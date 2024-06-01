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Entreprise

À propos de FineProxy

Une infrastructure proxy professionnelle reposant sur nos propres plages IP, serveurs et réseaux — aucune IP revendue.

En activité depuis2011
InfrastructureDétenue et exploitée directement

Built on notre propre infrastructure proxy — plages d’IP, serveurs et réseaux détenus en propre. Aucune IP revendue.

FineProxy fournit des services proxy depuis 2011. Nous exploitons notre propre infrastructure — plages IPv4, serveurs et réseaux — et travaillons directement avec les centres de données. Nous ne sommes ni un revendeur ni une couche ajoutée aux IP d’un tiers. Dans plusieurs pays, nous opérons comme fournisseur officiel et proposons aux équipes et entreprises une infrastructure isolée avec des plages d’IP dédiées.

L’infrastructure avant tout

Ce qui nous distingue

IPv4 et ASN détenus

01

Pool de niveau opérateur issu de nos propres plages — aucune IP revendue.

Contrats directs avec les centres de données

02

Serveurs et réseaux exploités dans le cadre d’accords directs.

Fournisseur officiel

03

Statut de fournisseur agréé dans plusieurs pays.

Infrastructure isolée

04

Plages d’IP dédiées aux équipes et aux entreprises.

2011 — aujourd’hui

Notre parcours

  1. 2011

    Les débuts

    Un diplômé d’une université technique a choisi les proxys plutôt que l’hébergement : moins de concurrence, une barrière à l’entrée plus faible et une activité qu’il pouvait gérer seul. Au début, une seule personne assurait l’administration des serveurs, l’assistance et les ventes.

  2. Croissance

    De quelques dizaines à plusieurs centaines

    Un associé a pris en charge l’acquisition et la clientèle s’est rapidement développée. La stratégie était simple mais efficace : offrir davantage que la concurrence, avec des centaines d’IP là où d’autres n’en proposaient que 5 à 10.

  3. Changement d’échelle

    Construction de notre propre infrastructure

    Nous avons signé des accords directs pour des serveurs dans plusieurs pays, puis lancé notre propre centre de données. C’est devenu le socle de FineProxy : plages IPv4, serveurs et réseaux détenus en propre grâce à des partenariats directs avec les centres de données, et non une simple couche de gestion sur les IP d’un tiers.

  4. Aujourd’hui

    Une équipe à grande échelle

    FineProxy réunit aujourd’hui l’assistance technique, le développement logiciel et l’assurance qualité, avec une équipe principalement répartie entre l’Europe et l’Asie. Notre réseau de partenaires génère jusqu’à 30 % du chiffre d’affaires et fournit entre 7 et 10,5 millions de proxys par mois. Nous opérons dans de nombreux pays, dont plusieurs en tant que fournisseur officiel, avec une infrastructure isolée et des plages d’IP dédiées.

Le réseau en un coup d’œil

Tableau de performance FineProxy

Clients

>22 000dans plus de 69 pays

Pools stables, performances prévisibles

Avis vérifiés

>1 900sur des plateformes de confiance

Satisfaction élevée et constante

Trafic mensuel

>1500 Totransfert cumulé

Uplinks backbone 10–40 Gbit/s par hôte

IPv4 exclusives

>100 000 IPnos propres plages / ASN

Aucun revendeur. Pool de niveau opérateur

Serveurs

>500Centres de données Tier-III/IV

Distribution mondiale, architecture redondante

Liaisons réseau

≤40 Gbit/spar hôte

Paliers de 10–40 Gbit/s, évolutifs

Contactez notre équipe

Contacts

Contactez FineProxy par téléphone ou par e-mail, ou consultez les informations d’enregistrement de notre société.

TéléphoneUSA + 1 646 328-50-65TéléphoneCanada + 1 647 84-651-50E-mailsupport@fineproxy.orgE-mailadmin@fineproxy.org
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