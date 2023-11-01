I provider di proxy adorano vantarsi delle dimensioni dei propri pool — 20 milioni, 70 milioni, 100 milioni di IP. Fa impressione. Ma un pool ben gestito di qualche centinaio di IP di qualità batterà sempre un milione di indirizzi bruciati. Ciò che conta non è il numero. È se quegli IP sono puliti, veloci e non già in blacklist sui vostri siti target.
Datacenter vs. residential — quando vale davvero la pena spendere di più
Per la maggior parte dei lavori di scraping, i proxy datacenter sono la scelta giusta. Sono veloci, economici e gestiscono centinaia di thread senza problemi. Cataloghi prodotti da un sito e-commerce, risultati di ricerca, dati pubblici da directory — gli IP datacenter fanno il loro lavoro. I proxy residential servono quando il sito target combatte attivamente gli scraper. Social media, Google, marketplace fortemente protetti — verificano se il vostro IP appartiene a un data center. Se è così, intensificano le verifiche — più CAPTCHA, rate-limiting più rigido e a volte un blocco totale. Ma questa è la minoranza dei task di scraping. La maggior parte dei siti web non utilizza sistemi anti-bot aggressivi. IP datacenter rotating con pause adeguate tra le richieste gestiscono l'80% dei casi.
Di quanti IP avete davvero bisogno?
Prendete il numero di pagine da raccogliere, dividetelo per la velocità richiesta e considerate la tolleranza del sito. Un sito di notizie può consentire oltre 300 richieste all'ora da un singolo IP. Un e-commerce — 100-200. I social media — anche solo 30-60. Per 10.000 pagine al giorno su un sito di media complessità, 10-50 IP con rotazione sono sufficienti. Non servono milioni. I 100.000 proxy datacenter di FineProxy sono più che sufficienti per qualsiasi configurazione di proxy server per scraping, anche le più impegnative.
Integrazione con i framework di scraping
La maggior parte degli strumenti supporta i proxy nativamente. In Scrapy, è sufficiente passare un proxy tramite i meta della richiesta: meta={‘proxy’: ‘http://ip:port’}. Per progetti più complessi, conviene configurare un pool di rotazione proxy per Scrapy — in pratica un middleware che sostituisce l'IP dalla vostra lista prima di ogni richiesta in uscita. FineProxy è compatibile con Scrapy, Crawlee, Puppeteer, Playwright e qualsiasi strumento che accetti HTTP o SOCKS5.A-Parser, molto diffuso per lo scraping SEO, supporta l'importazione massiva di proxy con binding IP. Caricate la vostra lista, associate il vostro IP reale nella dashboard di FineProxy e lasciate che A-Parser ruoti automaticamente tra gli indirizzi.
Quale approccio di rotazione funziona meglio?
Ruotare a ogni richiesta è più sicuro — nessun singolo IP accumula attività sospette. Tuttavia è più lento, perché ogni nuovo IP implica una nuova connessione.Ruotare a intervalli (ogni 50-100 richieste) o solo quando si viene bloccati è più veloce e spreca meno indirizzi. Partite da qui. Passate alla rotazione per singola richiesta solo se venite bannati troppo spesso.Per configurazioni spider proxy e crawler proxy che operano su migliaia di pagine, la rotazione per ogni richiesta vale generalmente il compromesso in termini di velocità.
Cosa rende un proxy adatto allo scraping?
Il vostro proxy deve essere veloce — su migliaia di richieste, la differenza tra 50ms e 200ms di latenza si traduce in ore. Deve essere «pulito» — non abusato da spammer, non presente in blacklist. E idealmente, deve essere solo vostro. Condividere un IP con altri cinquanta scraper che colpiscono tutti lo stesso target è la ricetta perfetta per farsi bannare tutti. FineProxy possiede i propri 100.000 IP — non rivenduti da altri provider. Ottenete proxy dedicati che nessun altro utilizza sui vostri siti target.