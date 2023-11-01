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Proxy illimitato

Proxy datacenter e ISP senza limiti di traffico: fasce di banda fisse fino a 5 Gbps, SOCKS5/HTTP/HTTPS, nessuna penalità per fair use.

Configura il piano →Proxy per 48 ore
Senza limitiNessun costo per GB
AMD EPYCHardware server di ultima generazione
Fino a 80 GbpsUplink per server
REST + MCPProvisioning e gestione tramite API

Create un piano per larghezza di banda illimitata.

Configura un piano adatto al tuo workload. Scegli il tipo di proxy, le posizioni, il numero di IP, il periodo di fatturazione e il supporto UDP opzionale: il prezzo si aggiorna immediatamente.

PaeseNumero di IP
Supporto UDP
Disattivato

Aggiunge il 50% al prezzo base del piano. Funziona tramite SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) per gaming, VoIP e streaming.

Più paesi in un unico pacchetto, IP aggiuntivi in whitelist o più connessioni?Configura nella dashboard

Creato per la velocità.
Traffico mai misurato.

FineProxy ha mantenuto fino a 500 Mbps nei nostri test standard su server remoti. Nei workload di scraping, il limite era solitamente il rate limit del sito di destinazione, non il proxy.

Metodo di test: 1.973.500 tentativi di connessione e test simultanei fino a 96 thread tramite un singolo IP proxy.

500 Mbps

per proxy nei test standard su server remoti

99.97%

di connessioni stabilite su 1.973.500 richieste

96

thread simultanei su un IP senza peggioramenti

0

limiti di banda: traffico illimitato su ogni piano

AMD EPYC dedicati

Server proprietari, senza altri utenti VPS condivisi in competizione per la porta.

Subnet proprietarie

Gli IP provengono da intervalli di nostra proprietà, non rivenduti da un altro provider.

80 Gbps uplink

Margine di capacità per server, non una promessa per una singola sessione proxy.

Tier III / IV

Data center con alimentazione e raffreddamento ridondanti nelle nostre posizioni.

Note sui test

Il throughput effettivo dipende da percorso, destinazione, condizioni di rete, configurazione e prestazioni delle apparecchiature dell’utente. Un laptop su una connessione domestica da 500 Mbps ha raggiunto circa 468 Mbps, mentre i server remoti hanno raggiunto fino a 500 Mbps nei test standard. In test eccezionali da server ad alte prestazioni configurati correttamente in Europa e negli Stati Uniti, il throughput ha raggiunto 700 Mbps; non è un risultato tipico per sessione.

Quattro modi per acquistare proxy.
Uno adatto a questo workload.

Tutti gli indirizzi FineProxy usano IPv4. I proxy datacenter, dedicati e ISP restano statici per l’intera durata del piano; i proxy a rotazione cambiano a ogni richiesta. I piani statici includono traffico illimitato. L’opzione evidenziata corrisponde al caso d’uso principale di questa pagina: Pacchetto datacenter.

Consigliato quiPacchetto datacenterVenduto in blocchi, condivisoDedicatiPersonali, a partire da un singolo IPISPIndirizzi statici registrati da ISPRotantiFatturati in crediti API
Ideale perBot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
Persone per indirizzoFino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.Fino a 5Pool condiviso
Affidabilità sulla piattaformaStandardASN datacenterAlta — esclusivoAlta — registrato da ISPVaria in base al pool
Prezzo da$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Ordine minimo100 IP1 IP100 IP2,5 mln di crediti
Durata dell’indirizzoStatico per il periodoStatico per il periodoStatico per il periodoCambia a ogni richiesta
BandaSenza limitiSenza limitiSenza limitiCreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
UDP / chiamate vocaliComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleNon disponibile
ProtocolliHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticazioneAllowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Chiave API
Vedi i pianiVedi i piani dedicatiVedi i piani ISPVedi i piani
Consigliato qui

Pacchetto datacenter

Venduto in blocchi, condiviso

Ideale per

Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.

Persone per indirizzo

Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.

Affidabilità sulla piattaforma

StandardASN datacenter

Prezzo da

$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani

Dedicati

Personali, a partire da un singolo IP

Ideale per

Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.

Persone per indirizzo

1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — esclusivo

Prezzo da

$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.

Ordine minimo

1 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani dedicati

ISP

Indirizzi statici registrati da ISP

Ideale per

Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.

Persone per indirizzo

Fino a 5

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — registrato da ISP

Prezzo da

$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani ISP

Rotanti

Fatturati in crediti API

Ideale per

Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.

Persone per indirizzo

Pool condiviso

Affidabilità sulla piattaforma

Varia in base al pool

Prezzo da

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Ordine minimo

2,5 mln di crediti

Durata dell’indirizzo

Cambia a ogni richiesta

Banda

CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.

UDP / chiamate vocali

Non disponibile

Protocolli

HTTP, SOCKS5

Autenticazione

Chiave API

Vedi i piani

Proxy per 48 ore

Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.

Proxy per 48 ore

Località proxy principali

Le otto località proxy scelte più spesso dai clienti FineProxy.

Vedi tutte le località

Collegatevi una volta.
Poi basta chiedere.

FineProxy offre un MCP server nativo: incollate un URL nell’agente per ottenere 49 strumenti dell’area cliente dedicati ad acquisti, rinnovi, rotazione IP, allowlist, analisi dell’utilizzo, fatture e assistenza. Le stesse operazioni sono disponibili tramite una REST API se preferite scrivere personalmente le chiamate.

Poi chiedete

  • Acquistate 1,000 proxy datacenter con dati illimitati in Europe
  • Esportate i miei HTTP lista di proxy in formato JSON
  • Aggiornate the allowed IP per i miei servizio proxy
  • Controllate i miei service per inactive or erroring IPs
  • Mostrate the stato e dettagli di fatturazione per i miei piano proxy
Scopri di più Crea una chiave API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Riavviate Claude dopo aver salvato la configurazione. I 49 strumenti FineProxy appariranno nell’elenco degli strumenti disponibili.

Cosa non farà l’agente, qualunque sia la richiesta

Spendere il vostro denaro

Sei strumenti possono usare il saldo e richiedono tutti wallet:spend. Escludete questo ambito dalla chiave e l’agente potrà eseguire tutto il resto.

Pagare più del preventivo

Ogni acquisto include expected_total_cents dal preventivo. Anche un solo centesimo di differenza fa rifiutare la chiamata senza alcun addebito.

Annullare senza conferma

I due strumenti irreversibili non vengono eseguiti senza confirm=true. La cessazione non può avvenire come effetto collaterale.

Addebitarvi due volte

Le chiamate di pagamento usano idempotency_key. Un nuovo tentativo dopo un timeout completa lo stesso addebito, non un secondo.

MCP: 49 strumenti · 9 ambiti di autorizzazioneJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · senza statoREST API: 49 operazioni · OpenAPI 3.1

Configurazione manuale

Scegliete il sistema operativo, il browser o l’applicazione proxy per una guida alla configurazione dettagliata.

TUTTE LE INTEGRAZIONI

Sistemi

Browser

App

Ogni affermazione in questa pagina, nelle parole dei clienti.

Feedback pertinenti dei clienti, selezionati da un pool di recensioni verificate e collegati alla fonte originale.

2011fornitura di proxy dal

Traffico mai misurato

Servizio fantastico. I proxy sono disponibili poco dopo il pagamento. Disporre di molti IP rende il mio lavoro più produttivo. Apprezzo inoltre la buona velocità e il traffico illimitato.&nbsp;

Diana DeePiattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

Usiamo FineProxy da due anni. La larghezza di banda illimitata e la connessione sono semplicemente straordinarie e stabili. Fortemente consigliato.

David RhodesTrustpilot, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Velocità sotto carico

Ho deciso di provare FineProxy prima dell'acquisto e mi sono registrato per la prova gratuita di 60 minuti. Devo dire che sono rimasto piacevolmente sorpreso! La configurazione è stata immediata, la velocità di connessione è ottima e tutto funziona in modo incredibilmente fluido. È fantastico poter testare a fondo i proxy prima di acquistare un piano completo. Comprerò sicuramente un pacchetto per i miei progetti: il servizio ha superato le mie aspettative.

NickDieg, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

Fornitore di proxy affidabile e veloce, con uptime eccellente, sicurezza solida e un'ampia gamma di IP. L'ottima assistenza clienti e la configurazione semplice lo rendono perfetto per lo scraping e l'anonimato.

AspasSaasHub, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

Gestione degli account

Lo uso da più di 5 anni ed è un ottimo servizio proxy per il data scraping, i social network e qualsiasi altro progetto di automazione: IP a rotazione veloci, quasi tutti i proxy non sono bloccati come accade con altri fornitori e anche l'assistenza clienti è piuttosto valida.

synk.pitNorton Safe Web, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

Ho lavorato con FineProxy per diversi mesi. I proxy sono validi e li acquisto da tempo per i social network. In caso di domande, la risposta arriva molto rapidamente. Le condizioni sono molto flessibili e si può sempre trovare un accordo. Nel complesso, le impressioni sono estremamente positive. Fortemente consigliato.

Oleg BarPiattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

Le recensioni sono riportate per intero. Quando un cliente ha sollevato un punto a cui potevamo rispondere, mostriamo anche la nostra risposta dalla piattaforma originale.

Tutte le recensioni dei clienti
FineProxy traccia quanto traffico utilizzo?No

No. FineProxy non monitora il consumo di traffico per singolo servizio. Non esiste un contatore di bandwidth, nessun tetto mensile in gigabyte e nessun meccanismo che riduca la velocità o il numero di sessioni in base al volume di dati utilizzato. Il traffico è realmente illimitato. Quello che FineProxy pubblica sono i tier di bandwidth per dimensione del servizio e i limiti di connessioni simultanee — si tratta di parametri infrastrutturali, non di penalità basate sull'utilizzo.

Cosa succede se raggiungo il limite di connessioni simultanee?Il servizio entra

Il servizio entra temporaneamente in modalità rallentata — una connessione per IP — per un periodo da 5 a 60 minuti, a seconda di quante volte il limite è stato superato nelle ultime 24 ore. Al termine del periodo, il funzionamento normale riprende automaticamente. Se il vostro workflow richiede costantemente più connessioni, potete acquistare capacità aggiuntiva di connessioni simultanee per il vostro pacchetto.

In cosa si differenzia da una fair use policy?Le fair use

Le fair use policy di altri provider attivano penalità in base al volume di dati consumato — velocità ridotte tramite throttling, sessioni ridotte o addebiti di overage al superamento di una soglia. I livelli di bandwidth e i limiti di connessione di FineProxy sono fissi dal giorno dell\'acquisto e non cambiano in base al volume di traffico. Non esiste alcuno stato «fair use superato». Trasferite 10 TB in un mese e il vostro livello di bandwidth resta identico a quando ne avevate trasferiti 10 GB.

Quale tipo di proxy è migliore per un utilizzo illimitato?I proxy

I proxy datacenter offrono i livelli di bandwidth più elevati e l\'esperienza illimitata più coerente, perché operano su hardware server dedicato con uplink di livello enterprise. Anche i proxy ISP di FineProxy includono traffico illimitato sulla stessa infrastruttura. I proxy residential di altri provider sono la tipologia con maggiori probabilità di nascondere restrizioni di fair use — dipendono da connessioni consumer che non possono sostenere throughput senza limiti su larga scala.

Posso passare a un tier di bandwidth superiore senza acquistare altri IP?Il livello di

Il livello di bandwidth è legato alla dimensione del vostro pacchetto IP — i pacchetti più grandi hanno soglie di bandwidth più elevate. Per passare a un livello superiore, aumentate il numero di IP. Per quanto riguarda specificamente le connessioni simultanee, potete acquistare connessioni aggiuntive senza modificare il numero di IP.

Guida

Cosa significa davvero «illimitato» — e perché la maggior parte dei provider non lo intende sul serio

6 min di letturaTeam di rete FineProxy

FineProxy include traffico illimitato su ogni piano proxy — datacenter, ISP e dedicato. Nessuna fatturazione per-gigabyte, nessun contatore di bandwidth, nessun throttling automatico quando raggiungete qualche soglia invisibile. Noleggiate gli IP a una tariffa mensile fissa, e i dati che li attraversano non vengono conteggiati, non vengono limitati e non vengono rallentati. Quando cercate il miglior piano proxy illimitato da acquistare, questa distinzione conta più della parola «illimitato» su una landing page, perché la maggior parte dei provider usa quel termine in modo diverso da quanto vi aspettereste.

La trappola della fair use

Cercate «unlimited proxy» e quasi tutti i provider nei primi risultati dichiarano bandwidth illimitata. Leggete i loro termini di servizio e il quadro cambia completamente.

Un provider importante limita ogni proxy a 100 GB al mese — superata quella soglia, vi passano silenziosamente a tariffe di overage pay-as-you-go. Un altro riduce le sessioni simultanee da 100 a 10 una volta superati i 50 GB di traffico in un ciclo di fatturazione. Un terzo introduce penalità di latenza progressive: 4 secondi di ritardo artificiale dopo i primi 5 GB oltre il soft cap, che salgono fino a 13 secondi dopo 500 GB. Alcuni provider riducono la velocità da 300-400 Mbps a 100 Mbps al superamento di una soglia, e possono scendere a 5 Mbps in caso di uso «intensivo» continuato.

Queste policy hanno un nome — fair usage policy, acceptable use policy, FUP. Lo schema è sempre lo stesso: «illimitato» sulla pagina dei prezzi, restrizioni nelle clausole in piccolo. La definizione di «uso eccessivo» varia da provider a provider ed è spesso abbastanza vaga da far scattare penalità anche su carichi di lavoro legittimi. Se fate scraping di cataloghi prodotto, monitorate i prezzi su migliaia di pagine o eseguite automazioni che generano centinaia di gigabyte al mese, raggiungerete questi limiti. L\»etichetta «illimitato» perde ogni significato nel momento in cui si attiva una clausola di fair use.

Come FineProxy gestisce la questione in modo diverso

FineProxy non monitora il vostro consumo di traffico. Non esiste un contatore che traccia quanti gigabyte passano attraverso i vostri proxy. Non esiste una soglia oltre la quale le velocità calano, le sessioni vengono limitate o venite silenziosamente spostati su un piano a consumo. Un proxy con dati illimitati di FineProxy significa esattamente questo — nessun limite di dati, nessun tracciamento dei volumi, nessuna penalità per un utilizzo intensivo.

FineProxy prevede due parametri infrastrutturali, pubblicati in modo trasparente nei termini di servizio, progettati per garantire prestazioni costanti a tutti i clienti sulla rete condivisa:

Allocazione della bandwidth per servizio. Ogni piano ha un livello massimo di bandwidth basato sulla dimensione del pacchetto IP, pubblicato nei termini di servizio. Un pacchetto da 300 IP offre fino a 100 Mbps aggregati. Salendo a 3.000 IP il tetto sale a 500 Mbps. A 5.000+ IP si arriva a 1,5 Gbps, e i pacchetti oltre 25.000 IP raggiungono fino a 5 Gbps. Si tratta di soglie di bandwidth per servizio, non per IP — l\'intero pacchetto condivide l\'allocazione. La bandwidth cresce con la dimensione del pacchetto perché i pacchetti più grandi operano su una capacità server proporzionalmente maggiore. Non si tratta di throttling.

Non esiste una «modalità lenta» per la velocità: il traffico fluisce alla velocità massima supportata dalla connessione, fino al tetto del livello. La differenza rispetto al fair use: questi livelli sono fissi dal momento dell’acquisto del piano. Non si riducono dopo aver consumato una certa quantità di dati. Il primo giorno e il trentesimo, il tetto è identico.

Limiti di connessioni simultanee per servizio. Ogni pacchetto prevede anche un numero massimo di connessioni simultanee, pubblicato nei termini di servizio. Un pacchetto da 999 IP consente fino a 1.500 connessioni simultanee. Da 1.000 a 4.999 IP il limite è 3× il numero di IP. Da 5.000 a 14.999 IP è 2×, e oltre 15.000 IP è 1×. Se superate temporaneamente il limite, il servizio entra in una breve modalità rallentata (una connessione per IP) per 5-60 minuti a seconda della frequenza, poi torna automaticamente alla normalità. Questo impedisce che un singolo cliente saturi le risorse del server a scapito degli altri. Se il vostro workflow richiede effettivamente più connessioni, potete acquistare capacità aggiuntiva — si tratta di un parametro infrastrutturale configurabile, non di una penalità.

Notate cosa manca da entrambe le liste: qualsiasi riferimento ai gigabyte consumati. I limiti di FineProxy riguardano velocità di banda e numero di connessioni — capacità infrastrutturale, non volume di dati. Che trasferiate 100 GB o 100 TB attraverso i vostri proxy in un mese, le condizioni non cambiano. Nessun costo per eccedenza, nessun rallentamento progressivo, nessuna email del tipo «siete stati segnalati per utilizzo eccessivo».

Perché il pricing flat-rate per-IP rende l'illimitato reale

La tariffazione per-gigabyte crea un conflitto strutturale. Più traffico generate, più il provider guadagna — ma anche più bandwidth deve fornire. A un certo punto, il margine scompare e scatta il throttling. L\'intero framework delle fair use policy esiste per proteggere l\'economia del provider, non l\'esperienza del cliente.

FineProxy addebita per IP, non per gigabyte. L\'economia è diversa: una volta che l\'IP è assegnato al server, il costo marginale del traffico aggiuntivo è minimo. La bandwidth dei datacenter alla scala operativa di FineProxy (oltre 100.000 IP di proprietà, server AMD EPYC, canali aggregati da 80 Gbps) costa una frazione di quanto i provider con fatturazione per-GB applicano ai propri clienti. Non c\'è alcun incentivo economico a rallentarvi.

Questo è anche il motivo per cui i proxy datacenter e ISP sono la scelta naturale per piani realmente illimitati. I proxy residential instradano il traffico attraverso dispositivi consumer con bandwidth limitata — i provider non possono fisicamente offrire throughput senza restrizioni su larga scala, ed è per questo che ogni piano residential «illimitato» prevede policy di fair use. I proxy datacenter e ISP operano su hardware server dedicato con uplink di livello enterprise. La capacità c\»è. La domanda è se il provider la trasferisca a voi o la limiti dietro una FUP.

Quali attività traggono vantaggio da traffico realmente illimitato

Scraping su larga scala. Cataloghi prodotto, risultati di ricerca, annunci immobiliari — attività che generano centinaia di gigabyte al mese. Con un piano per-GB, il costo cresce in modo imprevedibile. Con il piano a tariffa fissa di FineProxy, resta invariato sia che scarichiate 100 GB o 10 TB.

Monitoraggio continuo. Tracking dei prezzi, ad verification, monitoraggio del ranking SEO — operazioni 24/7 che non smettono mai di generare traffico. La tariffazione per-GB trasforma il monitoraggio continuo in un problema di budget. La tariffa fissa lo rende prevedibile.

Media e download. Test di streaming, download di file di grandi dimensioni, verifica della content delivery. Queste attività sono per natura ad alto consumo di bandwidth. Un proxy che applica throttling dopo 50 GB è inutilizzabile per questi scopi.

Gestione multi-account. Ogni account necessita del proprio IP, e ogni IP genera traffico in modo continuativo. Moltiplicate per centinaia o migliaia di account, e i costi per-GB diventano proibitivi. La tariffazione per-IP con traffico illimitato scala linearmente con il numero di account, non con il volume di dati.