch juurutas 2025. aasta augusti lõpus uue bottide tuvastamise süsteemi. Vahetu mõju: vaatamisarvud kukkusid kogu platvormis. 25. augustiks numbrid taastusid — mis tähendab, et korraliku infrastruktuuriga teenused kohanesid kiiresti.

Mida platvorm praegu kontrollib:

IP maine ja tüüp (andmekeskuse vahemikud märgistatakse kohe)

TLS-sõrmejäljed — teie ühenduse “käepigistus” omab unikaalset signatuuri

Sessiooni käitumine — kui kaua vaatajad jäävad, millal nad liituvad ja lahkuvad, kas muster näeb välja orgaaniline

Vestlustegevuse korrelatsioon — vaatajad, kes kunagi ei suhtle, näevad välja teistsugused kui päris kasutajad

Ainuüksi andmekeskuse IP-dest ei piisa enam vaatajateenuste jaoks. ISP proxy'd kannavad residentseid aadresse, mis läbivad IP tüübikontrolli, kuid nende ühikuhind on kõrgem. Andmekeskuse proxy'd toimivad endiselt, kui IP-d on tõeliselt puhtad ja platvormil varem kasutamata — just seda FineProxy eksklusiivne eraldamine pakubki.

Vaatajaarvude skaleerimise teenused

Teenuste jaoks, mis käitavad sadu või tuhandeid samaaegseid “vaatajaid,” on matemaatika lihtne: rohkem unikaalseid IP-aadresse tähendab usutavamat liikluse jaotust. Üks IP vaatajaseansi kohta on miinimum. Aadresside korduskasutamine sama striimi seansside vahel on riskantne — platvorm jälgib seda.

Meie soovitame:

Vahetage IP-aadresse striimide vahel, mitte ühe striimi sees

Varieerige seansside pikkust — ärge laske igal “vaatajal” ühenduda täpselt sama kestusega

Hajutage liitumisaegu — 500 vaatajat, kes ilmuvad samal sekundil, on ilmselge muster

Lisage mõned sessioonid vestlustegevusega, kui teie seadistus seda toetab

Suure paketi (500–1000+ IP-d) ostmine FineProxy'lt annab teile piisavalt suure kogumi, et liiklust loomulikult jaotada. Kuna iga aadress on Twitchis eksklusiivselt teie kontole määratud, kontrollige ise mainet — keegi teine ei saa teie IP-sid sellel platvormil kompromiteerida.

SOCKS5 üle HTTP — alati

Twitchi striimid kasutavad HLS-protokolli. HTTP proxy'd rikuvad sageli videolõikude edastuse ja jäävad tuvastussüsteemidele vahele. SOCKS5 töötab madalamal tasemel ja edastab kõik liiklustüübid puhtalt. Vaatajateenuste jaoks tähendab see stabiilseid ühendusi, mis ei katke striimi keskel.

Reklaamide vähendamine proxy asukoha kaudu

Alates 2023. aasta lõpust kasutab Twitch serveripoolset reklaamisisestust (SSAI) — reklaamid liidetakse otse videovooga. Reklaamiblokeerijad neid ei püüa. Kuid reklaamisagedus varieerub piirkonniti: ühendused läbi Poola, Serbia, Ukraina ja Rumeenia saavad järjepidevalt vähem või üldse mitte vahereklaame. Õigest asukohast pärinev Twitchi proxy lahendab reklaamiprobleemi paremini kui ükski brauserilaiendus.

Striimidele ligipääs blokeeritud piirkondadest