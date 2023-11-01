FineProxy inclut le trafic illimité sur chaque forfait proxy — datacenter, ISP et dédié. Pas de facturation au gigaoctet, pas de compteur de bande passante, pas de bridage automatique lorsque vous atteignez un plafond invisible. Vous louez des IP à un tarif mensuel fixe, et les données qui y transitent ne sont ni comptabilisées, ni plafonnées, ni ralenties. Quand vous recherchez le meilleur forfait proxy illimité à acheter, cette distinction compte bien plus que le mot « illimité » affiché sur une page d’accueil, car la plupart des fournisseurs utilisent ce mot très différemment de ce que vous pourriez croire.

Le piège de l'utilisation raisonnable

Recherchez « proxy illimité » et pratiquement tous les fournisseurs dans les premiers résultats revendiquent une bande passante illimitée. Lisez leurs conditions générales d’utilisation et un tout autre tableau se dessine.

Un fournisseur majeur limite chaque proxy à 100 Go par mois — dépassez ce seuil et vous êtes basculé silencieusement vers une tarification au dépassement à la consommation. Un autre réduit vos sessions simultanées de 100 à 10 dès que vous franchissez 50 Go de trafic dans un cycle de facturation. Un troisième introduit des pénalités de latence progressives : 4 secondes de délai artificiel après les 5 premiers Go au-delà de votre plafond souple, jusqu’à 13 secondes après 500 Go. Certains fournisseurs font chuter vos débits de 300-400 Mbps à 100 Mbps après un seuil donné, et peuvent les réduire à 5 Mbps en cas d’utilisation « intensive » prolongée.

Ces politiques portent divers noms — politique d'utilisation raisonnable, politique d'utilisation acceptable, FUP. Le schéma est toujours le même : « illimité » sur la page tarifaire, restrictions dans les petites lignes. La définition d»une « utilisation excessive » varie d»un fournisseur à l'autre et reste souvent suffisamment floue pour que des charges de travail légitimes déclenchent des pénalités. Si vous scrapez des catalogues produits, surveillez les prix sur des milliers de pages ou exécutez des automatisations générant des centaines de gigaoctets par mois, vous atteindrez ces limites. Le label « illimité » perd tout son sens dès qu’une clause d’utilisation raisonnable s’active.

L'approche différente de FineProxy

FineProxy ne surveille pas votre consommation de trafic. Aucun compteur ne mesure le nombre de gigaoctets transitant par vos proxies. Il n'existe aucun seuil au-delà duquel les débits chutent, les sessions sont restreintes ou vous êtes discrètement basculé vers un forfait facturé à la consommation. Un proxy à données illimitées chez FineProxy signifie exactement cela — aucune limite de données, aucun suivi de volume, aucune pénalité en cas d'utilisation intensive.

Ce que FineProxy propose en revanche, ce sont deux paramètres d'infrastructure, publiés de manière transparente dans les conditions d'utilisation, conçus pour maintenir des performances constantes pour l'ensemble des clients sur le réseau partagé :

Bande passante allouée par service. Chaque forfait dispose d'un plafond de bande passante basé sur la taille de votre package d'IP, tel que publié dans les conditions d'utilisation. Un package de 300 IP bénéficie d'un débit agrégé allant jusqu'à 100 Mbps. Passez à 3 000 IP et le plafond monte à 500 Mbps. À partir de 5 000 IP, il atteint 1,5 Gbps, et les packages de plus de 25 000 IP disposent de jusqu'à 5 Gbps. Il s'agit de plafonds de bande passante par service, et non par IP — l'ensemble de votre package partage l'allocation. La bande passante augmente avec la taille du package car les packages plus importants bénéficient d'une capacité serveur proportionnellement supérieure. Il ne s'agit pas de bridage.

Il n'existe pas de « mode lent » pour le débit — votre trafic circule à la vitesse maximale que la connexion supporte, jusqu»au plafond de votre palier. La différence avec une politique d'usage raisonnable : ces paliers sont fixés dès l'achat de votre offre. Ils ne diminuent pas après un certain volume de données consommé. Au premier jour comme au trentième, le plafond reste identique.

Limites de connexions simultanées par service. Chaque package dispose également d'un nombre maximal de connexions simultanées, publié dans les conditions d'utilisation. Un package de 999 IP autorise jusqu'à 1 500 connexions simultanées. De 1 000 à 4 999 IP, la limite correspond à 3× le nombre d'IP. De 5 000 à 14 999 IP, elle passe à 2×, et au-delà de 15 000 IP, à 1×. En cas de dépassement temporaire de la limite, le service passe brièvement en mode ralenti (une connexion par IP) pendant 5 à 60 minutes selon la fréquence, puis revient automatiquement à la normale. Ce mécanisme empêche un seul client de saturer les ressources serveur au détriment des autres. Si votre workflow nécessite réellement davantage de connexions, vous pouvez acheter de la capacité supplémentaire — il s'agit d'un paramètre d'infrastructure configurable, pas d'une pénalité.

Remarquez ce qui est absent de ces deux listes : toute mention de gigaoctets consommés. Les limites de FineProxy portent sur la vitesse de bande passante et le nombre de connexions — la capacité d'infrastructure, pas le volume de données. Que vous fassiez transiter 100 Go ou 100 To via vos proxies en un mois, les conditions restent inchangées. Pas de frais de dépassement, pas de ralentissement progressif, pas d'e-mail du type « vous avez été signalé pour utilisation excessive ».

Pourquoi la tarification forfaitaire par IP rend le trafic illimité réellement illimité

La tarification au gigaoctet crée un conflit structurel. Plus vous générez de trafic, plus le fournisseur gagne — mais plus il doit fournir de bande passante. À un certain point, la marge disparaît, et il commence à brider. Tout le cadre des politiques d'utilisation raisonnable existe pour protéger la rentabilité du fournisseur, pas l'expérience du client.

FineProxy facture par IP, pas par gigaoctet. Le modèle économique est différent : une fois l'IP provisionnée sur le serveur, le coût marginal du trafic supplémentaire est minime. La bande passante datacenter à l'échelle à laquelle FineProxy opère (plus de 100 000 IP en propre, serveurs AMD EPYC, canaux agrégés de 80 Gbps) ne coûte qu'une fraction de ce que les fournisseurs facturant au Go répercutent sur leurs clients. Il n'existe aucune incitation financière à vous ralentir.

C'est aussi pourquoi les proxies datacenter et ISP sont naturellement adaptés aux offres véritablement illimitées. Les proxies résidentiels transitent par des appareils grand public à bande passante limitée — les fournisseurs ne peuvent physiquement pas offrir un débit sans restriction à grande échelle, c'est pourquoi chaque offre résidentielle « illimitée » est assortie d»une politique d'usage raisonnable. Les proxies datacenter et ISP fonctionnent sur du matériel serveur dédié avec des liens montants de niveau entreprise. La capacité est là. La question est de savoir si le fournisseur vous la transmet ou la limite derrière une FUP.

Quelles tâches bénéficient d'un trafic véritablement illimité

Scraping à grande échelle. Catalogues produits, résultats de recherche, annonces immobilières — des tâches qui génèrent des centaines de gigaoctets par mois. Avec un forfait au Go, les coûts augmentent de façon imprévisible. Avec le forfait à tarif fixe de FineProxy, le prix reste le même, que vous consommiez 100 Go ou 10 To.

Surveillance continue. Suivi des prix, vérification publicitaire, suivi de positionnement SEO — des opérations 24h/24 et 7j/7 qui génèrent du trafic en permanence. La tarification au Go transforme la surveillance continue en casse-tête budgétaire. Le tarif fixe la rend prévisible.

Médias et téléchargements. Tests de streaming, téléchargements de fichiers volumineux, vérification de la diffusion de contenu. Ces tâches sont gourmandes en bande passante par nature. Un proxy qui bride le débit après 50 Go est inutile pour ce type d'usage.