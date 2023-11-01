Proxy mensuel
Paquets IPv4 pour échelonner vos tâches. Supporte HTTP/HTTPS/SOCKS5, livraison automatique après paiement, trafic illimité et accès API.
Configurez avec proxys mensuels de centre de données ou FAI.
Créez une offre adaptée à votre charge de travail. Choisissez le type de proxy, les emplacements, le nombre d’IP, la durée de facturation et la prise en charge UDP facultative : le prix est actualisé instantanément.
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Ajoute 50 % au prix de base de l’offre. Fonctionne via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pour les jeux, la VoIP et le streaming.
Quatre façons d’acheter des proxys.
Une option convient à cette charge de travail.
Toutes les adresses FineProxy utilisent IPv4. Les proxys de datacenter, dédiés et FAI restent statiques pendant toute la durée de l’offre ; les proxys rotatifs changent à chaque requête. Les offres statiques incluent un trafic illimité. L’option mise en avant correspond au principal cas d’utilisation de cette page : Forfait centre de données.
|Recommandé iciForfait centre de donnéesVendu par blocs, partagé
|DédiéPersonnel, à partir d’une seule IP
|ISPAdresses statiques enregistrées auprès d’un FAI
|RotatifFacturé en crédits API
|Idéal pour
|Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.
|Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.
|Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.
|Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
|Utilisateurs par adresse
|Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.
|1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.
|Jusqu’à 5
|Pool partagé
|Confiance de la plateforme
|StandardASN de centre de données
|Élevée — exclusif
|Élevée — enregistré auprès d’un FAI
|Varie selon le pool
|Prix à partir de
|$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois
|$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.
|$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Commande minimale
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 millions de crédits
|Durée de conservation de l’adresse
|Statique pendant toute la durée
|Statique pendant toute la durée
|Statique pendant toute la durée
|Change à chaque requête
|Bande passante
|Sans limite de trafic
|Sans limite de trafic
|Sans limite de trafic
|CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
|UDP / appels vocaux
|Option facultative
|Option facultative
|Option facultative
|Indisponible
|Protocoles
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Authentification
|Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
|Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
|Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
|Clé API
|Voir les offres
|Voir les offres dédiées
|Voir les offres FAI
|Voir les offres
Forfait centre de données
Vendu par blocs, partagé
Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.
Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.
StandardASN de centre de données
$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois
100 IP
Statique pendant toute la durée
Sans limite de trafic
Option facultative
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
Dédié
Personnel, à partir d’une seule IP
Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.
1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.
Élevée — exclusif
$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.
1 IP
Statique pendant toute la durée
Sans limite de trafic
Option facultative
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
ISP
Adresses statiques enregistrées auprès d’un FAI
Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.
Jusqu’à 5
Élevée — enregistré auprès d’un FAI
$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois
100 IP
Statique pendant toute la durée
Sans limite de trafic
Option facultative
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
Rotatif
Facturé en crédits API
Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
Pool partagé
Varie selon le pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 millions de crédits
Change à chaque requête
CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
Indisponible
HTTP, SOCKS5
Clé API
Proxys pour 48 heures
Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.
Principaux emplacements de proxys
Les huit emplacements de proxys les plus souvent choisis par les clients FineProxy.
Connectez-vous une seule fois.
Il suffit ensuite de demander.
FineProxy propose un Serveur MCP : collez une URL dans votre agent et il dispose de 49 outils de l’espace client — achats, renouvellements, rotation des IP, listes d’IP autorisées, analyses d’utilisation, factures et assistance. Les mêmes opérations sont disponibles via une REST API si vous préférez écrire vous-même les appels.
Il suffit ensuite de dire
- Achète 1,000 FineProxy IP de centre de données en Europe
- Active auto-renewal pour mon FineProxy offre proxy
- Affiche chaque FineProxy service proxy qui expire cette semaine
- Exporte mon FineProxy liste de proxys au format JSON
- Affiche le statut et détails de facturation pour mon FineProxy offres proxy
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Redémarrez Claude après avoir enregistré la configuration. Les 49 outils FineProxy apparaîtront alors dans la liste des outils disponibles.
Ce que l’agent ne fera pas, quoi que vous demandiez
Dépenser votre argent
Six outils agissent sur le solde et exigent tous
wallet:spend. N’accordez pas cette autorisation à la clé et l’agent pourra exécuter toutes les autres opérations.
Payer plus que le montant du devis
Chaque achat transmet le champ
expected_total_cents du devis. Au moindre centime d’écart, l’appel est rejeté et rien n’est facturé.
Annuler par inadvertance
Les deux outils irréversibles refusent de s’exécuter sans
confirm=true. Une résiliation ne peut pas se produire comme effet secondaire.
Vous facturer deux fois
Les appels financiers utilisent une
idempotency_key. Une nouvelle tentative après expiration règle la même opération, pas une seconde.
Configuration manuelle
Choisissez votre système d’exploitation, navigateur ou application proxy pour obtenir un guide de configuration pas à pas.
Systèmes
Navigateurs
Applications
Conçu pour la vitesse.
Le trafic n’est jamais mesuré.
FineProxy a maintenu jusqu’à 500 Mbit/s lors de nos tests standard sur serveurs distants. Pour le scraping, la limite provenait généralement du débit autorisé par le site cible, et non du proxy.
Méthode de test : 1 973 500 tentatives de connexion et tests simultanés jusqu’à 96 threads via une seule IP proxy.
500 Mbps
par proxy lors de tests standard sur serveurs distants
99.97%
des connexions établies sur 1 973 500 requêtes
96
threads simultanés sur une même IP sans dégradation
0
plafonds de bande passante — trafic illimité avec toutes les offres
AMD EPYC dédié
Nos propres serveurs, sans voisins sur VPS partagé en concurrence pour le port.
Sous-réseaux propres
Les IP proviennent de plages que nous détenons, et non de la revente d’un autre fournisseur.
Liaison montante de 80 Gbit/s
Marge de capacité par serveur — il ne s’agit pas d’une promesse pour une session proxy individuelle.
Tier III / IV
Centres de données dotés d’une alimentation et d’un refroidissement redondants dans nos différents emplacements.
Le débit réel dépend de la route, de la destination, des conditions réseau ainsi que de la configuration et des performances de l’équipement de l’utilisateur. Un ordinateur portable connecté à une ligne domestique de 500 Mbit/s a atteint environ 468 Mbit/s en pratique, tandis que des serveurs distants ont atteint 500 Mbit/s lors des tests standard. Dans des tests exceptionnels réalisés depuis des serveurs hautes performances correctement configurés en Europe et aux États-Unis, le débit a atteint 700 Mbit/s ; ce résultat n’est pas représentatif d’une session habituelle.
Chaque affirmation sur cette page, selon les mots d’autres clients.
Avis clients pertinents, issus d’un pool d’avis vérifiés et liés à leur source d’origine.
Trafic jamais mesuré
Nous utilisons FineProxy depuis deux ans. La bande passante illimitée et la connexion sont tout simplement formidables et stables. Fortement recommandé.
Très bon produit, j'aime bien. Tout fonctionne bien - trafic illimité, vitesse de pointe et prix le plus bas du marché. Support technique toujours disponible et réactif. Et je conseillerai mes amis.
Minimums de commande
La qualité du pool IP est ce qui le distingue. Les 100 adresses IP que j'ai obtenues étaient de qualité résidentielle et n'ont jamais déclenché de détection. Si vous avez besoin de proxys propres et rotatifs qui fonctionnent réellement, ne cherchez pas plus loin.
J'avais besoin d'une solution fiable de proxys rotatifs pour la recherche de données, et celle-ci a répondu à mes attentes. 100 IP, toutes propres et réactives. Le service client a répondu à mes questions sur la configuration en moins d'une heure. Je renouvellerai sans hésiter.
Assistance
Fineproxy offre un service de qualité exceptionnelle avec des proxys rapides et fiables. Leur interface est conviviale, et le support client est toujours disponible pour résoudre les problèmes rapidement. Leur vaste réseau de serveurs dans le monde entier garantit une connexion stable, peu importe où vous vous trouvez. Je recommande vivement Fineproxy pour tout besoin de proxy
Je suis très satisfait du service de Fineproxy. Leur réseau de proxys est vaste et performant, offrant une connexion stable et rapide. Leur site est facile à naviguer, et le support technique est réactif et utile. C’est un choix solide pour ceux qui cherchent à sécuriser leur navigation ou contourner les restrictions géographiques.
Combien coûtent les proxies mensuels FineProxy ?Les proxies
Les proxies datacenter démarrent à $0.07 par IP/mois, les proxies ISP à partir de $0.25 par IP/mois. Plus vous prenez d'IP, plus le prix unitaire diminue. Les proxies ISP coûtent davantage en raison de leur classification ASN résidentiel. Les paliers exacts figurent sur la page des forfaits — aucun frais caché, aucun supplément au Go. Le tarif mensuel reste fixe, quel que soit le volume de trafic consommé.
Puis-je passer des proxies datacenter aux proxies ISP en cours de mois ?Contactez le
Contactez le support pour ajuster votre forfait. Le changement de type de proxy en cours de cycle est possible, mais les adresses IP changeront, car les plages datacenter et ISP proviennent de pools différents.
Dois-je m'engager sur plusieurs mois ?Non
Non. FineProxy propose une facturation au mois, sans contrat à long terme. Vous pouvez annuler ou modifier votre forfait à chaque renouvellement. Si vous savez que vous aurez besoin de proxies pendant trois mois ou plus, les engagements longue durée offrent généralement de meilleurs tarifs par IP.
Que se passe-t-il si je ne renouvelle pas à temps ?Vos IP sont
Vos IP sont remises dans le pool disponible. Si vous renouvelez dans un court délai après l'expiration, nous essaierons de vous réattribuer les mêmes adresses, mais ce n'est pas garanti. Activez le renouvellement automatique pour éviter toute interruption.