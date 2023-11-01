NOVITÀ! |Una sola chiamata API, dati puliti in risposta. Nessuno scraper necessario.Ottieni 10.000 token gratuiti →

Proxy SEO per i motori di ricerca

Proxy IPv4 ISP (residential) e datacenter per rank tracking e scraping SERP: geo-targeting, IP statico, HTTP/HTTPS/SOCKS5, traffico illimitato.

Configura il piano →Proxy per 48 ore
Senza limitiNessun costo per GB
AMD EPYCHardware server di ultima generazione
Fino a 80 GbpsUplink per server
REST + MCPProvisioning e gestione tramite API

Create il vostro piano proxy.

Configura un piano adatto al tuo workload. Scegli il tipo di proxy, le posizioni, il numero di IP, il periodo di fatturazione e il supporto UDP opzionale: il prezzo si aggiorna immediatamente.

PaeseNumero di IP
Supporto UDP
Disattivato

Aggiunge il 50% al prezzo base del piano. Funziona tramite SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) per gaming, VoIP e streaming.

Più paesi in un unico pacchetto, IP aggiuntivi in whitelist o più connessioni?Configura nella dashboard

Quattro modi per acquistare proxy.
Uno adatto a questo workload.

Tutti gli indirizzi FineProxy usano IPv4. I proxy datacenter, dedicati e ISP restano statici per l’intera durata del piano; i proxy a rotazione cambiano a ogni richiesta. I piani statici includono traffico illimitato. L’opzione evidenziata corrisponde al caso d’uso principale di questa pagina: ISP.

Pacchetto datacenterVenduto in blocchi, condivisoDedicatiPersonali, a partire da un singolo IPConsigliato quiISPIndirizzi statici registrati da ISPRotantiFatturati in crediti API
Ideale perBot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
Persone per indirizzoFino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.Fino a 5Pool condiviso
Affidabilità sulla piattaformaStandardASN datacenterAlta — esclusivoAlta — registrato da ISPVaria in base al pool
Prezzo da$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Ordine minimo100 IP1 IP100 IP2,5 mln di crediti
Durata dell’indirizzoStatico per il periodoStatico per il periodoStatico per il periodoCambia a ogni richiesta
BandaSenza limitiSenza limitiSenza limitiCreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
UDP / chiamate vocaliComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleNon disponibile
ProtocolliHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticazioneAllowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Chiave API
Vedi i pianiVedi i piani dedicatiVedi i piani ISPVedi i piani
Consigliato qui

ISP

Indirizzi statici registrati da ISP

Ideale per

Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.

Persone per indirizzo

Fino a 5

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — registrato da ISP

Prezzo da

$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani ISP

Pacchetto datacenter

Venduto in blocchi, condiviso

Ideale per

Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.

Persone per indirizzo

Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.

Affidabilità sulla piattaforma

StandardASN datacenter

Prezzo da

$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani

Dedicati

Personali, a partire da un singolo IP

Ideale per

Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.

Persone per indirizzo

1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — esclusivo

Prezzo da

$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.

Ordine minimo

1 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani dedicati

Rotanti

Fatturati in crediti API

Ideale per

Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.

Persone per indirizzo

Pool condiviso

Affidabilità sulla piattaforma

Varia in base al pool

Prezzo da

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Ordine minimo

2,5 mln di crediti

Durata dell’indirizzo

Cambia a ogni richiesta

Banda

CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.

UDP / chiamate vocali

Non disponibile

Protocolli

HTTP, SOCKS5

Autenticazione

Chiave API

Vedi i piani

Proxy per 48 ore

Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.

Proxy per 48 ore

Località proxy principali

Le otto località proxy scelte più spesso dai clienti FineProxy.

Vedi tutte le località

Collegatevi una volta.
Poi basta chiedere.

FineProxy offre un MCP server nativo: incollate un URL nell’agente per ottenere 49 strumenti dell’area cliente dedicati ad acquisti, rinnovi, rotazione IP, allowlist, analisi dell’utilizzo, fatture e assistenza. Le stesse operazioni sono disponibili tramite una REST API se preferite scrivere personalmente le chiamate.

Poi chiedete

  • Acquistate 300 European ISP IPs per SEO rank tracking
  • Aggiungete all’allowlist 203.0.113.7 per i miei search engine proxy
  • Esportate i miei lista di proxy in formato JSON
  • Mostrate which services had the tasso di errore più elevato today
  • Mostrate the stato e dettagli di fatturazione per i miei servizi proxy
Scopri di più Crea una chiave API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Riavviate Claude dopo aver salvato la configurazione. I 49 strumenti FineProxy appariranno nell’elenco degli strumenti disponibili.

Cosa non farà l’agente, qualunque sia la richiesta

Spendere il vostro denaro

Sei strumenti possono usare il saldo e richiedono tutti wallet:spend. Escludete questo ambito dalla chiave e l’agente potrà eseguire tutto il resto.

Pagare più del preventivo

Ogni acquisto include expected_total_cents dal preventivo. Anche un solo centesimo di differenza fa rifiutare la chiamata senza alcun addebito.

Annullare senza conferma

I due strumenti irreversibili non vengono eseguiti senza confirm=true. La cessazione non può avvenire come effetto collaterale.

Addebitarvi due volte

Le chiamate di pagamento usano idempotency_key. Un nuovo tentativo dopo un timeout completa lo stesso addebito, non un secondo.

MCP: 49 strumenti · 9 ambiti di autorizzazioneJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · senza statoREST API: 49 operazioni · OpenAPI 3.1

Configurazione manuale

Scegliete il sistema operativo, il browser o l’applicazione proxy per una guida alla configurazione dettagliata.

TUTTE LE INTEGRAZIONI

Sistemi

Browser

App

Creato per la velocità.
Traffico mai misurato.

FineProxy ha mantenuto fino a 500 Mbps nei nostri test standard su server remoti. Nei workload di scraping, il limite era solitamente il rate limit del sito di destinazione, non il proxy.

Metodo di test: 1.973.500 tentativi di connessione e test simultanei fino a 96 thread tramite un singolo IP proxy.

500 Mbps

per proxy nei test standard su server remoti

99.97%

di connessioni stabilite su 1.973.500 richieste

96

thread simultanei su un IP senza peggioramenti

0

limiti di banda: traffico illimitato su ogni piano

AMD EPYC dedicati

Server proprietari, senza altri utenti VPS condivisi in competizione per la porta.

Subnet proprietarie

Gli IP provengono da intervalli di nostra proprietà, non rivenduti da un altro provider.

80 Gbps uplink

Margine di capacità per server, non una promessa per una singola sessione proxy.

Tier III / IV

Data center con alimentazione e raffreddamento ridondanti nelle nostre posizioni.

Note sui test

Il throughput effettivo dipende da percorso, destinazione, condizioni di rete, configurazione e prestazioni delle apparecchiature dell’utente. Un laptop su una connessione domestica da 500 Mbps ha raggiunto circa 468 Mbps, mentre i server remoti hanno raggiunto fino a 500 Mbps nei test standard. In test eccezionali da server ad alte prestazioni configurati correttamente in Europa e negli Stati Uniti, il throughput ha raggiunto 700 Mbps; non è un risultato tipico per sessione.

Ogni affermazione in questa pagina, nelle parole dei clienti.

Feedback pertinenti dei clienti, selezionati da un pool di recensioni verificate e collegati alla fonte originale.

2011fornitura di proxy dal

Località e disponibilità

Proxy di qualità, veloci e stabili: sono molto soddisfatta, sono esattamente ciò che mi serviva. Nel mio Paese, l'Ucraina, molti siti e social network sono bloccati; ora il problema è risolto. I prezzi sono piacevolmente bassi: per un numero enorme di proxy, più di 1.000, pago soltanto 20 dollari. Non troverete altrove proxy più economici e veloci, quindi vi consiglio questo servizio.

Darya MolchanovaPiattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

FineProxy.org offre servizi proxy affidabili, con un'ampia gamma di indirizzi IP, velocità elevate e copertura globale, garantendo la privacy. Ottimo.

Mai TienSaasHub, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Accesso API e agente

Adoro FineProxy: la velocità è ottima. Lo uso con strumenti di automazione, per il web scraping e per navigare. Le connessioni sono stabili e molto veloci, non si interrompono mai e gli IP non sono bloccati. Lo acquisterò ancora e ancora. Il team di assistenza è davvero eccellente e risponde puntualmente.

7heGoatCR7Dieg, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

Adoro i proxy FineProxy: sono davvero veloci e non rilevabili. Li ho usati con strumenti di automazione, come quelli per le parole chiave, e con strumenti di scraping: sono una vera svolta. L'assistenza clienti è di prim'ordine e disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per risolvere qualsiasi problema. La qualità dei proxy è semplicemente straordinaria.

asdjkakarNorton Safe Web, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

Traffico mai misurato

Proxy UE a prezzi accessibili. È l'unico fornitore di proxy che continua a mantenere bassi i prezzi. Cercavo qualcosa del genere in tutto Internet e si è rivelato il fornitore di proxy più economico con larghezza di banda illimitata.

Wowser BrowserTrustpilot, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

Un servizio valido per chi tiene alla propria sicurezza online. Lo uso da 10 giorni e sono completamente soddisfatto della velocità. La cosa più piacevole è l'assenza di limiti di traffico a un prezzo tanto basso.

Alex D.Piattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

Le recensioni sono riportate per intero. Quando un cliente ha sollevato un punto a cui potevamo rispondere, mostriamo anche la nostra risposta dalla piattaforma originale.

Tutte le recensioni dei clienti
Perché ho bisogno di proxy per gli strumenti SEO?Gli strumenti SEO

Gli strumenti SEO che verificano i posizionamenti o analizzano i risultati di ricerca effettuano numerose richieste automatizzate. I motori di ricerca le rilevano e rispondono con CAPTCHA, rate-limiting o blocchi IP. I proxy distribuiscono le richieste su più IP e consentono inoltre di verificare i risultati da località specifiche, invece di visualizzare risultati personalizzati basati sulla vostra cronologia di navigazione.

Quale tipo di proxy è il migliore per il rank tracking?I residential

I residential proxy offrono i risultati più accurati perché utilizzano IP reali assegnati da ISP di cui i motori di ricerca si fidano. I proxy datacenter sono più economici, ma presentano fino al 43% discrepanza nei risultati, poiché i motori di ricerca rilevano gli IP datacenter e modificano le risposte di conseguenza. Per un rank tracking serio, i residential proxy o i proxy ISP valgono l'investimento.

Di quanti proxy ho bisogno per le attività SEO?Dipende dal

Dipende dal volume di query e dalla velocità richiesta. Come regola generale: un proxy ogni 20-30 query all'ora per un funzionamento sicuro. Per controllare 1.000 keyword al giorno con ritardi adeguati, servono 30-50 proxy. Più proxy significano un completamento più rapido, ma costi più elevati.

Posso utilizzare proxy gratuiti per il rank tracking?Sconsigliato. I

Sconsigliato. I proxy gratuiti sono lenti, inaffidabili e molto probabilmente già bloccati dai motori di ricerca. Inoltre sono condivisi tra migliaia di utenti, il che significa che l'abuso di qualcun altro compromette il vostro accesso. Per il lavoro SEO, dove la precisione dei dati è fondamentale, i proxy gratuiti fanno perdere più tempo di quanto ne facciano risparmiare.

Perché ottengo risultati diversi con proxy diversi?I risultati di

I risultati di ricerca sono fortemente personalizzati in base a posizione geografica, lingua, tipo dispositivo e cronologia di navigazione. IP proxy diversi risultano provenire da località diverse con profili differenti, quindi i risultati variano. Questo è in realtà un vantaggio per la SEO: vi mostra ciò che gli utenti nelle diverse città vedono realmente. Utilizzate proxy dalle vostre località target per ottenere dati locali accurati.

Come posso evitare di essere bloccato durante lo scraping dei motori di ricerca?Aggiungete ritardi realistici

Aggiungete ritardi realistici tra le richieste (40-50 secondi), utilizzate proxy residential o proxy ISP, ruotate gli user agent in modo appropriato, mantenete i cookie di sessione e rallentate quando incontrate CAPTCHA — attendete più a lungo prima della richiesta successiva. Non utilizzate intervalli perfettamente regolari — aggiungete casualità per sembrare più umani.

I proxy FineProxy funzionano con strumenti SEO come Ahrefs, Semrush e Screaming Frog?

Sì. FineProxy supporta i protocolli HTTP, HTTPS e SOCKS5, coprendo tutte le principali piattaforme SEO. Potete configurare i nostri proxy direttamente in Ahrefs, Semrush, Screaming Frog, SERPstat, GSA SER, Scrapebox e in qualsiasi script di scraping personalizzato. La nostra API consente inoltre la rotazione e la gestione automatizzata dei proxy per gli strumenti che supportano liste di proxy esterne.

Guida

Rank tracking, analisi SERP e monitoraggio dei competitor

6 min di letturaTeam di rete FineProxy

I motori di ricerca bloccano attivamente le richieste automatizzate con CAPTCHA, rate limit e ban degli IP. Se fate SEO sul serio — monitoraggio del posizionamento, parsing delle SERP o analisi dei competitor — avete bisogno di un proxy per la SEO in grado di gestire queste sfide.

Perché la SEO ha bisogno dei proxy

I risultati di ricerca sono personalizzati. La stessa keyword può mostrare fino al 72% di risultati diversi a seconda della posizione geografica, del dispositivo, della cronologia di navigazione e dell'ora del giorno. Senza proxy, visualizzate la vostra versione personalizzata, non ciò che vede il vostro pubblico target. Un servizio proxy per la SEO vi consente di verificare i posizionamenti da qualsiasi località come utente anonimo.

I rate limit scattano in fretta. Avviate un rank tracker che controlla centinaia di keyword e verrete bloccati in pochi minuti. I motori di ricerca rilevano query ripetute dallo stesso IP e rispondono con CAPTCHA o errori 403/429. I proxy distribuiscono le vostre richieste su più IP, mantenendovi al di sotto delle soglie di rilevamento.

La local SEO richiede IP locali. Se state ottimizzando per «plumber in Chicago», dovete vedere ciò che gli utenti di Chicago vedono realmente. Un buon proxy server per il monitoraggio dei motori di ricerca vi offre geo-targeting a livello di città, così potete verificare il posizionamento nel local pack, i risultati sulle mappe e le funzionalità specifiche per località.

Perché i proxy economici forniscono dati inaffidabili

Non tutti i proxy funzionano allo stesso modo per la SEO. Le ricerche dimostrano che i proxy datacenter producono un tasso discrepanza del 43% rispetto a ciò che vedono gli utenti reali. I motori di ricerca individuano i range IP datacenter e restituiscono risultati modificati, talvolta deliberatamente degradati per compromettere i dati raccolti tramite scraping.

I residential proxy risolvono il problema utilizzando indirizzi IP assegnati da ISP reali. Per Google, il traffico proveniente da IP residential appare come quello di normali utenti domestici che navigano sul web. Ottenete risultati di ricerca autentici senza penalizzazioni da rilevamento.

Per ottenere i risultati più accurati nelle verifiche di ranking SEO, i residential proxy con sticky session (stesso IP per 5–10 minuti) garantiscono dati coerenti su paginazione e funzionalità SERP come featured snippet e map pack.

Cosa potete fare con i proxy per la SEO

Monitoraggio del posizionamento. Monitorate le vostre posizioni per centinaia o migliaia di keyword su più motori di ricerca e località. Verificate esattamente dove vi posizionate in ciascun mercato target.

Analisi SERP. Analizzate i risultati di ricerca per capire cosa mostra Google per le vostre query target: featured snippet, People Also Ask, local pack, annunci, risultati organici. Monitorate come cambiano nel tempo.

Monitoraggio dei competitor. Controllate il posizionamento dei competitor, analizzate la loro presenza nelle SERP e individuate le keyword che stanno targettizzando. Con i proxy potete farlo su larga scala senza essere bloccati.

Verifica della SEO locale. Verificate che il vostro Google Business Profile venga visualizzato correttamente nei risultati locali in diverse città. Controllate il posizionamento nel local pack e la visibilità sulle mappe.

Link prospecting. Cercate opportunità di guest posting, pagine di risorse e target per la link building senza incorrere in rate limit.

Quale tipo di proxy scegliere

Proxy residenziali. La scelta migliore per l'accuratezza. IP ISP reali di cui i motori di ricerca si fidano. Essenziali per il rank tracking dove la qualità dei dati è fondamentale. Costo più alto, ma ne vale la pena per risultati affidabili.

Proxy ISP statici. Combinano l'autenticità dei proxy residential con la velocità dei datacenter. Ideali per il parsing SERP ad alto volume, quando servono sia precisione sia throughput elevato. FineProxy offre static ISP proxy con bandwidth illimitata — perfetti per il monitoraggio continuo.

Proxy datacenter. I più economici e veloci, ma con un rischio di rilevamento più elevato. Possono funzionare se configurate una rotazione e dei ritardi adeguati. Ideali per attività in blocco dove una certa perdita di dati è accettabile.

Proxy mobile. Il massimo livello di affidabilità presso i motori di ricerca, ma il costo più elevato. Da utilizzare per attività sensibili in cui un blocco risulterebbe particolarmente oneroso.

Come configurare i proxy per lo scraping dei motori di ricerca

Rispettate i rate limit. Anche con i proxy, non bombardate i motori di ricerca. Aggiungete ritardi casuali di 40–50 secondi tra le query. I motori di ricerca tracciano i pattern delle richieste — una cadenza meccanica attiva il rilevamento.

Utilizzate le sticky session per la local SEO. Mantenete lo stesso IP per 5–10 minuti quando controllate i risultati locali o navigate tra le pagine delle SERP. Cambiare IP durante una sessione appare sospetto.

Abbinate gli user agent ai vostri proxy. Se state usando un IP datacenter, non inviate un user agent mobile — è un segnale d'allarme evidente.

Gestite i blocchi in modo corretto. Quando ricevete un CAPTCHA o un errore 429, mettete in pausa quell'IP per almeno 60 minuti. Riprovare in modo aggressivo non fa che prolungare il blocco.

Monitorate ciò che funziona. Tenete traccia di quali proxy vengono bloccati e quando. Emergono dei pattern: determinati orari o volumi di query generano più blocchi.

Perché scegliere FineProxy per la SEO

FineProxy gestisce un'infrastruttura propria con IP dedicati non condivisi tra le attività SEO dei clienti, eliminando il problema degli «IP bruciati» tipico dei reseller. Ottenete sostituzione rapida degli IP quando necessario, geo-targeting a livello di città in oltre 30 paesi per verifiche di posizionamento locale, sticky session fino a 30 minuti per una paginazione SERP coerente e supporto completo dei protocolli (HTTP/HTTPS/SOCKS5) compatibile con strumenti come Ahrefs, Semrush, Screaming Frog e scraper personalizzati. La nostra dashboard e le API vi permettono di gestire la rotazione, monitorare l»utilizzo e scalare da centinaia a milioni di query senza cambiare fornitore.

Quando gli stessi motori di ricerca sono bloccati

A volte il problema non è lo scraping, ma l'accesso. Firewall aziendali, reti scolastiche o restrizioni regionali possono bloccare completamente Google, Bing o i motori di ricerca localizzati. I proxy instradano il vostro traffico attraverso posizioni senza restrizioni, garantendovi un normale accesso sbloccato ai motori di ricerca.