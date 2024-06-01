À propos de FineProxy

2011 Les débuts Un diplômé d’une université technique a choisi les proxys plutôt que l’hébergement : moins de concurrence, une barrière à l’entrée plus faible et une activité qu’il pouvait gérer seul. Au début, une seule personne assurait l’administration des serveurs, l’assistance et les ventes.

Croissance De quelques dizaines à plusieurs centaines Un associé a pris en charge l’acquisition et la clientèle s’est rapidement développée. La stratégie était simple mais efficace : offrir davantage que la concurrence, avec des centaines d’IP là où d’autres n’en proposaient que 5 à 10.

Changement d’échelle Construction de notre propre infrastructure Nous avons signé des accords directs pour des serveurs dans plusieurs pays, puis lancé notre propre centre de données. C’est devenu le socle de FineProxy : plages IPv4, serveurs et réseaux détenus en propre grâce à des partenariats directs avec les centres de données, et non une simple couche de gestion sur les IP d’un tiers.