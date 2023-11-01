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Twitch Proxy

Eksklusiivsed IPv4 proxy'd Twitchi vaatajateenuste jaoks — SOCKS5, puhtad IP-d, mida ei jagata klientide vahel, Ida-Euroopa asukohad reklaamivabadeks striimideks.

Seadista oma pakett →Proksid 48 tunniks
PiiramatuGB-põhiseid tasusid pole
AMD EPYCUusima põlvkonna serveririistvara
Kuni 80 Gbit/sÜlesvooluühendus serveri kohta
REST + MCPTellimine ja haldamine API kaudu

Koostage oma Twitchi puhverserveripakett.

Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.

RiikIP-de arv
UDP-tugi
Väljas

Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.

Mitu riiki ühes paketis, täiendavad lubatud loendi IP-d või ühendused?Seadista juhtpaneelil

Loodud kiiruseks.
Liiklust ei mõõdeta.

FineProxy saavutas meie standardsetes kaugserveritestides kiiruseks kuni 500 Mbps. Veebikraapimise töökoormuste puhul määras ülempiiri tavaliselt sihtsaidi päringulimiit, mitte puhverserver.

Testimismeetod: 1 973 500 ühenduskatset ning samaaegsustestid kuni 96 lõimega ühe puhverserveri IP kaudu.

500 Mbps

ühe puhverserveri kohta standardsetes kaugserveritestides

99.97%

1 973 500 päringu jooksul loodud ühendustest

96

ühel IP-l samaaegselt töötavat lõime ilma jõudluse languseta

0

ribalaiuse piiranguid — piiramatu liiklus kõigis pakettides

Eraldi AMD EPYC

Meie enda serverid, ilma jagatud VPS-i naabriteta, kes pordi pärast konkureeriksid.

Meie enda alamvõrgud

IP-d pärinevad meile kuuluvatest vahemikest, mitte teiselt teenusepakkujalt edasimüüdud aadressidest.

80 Gbit/s ülesvooluühendus

Serveri võimsusvaru, mitte ühe puhverserveriseansi kiiruse lubadus.

Tier III / IV

Liiasusega elektri- ja jahutussüsteemidega andmekeskused kõigis meie asukohtades.

Testi märkused

Tegelik läbilaskevõime sõltub marsruudist, sihtkohast, võrgutingimustest ning kasutaja seadmete konfiguratsioonist ja jõudlusest. 500 Mbps koduse internetiühendusega sülearvuti saavutas praktikas ligikaudu 468 Mbps, samas kui kaugserverid saavutasid standardtestides kuni 500 Mbps. Erandlikes testides õigesti konfigureeritud suure jõudlusega serveritest Euroopas ja USA-s ulatus läbilaskevõime kuni 700 Mbps-ni; see ei ole ühe seansi tüüpiline tulemus.

Neli võimalust puhverserverite ostmiseks.
Üks neist sobib selle töökoormusega.

Kõik FineProxy aadressid kasutavad IPv4. Andmekeskuse, privaatsed ja ISP-puhverserverid jäävad paketiperioodi jooksul staatiliseks; vahelduvad puhverserverid muutuvad iga päringuga. Staatilised paketid sisaldavad piiramatut liiklust. Esiletõstetud valik vastab selle lehe peamisele kasutusjuhule: Andmekeskuse pakett.

Siin soovitatudAndmekeskuse pakettMüüakse jagatud plokkidenaPrivaatnePrivaatne, alates ühest IP-stISPStaatilised ISP registreeritud aadressidVahelduvArveldatakse API-krediitides
Sobib kõige pareminiBotid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
Kasutajaid aadressi kohtaKuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.Kuni 5Jagatud park
Platvormi usaldusStandardneAndmekeskuse ASNKõrge — eksklusiivneKõrge — ISP registreeritudSõltub pargist
Hind alates$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimaalne tellimus100 IP-d1 IP100 IP-d2,5 mln krediiti
Aadressi kasutusaegPerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilineMuutub iga päringuga
RibalaiusPiiramatuPiiramatuPiiramatuKrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
UDP / häälkõnedValikuline lisateenusValikuline lisateenusValikuline lisateenusPole saadaval
ProtokollidHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentimineLubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.API-võti
Vaata paketteVaata privaatseid paketteVaata ISP-paketteVaata pakette
Siin soovitatud

Andmekeskuse pakett

Müüakse jagatud plokkidena

Sobib kõige paremini

Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.

Platvormi usaldus

StandardneAndmekeskuse ASN

Hind alates

$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata pakette

Privaatne

Privaatne, alates ühest IP-st

Sobib kõige paremini

Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.

Kasutajaid aadressi kohta

1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.

Platvormi usaldus

Kõrge — eksklusiivne

Hind alates

$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.

Minimaalne tellimus

1 IP

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata privaatseid pakette

ISP

Staatilised ISP registreeritud aadressid

Sobib kõige paremini

Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5

Platvormi usaldus

Kõrge — ISP registreeritud

Hind alates

$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata ISP-pakette

Vahelduv

Arveldatakse API-krediitides

Sobib kõige paremini

Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.

Kasutajaid aadressi kohta

Jagatud park

Platvormi usaldus

Sõltub pargist

Hind alates

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimaalne tellimus

2,5 mln krediiti

Aadressi kasutusaeg

Muutub iga päringuga

Ribalaius

KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.

UDP / häälkõned

Pole saadaval

Protokollid

HTTP, SOCKS5

Autentimine

API-võti

Vaata pakette

Proksid 48 tunniks

Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.

Proksid 48 tunniks

Populaarseimad puhverserverite asukohad

Kaheksa puhverserveri asukohta, mida FineProxy kliendid kõige sagedamini valivad.

Vaata kõiki asukohti

Ühendage üks kord.
Seejärel lihtsalt küsige.

FineProxy runs a native MCP-server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.

Seejärel öelge

  • Osta 5,000 Euroopa Mix andmekeskuse IP-sid conpraeguseid Twitch viewer sessions
  • Lisa lubatud IP-de loendisse 203.0.113.7 minu puhverserveriteenust
  • Ekspordi minu puhverserverite loendit JSON-ina
  • Näita the locations saadaval minu puhverserveriteenuseid
  • Näita the olekut ja arvelduse üksikasju minu puhverserveriteenuseid
Lisateave Loo API-võti
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Pärast konfiguratsiooni salvestamist taaskäivitage Claude. Seejärel kuvatakse FineProxy 49 tööriista saadaolevate tööriistade loendis.

Mida agent ei tee — olenemata teie käsust

Kulutada teie raha

Kuus tööriista mõjutavad saldot ja kõik kuus vajavad õigust wallet:spend. Kui jätate selle võtmel lubamata, saab agent kasutada kõiki teisi tööriistu.

Maksta pakkumisest rohkem

Iga ost sisaldab hinnapakkumisest pärinevat väärtust expected_total_cents. Kui summa erineb kasvõi ühe sendi võrra, lükatakse päring tagasi ja tasu ei võeta.

Tühistada omavoliliselt

Kaht pöördumatut tööriista ei saa käivitada ilma parameetrita confirm=true. Teenust ei saa lõpetada kõrvalmõjuna.

Võtta tasu kaks korda

Rahalised päringud nõuavad väärtust idempotency_key. Aegumise järel kordamine arveldab sama makse, mitte uut makset.

MCP: 49 tööriista · 9 õiguste ulatustJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · olekutaREST API: 49 toimingut · OpenAPI 3.1

Käsitsi seadistamine

Valige operatsioonisüsteem, brauser või puhverserverirakendus ja järgige samm-sammulist seadistusjuhendit.

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Asjakohane klientide tagasiside, mis on valitud kinnitatud arvustuste kogumist ja lingitud algallikale.

2011puhverservereid alates

Kiirus koormuse all

Tore puhverserver. Ma olen seda teenust juba kuu aega kasutanud. Ta ei kahetsenud tellimust. Relatiivselt kiire, ilma viivitamata, mugav kasutamiseks, konsultant vastab kiiresti, on väga kasulik töö jaoks ja lihtsalt tavapäraseks internetis. Minu jaoks on hind veidi ülekaalus, kuid vähemalt on kvaliteet suurepärane. Ma panin projekti 9 proxy välja 10

KembyFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

Väga kiire puhverserver ja hea kogemus Samuti kiiresti reageeriv kliendi toetus, mis aitab kohe

Omar ElhaqTrustpilot, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Asukohad ja saadavus

Väga taskukohased Euroopa puhverserverid. Ma arvan, et see on ainus proxy-pakkuja, kes on olnud lojaalne vaba ja turvalise internetile. Kuigi teised maksavad GB-i või isegi nõudmise järgi, pakuvad need tüübid endiselt piiramatu bandiidide plaane.

NemanjaDieg, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Mul on olnud kasutada FineProxy mitu kuud, ja see on kergesti üks parimaid proxy teenuseid ma olen näinud! Seos on stabiilne, kiire ja turvaline, mis muudab brausimise ja juurdepääsu geograafiliselt piiratud sisu sujuvaks. FineProxy pakub erinevaid IP-i ja nende vaheline vahetamine on kiire ja keerulisem. Nende klienditeenindus on vastuvõetav ja abiv, alati valmis mind aitama, kui mul on küsimus. Lisaks on hinnad uskumatult konkurentsivõimelised. Soovitan väga FineProxy't kõigile, kes vajavad usaldusväärseid ja tõhusad proxy'id!

madisyncoleman81404Norton Safe Web, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Kliendikogemus

Ma proovisin seda proxy teenust paar korda ja leidsin, et nad on väga head.

nasSaasHub, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Arvustused on esitatud täies mahus. Kui klient tõstatas küsimuse, millele saime vastata, kuvatakse selle juures meie algsel platvormil avaldatud vastus.

Kõik klientide arvustused
Kui palju proxy'sid on vaja vaatajateenuse jaoks?Üks IP samaaegse

Üks IP samaaegse vaatajaseansi kohta — see on miinimum. 500 samaaegse vaataja jaoks vajate 500 IP-d. Suuremad kogumid annavad ruumi striimide vahel roteerida, ilma et aadresse liiga kiiresti taaskasutaksite. FineProxy datacenter-paketid skaleeruvad tuhandeteni IP-deni — ja iga aadress on rendipeerioodil Twitchis eksklusiivselt teie oma.

Datacenter või ISP proxy'd vaatajate jaoks?Mõlemad toimivad, kuid

Mõlemad toimivad, kuid erinevalt. ISP proxy'd läbivad residentse IP kontrolli automaatselt — turvalisem, kuid kallim ühe IP kohta. Puhtad andmekeskuse IP-d, mida pole varem sellel platvormil kasutatud, toimivad samuti, eriti suurtes kogustes, kus hinnaeelis loeb. FineProxy IP-d on meie võrgule ainuomased (oleme teenusepakkuja, mitte edasimüüja), seega pole teiste proxy-teenuste kliendid neid ära „põletanud.

Miks blokeeritakse andmekeskuse proxyd teistes teenustes nii kiiresti?Sest need

Sest need pakkujad müüvad edasi jagatud IP-kogumeid. Sama IP-d kasutavad samal platvormil mitu klienti. Selleks ajaks, kui see teieni jõuab, on aadress juba märgistatud. Meie IP-d on eksklusiivsed — kui rendite need Twitchi jaoks, ei saa keegi teine meie teenuses neid seal kasutada.

Kas SOCKS5 teeb tõesti vahet?Jah

Jah. Twitchi HLS-voogedastusprotokoll saadab videot väikeste lõikudena. HTTP proxy'd segavad seda edastust, põhjustades puhverdamist või tuvastamist. SOCKS5 saab sellega probleemideta hakkama. Kõigi Twitchiga seotud tegevuste jaoks — vaatamine, vaatajate suurendamine, monitooring — kasutage alati SOCKS5.

Kas blokeerimata Twitchi sisu proxy aitab reklaame vähendada?Reklaamid on

Reklaamid on voogu endasse sisse põimitud, seega neid blokeerida ei saa. Kuid nende hulk sõltub teie ühenduse asukohast. Ida-Euroopa proxy'de (Poola, Rumeenia, Serbia) kaudu näevad kasutajad järjepidevalt vähem reklaame või ei näe neid üldse. See ei ole garantii, kuid erinevus on piisavalt märkimisväärne, et inimesed valivad neid asukohti sihilikult pikkade vaatamissessioonide jaoks.

Juhend

Twitchi proxy'd: vaatajateenused, striimimisele juurdepääs ja kontode haldamine

4 min lugemistFineProxy võrgumeeskond

Twitchi vaatajateenused põhinevad ühel asjal: puhtad IP-d, mida platvorm pole varem näinud. Pärast 2025. aasta augusti tuvastamise uuendust langesid vaatamisnumbrid kogu platvormil üleöö 5–22% — enamik taaskasutatud andmekeskuse IP-dega teenuseid pühiti ühe lainega minema. Ellu jäid need, kellel olid värsked aadressid.

Miks IP kvaliteet otsustab kõik

Platvorm kontrollib nüüd palju enamat kui ainult teie aadressi. TLS-sõrmejälgi (JA3), seansi kestuse mustreid, ühenduse ajastust, käitumissignaale — seda kõike analüüsitakse. Kuid kõige esimene filter on endiselt IP maine. Kui aadressi on keegi teine juba vaatajate suurendamiseks kasutanud, märgitakse see enne, kui teie esimene ühendus jõuab lõpuni.

Just siin enamik proxy-teenusepakkujaid läbi kukub. Nad müüvad jagatud kogumeid — samu IP-aadresse roteeritakse kümnete klientide vahel, kes kasutavad sama platvormi. Selleks ajaks, kui teie aadressini jõuate, on keegi selle juba ära põletanud.

FineProxy töötab teisiti. Me oleme pakkuja, mitte edasimüüja. Meie IP-d eksisteerivad ainult meie võrgus — te ei leia neid ühestki teisest proxy-teenusest. Kui ostate Twitchi jaoks paketi, on need aadressid lukustatud ainult teile kogu rendiperioodi jooksul. Keegi teine meie platvormil ei saa neid Twitchis kasutada, kuni teie rendiperiood kestab. See ei ole turunduslik väide — nii on süsteem üles ehitatud.

Mida 2025. aasta augusti uuendus tegelikult muutis

Twitch juurutas 2025. aasta augusti lõpus uue bottide tuvastamise süsteemi. Vahetu mõju: vaatamisarvud kukkusid kogu platvormis. 25. augustiks numbrid taastusid — mis tähendab, et korraliku infrastruktuuriga teenused kohanesid kiiresti.

Mida platvorm praegu kontrollib:

  • IP maine ja tüüp (andmekeskuse vahemikud märgistatakse kohe)
  • TLS-sõrmejäljed — teie ühenduse “käepigistus” omab unikaalset signatuuri
  • Sessiooni käitumine — kui kaua vaatajad jäävad, millal nad liituvad ja lahkuvad, kas muster näeb välja orgaaniline
  • Vestlustegevuse korrelatsioon — vaatajad, kes kunagi ei suhtle, näevad välja teistsugused kui päris kasutajad

Ainuüksi andmekeskuse IP-dest ei piisa enam vaatajateenuste jaoks. ISP proxy'd kannavad residentseid aadresse, mis läbivad IP tüübikontrolli, kuid nende ühikuhind on kõrgem. Andmekeskuse proxy'd toimivad endiselt, kui IP-d on tõeliselt puhtad ja platvormil varem kasutamata — just seda FineProxy eksklusiivne eraldamine pakubki.

Vaatajaarvude skaleerimise teenused

Teenuste jaoks, mis käitavad sadu või tuhandeid samaaegseid “vaatajaid,” on matemaatika lihtne: rohkem unikaalseid IP-aadresse tähendab usutavamat liikluse jaotust. Üks IP vaatajaseansi kohta on miinimum. Aadresside korduskasutamine sama striimi seansside vahel on riskantne — platvorm jälgib seda.

Meie soovitame:

  • Vahetage IP-aadresse striimide vahel, mitte ühe striimi sees
  • Varieerige seansside pikkust — ärge laske igal “vaatajal” ühenduda täpselt sama kestusega
  • Hajutage liitumisaegu — 500 vaatajat, kes ilmuvad samal sekundil, on ilmselge muster
  • Lisage mõned sessioonid vestlustegevusega, kui teie seadistus seda toetab

Suure paketi (500–1000+ IP-d) ostmine FineProxy'lt annab teile piisavalt suure kogumi, et liiklust loomulikult jaotada. Kuna iga aadress on Twitchis eksklusiivselt teie kontole määratud, kontrollige ise mainet — keegi teine ei saa teie IP-sid sellel platvormil kompromiteerida.

SOCKS5 üle HTTP — alati

Twitchi striimid kasutavad HLS-protokolli. HTTP proxy'd rikuvad sageli videolõikude edastuse ja jäävad tuvastussüsteemidele vahele. SOCKS5 töötab madalamal tasemel ja edastab kõik liiklustüübid puhtalt. Vaatajateenuste jaoks tähendab see stabiilseid ühendusi, mis ei katke striimi keskel.

Reklaamide vähendamine proxy asukoha kaudu

Alates 2023. aasta lõpust kasutab Twitch serveripoolset reklaamisisestust (SSAI) — reklaamid liidetakse otse videovooga. Reklaamiblokeerijad neid ei püüa. Kuid reklaamisagedus varieerub piirkonniti: ühendused läbi Poola, Serbia, Ukraina ja Rumeenia saavad järjepidevalt vähem või üldse mitte vahereklaame. Õigest asukohast pärinev Twitchi proxy lahendab reklaamiprobleemi paremini kui ükski brauserilaiendus.

Striimidele ligipääs blokeeritud piirkondadest

Kui teil on vaja Twitchi vaadata piiratud võrgust või riigist, on seadistus lihtne — kuid detailid loevad. Mõned võrgud blokeerivad platvormi DNS-i tasemel, teised kasutavad süvapaketianalüüsi ja teatud riigid piiravad juurdepääsu täielikult. Üks privaatne proxy toetatud asukohas lahendab kõik kolm stsenaariumi: seadistage see oma brauseris või süsteemi tasemel ja vood laadivad nii, nagu ühenduksite kohapeal. SOCKS5 on ka siin parem valik, kuna see tunneldab kogu liikluse, sealhulgas HLS-fragmendid, ilma häireteta. Samm-sammuliste seadistusjuhendite jaoks erinevate brauserite, operatsioonisüsteemide ja voogedastusseadmete kohta vaadake meie Integration Hub'i — see katab kõike alates Windowsist ja macOS-ist kuni Androidi ja ruuteri tasemel konfiguratsioonini.