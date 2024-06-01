À propos de FineProxy

IPv4 et ASN détenus01
Pool de niveau opérateur issu de nos propres plages — aucune IP revendue.
Entreprise
Une infrastructure proxy professionnelle reposant sur nos propres plages IP, serveurs et réseaux — aucune IP revendue.
Built on notre propre infrastructure proxy — plages d’IP, serveurs et réseaux détenus en propre. Aucune IP revendue.
FineProxy fournit des services proxy depuis 2011. Nous exploitons notre propre infrastructure — plages IPv4, serveurs et réseaux — et travaillons directement avec les centres de données. Nous ne sommes ni un revendeur ni une couche ajoutée aux IP d’un tiers. Dans plusieurs pays, nous opérons comme fournisseur officiel et proposons aux équipes et entreprises une infrastructure isolée avec des plages d’IP dédiées.
Pool de niveau opérateur issu de nos propres plages — aucune IP revendue.
Serveurs et réseaux exploités dans le cadre d’accords directs.
Statut de fournisseur agréé dans plusieurs pays.
Plages d’IP dédiées aux équipes et aux entreprises.
Un diplômé d’une université technique a choisi les proxys plutôt que l’hébergement : moins de concurrence, une barrière à l’entrée plus faible et une activité qu’il pouvait gérer seul. Au début, une seule personne assurait l’administration des serveurs, l’assistance et les ventes.
Un associé a pris en charge l’acquisition et la clientèle s’est rapidement développée. La stratégie était simple mais efficace : offrir davantage que la concurrence, avec des centaines d’IP là où d’autres n’en proposaient que 5 à 10.
Nous avons signé des accords directs pour des serveurs dans plusieurs pays, puis lancé notre propre centre de données. C’est devenu le socle de FineProxy : plages IPv4, serveurs et réseaux détenus en propre grâce à des partenariats directs avec les centres de données, et non une simple couche de gestion sur les IP d’un tiers.
FineProxy réunit aujourd’hui l’assistance technique, le développement logiciel et l’assurance qualité, avec une équipe principalement répartie entre l’Europe et l’Asie. Notre réseau de partenaires génère jusqu’à 30 % du chiffre d’affaires et fournit entre 7 et 10,5 millions de proxys par mois. Nous opérons dans de nombreux pays, dont plusieurs en tant que fournisseur officiel, avec une infrastructure isolée et des plages d’IP dédiées.
Pools stables, performances prévisibles
Satisfaction élevée et constante
Uplinks backbone 10–40 Gbit/s par hôte
Aucun revendeur. Pool de niveau opérateur
Distribution mondiale, architecture redondante
Paliers de 10–40 Gbit/s, évolutifs
Contactez FineProxy par téléphone ou par e-mail, ou consultez les informations d’enregistrement de notre société.