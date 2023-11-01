Proxy rotatif
Rotation avancée de proxies qui attribue une nouvelle IP à chaque requête, sans liste blanche d'IP, sans limite de bande passante et avec une concurrence véritablement illimitée.
Configurez votre offre de proxys rotatifs.
Créez une offre adaptée à votre charge de travail. Choisissez le type de proxy, les emplacements, le nombre d’IP, la durée de facturation et la prise en charge UDP facultative : le prix est actualisé instantanément.
Chargement des offres actuelles…
Ajoute 50 % au prix de base de l’offre. Fonctionne via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pour les jeux, la VoIP et le streaming.
Quatre façons d’acheter des proxys.
Une option convient à cette charge de travail.
Toutes les adresses FineProxy utilisent IPv4. Les proxys de datacenter, dédiés et FAI restent statiques pendant toute la durée de l’offre ; les proxys rotatifs changent à chaque requête. Les offres statiques incluent un trafic illimité. L’option mise en avant correspond au principal cas d’utilisation de cette page : Rotatif.
|Forfait centre de donnéesVendu par blocs, partagé
|DédiéPersonnel, à partir d’une seule IP
|ISPAdresses statiques enregistrées auprès d’un FAI
|Recommandé iciRotatifFacturé en crédits API
|Idéal pour
|Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.
|Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.
|Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.
|Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
|Utilisateurs par adresse
|Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.
|1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.
|Jusqu’à 5
|Pool partagé
|Confiance de la plateforme
|StandardASN de centre de données
|Élevée — exclusif
|Élevée — enregistré auprès d’un FAI
|Varie selon le pool
|Prix à partir de
|$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois
|$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.
|$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Commande minimale
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 millions de crédits
|Durée de conservation de l’adresse
|Statique pendant toute la durée
|Statique pendant toute la durée
|Statique pendant toute la durée
|Change à chaque requête
|Bande passante
|Sans limite de trafic
|Sans limite de trafic
|Sans limite de trafic
|CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
|UDP / appels vocaux
|Option facultative
|Option facultative
|Option facultative
|Indisponible
|Protocoles
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Authentification
|Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
|Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
|Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
|Clé API
|Voir les offres
|Voir les offres dédiées
|Voir les offres FAI
|Voir les offres
Rotatif
Facturé en crédits API
Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
Pool partagé
Varie selon le pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 millions de crédits
Change à chaque requête
CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
Indisponible
HTTP, SOCKS5
Clé API
Forfait centre de données
Vendu par blocs, partagé
Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.
Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.
StandardASN de centre de données
$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois
100 IP
Statique pendant toute la durée
Sans limite de trafic
Option facultative
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
Dédié
Personnel, à partir d’une seule IP
Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.
1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.
Élevée — exclusif
$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.
1 IP
Statique pendant toute la durée
Sans limite de trafic
Option facultative
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
ISP
Adresses statiques enregistrées auprès d’un FAI
Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.
Jusqu’à 5
Élevée — enregistré auprès d’un FAI
$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois
100 IP
Statique pendant toute la durée
Sans limite de trafic
Option facultative
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.
Principaux emplacements de proxys
Les huit emplacements de proxys les plus souvent choisis par les clients FineProxy.
Connectez-vous une seule fois.
Il suffit ensuite de demander.
FineProxy propose un Serveur MCP : collez une URL dans votre agent et il dispose de 49 outils de l’espace client — achats, renouvellements, rotation des IP, listes d’IP autorisées, analyses d’utilisation, factures et assistance. Les mêmes opérations sont disponibles via une REST API si vous préférez écrire vous-même les appels.
Il suffit ensuite de dire
- Achète une offre de proxys rotatifs
- Affiche mes crédits de proxy rotatif restants
- Exporte mes identifiants de proxy rotatif
- Affiche le statut et la prochaine échéance de mon service
- Affiche les détails de facturation de mon offre de proxys rotatifs
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Redémarrez Claude après avoir enregistré la configuration. Les 49 outils FineProxy apparaîtront alors dans la liste des outils disponibles.
Ce que l’agent ne fera pas, quoi que vous demandiez
Dépenser votre argent
Six outils agissent sur le solde et exigent tous
wallet:spend. N’accordez pas cette autorisation à la clé et l’agent pourra exécuter toutes les autres opérations.
Payer plus que le montant du devis
Chaque achat transmet le champ
expected_total_cents du devis. Au moindre centime d’écart, l’appel est rejeté et rien n’est facturé.
Annuler par inadvertance
Les deux outils irréversibles refusent de s’exécuter sans
confirm=true. Une résiliation ne peut pas se produire comme effet secondaire.
Vous facturer deux fois
Les appels financiers utilisent une
idempotency_key. Une nouvelle tentative après expiration règle la même opération, pas une seconde.
Configuration manuelle
Choisissez votre système d’exploitation, navigateur ou application proxy pour obtenir un guide de configuration pas à pas.
Systèmes
Navigateurs
Applications
Présentation du produit
Proxys rotatifs de FineProxy
Conçu pour la vitesse.
Le trafic n’est jamais mesuré.
FineProxy a maintenu jusqu’à 500 Mbit/s lors de nos tests standard sur serveurs distants. Pour le scraping, la limite provenait généralement du débit autorisé par le site cible, et non du proxy.
Méthode de test : 1 973 500 tentatives de connexion et tests simultanés jusqu’à 96 threads via une seule IP proxy.
500 Mbps
par proxy lors de tests standard sur serveurs distants
99.97%
des connexions établies sur 1 973 500 requêtes
96
threads simultanés sur une même IP sans dégradation
0
plafonds de bande passante — trafic illimité avec toutes les offres
AMD EPYC dédié
Nos propres serveurs, sans voisins sur VPS partagé en concurrence pour le port.
Sous-réseaux propres
Les IP proviennent de plages que nous détenons, et non de la revente d’un autre fournisseur.
Liaison montante de 80 Gbit/s
Marge de capacité par serveur — il ne s’agit pas d’une promesse pour une session proxy individuelle.
Tier III / IV
Centres de données dotés d’une alimentation et d’un refroidissement redondants dans nos différents emplacements.
Le débit réel dépend de la route, de la destination, des conditions réseau ainsi que de la configuration et des performances de l’équipement de l’utilisateur. Un ordinateur portable connecté à une ligne domestique de 500 Mbit/s a atteint environ 468 Mbit/s en pratique, tandis que des serveurs distants ont atteint 500 Mbit/s lors des tests standard. Dans des tests exceptionnels réalisés depuis des serveurs hautes performances correctement configurés en Europe et aux États-Unis, le débit a atteint 700 Mbit/s ; ce résultat n’est pas représentatif d’une session habituelle.
Chaque affirmation sur cette page, selon les mots d’autres clients.
Avis clients pertinents, issus d’un pool d’avis vérifiés et liés à leur source d’origine.
Accès API et agent
Un service très pratique pour ceux qui ont besoin de proxys sans configuration compliquée. Tout commence rapidement, il existe différents pays disponibles et une sélection de forfaits décente. J'ai utilisé le proxy pour des travaux d'analyse et d'automatisation et j'ai été entièrement satisfait des résultats
Service proxy rapide et fiable avec une excellente disponibilité, un excellent support et des prix abordables. Parfait pour la navigation sécurisée et les tâches d'automatisation !
Emplacements et stock
J’utilise FineProxy depuis longtemps, et c’est super ! Le service est rapide, fiable et propose de nombreuses adresses IP. Que ce soit pour des raisons de confidentialité ou pour avoir accès au contenu provenant de zones distinctes, FineProxy a toujours apporté des améliorations.
Fineproxy.org propose un service proxy décent avec un large choix d'adresses IP et d'emplacements. Cependant, les vitesses de connexion peuvent parfois être incohérentes et la réponse de l’assistance peut être plus lente que prévu. Bien que le service soit adapté aux tâches de base, il peut ne pas répondre pleinement aux besoins des utilisateurs ayant des exigences plus élevées ou des exigences spécifiques. Le prix est compétitif, mais les performances pourraient être plus stables pour ceux qui en dépendent pour un usage professionnel ou intensif.
Vitesse sous charge
Service très réactif, support rapide et efficace. J’ai pu tester les proxy avant d’acheter, ce qui est un vrai plus. Très satisfait !
Je suis très satisfait du service de Fineproxy. Leur réseau de proxys est vaste et performant, offrant une connexion stable et rapide. Leur site est facile à naviguer, et le support technique est réactif et utile. C’est un choix solide pour ceux qui cherchent à sécuriser leur navigation ou contourner les restrictions géographiques.
Que sont les crédits API et comment estimer votre consommation ?Les crédits
Les crédits API sont les unités de facturation internes utilisées pour mesurer la charge générée par vos requêtes. Chaque forfait inclut un nombre fixe de crédits, et chaque requête sortante consomme un certain montant en fonction de la complexité de la page web ciblée.
Une requête simple qui charge uniquement du HTML ou du JSON coûte généralement 1 crédit. Les requêtes qui déclenchent plusieurs ressources en parallèle — tels que des scripts, images, fichiers CSS, polices, API et requêtes de suivi — consomment davantage de crédits. Chaque ressource est comptabilisée comme une requête secondaire distincte.
Ces chiffres sont approximatifs et varient selon le site web :
- 1 crédit — requête simple de type API, sans navigateur, sans JS
- 2–3 crédits — requête navigateur sans JS (DOM basique, pas de rendu)
- ≈10 crédits — navigateur headless complet avec rendu JS, charge typique d'un proxy datacenter
- 10–15+ crédits — pages lourdes comportant de nombreux scripts, trackers, publicités, outils d'analytics ou bundles de ressources volumineux
Chaque site web possède une structure DOM, des bundles JS et des chaînes de ressources différents. Un site peut ne charger quelques fichiers, tandis qu'un autre peut déclencher plus de 30 requêtes en aval par page.
Comment calculer votre consommation réelle ?
Vous pouvez facilement estimer votre consommation de crédits avant de choisir une offre :
- Ouvrez la page que vous souhaitez scraper.
- Vérifiez le nombre de requêtes parallèles générées à l'aide d'un outil tel que RequestMap
- Le nombre de ressources chargées ≈ nombre de crédits par chargement de page.
Cela vous permet d'obtenir une estimation précise du nombre de crédits API que votre workflow consommera. Toute requête atteignant notre infrastructure consomme des crédits — y compris les réponses de type 404, 429, 503 ou les timeouts. Même si le site cible renvoie une erreur, nous avons tout de même traité et acheminé la requête.
Proxys rotatifsConfigurer proxys rotatifs
L’option payante de 48 heures est disponible uniquement pour les produits proxy non rotatifs. Choisissez une durée standard pour les proxys rotatifs.
Pourquoi les proxies rotatifs sont-ils idéaux pour le web scraping ?Les proxies
Les proxies rotatifs vous attribuent une nouvelle IP à chaque requête, rendant le blocage ou le rate-limiting par les sites web nettement plus difficile. Associés à des headers et des user-agents réalistes, ils permettent de contourner les WAF et les défis CAPTCHA tout en maintenant la stabilité de vos sessions de scraping. Ajoutez-y une bande passante illimitée, une concurrence illimitée et un pool d'IP mondial — et vous obtenez une API de scraping de niveau entreprise à une fraction du prix du marché.
Comment fonctionne techniquement la rotation d'IP à chaque requête ?Vous vous connectez
Vous vous connectez à une seule passerelle FineProxy — un domaine et un port. Lorsque votre application envoie une requête, la passerelle sélectionne une IP dans le pool d’environ 100 000 adresses et transmet la requête via celle-ci. La requête suivante obtient automatiquement une IP différente. Vous n’avez pas à gérer de listes de proxies ni de logique de rotation — la passerelle s’occupe de tout.
Quelles requêtes consomment des crédits API ?Chaque requête
Chaque requête HTTP qui atteint notre infrastructure consomme des crédits — y compris les requêtes qui renvoient des erreurs telles que 404 ou 503. Un seul chargement de page peut générer plusieurs requêtes en aval (scripts, images, polices), et chacune d'entre elles est comptabilisée individuellement.
Quelle est la durée de validité de mon offre ?Votre offre
Votre offre est valable 30 jours ou jusqu'à épuisement de vos crédits API — selon la condition atteinte en premier. Les crédits non utilisés ne sont pas reportés au cycle de facturation suivant.
Puis-je consulter des statistiques d'utilisation détaillées ?Oui
Oui. Dans votre tableau de bord, chaque forfait actif dispose d'une page dédiée affichant la consommation de vos crédits API, l'historique des requêtes et les tendances d'utilisation.
Comment puis-je réduire la consommation de crédits API ?Vous pouvez réduire
Vous pouvez réduire votre consommation en limitant le nombre de ressources chargées à chaque requête. Parmi les techniques possibles :
- utiliser accept-encoding: gzip, deflate, br pour réduire la taille des données transmises
- éviter le rendu via un navigateur headless sauf en cas de nécessité
- désactiver les images, les polices et le JS lourd lorsque c'est possible
- utilisation de modes de requête simplifiés pour les endpoints API
En règle générale, moins de ressources parallèles = moins de crédits consommés.
Proposez-vous des sessions persistantes ?Actuellement
Actuellement, nos proxies rotatifs attribuent une nouvelle IP à chaque requête. Il n'y a pas d'option de session persistante — chaque requête passe par une adresse différente. C'est parfaitement adapté aux tâches de scraping où chaque chargement de page est indépendant. Pour les workflows nécessitant la même IP sur plusieurs étapes — connexion à un site, finalisation d'un achat — nous recommandons nos proxies dédiés statiques ou nos proxies ISP.
100 000 IP — n'est-ce pas peu comparé aux fournisseurs qui annoncent des millions ?Quand un fournisseur
Quand un fournisseur revendique « 10 millions d'IP », il comptabilise généralement chaque IP ayant un jour transité par son réseau — pas celles qui sont actives à l'instant T. Nos 100 000 adresses sont toutes des IPv4 datacenter, toutes opérationnelles, toutes sous notre contrôle direct. Et surtout, elles sont exclusives à notre service. Personne d'autre ne les utilise, ce qui garantit leur propreté. Un pool ciblé d'IP fraîches et non partagées surpasse systématiquement un pool massif d'adresses recyclées et signalées.
Quelle est la limite de bande passante ?Il n'y en
Il n'y en a pas. Les proxies rotatifs de FineProxy incluent un trafic illimité. Aucune facturation au gigaoctet, aucun bridage même à fort volume. Pour les opérations générant des téraoctets de trafic par mois, c'est une structure de coûts radicalement différente de celle des proxies résidentiels facturés au Go.
Puis-je utiliser ces proxies pour Google, Amazon ou d'autres sites fortement protégés ?Les
Les IP datacenter font l'objet de contrôles plus stricts sur les sites protégés par des solutions anti-bot professionnelles. Pour ces cibles, les proxies résidentiels ou ISP offrent généralement de meilleurs résultats. Notre pool datacenter rotatif fonctionne très bien pour la grande majorité du web — les sites qui n'investissent pas dans une détection de bots haut de gamme. Pour les cibles les plus difficiles, combinez notre pool rotatif avec une limitation de débit intelligente et des en-têtes appropriés, ou passez aux proxies ISP pour les pages critiques.
Comment l'intégrer à mon scraper ?Configurez votre client
Configurez votre client HTTP pour pointer vers le point d'entrée de la passerelle FineProxy (domaine:port). En Python Requests — un seul paramètre proxies. En Scrapy — un seul réglage de middleware. Tout langage outil compatible avec les proxies HTTP fonctionne de la même manière. Aucun SDK requis, aucun fichier de liste de proxies, aucun code de rotation de votre côté.
Est-il légal de scraper avec des proxies rotatifs ?La collecte de
La collecte de données accessibles publiquement est légale dans la plupart des juridictions. L'arrêt de la cour d'appel américaine de 2022 dans l'affaire hiQ Labs v. LinkedIn a confirmé que le scraping de données publiques ne violait pas le Computer Fraud and Abuse Act. Cela dit, respecter le fichier robots.txt et les limites de débit reste une bonne pratique — et cela réduit également le blocage, ce qui est dans votre propre intérêt. Le proxy en lui-même est un outil réseau standard ; la légalité dépend de l'usage que vous en faites.
Proxys rotatifs :
Comment fonctionne la rotation des IP et pourquoi la qualité du pool prime sur sa taille
En 2024, le trafic automatisé a officiellement dépassé l'activité humaine sur internet — 51 % de toutes les requêtes web proviennent désormais de bots (Imperva Bad Bot Report 2025). La course aux armements entre scrapers et systèmes anti-bot n'a jamais été aussi intense : 65,8 % des professionnels du scraping déclarent augmenter leurs dépenses en proxies d'année en année, simplement pour suivre le rythme des défenses toujours plus strictes. Au cœur de cette dynamique : la rotation d'IP. Une seule IP envoyant des milliers de requêtes se fait bloquer. Des centaines d'IP, chacune n'envoyant qu'une poignée de requêtes — cela ressemble à du trafic normal.
Comment fonctionne concrètement un proxy rotatif
Un proxy rotatif backconnect vous fournit un point de connexion unique — un seul domaine et un seul port. Vous envoyez votre requête vers ce point d'entrée, et la passerelle proxy sélectionne une IP dans son pool pour acheminer votre requête. La requête suivante passe par une IP différente. Le site cible voit des milliers de visiteurs uniques au lieu d'un seul scraper.
Les serveurs proxy rotatifs de FineProxy avec rotation d’IP à chaque requête fonctionnent exactement de cette manière. Vous obtenez un point d’entrée (domaine + port), et à chaque requête, le système attribue une adresse IPv4 fraîche issue de notre pool. Pas de sessions persistantes — chaque requête reçoit une nouvelle IP. Si vous devez interroger le même site des milliers de fois sans ressembler à un seul utilisateur, c’est la configuration qu’il vous faut.
Pourquoi 100 000 IP exclusives changent la donne
Les fournisseurs de proxies adorent afficher la taille de leurs pools — « 10 millions d’IP », « 72 millions d’IP ». Mais les recherches de The Web Scraping Club soulèvent un point essentiel : un pool bien entretenu d’IP de qualité surpasse systématiquement des milliers d’adresses grillées. Ce n’est pas le nombre d’IP qui compte — c’est leur propreté et le fait que personne d’autre ne les utilise sur la même cible.
Voici l’approche de FineProxy : notre pool de proxies pour le scraping contient environ 100 000 adresses IPv4 uniques. Toutes datacenter, toutes sous notre gestion directe — nous sommes le fournisseur, pas un revendeur. Ces IP n’existent que dans notre réseau. Vous ne les trouverez chez aucun autre service de proxy.
Lorsque vous achetez un service de proxy rotatif chez FineProxy, les adresses de ce pool ne sont pas partagées avec les clients d’autres plateformes. Personne d’autre ne les grille sur les mêmes cibles que vous. C’est toute la différence entre 100K IP propres et exclusives et 10 millions d’adresses recyclées que tous les services de scraping du marché se disputent.
L’économie des proxies datacenter rotatifs
Les proxies résidentiels rotatifs facturent entre 1 et 15 $ par Go. La note grimpe très vite à grande échelle — une opération de scraping sérieuse peut consommer des téraoctets par mois. À 3 $/Go, un seul téraoctet coûte 3 000 $.
Un proxy datacenter rotatif avec une bande passante illimitée change radicalement l’équation économique. Les proxies rotatifs de FineProxy ne facturent pas au gigaoctet. Vous payez l’accès au pool, et le trafic est illimité. Pour les équipes qui exécutent des millions de requêtes par jour, c’est la différence entre une opération viable et la faillite.
Le compromis : les IP datacenter sont plus faciles à identifier par les systèmes anti-bot que les IP résidentielles. Mais c’est précisément là que l’exclusivité du pool fait la différence. Des adresses datacenter fraîches et propres, qui n’ont pas circulé dans d’autres services, rencontrent bien moins de résistance que des adresses recyclées. Et pour une immense partie du web — tout ce qui n’est pas protégé par un anti-bot de niveau entreprise comme Cloudflare Enterprise ou Akamai Bot Manager — les proxies datacenter fonctionnent parfaitement pour une fraction du coût.
Où les proxies rotatifs excellent — et où ils ne conviennent pas
Fonctionne bien :
Le web scraping à grande échelle est le cas d’usage principal. Chaque requête provient d’une IP différente, aucun schéma détectable par la cible. Un proxy rotatif pour le web scraping transforme votre scraper unique en ce qui ressemble à une foule de visiteurs indépendants. La plupart des plateformes e-commerce tolèrent environ 100 à 300 requêtes par heure depuis une même adresse avant devenir méfiantes — répartir la charge sur un large pool rotatif vous maintient bien en dessous de tout seuil individuel.
La surveillance des prix fonctionne sur le même principe : vos vérifications sont réparties de sorte qu'aucune adresse ne revienne sans cesse vers la même boutique. Le suivi de positionnement SEO en profite également, car les moteurs de recherche appliquent un rate-limiting aux requêtes répétées provenant d'une même IP. Quant aux équipes d'arbitrage de trafic, elles utilisent des configurations de proxy HTTP rotatif pour vérifier les offres et contrôler les performances de leurs campagnes sur un large pool d'adresses, sans que les plateformes puissent relier ces activités entre elles.
Ne fonctionne pas bien :
La gestion de comptes sur les réseaux sociaux nécessite une IP stable. Un proxy rotatif change votre adresse à chaque requête, ce qui paraît suspect lors de la connexion et de la publication. Pour les comptes, utilisez plutôt des proxies ISP statiques ou des proxies dédiés.
Les workflows en plusieurs étapes qui dépendent de la persistance de session — parcours de paiement, pagination qui suit votre identité, séquences de connexion — échouent également avec la rotation par requête. Le site voit chaque étape provenir d'un utilisateur différent et abandonne le processus.
Intégration : un seul endpoint, zéro complexité
Le proxy rotatif de FineProxy fonctionne via une passerelle unique — un domaine, un port. Dirigez votre scraper ou votre outil de monitoring vers ce endpoint. Chaque requête reçoit automatiquement une nouvelle IP issue du pool de 100K adresses.
Que vous utilisiez Scrapy, Requests, Selenium, Puppeteer ou tout autre outil compatible avec les proxies HTTP, la configuration tient en une seule ligne. Pas de logique de rotation dans votre code, pas de gestion de listes de proxies, pas de vérifications d'état. La passerelle s'occupe de tout.
Si votre infrastructure nécessite un contrôle programmatique, l'approche proxy rotatif avec API vous permet d'intégrer la gestion des proxies directement dans votre pipeline.
Le problème des 25 à 40 %
Les recherches de Zyte menées auprès de centaines d’équipes d’ingénieurs ont révélé que 25 à 40 % du temps développeur sur les projets de scraping est consacré à la lutte contre les bannissements et les systèmes anti-bot. Ce n’est pas du code, ni du traitement de données, ni de l’analyse — c’est simplement maintenir le scraper en vie.
Une configuration de proxies rotatifs bien pensée élimine la majeure partie de ce problème. Lorsque chaque requête provient d'une IP propre et unique, et que le pool est suffisamment large pour qu'aucune adresse ne soit réutilisée trop fréquemment, le scraper passe son temps à collecter des données — pas à attendre la levée des blocages.
Avec les serveurs proxy anonymes rotatifs de FineProxy, c’est le pool qui fait le travail. 100 000 adresses, exclusives à notre réseau, avec rotation à chaque requête. Votre temps d’ingénierie est recentré sur le développement du produit, pas sur la surveillance de l’infrastructure.