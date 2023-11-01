I provider di proxy adorano vantarsi delle dimensioni dei propri pool — 20 milioni, 70 milioni, 100 milioni di IP. Fa impressione. Ma un pool ben gestito di qualche centinaio di IP di qualità batterà sempre un milione di indirizzi bruciati. Ciò che conta non è il numero. È se quegli IP sono puliti, veloci e non già in blacklist sui vostri siti target.

Datacenter vs. residential — quando vale davvero la pena spendere di più

Per la maggior parte dei lavori di scraping, i proxy datacenter sono la scelta giusta. Sono veloci, economici e gestiscono centinaia di thread senza problemi. Cataloghi prodotti da un sito e-commerce, risultati di ricerca, dati pubblici da directory — gli IP datacenter fanno il loro lavoro. I proxy residential servono quando il sito target combatte attivamente gli scraper. Social media, Google, marketplace fortemente protetti — verificano se il vostro IP appartiene a un data center. Se è così, intensificano le verifiche — più CAPTCHA, rate-limiting più rigido e a volte un blocco totale. Ma questa è la minoranza dei task di scraping. La maggior parte dei siti web non utilizza sistemi anti-bot aggressivi. IP datacenter rotating con pause adeguate tra le richieste gestiscono l'80% dei casi.

Di quanti IP avete davvero bisogno?

Prendete il numero di pagine da raccogliere, dividetelo per la velocità richiesta e considerate la tolleranza del sito. Un sito di notizie può consentire oltre 300 richieste all'ora da un singolo IP. Un e-commerce — 100-200. I social media — anche solo 30-60. Per 10.000 pagine al giorno su un sito di media complessità, 10-50 IP con rotazione sono sufficienti. Non servono milioni. I 100.000 proxy datacenter di FineProxy sono più che sufficienti per qualsiasi configurazione di proxy server per scraping, anche le più impegnative.

Integrazione con i framework di scraping

La maggior parte degli strumenti supporta i proxy nativamente. In Scrapy, è sufficiente passare un proxy tramite i meta della richiesta: meta={‘proxy’: ‘http://ip:port’}. Per progetti più complessi, conviene configurare un pool di rotazione proxy per Scrapy — in pratica un middleware che sostituisce l'IP dalla vostra lista prima di ogni richiesta in uscita. FineProxy è compatibile con Scrapy, Crawlee, Puppeteer, Playwright e qualsiasi strumento che accetti HTTP o SOCKS5.A-Parser, molto diffuso per lo scraping SEO, supporta l'importazione massiva di proxy con binding IP. Caricate la vostra lista, associate il vostro IP reale nella dashboard di FineProxy e lasciate che A-Parser ruoti automaticamente tra gli indirizzi.

Quale approccio di rotazione funziona meglio?

Ruotare a ogni richiesta è più sicuro — nessun singolo IP accumula attività sospette. Tuttavia è più lento, perché ogni nuovo IP implica una nuova connessione.Ruotare a intervalli (ogni 50-100 richieste) o solo quando si viene bloccati è più veloce e spreca meno indirizzi. Partite da qui. Passate alla rotazione per singola richiesta solo se venite bannati troppo spesso.Per configurazioni spider proxy e crawler proxy che operano su migliaia di pagine, la rotazione per ogni richiesta vale generalmente il compromesso in termini di velocità.

Cosa rende un proxy adatto allo scraping?