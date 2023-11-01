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Proxy illimité

Proxies datacenter et ISP sans limite de données : bandes passantes fixes jusqu’à 5 Gbps, SOCKS5/HTTP/HTTPS, aucune pénalité d’utilisation.

Configurer votre offre →Proxys pour 48 heures
Sans limite de traficAucuns frais par Go
AMD EPYCMatériel serveur de dernière génération
Jusqu’à 80 Gbit/sLiaison montante par serveur
REST + MCPProvisionnez et gérez par API

Configurez pour bande passante illimitée.

Créez une offre adaptée à votre charge de travail. Choisissez le type de proxy, les emplacements, le nombre d’IP, la durée de facturation et la prise en charge UDP facultative : le prix est actualisé instantanément.

PaysNombre d’IP
Prise en charge UDP
Désactivée

Ajoute 50 % au prix de base de l’offre. Fonctionne via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pour les jeux, la VoIP et le streaming.

Plusieurs pays dans un même forfait, des IP supplémentaires en liste blanche ou plus de connexions ?Configurer dans le tableau de bord

Conçu pour la vitesse.
Le trafic n’est jamais mesuré.

FineProxy a maintenu jusqu’à 500 Mbit/s lors de nos tests standard sur serveurs distants. Pour le scraping, la limite provenait généralement du débit autorisé par le site cible, et non du proxy.

Méthode de test : 1 973 500 tentatives de connexion et tests simultanés jusqu’à 96 threads via une seule IP proxy.

500 Mbps

par proxy lors de tests standard sur serveurs distants

99.97%

des connexions établies sur 1 973 500 requêtes

96

threads simultanés sur une même IP sans dégradation

0

plafonds de bande passante — trafic illimité avec toutes les offres

AMD EPYC dédié

Nos propres serveurs, sans voisins sur VPS partagé en concurrence pour le port.

Sous-réseaux propres

Les IP proviennent de plages que nous détenons, et non de la revente d’un autre fournisseur.

Liaison montante de 80 Gbit/s

Marge de capacité par serveur — il ne s’agit pas d’une promesse pour une session proxy individuelle.

Tier III / IV

Centres de données dotés d’une alimentation et d’un refroidissement redondants dans nos différents emplacements.

Notes du test

Le débit réel dépend de la route, de la destination, des conditions réseau ainsi que de la configuration et des performances de l’équipement de l’utilisateur. Un ordinateur portable connecté à une ligne domestique de 500 Mbit/s a atteint environ 468 Mbit/s en pratique, tandis que des serveurs distants ont atteint 500 Mbit/s lors des tests standard. Dans des tests exceptionnels réalisés depuis des serveurs hautes performances correctement configurés en Europe et aux États-Unis, le débit a atteint 700 Mbit/s ; ce résultat n’est pas représentatif d’une session habituelle.

Quatre façons d’acheter des proxys.
Une option convient à cette charge de travail.

Toutes les adresses FineProxy utilisent IPv4. Les proxys de datacenter, dédiés et FAI restent statiques pendant toute la durée de l’offre ; les proxys rotatifs changent à chaque requête. Les offres statiques incluent un trafic illimité. L’option mise en avant correspond au principal cas d’utilisation de cette page : Forfait centre de données.

Recommandé iciForfait centre de donnéesVendu par blocs, partagéDédiéPersonnel, à partir d’une seule IPISPAdresses statiques enregistrées auprès d’un FAIRotatifFacturé en crédits API
Idéal pourBots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
Utilisateurs par adresseJusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.Jusqu’à 5Pool partagé
Confiance de la plateformeStandardASN de centre de donnéesÉlevée — exclusifÉlevée — enregistré auprès d’un FAIVarie selon le pool
Prix à partir de$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Commande minimale100 IP1 IP100 IP2,5 millions de crédits
Durée de conservation de l’adresseStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeChange à chaque requête
Bande passanteSans limite de traficSans limite de traficSans limite de traficCréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
UDP / appels vocauxOption facultativeOption facultativeOption facultativeIndisponible
ProtocolesHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentificationListe d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Clé API
Voir les offresVoir les offres dédiéesVoir les offres FAIVoir les offres
Recommandé ici

Forfait centre de données

Vendu par blocs, partagé

Idéal pour

Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.

Confiance de la plateforme

StandardASN de centre de données

Prix à partir de

$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres

Dédié

Personnel, à partir d’une seule IP

Idéal pour

Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.

Utilisateurs par adresse

1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.

Confiance de la plateforme

Élevée — exclusif

Prix à partir de

$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.

Commande minimale

1 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres dédiées

ISP

Adresses statiques enregistrées auprès d’un FAI

Idéal pour

Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5

Confiance de la plateforme

Élevée — enregistré auprès d’un FAI

Prix à partir de

$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres FAI

Rotatif

Facturé en crédits API

Idéal pour

Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.

Utilisateurs par adresse

Pool partagé

Confiance de la plateforme

Varie selon le pool

Prix à partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Commande minimale

2,5 millions de crédits

Durée de conservation de l’adresse

Change à chaque requête

Bande passante

CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.

UDP / appels vocaux

Indisponible

Protocoles

HTTP, SOCKS5

Authentification

Clé API

Voir les offres

Proxys pour 48 heures

Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.

Proxys pour 48 heures

Principaux emplacements de proxys

Les huit emplacements de proxys les plus souvent choisis par les clients FineProxy.

Voir tous les emplacements

Connectez-vous une seule fois.
Il suffit ensuite de demander.

FineProxy propose un Serveur MCP : collez une URL dans votre agent et il dispose de 49 outils de l’espace client — achats, renouvellements, rotation des IP, listes d’IP autorisées, analyses d’utilisation, factures et assistance. Les mêmes opérations sont disponibles via une REST API si vous préférez écrire vous-même les appels.

Il suffit ensuite de dire

  • Achète 1 000 proxys de centre de données avec trafic illimité en Europe
  • Exporte mon HTTP liste de proxys au format JSON
  • Mets à jour l’IP autorisée pour mon service proxy
  • Vérifie mon service pour IP inactives ou en erreur
  • Affiche le statut et détails de facturation pour mon offre proxy
En savoir plus Créez une clé API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Redémarrez Claude après avoir enregistré la configuration. Les 49 outils FineProxy apparaîtront alors dans la liste des outils disponibles.

Ce que l’agent ne fera pas, quoi que vous demandiez

Dépenser votre argent

Six outils agissent sur le solde et exigent tous wallet:spend. N’accordez pas cette autorisation à la clé et l’agent pourra exécuter toutes les autres opérations.

Payer plus que le montant du devis

Chaque achat transmet le champ expected_total_cents du devis. Au moindre centime d’écart, l’appel est rejeté et rien n’est facturé.

Annuler par inadvertance

Les deux outils irréversibles refusent de s’exécuter sans confirm=true. Une résiliation ne peut pas se produire comme effet secondaire.

Vous facturer deux fois

Les appels financiers utilisent une idempotency_key. Une nouvelle tentative après expiration règle la même opération, pas une seconde.

MCP : 49 outils · 9 périmètres d’autorisationJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sans étatAPI REST : 49 opérations · OpenAPI 3.1

Configuration manuelle

Choisissez votre système d’exploitation, navigateur ou application proxy pour obtenir un guide de configuration pas à pas.

TOUTES LES INTÉGRATIONS

Systèmes

Navigateurs

Applications

Chaque affirmation sur cette page, selon les mots d’autres clients.

Avis clients pertinents, issus d’un pool d’avis vérifiés et liés à leur source d’origine.

2011fournit des proxys depuis

Trafic jamais mesuré

Service génial. Les proxys sont disponibles peu de temps après le paiement. Avoir beaucoup de adresses IP rend mon travail plus productif. J'apprécie également une bonne vitesse et un trafic illimité. 

Diana DeePlateforme interne FineProxyTraduit de l’anglaisSource

Nous utilisons FineProxy depuis deux ans. La bande passante illimitée et la connexion sont tout simplement formidables et stables. Fortement recommandé.

David RhodesTrustpilot, Il y a plus de 2 ansTraduit de l’anglaisSource

Vitesse sous charge

Je suis très satisfait du service de Fineproxy. Leur réseau de proxys est vaste et performant, offrant une connexion stable et rapide. Leur site est facile à naviguer, et le support technique est réactif et utile. C’est un choix solide pour ceux qui cherchent à sécuriser leur navigation ou contourner les restrictions géographiques.

ammar ghezaliDieg, Il y a plus de 2 ansSource

Service très réactif, support rapide et efficace. J’ai pu tester les proxy avant d’acheter, ce qui est un vrai plus. Très satisfait !

Evan trzDieg, L’année dernièreSource

Comptes actifs

Je l'utilise depuis plus de 5 ans et c'est un excellent proxy pour travailler avec le scraping de données/les réseaux sociaux et tout autre projet d'automatisation - IP à rotation rapide, presque tous les proxy ne sont pas bloqués comme chez d'autres fournisseurs, etc. le support client est également assez bon.

synk.pitNorton Safe Web, L’année dernièreTraduit de l’anglaisSource

J'utilise des proxys fineproxy.org pour les réseaux sociaux, garantissant l'anonymat et évitant les blocages de compte. Fiable, efficace et facile à utiliser pour des performances stables. Un essai gratuit pour les nouveaux utilisateurs le rendrait encore meilleur, en attirant plus de clients. Les proxys de fineproxy.org sont également compatibles avec diverses plates-formes et offrent une vitesse et une sécurité élevées. Que ce soit pour un usage personnel ou des besoins professionnels, ce service est fortement recommandé pour sa qualité et ses fonctionnalités.

Alexsander123SaasHub, L’année dernièreTraduit de l’anglaisSource

Les avis sont cités intégralement. Lorsqu’un client a soulevé un point auquel nous pouvions répondre, notre réponse sur la plateforme d’origine est également affichée.

Tous les avis clients
FineProxy surveille-t-il mon volume de trafic ?Non

Non. FineProxy ne surveille pas la consommation de trafic par service. Il n'y a aucun compteur de bande passante, aucun plafond mensuel en gigaoctets et aucun mécanisme qui réduit la vitesse ou le nombre de sessions en fonction du volume de données utilisé. Le trafic est véritablement illimité. Ce que FineProxy publie, ce sont les paliers de bande passante par taille de service et les limites de connexions simultanées — il s'agit de paramètres d'infrastructure, et non de pénalités liées à l'utilisation.

Que se passe-t-il si j'atteins la limite de connexions simultanées ?Le service passe

Le service passe temporairement en mode ralenti — une connexion par IP — pendant 5 à 60 minutes, selon la fréquence à laquelle la limite a été dépassée au cours des 24 dernières heures. Une fois ce délai écoulé, le fonctionnement normal reprend automatiquement. Si votre workflow nécessite régulièrement davantage de connexions, vous pouvez acheter une capacité supplémentaire de connexions simultanées pour votre forfait.

En quoi est-ce différent d'une politique d'utilisation raisonnable ?Chez d'autres fournisseurs

Chez d'autres fournisseurs, les politiques d'utilisation raisonnable déclenchent des pénalités en fonction du volume de données consommé : débits bridés, sessions réduites ou frais de dépassement une fois un seuil franchi. Chez FineProxy, les paliers de bande passante et les limites de connexion sont fixés dès l'achat du forfait et ne changent jamais en fonction du volume de trafic. Il n’existe aucun état « utilisation raisonnable dépassée ». Transférez 10 To en un mois : votre palier de bande passante reste identique à celui dont vous disposiez quand vous n’aviez transféré que 10 Go.

Quel type de proxy est le plus adapté à une utilisation illimitée ?Les proxies

Les proxies datacenter offrent les paliers de bande passante les plus élevés et l'expérience illimitée la plus régulière, car ils fonctionnent sur du matériel serveur dédié avec des liaisons montantes de niveau entreprise. Les proxies ISP de FineProxy incluent également le trafic illimité sur la même infrastructure. Les proxies résidentiels d’autres fournisseurs sont ceux qui ont le plus de chances de comporter des restrictions d’utilisation raisonnable cachées — ils reposent sur des connexions grand public incapables de supporter un débit non restreint à grande échelle.

Puis-je augmenter mon palier de bande passante sans acheter plus d'IP ?Le palier de

Le palier de bande passante est lié à la taille de votre package d'IP — les packages plus importants bénéficient de plafonds de bande passante plus élevés. Pour accéder à un palier supérieur, augmentez votre nombre d'IP. Pour les connexions simultanées en particulier, vous pouvez acheter des connexions supplémentaires sans modifier votre nombre d'IP.

Guide

Ce que « illimité » signifie vraiment — et pourquoi la plupart des fournisseurs ne l»entendent pas ainsi

7 min de lectureÉquipe réseau FineProxy

FineProxy inclut le trafic illimité sur chaque forfait proxy — datacenter, ISP et dédié. Pas de facturation au gigaoctet, pas de compteur de bande passante, pas de bridage automatique lorsque vous atteignez un plafond invisible. Vous louez des IP à un tarif mensuel fixe, et les données qui y transitent ne sont ni comptabilisées, ni plafonnées, ni ralenties. Quand vous recherchez le meilleur forfait proxy illimité à acheter, cette distinction compte bien plus que le mot « illimité » affiché sur une page d’accueil, car la plupart des fournisseurs utilisent ce mot très différemment de ce que vous pourriez croire.

Le piège de l'utilisation raisonnable

Recherchez « proxy illimité » et pratiquement tous les fournisseurs dans les premiers résultats revendiquent une bande passante illimitée. Lisez leurs conditions générales d’utilisation et un tout autre tableau se dessine.

Un fournisseur majeur limite chaque proxy à 100 Go par mois — dépassez ce seuil et vous êtes basculé silencieusement vers une tarification au dépassement à la consommation. Un autre réduit vos sessions simultanées de 100 à 10 dès que vous franchissez 50 Go de trafic dans un cycle de facturation. Un troisième introduit des pénalités de latence progressives : 4 secondes de délai artificiel après les 5 premiers Go au-delà de votre plafond souple, jusqu’à 13 secondes après 500 Go. Certains fournisseurs font chuter vos débits de 300-400 Mbps à 100 Mbps après un seuil donné, et peuvent les réduire à 5 Mbps en cas d’utilisation « intensive » prolongée.

Ces politiques portent divers noms — politique d'utilisation raisonnable, politique d'utilisation acceptable, FUP. Le schéma est toujours le même : « illimité » sur la page tarifaire, restrictions dans les petites lignes. La définition d»une « utilisation excessive » varie d»un fournisseur à l'autre et reste souvent suffisamment floue pour que des charges de travail légitimes déclenchent des pénalités. Si vous scrapez des catalogues produits, surveillez les prix sur des milliers de pages ou exécutez des automatisations générant des centaines de gigaoctets par mois, vous atteindrez ces limites. Le label « illimité » perd tout son sens dès qu’une clause d’utilisation raisonnable s’active.

L'approche différente de FineProxy

FineProxy ne surveille pas votre consommation de trafic. Aucun compteur ne mesure le nombre de gigaoctets transitant par vos proxies. Il n'existe aucun seuil au-delà duquel les débits chutent, les sessions sont restreintes ou vous êtes discrètement basculé vers un forfait facturé à la consommation. Un proxy à données illimitées chez FineProxy signifie exactement cela — aucune limite de données, aucun suivi de volume, aucune pénalité en cas d'utilisation intensive.

Ce que FineProxy propose en revanche, ce sont deux paramètres d'infrastructure, publiés de manière transparente dans les conditions d'utilisation, conçus pour maintenir des performances constantes pour l'ensemble des clients sur le réseau partagé :

Bande passante allouée par service. Chaque forfait dispose d'un plafond de bande passante basé sur la taille de votre package d'IP, tel que publié dans les conditions d'utilisation. Un package de 300 IP bénéficie d'un débit agrégé allant jusqu'à 100 Mbps. Passez à 3 000 IP et le plafond monte à 500 Mbps. À partir de 5 000 IP, il atteint 1,5 Gbps, et les packages de plus de 25 000 IP disposent de jusqu'à 5 Gbps. Il s'agit de plafonds de bande passante par service, et non par IP — l'ensemble de votre package partage l'allocation. La bande passante augmente avec la taille du package car les packages plus importants bénéficient d'une capacité serveur proportionnellement supérieure. Il ne s'agit pas de bridage.

Il n'existe pas de « mode lent » pour le débit — votre trafic circule à la vitesse maximale que la connexion supporte, jusqu»au plafond de votre palier. La différence avec une politique d'usage raisonnable : ces paliers sont fixés dès l'achat de votre offre. Ils ne diminuent pas après un certain volume de données consommé. Au premier jour comme au trentième, le plafond reste identique.

Limites de connexions simultanées par service. Chaque package dispose également d'un nombre maximal de connexions simultanées, publié dans les conditions d'utilisation. Un package de 999 IP autorise jusqu'à 1 500 connexions simultanées. De 1 000 à 4 999 IP, la limite correspond à 3× le nombre d'IP. De 5 000 à 14 999 IP, elle passe à 2×, et au-delà de 15 000 IP, à 1×. En cas de dépassement temporaire de la limite, le service passe brièvement en mode ralenti (une connexion par IP) pendant 5 à 60 minutes selon la fréquence, puis revient automatiquement à la normale. Ce mécanisme empêche un seul client de saturer les ressources serveur au détriment des autres. Si votre workflow nécessite réellement davantage de connexions, vous pouvez acheter de la capacité supplémentaire — il s'agit d'un paramètre d'infrastructure configurable, pas d'une pénalité.

Remarquez ce qui est absent de ces deux listes : toute mention de gigaoctets consommés. Les limites de FineProxy portent sur la vitesse de bande passante et le nombre de connexions — la capacité d'infrastructure, pas le volume de données. Que vous fassiez transiter 100 Go ou 100 To via vos proxies en un mois, les conditions restent inchangées. Pas de frais de dépassement, pas de ralentissement progressif, pas d'e-mail du type « vous avez été signalé pour utilisation excessive ».

Pourquoi la tarification forfaitaire par IP rend le trafic illimité réellement illimité

La tarification au gigaoctet crée un conflit structurel. Plus vous générez de trafic, plus le fournisseur gagne — mais plus il doit fournir de bande passante. À un certain point, la marge disparaît, et il commence à brider. Tout le cadre des politiques d'utilisation raisonnable existe pour protéger la rentabilité du fournisseur, pas l'expérience du client.

FineProxy facture par IP, pas par gigaoctet. Le modèle économique est différent : une fois l'IP provisionnée sur le serveur, le coût marginal du trafic supplémentaire est minime. La bande passante datacenter à l'échelle à laquelle FineProxy opère (plus de 100 000 IP en propre, serveurs AMD EPYC, canaux agrégés de 80 Gbps) ne coûte qu'une fraction de ce que les fournisseurs facturant au Go répercutent sur leurs clients. Il n'existe aucune incitation financière à vous ralentir.

C'est aussi pourquoi les proxies datacenter et ISP sont naturellement adaptés aux offres véritablement illimitées. Les proxies résidentiels transitent par des appareils grand public à bande passante limitée — les fournisseurs ne peuvent physiquement pas offrir un débit sans restriction à grande échelle, c'est pourquoi chaque offre résidentielle « illimitée » est assortie d»une politique d'usage raisonnable. Les proxies datacenter et ISP fonctionnent sur du matériel serveur dédié avec des liens montants de niveau entreprise. La capacité est là. La question est de savoir si le fournisseur vous la transmet ou la limite derrière une FUP.

Quelles tâches bénéficient d'un trafic véritablement illimité

Scraping à grande échelle. Catalogues produits, résultats de recherche, annonces immobilières — des tâches qui génèrent des centaines de gigaoctets par mois. Avec un forfait au Go, les coûts augmentent de façon imprévisible. Avec le forfait à tarif fixe de FineProxy, le prix reste le même, que vous consommiez 100 Go ou 10 To.

Surveillance continue. Suivi des prix, vérification publicitaire, suivi de positionnement SEO — des opérations 24h/24 et 7j/7 qui génèrent du trafic en permanence. La tarification au Go transforme la surveillance continue en casse-tête budgétaire. Le tarif fixe la rend prévisible.

Médias et téléchargements. Tests de streaming, téléchargements de fichiers volumineux, vérification de la diffusion de contenu. Ces tâches sont gourmandes en bande passante par nature. Un proxy qui bride le débit après 50 Go est inutile pour ce type d'usage.

Gestion multi-comptes. Chaque compte nécessite sa propre IP, et chaque IP génère du trafic en continu. Multipliez par des centaines ou des milliers de comptes, et les coûts au Go deviennent prohibitifs. La tarification par IP avec trafic illimité évolue linéairement avec le nombre de comptes, pas avec le volume de données.