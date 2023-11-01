UUS! |Üks API-kutse ja saate puhtad andmed. Kraapijaid pole vaja.Hankige 10 000 tasuta tokenit →

HTTP proxy

IPv4 paketid teie ülesannete skaleerimiseks. Toetab HTTP/HTTPS/SOCKS5, automaatne kohaletoimetamine pärast maksmist, piiramatu liiklus ja API ligipääs.

Seadista oma pakett →Proksid 48 tunniks
PiiramatuGB-põhiseid tasusid pole
AMD EPYCUusima põlvkonna serveririistvara
Kuni 80 Gbit/sÜlesvooluühendus serveri kohta
REST + MCPTellimine ja haldamine API kaudu

Koostage oma HTTP-puhverserverite pakett.

Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.

RiikIP-de arv
UDP-tugi
Väljas

Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.

Mitu riiki ühes paketis, täiendavad lubatud loendi IP-d või ühendused?Seadista juhtpaneelil

Neli võimalust puhverserverite ostmiseks.
Üks neist sobib selle töökoormusega.

Kõik FineProxy aadressid kasutavad IPv4. Andmekeskuse, privaatsed ja ISP-puhverserverid jäävad paketiperioodi jooksul staatiliseks; vahelduvad puhverserverid muutuvad iga päringuga. Staatilised paketid sisaldavad piiramatut liiklust. Esiletõstetud valik vastab selle lehe peamisele kasutusjuhule: Andmekeskuse pakett.

Siin soovitatudAndmekeskuse pakettMüüakse jagatud plokkidenaPrivaatnePrivaatne, alates ühest IP-stISPStaatilised ISP registreeritud aadressidVahelduvArveldatakse API-krediitides
Sobib kõige pareminiBotid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
Kasutajaid aadressi kohtaKuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.Kuni 5Jagatud park
Platvormi usaldusStandardneAndmekeskuse ASNKõrge — eksklusiivneKõrge — ISP registreeritudSõltub pargist
Hind alates$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimaalne tellimus100 IP-d1 IP100 IP-d2,5 mln krediiti
Aadressi kasutusaegPerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilineMuutub iga päringuga
RibalaiusPiiramatuPiiramatuPiiramatuKrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
UDP / häälkõnedValikuline lisateenusValikuline lisateenusValikuline lisateenusPole saadaval
ProtokollidHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentimineLubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.API-võti
Vaata paketteVaata privaatseid paketteVaata ISP-paketteVaata pakette
Siin soovitatud

Andmekeskuse pakett

Müüakse jagatud plokkidena

Sobib kõige paremini

Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.

Platvormi usaldus

StandardneAndmekeskuse ASN

Hind alates

$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata pakette

Privaatne

Privaatne, alates ühest IP-st

Sobib kõige paremini

Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.

Kasutajaid aadressi kohta

1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.

Platvormi usaldus

Kõrge — eksklusiivne

Hind alates

$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.

Minimaalne tellimus

1 IP

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata privaatseid pakette

ISP

Staatilised ISP registreeritud aadressid

Sobib kõige paremini

Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5

Platvormi usaldus

Kõrge — ISP registreeritud

Hind alates

$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata ISP-pakette

Vahelduv

Arveldatakse API-krediitides

Sobib kõige paremini

Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.

Kasutajaid aadressi kohta

Jagatud park

Platvormi usaldus

Sõltub pargist

Hind alates

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimaalne tellimus

2,5 mln krediiti

Aadressi kasutusaeg

Muutub iga päringuga

Ribalaius

KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.

UDP / häälkõned

Pole saadaval

Protokollid

HTTP, SOCKS5

Autentimine

API-võti

Vaata pakette

Proksid 48 tunniks

Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.

Proksid 48 tunniks

Populaarseimad puhverserverite asukohad

Kaheksa puhverserveri asukohta, mida FineProxy kliendid kõige sagedamini valivad.

Vaata kõiki asukohti

Ühendage üks kord.
Seejärel lihtsalt küsige.

FineProxy runs a native MCP-server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.

Seejärel öelge

  • Osta 3,000 HTTP-compatible andmekeskuse IP-sid asukohas Euroopa
  • Ekspordi minu HTTP puhverserverite loendit JSON-ina
  • Lisa lubatud IP-de loendisse 203.0.113.7 minu HTTP puhverserveriteenust
  • Näita the olekut ja arvelduse üksikasju minu HTTP puhverserveripakette
  • Värskenda minu HTTP puhverserverite loendit when the next free swap is saadaval
Lisateave Loo API-võti
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Pärast konfiguratsiooni salvestamist taaskäivitage Claude. Seejärel kuvatakse FineProxy 49 tööriista saadaolevate tööriistade loendis.

Mida agent ei tee — olenemata teie käsust

Kulutada teie raha

Kuus tööriista mõjutavad saldot ja kõik kuus vajavad õigust wallet:spend. Kui jätate selle võtmel lubamata, saab agent kasutada kõiki teisi tööriistu.

Maksta pakkumisest rohkem

Iga ost sisaldab hinnapakkumisest pärinevat väärtust expected_total_cents. Kui summa erineb kasvõi ühe sendi võrra, lükatakse päring tagasi ja tasu ei võeta.

Tühistada omavoliliselt

Kaht pöördumatut tööriista ei saa käivitada ilma parameetrita confirm=true. Teenust ei saa lõpetada kõrvalmõjuna.

Võtta tasu kaks korda

Rahalised päringud nõuavad väärtust idempotency_key. Aegumise järel kordamine arveldab sama makse, mitte uut makset.

MCP: 49 tööriista · 9 õiguste ulatustJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · olekutaREST API: 49 toimingut · OpenAPI 3.1

Käsitsi seadistamine

Valige operatsioonisüsteem, brauser või puhverserverirakendus ja järgige samm-sammulist seadistusjuhendit.

KÕIK INTEGRATSIOONID

Süsteemid

Brauserid

Rakendused

Loodud kiiruseks.
Liiklust ei mõõdeta.

FineProxy saavutas meie standardsetes kaugserveritestides kiiruseks kuni 500 Mbps. Veebikraapimise töökoormuste puhul määras ülempiiri tavaliselt sihtsaidi päringulimiit, mitte puhverserver.

Testimismeetod: 1 973 500 ühenduskatset ning samaaegsustestid kuni 96 lõimega ühe puhverserveri IP kaudu.

500 Mbps

ühe puhverserveri kohta standardsetes kaugserveritestides

99.97%

1 973 500 päringu jooksul loodud ühendustest

96

ühel IP-l samaaegselt töötavat lõime ilma jõudluse languseta

0

ribalaiuse piiranguid — piiramatu liiklus kõigis pakettides

Eraldi AMD EPYC

Meie enda serverid, ilma jagatud VPS-i naabriteta, kes pordi pärast konkureeriksid.

Meie enda alamvõrgud

IP-d pärinevad meile kuuluvatest vahemikest, mitte teiselt teenusepakkujalt edasimüüdud aadressidest.

80 Gbit/s ülesvooluühendus

Serveri võimsusvaru, mitte ühe puhverserveriseansi kiiruse lubadus.

Tier III / IV

Liiasusega elektri- ja jahutussüsteemidega andmekeskused kõigis meie asukohtades.

Testi märkused

Tegelik läbilaskevõime sõltub marsruudist, sihtkohast, võrgutingimustest ning kasutaja seadmete konfiguratsioonist ja jõudlusest. 500 Mbps koduse internetiühendusega sülearvuti saavutas praktikas ligikaudu 468 Mbps, samas kui kaugserverid saavutasid standardtestides kuni 500 Mbps. Erandlikes testides õigesti konfigureeritud suure jõudlusega serveritest Euroopas ja USA-s ulatus läbilaskevõime kuni 700 Mbps-ni; see ei ole ühe seansi tüüpiline tulemus.

Kõik selle lehe väited teiste sõnadega.

Asjakohane klientide tagasiside, mis on valitud kinnitatud arvustuste kogumist ja lingitud algallikale.

2011puhverservereid alates

Kiirus koormuse all

Väga korralik teenindus, võttes segatud paketti primaarset taset, olid rahul. Kiirus on täiesti järjekindel. Kõik protokollid, mida ma vajan, on toetatud. Kõigi kasutamise ajal ei täheldatud lõhkeid ja aeglustusi. Üldiselt on see suurepärane võimalus neile, kes ei taha oma tegevust võrgustiku kaudu mainida. Ma võin ainult soovitada, et mehed teevad oma tööd.

Denni RiggFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

Ma olen juba mõnda aega kasutanud FineProxy teenuseid ja olen kvaliteediga väga rahul. Liidud on väga stabiilsed, IP-aadressid töötavad ilma probleemideta ja kiirus on järjepidevalt kiire. Klienditeenindus on vajadusel ka väga vastuvõetav. Soovitan väga kõigile, kes otsivad usaldusväärseid puhverservereid.

KrzyszofNorton Safe Web, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Liiklust ei mõõdeta

Taskukohased EL-i puhverserverid. Ainus puhverserverite pakkuja, kes hoiab oma hinnad endiselt madalal. Otsisin midagi sellist kogu internetist ja lõpuks selgus, et see on odavaim piiramatu andmemahuga puhverserverite pakkuja.

Wowser BrowserTrustpilot, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Ma ei leia paremat teenust kui see, eriti residentide piiramatu osas, ma arvasin, et see hakkab olema madala kvaliteediga kui ma seda kasutan, aga kuradi kogu selle aja jooksul, mida ma olen kasutanud, see jäi üle 99%, see on nagu suurepärane olla. Õnn ja ma loodan, et see jääb samaks.

ZainDieg, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

API ja agendi juurdepääs

Meie ettevõte sõltub SEO-uuringutes, sotsiaalmeedia haldamisel, konkurentide analüüsimisel ja automatiseeritud ülesannete täitmisel suuresti puhverserveritest. FineProxy on olnud meie meeskonnale päästerõngas, pakkudes laia valikut kiireid, turvalisi ja väga anonüümseid puhverservereid, mis aitavad meil ülesandeid tõhusalt täita. Juhtpaneel on kasutajasõbralik ning võimaldab mitut puhverserverit hõlpsalt ja probleemideta hallata. Erinevalt teistest puhverserverite pakkujatest, keda oleme varem proovinud, säilitab FineProxy ühtlase kiiruse ja töökindluse, mis on meie tegevuse jaoks ülioluline. Kui vajate ettevõttetasemel puhverserverilahendust, soovitan tungivalt neid proovida!

omkaarSaasHub, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Nad pakuvad API-sid, mille abil kasutajad saavad nende veebisaidilt puhverservereid hankida. Kuigi nende klienditeenindajate inglise keel ei olnud eriti hea, püüdsid nad mind kõvasti aidata. Samuti pakuvad nad IP-aadressi vahetust seitsme päeva järel.

Anonymous UserTrustpilot, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Arvustused on esitatud täies mahus. Kui klient tõstatas küsimuse, millele saime vastata, kuvatakse selle juures meie algsel platvormil avaldatud vastus.

Kõik klientide arvustused
Mis vahe on HTTP ja HTTPS proxyl?HTTP proxy

HTTP proxy töötleb krüpteerimata veebiliiklust — proxy näeb ja saab suhelda kogu päringu ja vastusega. HTTPS proxy loob CONNECT-meetodil krüpteeritud tunneli teie seadme ja sihtserveri vahel — proxy edastab krüpteeritud andmeid sisu nägemata. FineProxy puhul on igal IP-l ka individuaalne SSL-sertifikaat, mis krüpteerib ühenduse teie seadmest proxy-ni endani, kaitstes teie proxy mandaate ja päringu metaandmeid juba esimesel lõigul.

Kas tasuta HTTP proxy nimekirjad on turvalised?Ei

Ei. Akadeemiline uuring, mis analüüsis üle 640 000 tasuta proxy 30 kuu jooksul, tuvastas, et ligi 17 000 neist muutis aktiivselt läbivat liiklust — süstides reklaame, suunates päringuid ümber või asendades faile pahavaraga. Umbes 10% toimivatest tasuta proksidest peatab TLS-liiklust või kogub kasutajatunnuseid. Ja 92% loetletud aadressidest on lihtsalt surnud. Tasuline teenus pakkujalt, kellele kuulub oma infrastruktuur, pole mitte ainult kiirem ja usaldusväärsem — see on põhimõtteliselt turvalisem.

Mida tähendab „elite anonymitySee tähendab, et

See tähendab, et proxy eemaldab kõik päised, mis võiksid paljastada selle olemasolu. Läbipaistvad proxyd saadavad teie tegeliku IP X-Forwarded-For päises. Anonüümsed proxyd peidavad teie IP, kuid jätavad alles Via või muud proxy-le viitavad päised. Elite-taseme proxyd eemaldavad kõik — sihtserver näeb tavalist ühendust ilma igasuguse proxy kasutamise tõendita. FineProxy töötab elite-tasemel kõigi proxy-tüüpide puhul.

Kas kasutada HTTP-d või SOCKS5-e?Kõige veebipõhise jaoks

Kõige veebipõhise jaoks — andmekogumine, brauseri sessioonid, API päringud, kontohaldus — on HTTP lihtsam ja ühilduvam valik. Iga tööriist toetab seda natiivselt. Mitteveebi liikluse jaoks (mängud, VoIP, torrentid, kohandatud protokollid) või kui vajate UDP tuge ja kaugset DNS-lahendamist, kasutage SOCKS5. FineProxy toetab mõlemat igal proxyl, seega saate vahetada ilma eraldi toodet ostmata.

Kui palju proxysid on veebist andmete kogumiseks vaja?Sõltub sihtkohast ja

Sõltub sihtkohast ja mahust. Kaitsmata saitide puhul mõõdukas tempos haldab 50–100 IP-d mitu tuhat lehekülge päevas. Kaitstud sihtkohtade või suuremahulise kogumise puhul hoiab sadade kuni tuhandete IP-de kasutamine päringutiheduse piisavalt madalal, et blokeeringuid vältida. FineProxy müüb nii üksikuid proxysid kui ka hulgipakette mahusoodustustega.

Kas sama proxyt saab kasutada nii HTTP kui ka SOCKS5 jaoks?Jah

Jah. Iga FineProxy proxy — pühendatud, andmekeskuse või ISP — toetab HTTP-d, HTTPS-i ja SOCKS5-e samal IP-aadressil. Lisatasu ega eraldi taset pole.

Juhend

HTTP proxy: protokoll, mida teie brauser juba räägib

4 min lugemistFineProxy võrgumeeskond

Iga veebipäring, mille teie brauser teeb, kasutab HTTP protokolli. Kui lisate ahelasse HTTP proxy, suunatakse teie liiklus läbi serveri, mis mõistab seda protokolli natiivsel tasemel — see loeb päringu, suunab selle õigesse sihtkohta ja edastab vastuse tagasi. Mitte mingeid tõlkekihte, mitte mingit protokolliteisendust — ainult otsene töötlemine keeles, millel veeb töötab.

Seetõttu jääb HTTP kõige laialdasemalt toetavaks proxy protokolliks. Igal brauseril, igal scraperaamistikul, igal automatiseerimisvahendul, igal operatsioonisüsteemil on sisseehitatud HTTP proxy tugi. Konfigureerimine on üks rida: IP-aadress ja port.

Kuidas HTTP proxy teie liiklust käsitleb

Tavaliste HTTP päringute puhul saab proxy kätte täieliku URL-i, laeb sihtserverist sisu alla ja tagastab selle teile. Proxy näeb kõike — päiseid, sisu, küpsiseid —, sest HTTP liiklus on oma olemuselt krüptimata.

HTTPS liikluse puhul on protsess teistsugune. Teie brauser saadab proxy-le CONNECT päringu, määrates sihtkoha hosti ja pordi. Proxy avab TCP tunneli selle hostini ning edastab sellest hetkest alates lihtsalt krüptitud baite mõlemas suunas. Proxy ei näe sisu — ainult seda, et teie ja sihtkoha vahel on ühendus.

Selle kahetise käitumise mõistmine on oluline. HTTP puhul on proxy-l täielik nähtavus. HTTPS puhul muutub see pimerelee-ks. Mõlemad režiimid on ülesandest sõltuvalt kasulikud.

Anonüümsuse tasemed: mida teie proxy teist avaneb

Mitte kõik HTTP-proksid ei kaitse teid võrdselt. Tööstus klassifitseerib need kolmeks tasandiks ja erinevus on olulisem kui enamik inimesi arvavad.

Läbipaistvad proksid edastavad teie päringu, kuid lisavad X-Forwarded-For päisesse teie päris IP-aadressi. Sihtkoht teab täpselt, kes te olete ja et kasutate proxy-d. Need on kasutu igale privaatsust nõudvale tegevusele — need on ette nähtud ettevõtte vahemällu ja sisusigimisele, mitte kaitseks.

Anonüümsed proksid peidetavad teie päris IP-aadressi, kuid teataavad ennast siiski. Päised nagu Via või X-Forwarded-For sisaldavad proxy-ga seotud teavet. Sihtkoht ei tea teie aadressi, kuid teab, et proxy on seotud. Uuringud näitavad, et 78% sellistest ühendustest on tuvastatavad üksnes päiste analüüsi kaudu (litport.net).

Elite (kõrge anonüümsusega) proxy-d eemaldavad kõik proxy-ga seotud päised. Sihtleht näeb puhast ühendust ilma igasuguse viiteta proxy olemasolule. Teie tegelik IP on peidetud ja proxy kohalolu on HTTP päiste tasemel nähtamatu.

FineProxy’s HTTP-proksid töötavad eliidi tasemel. Puuduvad X-Forwarded-For, Via ega Proxy-Connection päised. Kui veebisait uurib teie päringut, näeb see tavalist ühendust proxy’s IP-aadressist — midagi muud.

Miks tasuta HTTP-proxy loendid on tõepoolest ohtlikud

„Tasuta HTTP proksiloend

30-kuuline akadeemiline uurimus, mis analüüsis üle 640 000 tasuta proxy serveri, leidis, et 16 923 neist muutsid aktiivselt neis kulgeva sisu (HAL/arxiv, 2024). See pole viga — see on tahtlik. Operaatorid süstivad reklaamimaterjale, suunavad liiklust ümber ja asendavad allalaaditud failid malvaari laaditud versioonidega. Sama uurimus tuvastis 4452 erinevat turbeaukust tasuta proxy IP-aadressidel, sealhulgas 1755 aukot, mis lubavad kaugjuhtimist üle võtta ühendatud seadmetes.

Eraldi uuringud näitasid, et ligikaudu 10% funktsioneerivast tasuta proksidest käituvad selgesõnaliselt pahatahtlikult: TLS-vahetsus (teie krüpteeritud liikluse lugemine vale sertifikaatide väljastamise teel), reklaami sisestamine ja mandaatide kogumine. Ja 92% tasuta proxy loendi aadressidest ei tööta üldse — need on surnud IP-d, mis raisavad teie aega enne kui te jõuate ohtlikuteni.

Ülimalt makstav HTTP-proxy pakkujalt, kes omab oma infrastruktuuri, kõrvaldab kõik selle. FineProxy ei teeni tulu teie andmete abil — me teenime tulu teenusest. Teie andmed kulgevad läbi muutumatult ja logimata.

Millal HTTP on õige protokoll

HTTP-proksid on vaikevailik valik veebikeskse töö jaoks. Scrapeerimine, brauseri automatiseerimine, API-kõned, SEO-i jälgimine, kuulutuste verifikatsioon, kontode haldamine brauseri kaudu — kui ülesanne toimub HTTP-l või HTTPS-l, käsitleb HTTP-proxy seda omakorda kõige laiema ühilduvusega ja lihtsaima konfiguratsiooniga.

Mitteveebi-liikluse jaoks — mängud, VoIP, FTP, kohandatud TCP/UDP-protokollid — on SOCKS5 õige vahend. FineProxy-s toetab iga proxy-d nii HTTP, HTTPS (üksiku SSL-sertifikaadiga IP kohta täieliku esimese sammu krüptimise jaoks) kui ka SOCKS5 UDP-ga. Sama aadress, sama tellimus, valige protokoll ülesande kaupa.

Mida FineProxy’s HTTP-proksid sisaldavad

Iga puhverserver tagab kõrgeima taseme anonüümsuse ilma päiste lekita, piiramatu ribalaiuse kiirustega kuni 500 Mbps ja paindliku autentimise IP lubatud nimekirja või kasutajanime/parooliga — kõik see on saadaval dedikeeritud, andmekeskuse ja ISP puhverserverite puhul. Kogu võrk töötab meie enda infrastruktuuril ja meie enda IP-aadressidel puhta ASN-i raames, mida jälgime pidevalt Spamhausi kaudu, nii et teie liiklus püsib riistvaral, mida me täielikult kontrollime esimesest hüppest viimaseni.