HTTP proxy

Ei. Akadeemiline uuring, mis analüüsis üle 640 000 tasuta proxy 30 kuu jooksul, tuvastas, et ligi 17 000 neist muutis aktiivselt läbivat liiklust — süstides reklaame, suunates päringuid ümber või asendades faile pahavaraga. Umbes 10% toimivatest tasuta proksidest peatab TLS-liiklust või kogub kasutajatunnuseid. Ja 92% loetletud aadressidest on lihtsalt surnud. Tasuline teenus pakkujalt, kellele kuulub oma infrastruktuur, pole mitte ainult kiirem ja usaldusväärsem — see on põhimõtteliselt turvalisem.