Iga veebipäring, mille teie brauser teeb, kasutab HTTP protokolli. Kui lisate ahelasse HTTP proxy, suunatakse teie liiklus läbi serveri, mis mõistab seda protokolli natiivsel tasemel — see loeb päringu, suunab selle õigesse sihtkohta ja edastab vastuse tagasi. Mitte mingeid tõlkekihte, mitte mingit protokolliteisendust — ainult otsene töötlemine keeles, millel veeb töötab.
Seetõttu jääb HTTP kõige laialdasemalt toetavaks proxy protokolliks. Igal brauseril, igal scraperaamistikul, igal automatiseerimisvahendul, igal operatsioonisüsteemil on sisseehitatud HTTP proxy tugi. Konfigureerimine on üks rida: IP-aadress ja port.
Kuidas HTTP proxy teie liiklust käsitleb
Tavaliste HTTP päringute puhul saab proxy kätte täieliku URL-i, laeb sihtserverist sisu alla ja tagastab selle teile. Proxy näeb kõike — päiseid, sisu, küpsiseid —, sest HTTP liiklus on oma olemuselt krüptimata.
HTTPS liikluse puhul on protsess teistsugune. Teie brauser saadab proxy-le CONNECT päringu, määrates sihtkoha hosti ja pordi. Proxy avab TCP tunneli selle hostini ning edastab sellest hetkest alates lihtsalt krüptitud baite mõlemas suunas. Proxy ei näe sisu — ainult seda, et teie ja sihtkoha vahel on ühendus.
Selle kahetise käitumise mõistmine on oluline. HTTP puhul on proxy-l täielik nähtavus. HTTPS puhul muutub see pimerelee-ks. Mõlemad režiimid on ülesandest sõltuvalt kasulikud.
Anonüümsuse tasemed: mida teie proxy teist avaneb
Mitte kõik HTTP-proksid ei kaitse teid võrdselt. Tööstus klassifitseerib need kolmeks tasandiks ja erinevus on olulisem kui enamik inimesi arvavad.
Läbipaistvad proksid edastavad teie päringu, kuid lisavad X-Forwarded-For päisesse teie päris IP-aadressi. Sihtkoht teab täpselt, kes te olete ja et kasutate proxy-d. Need on kasutu igale privaatsust nõudvale tegevusele — need on ette nähtud ettevõtte vahemällu ja sisusigimisele, mitte kaitseks.
Anonüümsed proksid peidetavad teie päris IP-aadressi, kuid teataavad ennast siiski. Päised nagu Via või X-Forwarded-For sisaldavad proxy-ga seotud teavet. Sihtkoht ei tea teie aadressi, kuid teab, et proxy on seotud. Uuringud näitavad, et 78% sellistest ühendustest on tuvastatavad üksnes päiste analüüsi kaudu (litport.net).
Elite (kõrge anonüümsusega) proxy-d eemaldavad kõik proxy-ga seotud päised. Sihtleht näeb puhast ühendust ilma igasuguse viiteta proxy olemasolule. Teie tegelik IP on peidetud ja proxy kohalolu on HTTP päiste tasemel nähtamatu.
FineProxy’s HTTP-proksid töötavad eliidi tasemel. Puuduvad X-Forwarded-For, Via ega Proxy-Connection päised. Kui veebisait uurib teie päringut, näeb see tavalist ühendust proxy’s IP-aadressist — midagi muud.
Miks tasuta HTTP-proxy loendid on tõepoolest ohtlikud
„Tasuta HTTP proksiloend
30-kuuline akadeemiline uurimus, mis analüüsis üle 640 000 tasuta proxy serveri, leidis, et 16 923 neist muutsid aktiivselt neis kulgeva sisu (HAL/arxiv, 2024). See pole viga — see on tahtlik. Operaatorid süstivad reklaamimaterjale, suunavad liiklust ümber ja asendavad allalaaditud failid malvaari laaditud versioonidega. Sama uurimus tuvastis 4452 erinevat turbeaukust tasuta proxy IP-aadressidel, sealhulgas 1755 aukot, mis lubavad kaugjuhtimist üle võtta ühendatud seadmetes.
Eraldi uuringud näitasid, et ligikaudu 10% funktsioneerivast tasuta proksidest käituvad selgesõnaliselt pahatahtlikult: TLS-vahetsus (teie krüpteeritud liikluse lugemine vale sertifikaatide väljastamise teel), reklaami sisestamine ja mandaatide kogumine. Ja 92% tasuta proxy loendi aadressidest ei tööta üldse — need on surnud IP-d, mis raisavad teie aega enne kui te jõuate ohtlikuteni.
Ülimalt makstav HTTP-proxy pakkujalt, kes omab oma infrastruktuuri, kõrvaldab kõik selle. FineProxy ei teeni tulu teie andmete abil — me teenime tulu teenusest. Teie andmed kulgevad läbi muutumatult ja logimata.
Millal HTTP on õige protokoll
HTTP-proksid on vaikevailik valik veebikeskse töö jaoks. Scrapeerimine, brauseri automatiseerimine, API-kõned, SEO-i jälgimine, kuulutuste verifikatsioon, kontode haldamine brauseri kaudu — kui ülesanne toimub HTTP-l või HTTPS-l, käsitleb HTTP-proxy seda omakorda kõige laiema ühilduvusega ja lihtsaima konfiguratsiooniga.
Mitteveebi-liikluse jaoks — mängud, VoIP, FTP, kohandatud TCP/UDP-protokollid — on SOCKS5 õige vahend. FineProxy-s toetab iga proxy-d nii HTTP, HTTPS (üksiku SSL-sertifikaadiga IP kohta täieliku esimese sammu krüptimise jaoks) kui ka SOCKS5 UDP-ga. Sama aadress, sama tellimus, valige protokoll ülesande kaupa.
Mida FineProxy’s HTTP-proksid sisaldavad
Iga puhverserver tagab kõrgeima taseme anonüümsuse ilma päiste lekita, piiramatu ribalaiuse kiirustega kuni 500 Mbps ja paindliku autentimise IP lubatud nimekirja või kasutajanime/parooliga — kõik see on saadaval dedikeeritud, andmekeskuse ja ISP puhverserverite puhul. Kogu võrk töötab meie enda infrastruktuuril ja meie enda IP-aadressidel puhta ASN-i raames, mida jälgime pidevalt Spamhausi kaudu, nii et teie liiklus püsib riistvaral, mida me täielikult kontrollime esimesest hüppest viimaseni.