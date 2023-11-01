NOUVEAU ! |Un appel API, des données propres en retour. Aucun scraper nécessaire.Obtenez 10 000 jetons gratuits →

Proxy pour Twitter (X)

Paquets IPv4 pour échelonner vos tâches. Supporte HTTP/HTTPS/SOCKS5, livraison automatique après paiement, trafic illimité et accès API.

Configurer votre offre →Proxys pour 48 heures
Sans limite de traficAucuns frais par Go
AMD EPYCMatériel serveur de dernière génération
Jusqu’à 80 Gbit/sLiaison montante par serveur
REST + MCPProvisionnez et gérez par API

Configurez votre offre de proxy pour X.

Créez une offre adaptée à votre charge de travail. Choisissez le type de proxy, les emplacements, le nombre d’IP, la durée de facturation et la prise en charge UDP facultative : le prix est actualisé instantanément.

PaysNombre d’IP
Prise en charge UDP
Désactivée

Ajoute 50 % au prix de base de l’offre. Fonctionne via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pour les jeux, la VoIP et le streaming.

Plusieurs pays dans un même forfait, des IP supplémentaires en liste blanche ou plus de connexions ?Configurer dans le tableau de bord

Quatre façons d’acheter des proxys.
Une option convient à cette charge de travail.

Toutes les adresses FineProxy utilisent IPv4. Les proxys de datacenter, dédiés et FAI restent statiques pendant toute la durée de l’offre ; les proxys rotatifs changent à chaque requête. Les offres statiques incluent un trafic illimité. L’option mise en avant correspond au principal cas d’utilisation de cette page : ISP.

Forfait centre de donnéesVendu par blocs, partagéDédiéPersonnel, à partir d’une seule IPRecommandé iciISPAdresses statiques enregistrées auprès d’un FAIRotatifFacturé en crédits API
Idéal pourBots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
Utilisateurs par adresseJusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.Jusqu’à 5Pool partagé
Confiance de la plateformeStandardASN de centre de donnéesÉlevée — exclusifÉlevée — enregistré auprès d’un FAIVarie selon le pool
Prix à partir de$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Commande minimale100 IP1 IP100 IP2,5 millions de crédits
Durée de conservation de l’adresseStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeChange à chaque requête
Bande passanteSans limite de traficSans limite de traficSans limite de traficCréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
UDP / appels vocauxOption facultativeOption facultativeOption facultativeIndisponible
ProtocolesHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentificationListe d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Clé API
Voir les offresVoir les offres dédiéesVoir les offres FAIVoir les offres
Recommandé ici

ISP

Adresses statiques enregistrées auprès d’un FAI

Idéal pour

Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5

Confiance de la plateforme

Élevée — enregistré auprès d’un FAI

Prix à partir de

$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres FAI

Forfait centre de données

Vendu par blocs, partagé

Idéal pour

Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.

Confiance de la plateforme

StandardASN de centre de données

Prix à partir de

$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres

Dédié

Personnel, à partir d’une seule IP

Idéal pour

Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.

Utilisateurs par adresse

1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.

Confiance de la plateforme

Élevée — exclusif

Prix à partir de

$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.

Commande minimale

1 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres dédiées

Rotatif

Facturé en crédits API

Idéal pour

Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.

Utilisateurs par adresse

Pool partagé

Confiance de la plateforme

Varie selon le pool

Prix à partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Commande minimale

2,5 millions de crédits

Durée de conservation de l’adresse

Change à chaque requête

Bande passante

CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.

UDP / appels vocaux

Indisponible

Protocoles

HTTP, SOCKS5

Authentification

Clé API

Voir les offres

Proxys pour 48 heures

Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.

Proxys pour 48 heures

Principaux emplacements de proxys

Les huit emplacements de proxys les plus souvent choisis par les clients FineProxy.

Voir tous les emplacements

Connectez-vous une seule fois.
Il suffit ensuite de demander.

FineProxy propose un Serveur MCP : collez une URL dans votre agent et il dispose de 49 outils de l’espace client — achats, renouvellements, rotation des IP, listes d’IP autorisées, analyses d’utilisation, factures et assistance. Les mêmes opérations sont disponibles via une REST API si vous préférez écrire vous-même les appels.

Il suffit ensuite de dire

  • Achète 100 IP FAI statiques pour X comptes
  • Ajoute à la liste d’IP autorisées 203.0.113.7 pour mon X service proxy
  • Exporte mon X liste de proxys au format JSON
  • Affiche le locations disponible pour ISP proxies pour X
  • Affiche le statut et détails de facturation pour mon X services proxy
En savoir plus Créez une clé API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Redémarrez Claude après avoir enregistré la configuration. Les 49 outils FineProxy apparaîtront alors dans la liste des outils disponibles.

Ce que l’agent ne fera pas, quoi que vous demandiez

Dépenser votre argent

Six outils agissent sur le solde et exigent tous wallet:spend. N’accordez pas cette autorisation à la clé et l’agent pourra exécuter toutes les autres opérations.

Payer plus que le montant du devis

Chaque achat transmet le champ expected_total_cents du devis. Au moindre centime d’écart, l’appel est rejeté et rien n’est facturé.

Annuler par inadvertance

Les deux outils irréversibles refusent de s’exécuter sans confirm=true. Une résiliation ne peut pas se produire comme effet secondaire.

Vous facturer deux fois

Les appels financiers utilisent une idempotency_key. Une nouvelle tentative après expiration règle la même opération, pas une seconde.

MCP : 49 outils · 9 périmètres d’autorisationJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sans étatAPI REST : 49 opérations · OpenAPI 3.1

Configuration manuelle

Choisissez votre système d’exploitation, navigateur ou application proxy pour obtenir un guide de configuration pas à pas.

TOUTES LES INTÉGRATIONS

Systèmes

Navigateurs

Applications

Conçu pour la vitesse.
Le trafic n’est jamais mesuré.

FineProxy a maintenu jusqu’à 500 Mbit/s lors de nos tests standard sur serveurs distants. Pour le scraping, la limite provenait généralement du débit autorisé par le site cible, et non du proxy.

Méthode de test : 1 973 500 tentatives de connexion et tests simultanés jusqu’à 96 threads via une seule IP proxy.

500 Mbps

par proxy lors de tests standard sur serveurs distants

99.97%

des connexions établies sur 1 973 500 requêtes

96

threads simultanés sur une même IP sans dégradation

0

plafonds de bande passante — trafic illimité avec toutes les offres

AMD EPYC dédié

Nos propres serveurs, sans voisins sur VPS partagé en concurrence pour le port.

Sous-réseaux propres

Les IP proviennent de plages que nous détenons, et non de la revente d’un autre fournisseur.

Liaison montante de 80 Gbit/s

Marge de capacité par serveur — il ne s’agit pas d’une promesse pour une session proxy individuelle.

Tier III / IV

Centres de données dotés d’une alimentation et d’un refroidissement redondants dans nos différents emplacements.

Notes du test

Le débit réel dépend de la route, de la destination, des conditions réseau ainsi que de la configuration et des performances de l’équipement de l’utilisateur. Un ordinateur portable connecté à une ligne domestique de 500 Mbit/s a atteint environ 468 Mbit/s en pratique, tandis que des serveurs distants ont atteint 500 Mbit/s lors des tests standard. Dans des tests exceptionnels réalisés depuis des serveurs hautes performances correctement configurés en Europe et aux États-Unis, le débit a atteint 700 Mbit/s ; ce résultat n’est pas représentatif d’une session habituelle.

Chaque affirmation sur cette page, selon les mots d’autres clients.

Avis clients pertinents, issus d’un pool d’avis vérifiés et liés à leur source d’origine.

2011fournit des proxys depuis

Comptes actifs

J'utilise des proxys fineproxy.org pour les réseaux sociaux, garantissant l'anonymat et évitant les blocages de compte. Fiable, efficace et facile à utiliser pour des performances stables. Un essai gratuit pour les nouveaux utilisateurs le rendrait encore meilleur, en attirant plus de clients. Les proxys de fineproxy.org sont également compatibles avec diverses plates-formes et offrent une vitesse et une sécurité élevées. Que ce soit pour un usage personnel ou des besoins professionnels, ce service est fortement recommandé pour sa qualité et ses fonctionnalités.

Alexsander123SaasHub, L’année dernièreTraduit de l’anglaisSource

Je travaille avec FineProxy.org depuis plus de deux ans et je peux honnêtement les qualifier de fournisseur le plus stable avec lequel j'ai jamais eu affaire. Je gère plus d'une douzaine de comptes de réseaux sociaux et chacun a besoin d'une adresse IP dédiée. Pas une seule fois je n’ai rencontré de blocage en raison d’une adresse « sur liste noire ». La disponibilité du serveur oscille autour de 99,9 %, ce qui est crucial lors des campagnes marketing automatisées. La vitesse est plus que satisfaisante, les données circulent de manière fluide sans ralentissements gênants pendant les heures de pointe. Le panneau de gestion est intuitif et la liste de proxy est mise à jour en temps réel. FineProxy est synonyme de tranquillité d'esprit.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Cette annéeTraduit de l’anglaisSource

Accès API et agent

Un service très pratique pour ceux qui ont besoin de proxys sans configuration compliquée. Tout commence rapidement, il existe différents pays disponibles et une sélection de forfaits décente. J'ai utilisé le proxy pour des travaux d'analyse et d'automatisation et j'ai été entièrement satisfait des résultats

EvgeniyDieg, Cette annéeTraduit de l’anglaisSource

Ils fournissent des API permettant aux utilisateurs de récupérer des proxys depuis leur site web. Même si le service client ne parlait pas très bien anglais, il a fait beaucoup d'efforts pour m'aider. Ils proposent également un changement d'IP après sept jours.

Anonymous UserTrustpilot, Il y a plus de 2 ansTraduit de l’anglaisSource

Emplacements et stock

plus que satisfait c'est un bon service j'ai le colis européen et je vais bien bonne rapidité merci beaucoup je vous donnerai 5 étoiles merci

Johan GtPlateforme interne FineProxyTraduit de l’anglaisSource

Fineproxy.org propose un service proxy décent avec un large choix d'adresses IP et d'emplacements. Cependant, les vitesses de connexion peuvent parfois être incohérentes et la réponse de l’assistance peut être plus lente que prévu. Bien que le service soit adapté aux tâches de base, il peut ne pas répondre pleinement aux besoins des utilisateurs ayant des exigences plus élevées ou des exigences spécifiques. Le prix est compétitif, mais les performances pourraient être plus stables pour ceux qui en dépendent pour un usage professionnel ou intensif.

Charles BrownProxyRate, Il y a plus de 2 ansTraduit de l’anglaisSource

Les avis sont cités intégralement. Lorsqu’un client a soulevé un point auquel nous pouvions répondre, notre réponse sur la plateforme d’origine est également affichée.

Tous les avis clients
Comment savoir si j'ai été shadowban ?Recherchez vos publications

Recherchez vos publications récentes en étant déconnecté — si elles n’apparaissent pas, vous êtes probablement shadowban. Des outils comme Shadowban Test ou Circleboom peuvent effectuer cette vérification automatiquement. Les shadowbans surviennent lorsque l’algorithme détecte un comportement de type spam : publications trop rapides, follow/unfollow en masse ou contenu identique sur plusieurs comptes. Ils sont généralement temporaires si vous cessez le comportement qui les a déclenchés.

Les proxies datacenter sont-ils sûrs pour les comptes X ?Pour la gestion

Pour la gestion de comptes et la publication — risqué. La plateforme signale activement les plages IP de datacenters lors des connexions et des interactions. Pour les appels API via des endpoints authentifiés — aucun problème. La plateforme traite le trafic API authentifié différemment des sessions navigateur.

Combien de comptes puis-je gérer en toute sécurité par IP ?Un

Un seul. Au-delà, la plateforme les associe entre eux. Même se connecter à un deuxième compte “juste pour vérifier quelque chose” depuis la même adresse crée un lien. Si vous gérez 20 comptes, il vous faut 20 IP distinctes avec 20 profils de navigateur séparés.

Puis-je scraper X sans payer l'accès API ?Techniquement

Techniquement oui, mais cela coûte cher autrement. La plateforme met à jour ses défenses toutes les 2 à 4 semaines, cassant régulièrement les scrapers. Les tokens invités expirent et sont liés aux IP. Vous passerez plus d’heures d’ingénierie à maintenir un scraper que vous n’en dépenseriez pour un accès API Basic (200 $/mois pour 10 000 publications).

Quel est le moyen le plus économique de monter en charge sur X ?Pour la publication

Pour la publication : les limites propres à la plateforme (2 400 tweets/jour par compte) sont suffisamment généreuses pour la plupart des cas d’usage. Les proxies vous permettent de gérer plusieurs comptes, chacun dans ces limites. Pour la lecture de données : le tier gratuit de l'API (1 500 publications/mois) plus quelques IP dédiées couvrent une surveillance légère. Pour des volumes importants, le tier Basic à 200 $/mois associé à une configuration de proxy API constitue la solution la plus rentable.

Puis-je utiliser plusieurs clés API gratuites au lieu de payer un forfait supérieur ?Oui

Oui, et c'est la méthode la plus pratique pour réduire vos coûts API. Chaque clé gratuite vous donne 1 500 publications par mois. Dix clés sur dix proxies datacenter distincts — soit 15 000 publications gratuitement, davantage que le forfait Basic à $200/mois. Les appels API sont de serveur à serveur, les IP de datacenter fonctionnent donc parfaitement ici. Le facteur limitant est l'approbation du compte développeur X — chaque clé nécessite son propre compte avec vérification par téléphone, donc passer à des centaines demande des efforts. Mais même 10 à 20 clés gratuites couvrent les besoins de la plupart des équipes.

Guide

Ce pour quoi vous avez réellement besoin de proxies sur X

4 min de lectureÉquipe réseau FineProxy

Trois raisons amènent les utilisateurs à s'intéresser au proxy pour X (Twitter) : la gestion de comptes multiples, l'extraction de données via l'API, et l'accès à la plateforme là où elle est bloquée. Chacune a ses propres règles, et le mauvais type de proxy peut vous faire bannir plus vite que l'absence totale de proxy.

Gestion de comptes multiples

X autorise officiellement jusqu'à 10 comptes par utilisateur, mais dès que vous connectez à plusieurs depuis la même IP, la plateforme les associe. Un seul est signalé — tous les comptes liés sont menacés. Pour les équipes SMM gérant plus de 30 profils, c’est un problème majeur.

Chaque compte nécessite sa propre adresse IP. Mais ce n'est que la moitié du problème — X suit également les empreintes de navigateur, les cookies, les paramètres de fuseau horaire et les schémas comportementaux. Un proxy sans isolation de session, c'est comme verrouiller la porte d'entrée en laissant la fenêtre ouverte. Les navigateurs antidetect (GoLogin, Multilogin, Dolphin Anty) créent un environnement distinct par compte. Votre proxy gère l'IP, le navigateur gère tout le reste.

Pour la gestion de comptes, les proxies ISP sont le choix le plus sûr. La plateforme est particulièrement agressive pour signaler les plages d'adresses de datacenters lors des connexions. Les adresses ISP proviennent de vrais fournisseurs d'accès et ressemblent à des connexions domestiques classiques. Les limites d'activité s'appliquent par compte, quel que soit le proxy utilisé : 2 400 tweets par jour, 400 abonnements, 1 000 likes. Dépassez ces seuils et vous subirez un shadowban — vos publications cessent d'apparaître dans les résultats de recherche et les flux de hashtags, sans aucune notification. Vous devenez tout simplement invisible.

Accès API

X a supprimé l'accès gratuit à l'API en février 2023. Voici la tarification actuelle :

  • Free : 1 500 posts/mois (lecture), 50 tweets/jour (écriture). À peine suffisant pour des tests.
  • Basic ($200/mois) : 10 000 posts/mois.
  • Pro ($5 000/mois) : 1 million de posts/mois.
  • Enterprise ($42 000+/mois) : 50 millions+.

Les limites de débit sont calculées par application et par fenêtre de 15 minutes. Si vous utilisez plusieurs applications ou avez besoin d'un débit plus élevé, répartir les appels sur plusieurs clés API — chacune associée à son propre proxy dédié — multiplie votre capacité effective. Un proxy API qui alterne entre les clés gère cela automatiquement. Comme les appels API sont de serveur à serveur, les proxies datacenter fonctionnent parfaitement ici — la plateforme ne vérifie pas le type d'IP pour les requêtes API authentifiées.

Le scraping — la méthode difficile

Scraper X sans l'API est un combat permanent. La plateforme déploie des mises à jour défensives toutes les 2 à 4 semaines, rendant les scrapers existants inopérants. Les tokens invités sont liés à l'IP et expirent toutes les quelques heures. Les endpoints GraphQL changent régulièrement d'identifiant. Le fingerprinting TLS détecte les navigateurs headless. Et les IP de datacenters sont bloquées presque instantanément pour les accès non authentifiés.

Maintenir un scraper maison demande 10 à 15 heures de travail par mois. Pour la plupart des équipes, payer l'accès API ou utiliser un service de scraping managé revient moins cher que le temps d'ingénierie.

Accéder là où c’est bloqué

Dans certains pays et sur les réseaux restreints (écoles, entreprises), X est bloqué au niveau du pare-feu. Un proxy achemine votre trafic via une adresse différente, et le filtre ne voit jamais la connexion vers la plateforme. Pour un accès débloqué à Twitter, même un simple proxy HTTP avec le bon hôte et le bon port suffit — le blocage se situe côté réseau, pas côté X’s. Vous pouvez utiliser l'interface web de Twitter sur x.com depuis n'importe quel navigateur avec les paramètres de proxy configurés.

Le meilleur proxy pour accéder à Twitter dépend de votre usage : les proxies ISP pour la gestion de comptes, les proxies datacenter pour le travail via API, et l'un ou l'autre pour débloquer Twitter sur les réseaux restreints.