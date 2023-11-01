Proxy thanh toán bằng thẻ tín dụng
Proxy IPv4 hỗ trợ HTTP/HTTPS/SOCKS5, lưu lượng không giới hạn, truy cập API và kích hoạt tự động trong vài phút sau khi thanh toán bằng Visa hoặc Mastercard.
Thiết lập gói proxy.
Tạo gói đúng theo khối lượng việc của bạn. Chọn loại proxy, vị trí, số lượng IP, kỳ thanh toán và hỗ trợ UDP tùy chọn—giá cập nhật ngay.
Đang tải các gói hiện tại…
Cộng 50% vào giá gói gốc. Chạy qua SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — cho game, VoIP và streaming.
Bốn cách mua proxy.
Một phù hợp với tác vụ này.
Tất cả địa chỉ FineProxy đều sử dụng IPv4. Proxy trung tâm dữ liệu, proxy riêng và proxy ISP giữ nguyên trong suốt thời hạn gói; proxy xoay thay đổi theo từng yêu cầu. Các gói tĩnh bao gồm lưu lượng không giới hạn. Tùy chọn được đánh dấu phù hợp với trường hợp sử dụng chính của trang này: Gói trung tâm dữ liệu.
|Khuyên dùng ở đâyGói trung tâm dữ liệuBán theo lô, dùng chung
|RiêngCá nhân, từ một IP
|ISPĐịa chỉ đăng ký ISP tĩnh
|Xoay vòngTính bằng credit API
|Phù hợp nhất
|Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.
|Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.
|Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.
|Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
|Người trên mỗi địa chỉ
|Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.
|1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.
|Tới 5
|Nhóm dùng chung
|Uy tín nền tảng
|Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu
|Cao — độc quyền
|Cao — đăng ký ISP
|Tùy theo nhóm
|Giá từ
|$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng
|$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.
|$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Đơn tối thiểu
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 triệu tín dụng
|Thời hạn địa chỉ
|Tĩnh trong suốt thời hạn
|Tĩnh trong suốt thời hạn
|Tĩnh trong suốt thời hạn
|Đổi mỗi request
|Băng thông
|Không tính dung lượng
|Không tính dung lượng
|Không tính dung lượng
|Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
|UDP / gọi thoại
|Tiện ích bổ sung tùy chọn
|Tiện ích bổ sung tùy chọn
|Tiện ích bổ sung tùy chọn
|Không có sẵn
|Giao thức
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Xác thực
|Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
|Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
|Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
|Khóa API
|Xem các gói
|Xem các gói proxy riêng
|Xem các gói ISP
|Xem các gói
Gói trung tâm dữ liệu
Bán theo lô, dùng chung
Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.
Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.
Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu
$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng
100 IP
Tĩnh trong suốt thời hạn
Không tính dung lượng
Tiện ích bổ sung tùy chọn
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
Riêng
Cá nhân, từ một IP
Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.
1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.
Cao — độc quyền
$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.
1 IP
Tĩnh trong suốt thời hạn
Không tính dung lượng
Tiện ích bổ sung tùy chọn
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
ISP
Địa chỉ đăng ký ISP tĩnh
Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.
Tới 5
Cao — đăng ký ISP
$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng
100 IP
Tĩnh trong suốt thời hạn
Không tính dung lượng
Tiện ích bổ sung tùy chọn
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
Xoay vòng
Tính bằng credit API
Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
Nhóm dùng chung
Tùy theo nhóm
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 triệu tín dụng
Đổi mỗi request
Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
Không có sẵn
HTTP, SOCKS5
Khóa API
Proxy trong 48 giờ
Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.
Vị trí proxy hàng đầu
Tám vị trí proxy mà khách FineProxy chọn nhiều nhất.
Kết nối một lần.
Rồi cứ hỏi.
FineProxy vận hành một Máy chủ MCP: dán một URL vào agent để nhận 49 công cụ bảng điều khiển — mua hàng, gia hạn, xoay IP, danh sách IP cho phép, phân tích sử dụng, hóa đơn và hỗ trợ. Các thao tác tương tự cũng có qua một REST API nếu bạn muốn tự viết các lời gọi.
Rồi cứ nói
- Mua 1,000 IP trung tâm dữ liệu tại Châu Âu
- Thêm 203.0.113.7 vào danh sách IP cho phép của dịch vụ proxy
- Xuất danh sách proxy dạng JSON
- Xem dịch vụ nào có tỷ lệ lỗi cao nhất hôm nay
- Xem trạng thái và thông tin thanh toán của các dịch vụ proxy
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Khởi động lại Claude sau khi lưu cấu hình. 49 công cụ của FineProxy sẽ xuất hiện trong danh sách công cụ.
Agent sẽ không làm — dù bạn yêu cầu thế nào
Tiêu tiền của bạn
Sáu công cụ đụng đến số dư và cả sáu đều cần
wallet:spend. Bỏ quyền này khỏi khóa, agent vẫn chạy được mọi thứ còn lại.
Trả nhiều hơn mức báo giá
Mọi lần mua đều mang
expected_total_cents từ báo giá. Lệch một cent là lệnh bị từ chối, không bị trừ tiền.
Hủy tùy hứng
Hai công cụ không hoàn tác được từ chối chạy nếu thiếu
confirm=true. Việc chấm dứt không xảy ra như hiệu ứng phụ.
Tính phí hai lần
Lệnh thanh toán cần
idempotency_key. Thử lại sau khi hết thời gian chờ sẽ quyết toán cùng một khoản, không trừ lần hai.
Thiết lập thủ công
Chọn hệ điều hành, trình duyệt hoặc ứng dụng proxy để xem hướng dẫn từng bước.
Hệ thống
Trình duyệt
Ứng dụng
Thiết kế cho tốc độ.
Lưu lượng không tính dung lượng.
FineProxy duy trì tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra máy chủ từ xa chuẩn. Với thu thập dữ liệu web, trần thường là giới hạn tốc độ của trang đích—không phải proxy.
Phương pháp kiểm tra: 1,973,500 lần thử kết nối cùng chạy đồng thời tới 96 luồng qua một IP proxy.
500 Mbps
mỗi proxy trong kiểm thử máy chủ từ xa tiêu chuẩn
99.97%
kết nối được thiết lập trên 1,973,500 yêu cầu
96
luồng đồng thời trên một IP không giảm hiệu năng
0
giới hạn băng thông — lưu lượng không giới hạn trên mọi gói
AMD EPYC riêng
Máy chủ của chúng tôi, không có VPS dùng chung tranh cổng.
Subnet riêng
IP đến từ dải chúng tôi tự nắm giữ, không bán lại từ nhà cung cấp khác.
Uplink 80 Gbps
Dự phòng dung lượng trên mỗi máy chủ—không phải cam kết cho một phiên proxy.
Tier III / IV
Trung tâm dữ liệu có nguồn điện và làm mát dự phòng tại các địa điểm của chúng tôi.
Tốc độ thực tế phụ thuộc vào tuyến, đích, điều kiện mạng, cùng cấu hình và hiệu năng thiết bị của người dùng. Máy tính xách tay trên đường truyền internet nhà 500 Mbps đạt khoảng 468 Mbps trên thực tế, trong khi máy chủ từ xa đạt tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra chuẩn. Ở các bài kiểm tra đặc biệt từ máy chủ hiệu năng cao được cấu hình đúng tại Châu Âu và Hoa Kỳ, tốc độ đạt tới 700 Mbps; đây không phải kết quả điển hình cho mỗi phiên.
Mọi khẳng định trên trang này, bằng lời của người khác.
Phản hồi khách hàng phù hợp, chọn từ một nhóm đánh giá đã xác minh và gắn về nguồn gốc.
Lưu lượng không tính dung lượng
Tôi sẽ không nói rằng giá là thấp nhất, nhưng lưu lượng không giới hạn và tốc độ tối đa là không thể phủ nhận. Dịch vụ hỗ trợ đã không làm tôi thất vọng – luôn liên lạc, luôn cập nhật, lịch sự và không ồn ào. Tôi sử dụng gói 30 ngày, địa chỉ Châu Âu, năm thứ hai rồi. Sau khi thanh toán, mọi thứ sẽ diễn ra ngay lập tức. Tôi không cố trộn lẫn, với tôi thế là đủ.
Trong khi các nhà cung cấp khác tính phí theo GB hoặc thậm chí theo yêu cầu, những nhà cung cấp này vẫn trung thành với sứ mệnh giữ cho Internet miễn phí và an toàn. Tùy chọn Trung tâm dữ liệu của họ rẻ và có băng thông không giới hạn.
Truy cập API và agent
Tôi thích proxy Fineproxy, nó thực sự nhanh và không thể bị phát hiện. Tôi đã sử dụng nó trên các công cụ tự động hóa như công cụ từ khóa và đối với các công cụ tìm kiếm, nó giống như công cụ thay đổi trò chơi, bộ phận hỗ trợ khách hàng luôn ở mức cao nhất bất cứ khi nào bạn cần trợ giúp, họ luôn sẵn sàng 24/7 để giải quyết vấn đề của bạn, chất lượng của proxy thật tuyệt vời.
Tôi thích Fineproxy tốc độ rất tốt, tôi sử dụng nó trên các công cụ tự động hóa, webscrapping và để duyệt, kết nối ổn định và tốc độ rất tốt, không bao giờ ngắt kết nối và không bị cấm ip, tôi sẽ mua đi mua lại, nhóm hỗ trợ thực sự phản hồi rất tốt đúng giờ
Hỗ trợ
tuyệt vời tôi thích sự tiện lợi này Dịch vụ proxy nhanh và đáng tin cậy với thời gian hoạt động tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng. Hoàn hảo cho các tác vụ duyệt web an toàn và tự động hóa!
Nếu bạn không làm việc với một trang web rất phổ biến thì proxy sẽ là lựa chọn tuyệt vời. Tốc độ tốt. Hỗ trợ kỹ thuật nhanh chóng. Hãy sử dụng nó, bạn sẽ không hối hận đâu.
Proxy được kích hoạt nhanh như thế nào sau khi thanh toán?Thường 1–5 phút
Sau khi thanh toán thành công, proxy thường được kích hoạt trong vòng 1–5 phút. Trong hầu hết các trường hợp, quyền truy cập được cấp gần như ngay lập tức; mọi chậm trễ thường do ngân hàng hoặc đơn vị xử lý thanh toán gây ra.
Tôi nên làm gì nếu thanh toán nhiều hơn hoặc ít hơn số tiền yêu cầu?Liên hệ support
Nếu số tiền thanh toán khác với tổng số yêu cầu, hệ thống có thể không tự động nhận diện được giao dịch. Trong trường hợp này, vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ và chúng tôi sẽ xác minh và xác nhận giao dịch thủ công cho bạn.
Thanh toán bằng thẻ tín dụng có mất phí không?Không phí FineProxy
Chúng tôi không thu bất kỳ phí bổ sung nào khi thanh toán bằng thẻ tín dụng — bạn chỉ trả đúng giá hiển thị trong đơn hàng. Tuy nhiên, ngân hàng hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của bạn có thể áp dụng phí xử lý riêng, điều này nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.
Tôi có thể bật tự động gia hạn khi thanh toán bằng thẻ không?Có
Có, khi sử dụng Stripe, bạn có thể bật tính năng thanh toán tự động để các khoản phí được trừ tự động khi đến kỳ gia hạn. Ngoài ra, bạn có thể nạp trước số dư tài khoản và các lần gia hạn sẽ được xử lý tự động từ số dư — không cần đăng ký subscription trên Stripe.
Tôi có thể hoàn tiền nếu đã thanh toán bằng thẻ tín dụng không?Có
Có, hoàn tiền cho thanh toán bằng thẻ được áp dụng theo chính sách dịch vụ của chúng tôi. Khoản hoàn tiền có thể trả về thẻ gốc hoặc cộng vào số dư tài khoản để sử dụng cho các lần mua tiếp theo.
Tôi có thể mua proxy bằng thẻ mà không cần đăng ký không?Không
Không, bạn cần đăng ký tài khoản vì tài khoản được sử dụng để cấp quyền truy cập proxy, quản lý thời hạn dịch vụ, yêu cầu thay thế IP và nhận hỗ trợ kỹ thuật.
FineProxy chấp nhận những loại thẻ nào?Visa và Mastercard
Chúng tôi chấp nhận hầu hết các loại thẻ quốc tế, bao gồm Visa và Mastercard.
Tôi có thể thanh toán những loại proxy nào bằng thẻ tín dụng?Mọi loại proxy
Thẻ tín dụng có thể dùng để thanh toán cho tất cả các loại proxy trên website của chúng tôi. Quy trình thanh toán và mức độ bảo mật là như nhau bất kể loại proxy nào.
Thanh toán bằng thẻ có an toàn không?Cổng chứng nhận
Tất cả các giao dịch đều được xử lý qua các cổng thanh toán đạt chứng nhận, hỗ trợ các tiêu chuẩn bảo mật hiện đại như PCI DSS và 3-D Secure. Chúng tôi không lưu trữ và không có quyền truy cập vào thông tin thẻ của bạn.
Tôi có thể dùng một thẻ cho nhiều tài khoản không?Một tài khoản
Theo chính sách, một thẻ chỉ được liên kết với một tài khoản. Việc sử dụng một thẻ cho nhiều tài khoản có thể kích hoạt kiểm tra chống gian lận từ đơn vị xử lý thanh toán và dẫn đến giao dịch bị từ chối. Nếu bạn cần quản lý nhiều gói proxy, chúng tôi khuyến nghị thực hiện trong cùng một tài khoản.
Tôi nên làm gì nếu thanh toán bị từ chối?Thử cách khác
Nếu ngân hàng hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của bạn từ chối giao dịch, hãy thử sử dụng thẻ khác hoặc phương thức thanh toán khác, hoặc liên hệ đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi để chúng tôi giúp bạn hoàn tất đơn hàng.
Thanh toán bằng thẻ hỗ trợ những loại tiền tệ nào?Mặc định USD
Các giao dịch được xử lý mặc định bằng USD. Nếu thẻ của bạn phát hành bằng loại tiền tệ khác, ngân hàng sẽ tự động quy đổi theo tỷ giá hiện tại. FineProxy không thu thêm bất kỳ phí nào cho việc chuyển đổi tiền tệ từ phía chúng tôi.