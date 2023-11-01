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Proxy HTTP

Paquets IPv4 pour échelonner vos tâches. Supporte HTTP/HTTPS/SOCKS5, livraison automatique après paiement, trafic illimité et accès API.

Configurer votre offre →Proxys pour 48 heures
Sans limite de traficAucuns frais par Go
AMD EPYCMatériel serveur de dernière génération
Jusqu’à 80 Gbit/sLiaison montante par serveur
REST + MCPProvisionnez et gérez par API

Configurez votre offre de proxy HTTP.

Créez une offre adaptée à votre charge de travail. Choisissez le type de proxy, les emplacements, le nombre d’IP, la durée de facturation et la prise en charge UDP facultative : le prix est actualisé instantanément.

PaysNombre d’IP
Prise en charge UDP
Désactivée

Ajoute 50 % au prix de base de l’offre. Fonctionne via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pour les jeux, la VoIP et le streaming.

Plusieurs pays dans un même forfait, des IP supplémentaires en liste blanche ou plus de connexions ?Configurer dans le tableau de bord

Quatre façons d’acheter des proxys.
Une option convient à cette charge de travail.

Toutes les adresses FineProxy utilisent IPv4. Les proxys de datacenter, dédiés et FAI restent statiques pendant toute la durée de l’offre ; les proxys rotatifs changent à chaque requête. Les offres statiques incluent un trafic illimité. L’option mise en avant correspond au principal cas d’utilisation de cette page : Forfait centre de données.

Recommandé iciForfait centre de donnéesVendu par blocs, partagéDédiéPersonnel, à partir d’une seule IPISPAdresses statiques enregistrées auprès d’un FAIRotatifFacturé en crédits API
Idéal pourBots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
Utilisateurs par adresseJusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.Jusqu’à 5Pool partagé
Confiance de la plateformeStandardASN de centre de donnéesÉlevée — exclusifÉlevée — enregistré auprès d’un FAIVarie selon le pool
Prix à partir de$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Commande minimale100 IP1 IP100 IP2,5 millions de crédits
Durée de conservation de l’adresseStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeChange à chaque requête
Bande passanteSans limite de traficSans limite de traficSans limite de traficCréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
UDP / appels vocauxOption facultativeOption facultativeOption facultativeIndisponible
ProtocolesHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentificationListe d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Clé API
Voir les offresVoir les offres dédiéesVoir les offres FAIVoir les offres
Recommandé ici

Forfait centre de données

Vendu par blocs, partagé

Idéal pour

Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.

Confiance de la plateforme

StandardASN de centre de données

Prix à partir de

$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres

Dédié

Personnel, à partir d’une seule IP

Idéal pour

Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.

Utilisateurs par adresse

1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.

Confiance de la plateforme

Élevée — exclusif

Prix à partir de

$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.

Commande minimale

1 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres dédiées

ISP

Adresses statiques enregistrées auprès d’un FAI

Idéal pour

Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5

Confiance de la plateforme

Élevée — enregistré auprès d’un FAI

Prix à partir de

$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres FAI

Rotatif

Facturé en crédits API

Idéal pour

Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.

Utilisateurs par adresse

Pool partagé

Confiance de la plateforme

Varie selon le pool

Prix à partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Commande minimale

2,5 millions de crédits

Durée de conservation de l’adresse

Change à chaque requête

Bande passante

CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.

UDP / appels vocaux

Indisponible

Protocoles

HTTP, SOCKS5

Authentification

Clé API

Voir les offres

Proxys pour 48 heures

Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.

Proxys pour 48 heures

Principaux emplacements de proxys

Les huit emplacements de proxys les plus souvent choisis par les clients FineProxy.

Voir tous les emplacements

Connectez-vous une seule fois.
Il suffit ensuite de demander.

FineProxy propose un Serveur MCP : collez une URL dans votre agent et il dispose de 49 outils de l’espace client — achats, renouvellements, rotation des IP, listes d’IP autorisées, analyses d’utilisation, factures et assistance. Les mêmes opérations sont disponibles via une REST API si vous préférez écrire vous-même les appels.

Il suffit ensuite de dire

  • Achète 3,000 compatible HTTP IP de centre de données en Europe
  • Exporte mon HTTP liste de proxys au format JSON
  • Ajoute à la liste d’IP autorisées 203.0.113.7 pour mon HTTP service proxy
  • Affiche le statut et détails de facturation pour mon HTTP offres proxy
  • Actualise mon HTTP liste de proxys lorsque le prochain échange gratuit est disponible
En savoir plus Créez une clé API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Redémarrez Claude après avoir enregistré la configuration. Les 49 outils FineProxy apparaîtront alors dans la liste des outils disponibles.

Ce que l’agent ne fera pas, quoi que vous demandiez

Dépenser votre argent

Six outils agissent sur le solde et exigent tous wallet:spend. N’accordez pas cette autorisation à la clé et l’agent pourra exécuter toutes les autres opérations.

Payer plus que le montant du devis

Chaque achat transmet le champ expected_total_cents du devis. Au moindre centime d’écart, l’appel est rejeté et rien n’est facturé.

Annuler par inadvertance

Les deux outils irréversibles refusent de s’exécuter sans confirm=true. Une résiliation ne peut pas se produire comme effet secondaire.

Vous facturer deux fois

Les appels financiers utilisent une idempotency_key. Une nouvelle tentative après expiration règle la même opération, pas une seconde.

MCP : 49 outils · 9 périmètres d’autorisationJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sans étatAPI REST : 49 opérations · OpenAPI 3.1

Configuration manuelle

Choisissez votre système d’exploitation, navigateur ou application proxy pour obtenir un guide de configuration pas à pas.

TOUTES LES INTÉGRATIONS

Systèmes

Navigateurs

Applications

Conçu pour la vitesse.
Le trafic n’est jamais mesuré.

FineProxy a maintenu jusqu’à 500 Mbit/s lors de nos tests standard sur serveurs distants. Pour le scraping, la limite provenait généralement du débit autorisé par le site cible, et non du proxy.

Méthode de test : 1 973 500 tentatives de connexion et tests simultanés jusqu’à 96 threads via une seule IP proxy.

500 Mbps

par proxy lors de tests standard sur serveurs distants

99.97%

des connexions établies sur 1 973 500 requêtes

96

threads simultanés sur une même IP sans dégradation

0

plafonds de bande passante — trafic illimité avec toutes les offres

AMD EPYC dédié

Nos propres serveurs, sans voisins sur VPS partagé en concurrence pour le port.

Sous-réseaux propres

Les IP proviennent de plages que nous détenons, et non de la revente d’un autre fournisseur.

Liaison montante de 80 Gbit/s

Marge de capacité par serveur — il ne s’agit pas d’une promesse pour une session proxy individuelle.

Tier III / IV

Centres de données dotés d’une alimentation et d’un refroidissement redondants dans nos différents emplacements.

Notes du test

Le débit réel dépend de la route, de la destination, des conditions réseau ainsi que de la configuration et des performances de l’équipement de l’utilisateur. Un ordinateur portable connecté à une ligne domestique de 500 Mbit/s a atteint environ 468 Mbit/s en pratique, tandis que des serveurs distants ont atteint 500 Mbit/s lors des tests standard. Dans des tests exceptionnels réalisés depuis des serveurs hautes performances correctement configurés en Europe et aux États-Unis, le débit a atteint 700 Mbit/s ; ce résultat n’est pas représentatif d’une session habituelle.

Chaque affirmation sur cette page, selon les mots d’autres clients.

Avis clients pertinents, issus d’un pool d’avis vérifiés et liés à leur source d’origine.

2011fournit des proxys depuis

Vitesse sous charge

Service très réactif, support rapide et efficace. J’ai pu tester les proxy avant d’acheter, ce qui est un vrai plus. Très satisfait !

Evan trzDieg, L’année dernièreSource

Je suis très satisfait du service de Fineproxy. Leur réseau de proxys est vaste et performant, offrant une connexion stable et rapide. Leur site est facile à naviguer, et le support technique est réactif et utile. C’est un choix solide pour ceux qui cherchent à sécuriser leur navigation ou contourner les restrictions géographiques.

ammar ghezaliDieg, Il y a plus de 2 ansSource

Trafic jamais mesuré

Des proxys européens abordables. C'est le seul fournisseur de proxys qui continue à maintenir ses prix bas. J'avais cherché quelque chose de ce genre partout sur Internet, et il s'est avéré être le fournisseur de proxys avec bande passante illimitée le moins cher.

Wowser BrowserTrustpilot, Cette annéeTraduit de l’anglaisSource

Prestation de qualité ! Ils proposent différents types de proxy, notamment des proxys rotatifs sans limite de trafic, des prix abordables et une option de ciblage géographique. Différents modes de paiement : crypto, PayPal ou cartes

Vladimir AkimkinPlateforme interne FineProxyTraduit de l’anglaisSource

Accès API et agent

J'adore les proxys fineproxy, c'est vraiment rapide et indétectable. Je l'ai utilisé sur des outils d'automatisation comme les outils de mots clés, et pour les outils de scraping, cela change la donne, le support client est de premier ordre chaque fois que vous avez besoin d'aide, ils sont disponibles 24h/24 et 7j/7 pour résoudre votre problème, la qualité des proxys est tout simplement incroyable.

asdjkakarNorton Safe Web, L’année dernièreTraduit de l’anglaisSource

Notre entreprise dépend fortement des proxys pour la recherche SEO, la gestion des réseaux sociaux, l'analyse de la concurrence et les tâches automatisées. FineProxy a été d'un grand secours pour notre équipe en proposant une large gamme de proxys rapides, sécurisés et hautement anonymes qui nous aident à exécuter efficacement nos tâches. Le tableau de bord est convivial, ce qui permet de gérer facilement plusieurs proxys sans difficulté. Contrairement aux autres fournisseurs de proxys que nous avons essayés auparavant, FineProxy maintient une vitesse et une disponibilité constantes, ce qui est crucial pour nos activités. Si vous avez besoin d'une solution de proxys de niveau professionnel, je vous recommande vivement de l'essayer !

omkaarSaasHub, L’année dernièreTraduit de l’anglaisSource

Les avis sont cités intégralement. Lorsqu’un client a soulevé un point auquel nous pouvions répondre, notre réponse sur la plateforme d’origine est également affichée.

Tous les avis clients
Quelle est la différence entre un proxy HTTP et un proxy HTTPS ?Un proxy

Un proxy HTTP traite le trafic web non chiffré — il peut lire et interagir avec l’intégralité de la requête et de la réponse. Un proxy HTTPS établit un tunnel chiffré entre votre appareil et le site cible via la méthode CONNECT — le proxy relaie les données chiffrées sans en voir le contenu. Chez FineProxy, chaque IP dispose également d’un certificat SSL individuel qui chiffre la connexion entre votre appareil et le proxy lui-même, protégeant ainsi vos identifiants proxy et les métadonnées de vos requêtes dès le premier saut.

Les listes de proxies HTTP gratuits sont-elles sûres ?Non

Non. Une étude universitaire ayant analysé plus de 640 000 proxies gratuits sur 30 mois a révélé que près de 17 000 d’entre eux modifiaient activement le trafic — en injectant des publicités, en redirigeant des requêtes ou en remplaçant des fichiers par des malwares. Environ 10 % des proxies gratuits fonctionnels interceptent le trafic TLS ou collectent des identifiants. Et 92 % des adresses listées sont tout simplement mortes. Un service payant proposé par un fournisseur qui possède sa propre infrastructure n’est pas seulement plus rapide et plus fiable — il est fondamentalement plus sûr.

Que signifie "anonymat élite" ?Cela signifie que

Cela signifie que le proxy supprime tous les en-têtes susceptibles de trahir sa présence. Les proxies transparents transmettent votre IP réelle via X-Forwarded-For. Les proxies anonymes masquent votre IP mais laissent des en-têtes comme Via ou d’autres indicateurs de proxy. Les proxies élite suppriment tout — le site cible voit une connexion normale, sans aucune trace de proxy. FineProxy fonctionne au niveau élite sur tous les types de proxy.

Faut-il utiliser HTTP ou SOCKS5 ?Pour tout ce

Pour tout ce qui touche au web — scraping, sessions navigateur, requêtes API, gestion de comptes — HTTP est le choix le plus simple et le plus compatible. Tous les outils le prennent en charge nativement. Pour le trafic non-web (jeux, VoIP, torrents, protocoles personnalisés) ou lorsque vous avez besoin du support UDP et de la résolution DNS distante, optez pour SOCKS5. FineProxy prend en charge les deux protocoles sur chaque proxy, vous pouvez donc basculer sans acheter un produit différent.

De combien de proxies ai-je besoin pour le web scraping ?Cela dépend de

Cela dépend de la cible et du volume. Pour des sites non protégés à un rythme modéré, 50 à 100 IP suffisent pour traiter plusieurs milliers de pages par jour. Pour des cibles protégées ou de la collecte à haut volume, des centaines voire des milliers d’IP maintiennent une densité de requêtes suffisamment faible pour éviter les blocages. FineProxy propose des proxies à l’unité et des offres groupées avec remises sur volume.

Puis-je utiliser le même proxy pour HTTP et SOCKS5 ?Oui

Oui. Chaque proxy FineProxy — dédié, datacenter ou ISP — prend en charge HTTP, HTTPS et SOCKS5 sur la même adresse IP. Aucun surcoût, aucune offre séparée.

Guide

Proxy HTTP : le protocole que votre navigateur parle déjà

5 min de lectureÉquipe réseau FineProxy

Chaque requête web émise par votre navigateur utilise HTTP. Lorsque vous ajoutez un proxy HTTP à la chaîne, votre trafic transite par un serveur qui comprend nativement ce protocole — il peut lire la requête, l'acheminer vers la bonne destination et renvoyer la réponse. Aucune couche de traduction, aucune conversion de protocole, juste un traitement direct du langage sur lequel le web fonctionne.

C'est pourquoi HTTP reste le protocole proxy le plus largement pris en charge. Chaque navigateur, chaque framework de scraping, chaque outil d'automatisation, chaque système d'exploitation dispose d'un support natif pour les proxies HTTP. La configuration tient en une seule ligne : une adresse IP et un port.

Comment un proxy HTTP gère votre trafic

Pour les requêtes HTTP classiques, le proxy reçoit l'URL complète, récupère le contenu auprès du serveur cible et vous le renvoie. Le proxy voit tout — en-têtes, contenu, cookies — car le trafic HTTP est non chiffré par conception.

Pour le trafic HTTPS, le processus change. Votre navigateur envoie une requête CONNECT au proxy en spécifiant l'hôte et le port destination. Le proxy ouvre un tunnel TCP vers cet hôte, puis se contente de relayer les octets chiffrés dans les deux sens. Il ne peut pas voir le contenu’; il sait uniquement qu'une connexion existe entre vous et la cible.

Ce double comportement est essentiel à comprendre. En HTTP, le proxy dispose d'une visibilité totale. En HTTPS, il devient un relais aveugle. Les deux modes sont utiles selon la tâche à accomplir.

Niveaux d'anonymat : ce que votre proxy révèle sur vous

Tous les proxies HTTP ne vous protègent pas de la même manière. L'industrie les classe en trois niveaux, et la différence compte bien plus que la plupart des gens ne le pensent.

Les proxies transparents transmettent votre requête mais incluent votre adresse IP réelle dans l’en-tête X-Forwarded-For. Le site cible sait exactement qui vous êtes et que vous utilisez un proxy. Ils sont inutiles pour tout ce qui nécessite de la confidentialité — ils sont conçus pour la mise en cache entreprise et le filtrage de contenu, pas pour la protection.

Les proxies anonymes masquent votre IP réelle mais signalent tout de même leur présence. Des en-têtes comme Via ou X-Forwarded-For contiennent des informations liées au proxy. Le site cible ne connaît pas votre adresse, mais il sait qu’un proxy est impliqué. Des recherches montrent que 78 % de ces connexions sont identifiables par la seule analyse des en-têtes (litport.net).

Les proxies élite (haute anonymité) suppriment tous les en-têtes liés au proxy. Le site cible voit une connexion propre, sans aucune indication de l’existence d’un proxy. Votre IP réelle est masquée et la présence du proxy est invisible au niveau des en-têtes HTTP.

Les proxies HTTP de FineProxy fonctionnent au niveau élite. Aucun en-tête X-Forwarded-For, Via ou Proxy-Connection ne filtre. Lorsqu’un site web analyse votre requête, il voit une connexion standard provenant de l’adresse IP du proxy — rien de plus.

Pourquoi les listes de proxies HTTP gratuits sont réellement dangereuses

Une recherche “free HTTP proxy list” renvoie des millions de résultats. L’attrait est évident : pourquoi payer quand des milliers d’adresses sont disponibles gratuitement ? Voici pourquoi.

Une étude académique de 30 mois analysant plus de 640 000 serveurs proxy gratuits a découvert que 16 923 d'entre eux modifiaient activement le contenu qui les traversait (HAL/arxiv, 2024). Ce n'est pas un bogue — c'est intentionnel. Les opérateurs injectent des publicités, redirigent le trafic et remplacent les fichiers téléchargés par des versions infestées de malware. La même étude a identifié 4 452 vulnerabilités de sécurité distinctes sur les adresses IP de proxy gratuits, dont 1 755 permettaient l'exécution de code à distance sur les appareils connectés.

Par ailleurs, des études ont révélé qu’environ 10 % des proxies gratuits fonctionnels présentent un comportement explicitement malveillant : interception TLS (lecture de votre trafic chiffré via l’émission de faux certificats), injection de publicités et collecte d’identifiants. Et 92 % des adresses figurant sur les listes de proxies gratuits ne fonctionnent tout simplement pas — ce sont des IP mortes qui vous font perdre du temps avant même que vous ne tombiez sur les proxies dangereux.

Un proxy HTTP premium payant, fourni par un prestataire qui possède sa propre infrastructure, élimine tous ces risques. FineProxy ne monétise pas votre trafic — nous monétisons le service. Vos données transitent sans être altérées ni enregistrées.

Quand HTTP est le bon protocole

Les proxies HTTP sont le choix par défaut pour tout travail centré sur le web. Scraping, automatisation de navigateur, appels API, surveillance SEO, vérification publicitaire, gestion de comptes via navigateur — si la tâche passe par HTTP ou HTTPS, un proxy HTTP la gère nativement avec la compatibilité la plus large et la configuration la plus simple.

Pour le trafic non web — jeux en ligne, VoIP, FTP, protocoles TCP/UDP personnalisés — SOCKS5 est l’outil adapté. Chez FineProxy, chaque proxy prend en charge les deux : HTTP, HTTPS (avec un certificat SSL individuel par IP pour un chiffrement complet du premier saut), et SOCKS5 avec UDP. Même adresse, même abonnement, choisissez le protocole selon la tâche.

Ce que comprennent les proxies HTTP de FineProxy

Chaque proxy offre un anonymat de niveau élite sans aucune fuite d'en-têtes, une bande passante illimitée à des vitesses allant jusqu'à 500 Mbps, et une authentification flexible par liste blanche d'IP ou identifiant/mot de passe — le tout disponible sur les proxies dédiés, datacenter et ISP. L'intégralité du réseau fonctionne sur notre propre infrastructure et nos propres adresses IP au sein d'un ASN propre que nous surveillons en continu via Spamhaus, garantissant que votre trafic reste sur du matériel que nous contrôlons intégralement, du premier saut au dernier.