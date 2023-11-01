FineProxy include traffico illimitato su ogni piano proxy — datacenter, ISP e dedicato. Nessuna fatturazione per-gigabyte, nessun contatore di bandwidth, nessun throttling automatico quando raggiungete qualche soglia invisibile. Noleggiate gli IP a una tariffa mensile fissa, e i dati che li attraversano non vengono conteggiati, non vengono limitati e non vengono rallentati. Quando cercate il miglior piano proxy illimitato da acquistare, questa distinzione conta più della parola «illimitato» su una landing page, perché la maggior parte dei provider usa quel termine in modo diverso da quanto vi aspettereste.

La trappola della fair use

Cercate «unlimited proxy» e quasi tutti i provider nei primi risultati dichiarano bandwidth illimitata. Leggete i loro termini di servizio e il quadro cambia completamente.

Un provider importante limita ogni proxy a 100 GB al mese — superata quella soglia, vi passano silenziosamente a tariffe di overage pay-as-you-go. Un altro riduce le sessioni simultanee da 100 a 10 una volta superati i 50 GB di traffico in un ciclo di fatturazione. Un terzo introduce penalità di latenza progressive: 4 secondi di ritardo artificiale dopo i primi 5 GB oltre il soft cap, che salgono fino a 13 secondi dopo 500 GB. Alcuni provider riducono la velocità da 300-400 Mbps a 100 Mbps al superamento di una soglia, e possono scendere a 5 Mbps in caso di uso «intensivo» continuato.

Queste policy hanno un nome — fair usage policy, acceptable use policy, FUP. Lo schema è sempre lo stesso: «illimitato» sulla pagina dei prezzi, restrizioni nelle clausole in piccolo. La definizione di «uso eccessivo» varia da provider a provider ed è spesso abbastanza vaga da far scattare penalità anche su carichi di lavoro legittimi. Se fate scraping di cataloghi prodotto, monitorate i prezzi su migliaia di pagine o eseguite automazioni che generano centinaia di gigabyte al mese, raggiungerete questi limiti. L\»etichetta «illimitato» perde ogni significato nel momento in cui si attiva una clausola di fair use.

Come FineProxy gestisce la questione in modo diverso

FineProxy non monitora il vostro consumo di traffico. Non esiste un contatore che traccia quanti gigabyte passano attraverso i vostri proxy. Non esiste una soglia oltre la quale le velocità calano, le sessioni vengono limitate o venite silenziosamente spostati su un piano a consumo. Un proxy con dati illimitati di FineProxy significa esattamente questo — nessun limite di dati, nessun tracciamento dei volumi, nessuna penalità per un utilizzo intensivo.

FineProxy prevede due parametri infrastrutturali, pubblicati in modo trasparente nei termini di servizio, progettati per garantire prestazioni costanti a tutti i clienti sulla rete condivisa:

Allocazione della bandwidth per servizio. Ogni piano ha un livello massimo di bandwidth basato sulla dimensione del pacchetto IP, pubblicato nei termini di servizio. Un pacchetto da 300 IP offre fino a 100 Mbps aggregati. Salendo a 3.000 IP il tetto sale a 500 Mbps. A 5.000+ IP si arriva a 1,5 Gbps, e i pacchetti oltre 25.000 IP raggiungono fino a 5 Gbps. Si tratta di soglie di bandwidth per servizio, non per IP — l\'intero pacchetto condivide l\'allocazione. La bandwidth cresce con la dimensione del pacchetto perché i pacchetti più grandi operano su una capacità server proporzionalmente maggiore. Non si tratta di throttling.

Non esiste una «modalità lenta» per la velocità: il traffico fluisce alla velocità massima supportata dalla connessione, fino al tetto del livello. La differenza rispetto al fair use: questi livelli sono fissi dal momento dell’acquisto del piano. Non si riducono dopo aver consumato una certa quantità di dati. Il primo giorno e il trentesimo, il tetto è identico.

Limiti di connessioni simultanee per servizio. Ogni pacchetto prevede anche un numero massimo di connessioni simultanee, pubblicato nei termini di servizio. Un pacchetto da 999 IP consente fino a 1.500 connessioni simultanee. Da 1.000 a 4.999 IP il limite è 3× il numero di IP. Da 5.000 a 14.999 IP è 2×, e oltre 15.000 IP è 1×. Se superate temporaneamente il limite, il servizio entra in una breve modalità rallentata (una connessione per IP) per 5-60 minuti a seconda della frequenza, poi torna automaticamente alla normalità. Questo impedisce che un singolo cliente saturi le risorse del server a scapito degli altri. Se il vostro workflow richiede effettivamente più connessioni, potete acquistare capacità aggiuntiva — si tratta di un parametro infrastrutturale configurabile, non di una penalità.

Notate cosa manca da entrambe le liste: qualsiasi riferimento ai gigabyte consumati. I limiti di FineProxy riguardano velocità di banda e numero di connessioni — capacità infrastrutturale, non volume di dati. Che trasferiate 100 GB o 100 TB attraverso i vostri proxy in un mese, le condizioni non cambiano. Nessun costo per eccedenza, nessun rallentamento progressivo, nessuna email del tipo «siete stati segnalati per utilizzo eccessivo».

Perché il pricing flat-rate per-IP rende l'illimitato reale

La tariffazione per-gigabyte crea un conflitto strutturale. Più traffico generate, più il provider guadagna — ma anche più bandwidth deve fornire. A un certo punto, il margine scompare e scatta il throttling. L\'intero framework delle fair use policy esiste per proteggere l\'economia del provider, non l\'esperienza del cliente.

FineProxy addebita per IP, non per gigabyte. L\'economia è diversa: una volta che l\'IP è assegnato al server, il costo marginale del traffico aggiuntivo è minimo. La bandwidth dei datacenter alla scala operativa di FineProxy (oltre 100.000 IP di proprietà, server AMD EPYC, canali aggregati da 80 Gbps) costa una frazione di quanto i provider con fatturazione per-GB applicano ai propri clienti. Non c\'è alcun incentivo economico a rallentarvi.

Questo è anche il motivo per cui i proxy datacenter e ISP sono la scelta naturale per piani realmente illimitati. I proxy residential instradano il traffico attraverso dispositivi consumer con bandwidth limitata — i provider non possono fisicamente offrire throughput senza restrizioni su larga scala, ed è per questo che ogni piano residential «illimitato» prevede policy di fair use. I proxy datacenter e ISP operano su hardware server dedicato con uplink di livello enterprise. La capacità c\»è. La domanda è se il provider la trasferisca a voi o la limiti dietro una FUP.

Quali attività traggono vantaggio da traffico realmente illimitato

Scraping su larga scala. Cataloghi prodotto, risultati di ricerca, annunci immobiliari — attività che generano centinaia di gigabyte al mese. Con un piano per-GB, il costo cresce in modo imprevedibile. Con il piano a tariffa fissa di FineProxy, resta invariato sia che scarichiate 100 GB o 10 TB.

Monitoraggio continuo. Tracking dei prezzi, ad verification, monitoraggio del ranking SEO — operazioni 24/7 che non smettono mai di generare traffico. La tariffazione per-GB trasforma il monitoraggio continuo in un problema di budget. La tariffa fissa lo rende prevedibile.

Media e download. Test di streaming, download di file di grandi dimensioni, verifica della content delivery. Queste attività sono per natura ad alto consumo di bandwidth. Un proxy che applica throttling dopo 50 GB è inutilizzabile per questi scopi.