NOVITÀ! |Una sola chiamata API, dati puliti in risposta. Nessuno scraper necessario.Ottieni 10.000 token gratuiti →

Proxy con pagamento tramite carta di credito

Proxy IPv4 con supporto HTTP/HTTPS/SOCKS5, traffico illimitato, accesso API e attivazione automatica in pochi minuti dopo il pagamento con Visa o Mastercard.

Configura il piano →Proxy per 48 ore
Senza limitiNessun costo per GB
AMD EPYCHardware server di ultima generazione
Fino a 80 GbpsUplink per server
REST + MCPProvisioning e gestione tramite API

Create il vostro piano proxy.

Configura un piano adatto al tuo workload. Scegli il tipo di proxy, le posizioni, il numero di IP, il periodo di fatturazione e il supporto UDP opzionale: il prezzo si aggiorna immediatamente.

PaeseNumero di IP
Supporto UDP
Disattivato

Aggiunge il 50% al prezzo base del piano. Funziona tramite SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) per gaming, VoIP e streaming.

Più paesi in un unico pacchetto, IP aggiuntivi in whitelist o più connessioni?Configura nella dashboard

Quattro modi per acquistare proxy.
Uno adatto a questo workload.

Tutti gli indirizzi FineProxy usano IPv4. I proxy datacenter, dedicati e ISP restano statici per l’intera durata del piano; i proxy a rotazione cambiano a ogni richiesta. I piani statici includono traffico illimitato. L’opzione evidenziata corrisponde al caso d’uso principale di questa pagina: Pacchetto datacenter.

Consigliato quiPacchetto datacenterVenduto in blocchi, condivisoDedicatiPersonali, a partire da un singolo IPISPIndirizzi statici registrati da ISPRotantiFatturati in crediti API
Ideale perBot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
Persone per indirizzoFino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.Fino a 5Pool condiviso
Affidabilità sulla piattaformaStandardASN datacenterAlta — esclusivoAlta — registrato da ISPVaria in base al pool
Prezzo da$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Ordine minimo100 IP1 IP100 IP2,5 mln di crediti
Durata dell’indirizzoStatico per il periodoStatico per il periodoStatico per il periodoCambia a ogni richiesta
BandaSenza limitiSenza limitiSenza limitiCreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
UDP / chiamate vocaliComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleNon disponibile
ProtocolliHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticazioneAllowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Chiave API
Vedi i pianiVedi i piani dedicatiVedi i piani ISPVedi i piani
Consigliato qui

Pacchetto datacenter

Venduto in blocchi, condiviso

Ideale per

Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.

Persone per indirizzo

Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.

Affidabilità sulla piattaforma

StandardASN datacenter

Prezzo da

$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani

Dedicati

Personali, a partire da un singolo IP

Ideale per

Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.

Persone per indirizzo

1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — esclusivo

Prezzo da

$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.

Ordine minimo

1 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani dedicati

ISP

Indirizzi statici registrati da ISP

Ideale per

Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.

Persone per indirizzo

Fino a 5

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — registrato da ISP

Prezzo da

$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani ISP

Rotanti

Fatturati in crediti API

Ideale per

Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.

Persone per indirizzo

Pool condiviso

Affidabilità sulla piattaforma

Varia in base al pool

Prezzo da

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Ordine minimo

2,5 mln di crediti

Durata dell’indirizzo

Cambia a ogni richiesta

Banda

CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.

UDP / chiamate vocali

Non disponibile

Protocolli

HTTP, SOCKS5

Autenticazione

Chiave API

Vedi i piani

Proxy per 48 ore

Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.

Proxy per 48 ore

Località proxy principali

Le otto località proxy scelte più spesso dai clienti FineProxy.

Vedi tutte le località

Collegatevi una volta.
Poi basta chiedere.

FineProxy offre un MCP server nativo: incollate un URL nell’agente per ottenere 49 strumenti dell’area cliente dedicati ad acquisti, rinnovi, rotazione IP, allowlist, analisi dell’utilizzo, fatture e assistenza. Le stesse operazioni sono disponibili tramite una REST API se preferite scrivere personalmente le chiamate.

Poi chiedete

  • Acquistate 1,000 IP datacenter in Europe
  • Aggiungete all’allowlist 203.0.113.7 per i miei servizio proxy
  • Esportate i miei lista di proxy in formato JSON
  • Mostrate which services had the tasso di errore più elevato today
  • Mostrate the stato e dettagli di fatturazione per i miei servizi proxy
Scopri di più Crea una chiave API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Riavviate Claude dopo aver salvato la configurazione. I 49 strumenti FineProxy appariranno nell’elenco degli strumenti disponibili.

Cosa non farà l’agente, qualunque sia la richiesta

Spendere il vostro denaro

Sei strumenti possono usare il saldo e richiedono tutti wallet:spend. Escludete questo ambito dalla chiave e l’agente potrà eseguire tutto il resto.

Pagare più del preventivo

Ogni acquisto include expected_total_cents dal preventivo. Anche un solo centesimo di differenza fa rifiutare la chiamata senza alcun addebito.

Annullare senza conferma

I due strumenti irreversibili non vengono eseguiti senza confirm=true. La cessazione non può avvenire come effetto collaterale.

Addebitarvi due volte

Le chiamate di pagamento usano idempotency_key. Un nuovo tentativo dopo un timeout completa lo stesso addebito, non un secondo.

MCP: 49 strumenti · 9 ambiti di autorizzazioneJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · senza statoREST API: 49 operazioni · OpenAPI 3.1

Configurazione manuale

Scegliete il sistema operativo, il browser o l’applicazione proxy per una guida alla configurazione dettagliata.

TUTTE LE INTEGRAZIONI

Sistemi

Browser

App

Creato per la velocità.
Traffico mai misurato.

FineProxy ha mantenuto fino a 500 Mbps nei nostri test standard su server remoti. Nei workload di scraping, il limite era solitamente il rate limit del sito di destinazione, non il proxy.

Metodo di test: 1.973.500 tentativi di connessione e test simultanei fino a 96 thread tramite un singolo IP proxy.

500 Mbps

per proxy nei test standard su server remoti

99.97%

di connessioni stabilite su 1.973.500 richieste

96

thread simultanei su un IP senza peggioramenti

0

limiti di banda: traffico illimitato su ogni piano

AMD EPYC dedicati

Server proprietari, senza altri utenti VPS condivisi in competizione per la porta.

Subnet proprietarie

Gli IP provengono da intervalli di nostra proprietà, non rivenduti da un altro provider.

80 Gbps uplink

Margine di capacità per server, non una promessa per una singola sessione proxy.

Tier III / IV

Data center con alimentazione e raffreddamento ridondanti nelle nostre posizioni.

Note sui test

Il throughput effettivo dipende da percorso, destinazione, condizioni di rete, configurazione e prestazioni delle apparecchiature dell’utente. Un laptop su una connessione domestica da 500 Mbps ha raggiunto circa 468 Mbps, mentre i server remoti hanno raggiunto fino a 500 Mbps nei test standard. In test eccezionali da server ad alte prestazioni configurati correttamente in Europa e negli Stati Uniti, il throughput ha raggiunto 700 Mbps; non è un risultato tipico per sessione.

Ogni affermazione in questa pagina, nelle parole dei clienti.

Feedback pertinenti dei clienti, selezionati da un pool di recensioni verificate e collegati alla fonte originale.

2011fornitura di proxy dal

Traffico mai misurato

Non dirò che i prezzi siano i più bassi, ma il traffico illimitato e la velocità massima sono indiscutibili. Personalmente l'assistenza non mi ha deluso: è sempre raggiungibile, pertinente, cortese e senza inutili complicazioni. Uso già da due anni il pacchetto di indirizzi europei per 30 giorni. Dopo il pagamento tutto avviene immediatamente. Non ho provato i pacchetti misti, questo mi basta.

Юрий ЮрийPiattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

Mentre altri fornitori addebitano il costo per GB o persino per richiesta, loro restano fedeli alla missione di mantenere Internet libero e sicuro. Le opzioni per data center sono economiche e includono larghezza di banda illimitata.

Nemanja DuricSaasHub, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

Accesso API e agente

Adoro i proxy FineProxy: sono davvero veloci e non rilevabili. Li ho usati con strumenti di automazione, come quelli per le parole chiave, e con strumenti di scraping: sono una vera svolta. L'assistenza clienti è di prim'ordine e disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per risolvere qualsiasi problema. La qualità dei proxy è semplicemente straordinaria.

asdjkakarNorton Safe Web, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

Adoro FineProxy: la velocità è ottima. Lo uso con strumenti di automazione, per il web scraping e per navigare. Le connessioni sono stabili e molto veloci, non si interrompono mai e gli IP non sono bloccati. Lo acquisterò ancora e ancora. Il team di assistenza è davvero eccellente e risponde puntualmente.

7heGoatCR7Dieg, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

Assistenza

Se non lavorate con un sito molto popolare, questi proxy sono semplicemente eccezionali. Buona velocità e assistenza tecnica rapida. Usateli, non ve ne pentirete.

deigobrTrustpilot, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Il servizio Procosi svolge generalmente le proprie funzioni, ma presenta margini di miglioramento. L'interfaccia è intuitiva e le funzionalità ampie. Tuttavia, la velocità e l'assistenza clienti possono causare qualche disagio.

HanrikProxyRate, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Le recensioni sono riportate per intero. Quando un cliente ha sollevato un punto a cui potevamo rispondere, mostriamo anche la nostra risposta dalla piattaforma originale.

Tutte le recensioni dei clienti
Quanto velocemente vengono attivati i proxy dopo il pagamento?Dopo un pagamento

Dopo un pagamento andato a buon fine, i proxy vengono solitamente attivati entro 1–5 minuti. Nella maggior parte dei casi l'accesso è concesso quasi istantaneamente; eventuali ritardi sono generalmente dovuti alla banca o al processore di pagamento.

Cosa devo fare se ho pagato un importo leggermente superiore o inferiore a quello richiesto?Se l'importo

Se l'importo differisce dal totale richiesto, il sistema potrebbe non riconoscere automaticamente il pagamento. In tal caso, contattate il supporto e verificheremo e confermeremo manualmente la vostra transazione.

È prevista una commissione per il pagamento con carta di credito?Non applichiamo costi

Non applichiamo costi aggiuntivi per i pagamenti con carta: pagate esattamente il prezzo indicato nell'ordine. Tuttavia, la vostra banca o il vostro provider di pagamento potrebbe applicare una propria commissione di elaborazione, che esula dal nostro controllo.

Posso attivare il rinnovo automatico pagando con carta?

Sì, utilizzando Stripe è possibile attivare la fatturazione automatica, così i pagamenti vengono addebitati automaticamente al rinnovo. In alternativa, è possibile ricaricare in anticipo il saldo del proprio account: i rinnovi verranno elaborati automaticamente dal credito disponibile, senza bisogno di un abbonamento Stripe.

Posso ottenere un rimborso se ho pagato con carta di credito?

Sì, i rimborsi per i pagamenti con carta sono disponibili in conformità con la nostra politica del servizio. Il rimborso può essere effettuato sulla carta originale oppure accreditato sul saldo del vostro account per acquisti futuri.

Posso acquistare proxy con carta senza registrarmi?No

No, la registrazione è obbligatoria poiché il vostro account viene utilizzato per fornire l'accesso ai proxy, gestire i periodi di servizio, richiedere sostituzioni e ricevere assistenza tecnica.

Quali carte sono accettate?Accettiamo la maggior

Accettiamo la maggior parte delle carte internazionali, tra cui Visa e Mastercard.

Quali tipi di proxy posso pagare con carta di credito?Le carte di

Le carte di credito possono essere utilizzate per pagare tutti i tipi di proxy disponibili sul nostro sito. Il processo di pagamento e il livello di sicurezza sono identici indipendentemente dal tipo di proxy.

Quanto è sicuro il pagamento con carta?Tutti i

Tutti i pagamenti vengono elaborati tramite gateway di pagamento certificati che supportano standard di sicurezza moderni come PCI DSS e 3-D Secure. Non memorizziamo né abbiamo accesso ai dati della vostra carta.

Posso usare una sola carta per più account?La nostra

La nostra policy consente di associare una sola carta a unico account. L'utilizzo della stessa carta su più account può attivare i controlli antifrode del processore di pagamento e causare il rifiuto delle transazioni. Se avete bisogno di gestire più pacchetti proxy, vi consigliamo di farlo all'interno di un singolo account.

Cosa devo fare se il pagamento viene rifiutato?Se la banca

Se la banca o il fornitore di servizi di pagamento rifiuta la transazione, provi a utilizzare un'altra carta o un metodo di pagamento alternativo, oppure contatti il nostro team di supporto per ricevere assistenza nel completamento dell'acquisto.

Quali valute sono supportate per i pagamenti con carta?I pagamenti vengono

I pagamenti vengono elaborati in USD per impostazione predefinita. Se la vostra carta è emessa in una valuta diversa, la banca convertirà automaticamente l'importo al tasso di cambio corrente. Da parte nostra non vengono applicati costi aggiuntivi per la conversione valutaria.