Proxy con pagamento tramite carta di credito
Proxy IPv4 con supporto HTTP/HTTPS/SOCKS5, traffico illimitato, accesso API e attivazione automatica in pochi minuti dopo il pagamento con Visa o Mastercard.
Create il vostro piano proxy.
Configura un piano adatto al tuo workload. Scegli il tipo di proxy, le posizioni, il numero di IP, il periodo di fatturazione e il supporto UDP opzionale: il prezzo si aggiorna immediatamente.
Caricamento dei piani attuali…
Aggiunge il 50% al prezzo base del piano. Funziona tramite SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) per gaming, VoIP e streaming.
Quattro modi per acquistare proxy.
Uno adatto a questo workload.
Tutti gli indirizzi FineProxy usano IPv4. I proxy datacenter, dedicati e ISP restano statici per l’intera durata del piano; i proxy a rotazione cambiano a ogni richiesta. I piani statici includono traffico illimitato. L’opzione evidenziata corrisponde al caso d’uso principale di questa pagina: Pacchetto datacenter.
|Consigliato quiPacchetto datacenterVenduto in blocchi, condiviso
|DedicatiPersonali, a partire da un singolo IP
|ISPIndirizzi statici registrati da ISP
|RotantiFatturati in crediti API
|Ideale per
|Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.
|Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.
|Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.
|Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
|Persone per indirizzo
|Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.
|1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.
|Fino a 5
|Pool condiviso
|Affidabilità sulla piattaforma
|StandardASN datacenter
|Alta — esclusivo
|Alta — registrato da ISP
|Varia in base al pool
|Prezzo da
|$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese
|$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.
|$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Ordine minimo
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 mln di crediti
|Durata dell’indirizzo
|Statico per il periodo
|Statico per il periodo
|Statico per il periodo
|Cambia a ogni richiesta
|Banda
|Senza limiti
|Senza limiti
|Senza limiti
|CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
|UDP / chiamate vocali
|Componente aggiuntivo opzionale
|Componente aggiuntivo opzionale
|Componente aggiuntivo opzionale
|Non disponibile
|Protocolli
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autenticazione
|Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
|Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
|Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
|Chiave API
|Vedi i piani
|Vedi i piani dedicati
|Vedi i piani ISP
|Vedi i piani
Pacchetto datacenter
Venduto in blocchi, condiviso
Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.
Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.
StandardASN datacenter
$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese
100 IP
Statico per il periodo
Senza limiti
Componente aggiuntivo opzionale
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
Dedicati
Personali, a partire da un singolo IP
Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.
1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.
Alta — esclusivo
$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.
1 IP
Statico per il periodo
Senza limiti
Componente aggiuntivo opzionale
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
ISP
Indirizzi statici registrati da ISP
Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.
Fino a 5
Alta — registrato da ISP
$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese
100 IP
Statico per il periodo
Senza limiti
Componente aggiuntivo opzionale
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
Rotanti
Fatturati in crediti API
Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
Pool condiviso
Varia in base al pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 mln di crediti
Cambia a ogni richiesta
CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
Non disponibile
HTTP, SOCKS5
Chiave API
Proxy per 48 ore
Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.
Località proxy principali
Le otto località proxy scelte più spesso dai clienti FineProxy.
Collegatevi una volta.
Poi basta chiedere.
FineProxy offre un MCP server nativo: incollate un URL nell’agente per ottenere 49 strumenti dell’area cliente dedicati ad acquisti, rinnovi, rotazione IP, allowlist, analisi dell’utilizzo, fatture e assistenza. Le stesse operazioni sono disponibili tramite una REST API se preferite scrivere personalmente le chiamate.
Poi chiedete
- Acquistate 1,000 IP datacenter in Europe
- Aggiungete all’allowlist 203.0.113.7 per i miei servizio proxy
- Esportate i miei lista di proxy in formato JSON
- Mostrate which services had the tasso di errore più elevato today
- Mostrate the stato e dettagli di fatturazione per i miei servizi proxy
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Riavviate Claude dopo aver salvato la configurazione. I 49 strumenti FineProxy appariranno nell’elenco degli strumenti disponibili.
Cosa non farà l’agente, qualunque sia la richiesta
Spendere il vostro denaro
Sei strumenti possono usare il saldo e richiedono tutti
wallet:spend. Escludete questo ambito dalla chiave e l’agente potrà eseguire tutto il resto.
Pagare più del preventivo
Ogni acquisto include
expected_total_cents dal preventivo. Anche un solo centesimo di differenza fa rifiutare la chiamata senza alcun addebito.
Annullare senza conferma
I due strumenti irreversibili non vengono eseguiti senza
confirm=true. La cessazione non può avvenire come effetto collaterale.
Addebitarvi due volte
Le chiamate di pagamento usano
idempotency_key. Un nuovo tentativo dopo un timeout completa lo stesso addebito, non un secondo.
Configurazione manuale
Scegliete il sistema operativo, il browser o l’applicazione proxy per una guida alla configurazione dettagliata.
Sistemi
Browser
App
Creato per la velocità.
Traffico mai misurato.
FineProxy ha mantenuto fino a 500 Mbps nei nostri test standard su server remoti. Nei workload di scraping, il limite era solitamente il rate limit del sito di destinazione, non il proxy.
Metodo di test: 1.973.500 tentativi di connessione e test simultanei fino a 96 thread tramite un singolo IP proxy.
500 Mbps
per proxy nei test standard su server remoti
99.97%
di connessioni stabilite su 1.973.500 richieste
96
thread simultanei su un IP senza peggioramenti
0
limiti di banda: traffico illimitato su ogni piano
AMD EPYC dedicati
Server proprietari, senza altri utenti VPS condivisi in competizione per la porta.
Subnet proprietarie
Gli IP provengono da intervalli di nostra proprietà, non rivenduti da un altro provider.
80 Gbps uplink
Margine di capacità per server, non una promessa per una singola sessione proxy.
Tier III / IV
Data center con alimentazione e raffreddamento ridondanti nelle nostre posizioni.
Il throughput effettivo dipende da percorso, destinazione, condizioni di rete, configurazione e prestazioni delle apparecchiature dell’utente. Un laptop su una connessione domestica da 500 Mbps ha raggiunto circa 468 Mbps, mentre i server remoti hanno raggiunto fino a 500 Mbps nei test standard. In test eccezionali da server ad alte prestazioni configurati correttamente in Europa e negli Stati Uniti, il throughput ha raggiunto 700 Mbps; non è un risultato tipico per sessione.
Ogni affermazione in questa pagina, nelle parole dei clienti.
Feedback pertinenti dei clienti, selezionati da un pool di recensioni verificate e collegati alla fonte originale.
Traffico mai misurato
Non dirò che i prezzi siano i più bassi, ma il traffico illimitato e la velocità massima sono indiscutibili. Personalmente l'assistenza non mi ha deluso: è sempre raggiungibile, pertinente, cortese e senza inutili complicazioni. Uso già da due anni il pacchetto di indirizzi europei per 30 giorni. Dopo il pagamento tutto avviene immediatamente. Non ho provato i pacchetti misti, questo mi basta.
Mentre altri fornitori addebitano il costo per GB o persino per richiesta, loro restano fedeli alla missione di mantenere Internet libero e sicuro. Le opzioni per data center sono economiche e includono larghezza di banda illimitata.
Accesso API e agente
Adoro i proxy FineProxy: sono davvero veloci e non rilevabili. Li ho usati con strumenti di automazione, come quelli per le parole chiave, e con strumenti di scraping: sono una vera svolta. L'assistenza clienti è di prim'ordine e disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per risolvere qualsiasi problema. La qualità dei proxy è semplicemente straordinaria.
Adoro FineProxy: la velocità è ottima. Lo uso con strumenti di automazione, per il web scraping e per navigare. Le connessioni sono stabili e molto veloci, non si interrompono mai e gli IP non sono bloccati. Lo acquisterò ancora e ancora. Il team di assistenza è davvero eccellente e risponde puntualmente.
Assistenza
Se non lavorate con un sito molto popolare, questi proxy sono semplicemente eccezionali. Buona velocità e assistenza tecnica rapida. Usateli, non ve ne pentirete.
Il servizio Procosi svolge generalmente le proprie funzioni, ma presenta margini di miglioramento. L'interfaccia è intuitiva e le funzionalità ampie. Tuttavia, la velocità e l'assistenza clienti possono causare qualche disagio.
Quanto velocemente vengono attivati i proxy dopo il pagamento?Dopo un pagamento
Dopo un pagamento andato a buon fine, i proxy vengono solitamente attivati entro 1–5 minuti. Nella maggior parte dei casi l'accesso è concesso quasi istantaneamente; eventuali ritardi sono generalmente dovuti alla banca o al processore di pagamento.
Cosa devo fare se ho pagato un importo leggermente superiore o inferiore a quello richiesto?Se l'importo
Se l'importo differisce dal totale richiesto, il sistema potrebbe non riconoscere automaticamente il pagamento. In tal caso, contattate il supporto e verificheremo e confermeremo manualmente la vostra transazione.
È prevista una commissione per il pagamento con carta di credito?Non applichiamo costi
Non applichiamo costi aggiuntivi per i pagamenti con carta: pagate esattamente il prezzo indicato nell'ordine. Tuttavia, la vostra banca o il vostro provider di pagamento potrebbe applicare una propria commissione di elaborazione, che esula dal nostro controllo.
Posso attivare il rinnovo automatico pagando con carta?Sì
Sì, utilizzando Stripe è possibile attivare la fatturazione automatica, così i pagamenti vengono addebitati automaticamente al rinnovo. In alternativa, è possibile ricaricare in anticipo il saldo del proprio account: i rinnovi verranno elaborati automaticamente dal credito disponibile, senza bisogno di un abbonamento Stripe.
Posso ottenere un rimborso se ho pagato con carta di credito?Sì
Sì, i rimborsi per i pagamenti con carta sono disponibili in conformità con la nostra politica del servizio. Il rimborso può essere effettuato sulla carta originale oppure accreditato sul saldo del vostro account per acquisti futuri.
Posso acquistare proxy con carta senza registrarmi?No
No, la registrazione è obbligatoria poiché il vostro account viene utilizzato per fornire l'accesso ai proxy, gestire i periodi di servizio, richiedere sostituzioni e ricevere assistenza tecnica.
Quali carte sono accettate?Accettiamo la maggior
Accettiamo la maggior parte delle carte internazionali, tra cui Visa e Mastercard.
Quali tipi di proxy posso pagare con carta di credito?Le carte di
Le carte di credito possono essere utilizzate per pagare tutti i tipi di proxy disponibili sul nostro sito. Il processo di pagamento e il livello di sicurezza sono identici indipendentemente dal tipo di proxy.
Quanto è sicuro il pagamento con carta?Tutti i
Tutti i pagamenti vengono elaborati tramite gateway di pagamento certificati che supportano standard di sicurezza moderni come PCI DSS e 3-D Secure. Non memorizziamo né abbiamo accesso ai dati della vostra carta.
Posso usare una sola carta per più account?La nostra
La nostra policy consente di associare una sola carta a unico account. L'utilizzo della stessa carta su più account può attivare i controlli antifrode del processore di pagamento e causare il rifiuto delle transazioni. Se avete bisogno di gestire più pacchetti proxy, vi consigliamo di farlo all'interno di un singolo account.
Cosa devo fare se il pagamento viene rifiutato?Se la banca
Se la banca o il fornitore di servizi di pagamento rifiuta la transazione, provi a utilizzare un'altra carta o un metodo di pagamento alternativo, oppure contatti il nostro team di supporto per ricevere assistenza nel completamento dell'acquisto.
Quali valute sono supportate per i pagamenti con carta?I pagamenti vengono
I pagamenti vengono elaborati in USD per impostazione predefinita. Se la vostra carta è emessa in una valuta diversa, la banca convertirà automaticamente l'importo al tasso di cambio corrente. Da parte nostra non vengono applicati costi aggiuntivi per la conversione valutaria.