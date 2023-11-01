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Proxy per Scraping

Proxy statici per data center pensati appositamente per il web scraping scalabile senza blocchi.

Configura il piano →Proxy per 48 ore
Senza limitiNessun costo per GB
AMD EPYCHardware server di ultima generazione
Fino a 80 GbpsUplink per server
REST + MCPProvisioning e gestione tramite API

Create il vostro piano proxy per il web scraping.

Configura un piano adatto al tuo workload. Scegli il tipo di proxy, le posizioni, il numero di IP, il periodo di fatturazione e il supporto UDP opzionale: il prezzo si aggiorna immediatamente.

PaeseNumero di IP
Supporto UDP
Disattivato

Aggiunge il 50% al prezzo base del piano. Funziona tramite SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) per gaming, VoIP e streaming.

Più paesi in un unico pacchetto, IP aggiuntivi in whitelist o più connessioni?Configura nella dashboard

Quattro modi per acquistare proxy.
Uno adatto a questo workload.

Tutti gli indirizzi FineProxy usano IPv4. I proxy datacenter, dedicati e ISP restano statici per l’intera durata del piano; i proxy a rotazione cambiano a ogni richiesta. I piani statici includono traffico illimitato. L’opzione evidenziata corrisponde al caso d’uso principale di questa pagina: Pacchetto datacenter.

Consigliato quiPacchetto datacenterVenduto in blocchi, condivisoDedicatiPersonali, a partire da un singolo IPISPIndirizzi statici registrati da ISPRotantiFatturati in crediti API
Ideale perBot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
Persone per indirizzoFino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.Fino a 5Pool condiviso
Affidabilità sulla piattaformaStandardASN datacenterAlta — esclusivoAlta — registrato da ISPVaria in base al pool
Prezzo da$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Ordine minimo100 IP1 IP100 IP2,5 mln di crediti
Durata dell’indirizzoStatico per il periodoStatico per il periodoStatico per il periodoCambia a ogni richiesta
BandaSenza limitiSenza limitiSenza limitiCreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
UDP / chiamate vocaliComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleNon disponibile
ProtocolliHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticazioneAllowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Chiave API
Vedi i pianiVedi i piani dedicatiVedi i piani ISPVedi i piani
Consigliato qui

Pacchetto datacenter

Venduto in blocchi, condiviso

Ideale per

Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.

Persone per indirizzo

Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.

Affidabilità sulla piattaforma

StandardASN datacenter

Prezzo da

$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani

Dedicati

Personali, a partire da un singolo IP

Ideale per

Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.

Persone per indirizzo

1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — esclusivo

Prezzo da

$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.

Ordine minimo

1 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani dedicati

ISP

Indirizzi statici registrati da ISP

Ideale per

Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.

Persone per indirizzo

Fino a 5

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — registrato da ISP

Prezzo da

$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani ISP

Rotanti

Fatturati in crediti API

Ideale per

Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.

Persone per indirizzo

Pool condiviso

Affidabilità sulla piattaforma

Varia in base al pool

Prezzo da

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Ordine minimo

2,5 mln di crediti

Durata dell’indirizzo

Cambia a ogni richiesta

Banda

CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.

UDP / chiamate vocali

Non disponibile

Protocolli

HTTP, SOCKS5

Autenticazione

Chiave API

Vedi i piani

Proxy per 48 ore

Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.

Proxy per 48 ore

Località proxy principali

Le otto località proxy scelte più spesso dai clienti FineProxy.

Vedi tutte le località

Collegatevi una volta.
Poi basta chiedere.

FineProxy offre un MCP server nativo: incollate un URL nell’agente per ottenere 49 strumenti dell’area cliente dedicati ad acquisti, rinnovi, rotazione IP, allowlist, analisi dell’utilizzo, fatture e assistenza. Le stesse operazioni sono disponibili tramite una REST API se preferite scrivere personalmente le chiamate.

Poi chiedete

  • Acquistate 1,000 IP datacenter per scrapers
  • Aggiungete all’allowlist 203.0.113.7 per i miei scraping servizio proxy
  • Esportate i miei crawler lista di proxy in formato JSON
  • Mostrate which services had the tasso di errore più elevato today
  • Mostrate the stato e dettagli di fatturazione per i miei servizi proxy
Scopri di più Crea una chiave API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Riavviate Claude dopo aver salvato la configurazione. I 49 strumenti FineProxy appariranno nell’elenco degli strumenti disponibili.

Cosa non farà l’agente, qualunque sia la richiesta

Spendere il vostro denaro

Sei strumenti possono usare il saldo e richiedono tutti wallet:spend. Escludete questo ambito dalla chiave e l’agente potrà eseguire tutto il resto.

Pagare più del preventivo

Ogni acquisto include expected_total_cents dal preventivo. Anche un solo centesimo di differenza fa rifiutare la chiamata senza alcun addebito.

Annullare senza conferma

I due strumenti irreversibili non vengono eseguiti senza confirm=true. La cessazione non può avvenire come effetto collaterale.

Addebitarvi due volte

Le chiamate di pagamento usano idempotency_key. Un nuovo tentativo dopo un timeout completa lo stesso addebito, non un secondo.

MCP: 49 strumenti · 9 ambiti di autorizzazioneJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · senza statoREST API: 49 operazioni · OpenAPI 3.1

Configurazione manuale

Scegliete il sistema operativo, il browser o l’applicazione proxy per una guida alla configurazione dettagliata.

TUTTE LE INTEGRAZIONI

Sistemi

Browser

App

Creato per la velocità.
Traffico mai misurato.

FineProxy ha mantenuto fino a 500 Mbps nei nostri test standard su server remoti. Nei workload di scraping, il limite era solitamente il rate limit del sito di destinazione, non il proxy.

Metodo di test: 1.973.500 tentativi di connessione e test simultanei fino a 96 thread tramite un singolo IP proxy.

500 Mbps

per proxy nei test standard su server remoti

99.97%

di connessioni stabilite su 1.973.500 richieste

96

thread simultanei su un IP senza peggioramenti

0

limiti di banda: traffico illimitato su ogni piano

AMD EPYC dedicati

Server proprietari, senza altri utenti VPS condivisi in competizione per la porta.

Subnet proprietarie

Gli IP provengono da intervalli di nostra proprietà, non rivenduti da un altro provider.

80 Gbps uplink

Margine di capacità per server, non una promessa per una singola sessione proxy.

Tier III / IV

Data center con alimentazione e raffreddamento ridondanti nelle nostre posizioni.

Note sui test

Il throughput effettivo dipende da percorso, destinazione, condizioni di rete, configurazione e prestazioni delle apparecchiature dell’utente. Un laptop su una connessione domestica da 500 Mbps ha raggiunto circa 468 Mbps, mentre i server remoti hanno raggiunto fino a 500 Mbps nei test standard. In test eccezionali da server ad alte prestazioni configurati correttamente in Europa e negli Stati Uniti, il throughput ha raggiunto 700 Mbps; non è un risultato tipico per sessione.

Ogni affermazione in questa pagina, nelle parole dei clienti.

Feedback pertinenti dei clienti, selezionati da un pool di recensioni verificate e collegati alla fonte originale.

2011fornitura di proxy dal

Velocità sotto carico

Disponibilità: proxy eccellenti che rimangono stabili per 3–7 giorni senza interruzioni Velocità: sufficientemente elevata per TikTok, Gmail e gli accessi ai wallet di criptovalute Protocolli supportati: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 e persino UDP Copertura globale: Stati Uniti, Germania, Francia, Giappone e altri Paesi

esta bazaarSaasHub, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

FineProxy ha rivoluzionato le mie attività quotidiane. Nessuna complicazione, nessun ritardo e moltissimi IP tra cui scegliere. In passato ho provato soluzioni gratuite, ma questo servizio offre davvero la costanza di cui avevo bisogno. Sono completamente soddisfatto.

hammadPiattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

Accesso API e agente

Adoro i proxy FineProxy: sono davvero veloci e non rilevabili. Li ho usati con strumenti di automazione, come quelli per le parole chiave, e con strumenti di scraping: sono una vera svolta. L'assistenza clienti è di prim'ordine e disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per risolvere qualsiasi problema. La qualità dei proxy è semplicemente straordinaria.

asdjkakarNorton Safe Web, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

Passare a FineProxy è stata una delle decisioni migliori che abbia preso. La configurazione è stata incredibilmente fluida e i proxy si sono integrati perfettamente con i miei strumenti esistenti. Ciò che li distingue davvero è la tranquillità che offrono: so di poter accedere a un pool di IP pulito e solido ogni volta che ne ho bisogno. Fortemente consigliato a chi cerca servizi proxy senza complicazioni!

PATHANDieg, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

Traffico mai misurato

Usiamo FineProxy da due anni. La larghezza di banda illimitata e la connessione sono semplicemente straordinarie e stabili. Fortemente consigliato.

David RhodesTrustpilot, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Proxy europei molto accessibili. Credo sia l'unico fornitore di proxy rimasto fedele a un Internet libero e sicuro. Mentre altri addebitano il costo per GB o persino per richiesta, loro continuano a offrire piani con larghezza di banda illimitata.

NemanjaDieg, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

Le recensioni sono riportate per intero. Quando un cliente ha sollevato un punto a cui potevamo rispondere, mostriamo anche la nostra risposta dalla piattaforma originale.

Tutte le recensioni dei clienti
Quale tipo di proxy funziona meglio per un servizio di scraping proxy?Datacenter per

Datacenter per l'80% delle attività. Costano 5-10 volte meno dei residential, sono più veloci e funzionano bene su siti privi di protezione anti-bot aggressiva. Passate ai residential solo per social media, Google o siti che bloccano specificamente i range datacenter.

Come si connette un proxy API per il web scraping?FineProxy vi

FineProxy vi fornisce un endpoint — ad esempio http://gate.fineproxy.org:port. Puntate il vostro scraper a questo indirizzo, aggiungete l'autenticazione (IP binding o login/password) e tutte le richieste passeranno attraverso il proxy. HTTP, HTTPS, SOCKS5 — scegliete il protocollo più adatto al vostro tool.

Un tool di proxy parser richiede impostazioni particolari?No

No. A-Parser, ScrapeOps, script Python personalizzati — tutti accettano una lista di proxy o un gateway endpoint. Caricate i vostri IP FineProxy, abilitate la rotazione se lo strumento la supporta ed eseguite il job. Indirizzo proxy e porta standard, nient'altro.

Come si configura la rotazione dei proxy in Scrapy?Passate un

Passate un proxy nel request meta: meta={‘proxy’: ‘http://ip:port’}. Se avete bisogno di rotazione, scrivete un semplice middleware che seleziona il proxy successivo dalla vostra lista prima di ogni richiesta. Su GitHub trovate numerosi esempi pronti all'uso — si tratta di circa 15 righe di codice. FineProxy supporta HTTP, HTTPS e SOCKS5.

Quanti proxy servono per un progetto di grandi dimensioni?100.000

100.000 pagine al giorno su un sito normale: 100-300 IP con rotazione. Google o Amazon: 500-1.000+. Il pool di FineProxy gestisce entrambi gli scenari — aggiungete quanti IP vi servono, scalate in qualsiasi momento.

I miei IP proxy per lo scraping verranno bannati?Prima

Prima o poi succede — funziona così. Il punto è avere abbastanza IP per la rotazione e sostituire quelli bruciati. Con i proxy dedicati di FineProxy, gli IP durano più a lungo perché siete gli unici a utilizzarli. Se uno viene segnalato, sostituitelo direttamente dalla dashboard.

Quale protocollo devo utilizzare?HTTP/HTTPS per

HTTP/HTTPS per la maggior parte delle librerie; SOCKS5 quando il vostro tool richiede un proxy a livello socket. UDP è raramente rilevante per il web scraping.

Lo script funziona sulle sitemap ma fallisce sull'HTML. Perché?Le sitemap accolgono

Le sitemap accolgono i bot; i percorsi HTML sono sorvegliati. Mantenete header e cookie coerenti, scaricate gli asset che la pagina si aspetta e rallentate nei pressi di form e endpoint POST.

La whitelist dell'ufficio si interrompe continuamente, ma da casa funziona. Cosa devo verificare?Spesso gli uffici

Spesso gli uffici sono dietro CGNAT oppure ruotano l'IP pubblico in uscita. Inserite nella whitelist l'indirizzo pubblico effettivo, mantenete una fonte di backup (casa/VPN) e utilizzate porte alternative se quelle predefinite sono filtrate.

Guida

Non servono milioni di IP per fare scraping del web

3 min di letturaTeam di rete FineProxy

I provider di proxy adorano vantarsi delle dimensioni dei propri pool — 20 milioni, 70 milioni, 100 milioni di IP. Fa impressione. Ma un pool ben gestito di qualche centinaio di IP di qualità batterà sempre un milione di indirizzi bruciati. Ciò che conta non è il numero. È se quegli IP sono puliti, veloci e non già in blacklist sui vostri siti target.

Datacenter vs. residential — quando vale davvero la pena spendere di più

Per la maggior parte dei lavori di scraping, i proxy datacenter sono la scelta giusta. Sono veloci, economici e gestiscono centinaia di thread senza problemi. Cataloghi prodotti da un sito e-commerce, risultati di ricerca, dati pubblici da directory — gli IP datacenter fanno il loro lavoro. I proxy residential servono quando il sito target combatte attivamente gli scraper. Social media, Google, marketplace fortemente protetti — verificano se il vostro IP appartiene a un data center. Se è così, intensificano le verifiche — più CAPTCHA, rate-limiting più rigido e a volte un blocco totale. Ma questa è la minoranza dei task di scraping. La maggior parte dei siti web non utilizza sistemi anti-bot aggressivi. IP datacenter rotating con pause adeguate tra le richieste gestiscono l'80% dei casi.

Web Scraping

Di quanti IP avete davvero bisogno?

Prendete il numero di pagine da raccogliere, dividetelo per la velocità richiesta e considerate la tolleranza del sito. Un sito di notizie può consentire oltre 300 richieste all'ora da un singolo IP. Un e-commerce — 100-200. I social media — anche solo 30-60. Per 10.000 pagine al giorno su un sito di media complessità, 10-50 IP con rotazione sono sufficienti. Non servono milioni. I 100.000 proxy datacenter di FineProxy sono più che sufficienti per qualsiasi configurazione di proxy server per scraping, anche le più impegnative.

Integrazione con i framework di scraping

La maggior parte degli strumenti supporta i proxy nativamente. In Scrapy, è sufficiente passare un proxy tramite i meta della richiesta: meta={‘proxy’: ‘http://ip:port’}. Per progetti più complessi, conviene configurare un pool di rotazione proxy per Scrapy — in pratica un middleware che sostituisce l'IP dalla vostra lista prima di ogni richiesta in uscita. FineProxy è compatibile con Scrapy, Crawlee, Puppeteer, Playwright e qualsiasi strumento che accetti HTTP o SOCKS5.A-Parser, molto diffuso per lo scraping SEO, supporta l'importazione massiva di proxy con binding IP. Caricate la vostra lista, associate il vostro IP reale nella dashboard di FineProxy e lasciate che A-Parser ruoti automaticamente tra gli indirizzi.

Quale approccio di rotazione funziona meglio?

Ruotare a ogni richiesta è più sicuro — nessun singolo IP accumula attività sospette. Tuttavia è più lento, perché ogni nuovo IP implica una nuova connessione.Ruotare a intervalli (ogni 50-100 richieste) o solo quando si viene bloccati è più veloce e spreca meno indirizzi. Partite da qui. Passate alla rotazione per singola richiesta solo se venite bannati troppo spesso.Per configurazioni spider proxy e crawler proxy che operano su migliaia di pagine, la rotazione per ogni richiesta vale generalmente il compromesso in termini di velocità.

Cosa rende un proxy adatto allo scraping?

Il vostro proxy deve essere veloce — su migliaia di richieste, la differenza tra 50ms e 200ms di latenza si traduce in ore. Deve essere «pulito» — non abusato da spammer, non presente in blacklist. E idealmente, deve essere solo vostro. Condividere un IP con altri cinquanta scraper che colpiscono tutti lo stesso target è la ricetta perfetta per farsi bannare tutti. FineProxy possiede i propri 100.000 IP — non rivenduti da altri provider. Ottenete proxy dedicati che nessun altro utilizza sui vostri siti target.