Mọi proxy của FineProxy mặc định đạt mức anonymous elite — loại bỏ header X-Forwarded-For, Via và Proxy-Connection trước khi yêu cầu của bạn đến target. IP thật của bạn không bao giờ xuất hiện trong lưu lượng truy cập. Khi bạn mua quyền truy cập máy chủ proxy anonymous từ nhà cung cấp trả phí, đây là baseline, không phải tính năng premium. Câu hỏi đáng hỏi không phải «proxy này có anonymous không?» mà là liệu proxy có vượt qua được các phương pháp phát hiện đã thay thế việc kiểm tra header từ nhiều năm trước hay không.

Ba cấp độ ẩn danh — và tại sao chỉ một cấp độ thực sự quan trọng

Ngành proxy phân loại mức ẩn danh thành ba cấp. Proxy transparent chuyển tiếp IP thật của bạn trong header — hoàn toàn vô dụng cho quyền riêng tư. Proxy anonymous che giấu IP nhưng thêm header Via, báo cho target «yêu cầu này đi qua proxy.» Proxy elite (còn gọi là máy chủ proxy mức ẩn danh cao) loại bỏ mọi thứ — không có IP chuyển tiếp, không có chỉ báo proxy, không để lại dấu vết trong header HTTP.

Vấn đề là thế này: bất kỳ proxy trả phí nào đáng mua đều đã đạt cấp elite từ nhiều năm rồi. Hệ thống ba cấp xuất phát từ đầu những năm 2000, khi proxy transparent và «anonymous» phổ biến trên các danh sách miễn phí. Năm 2026, nếu bạn trả tiền cho proxy mà nó không đạt cấp elite, bạn đang trả tiền cho không gì cả.

Toàn bộ pool của FineProxy — cả shared lẫn dedicated, HTTP và SOCKS5 — đều hoạt động ở mức ẩn danh elite. Không phải vì đó là tier đặc biệt. Mà vì bất kỳ mức nào thấp hơn đều vô dụng.

Headers là phần dễ nhất

Loại bỏ X-Forwarded-For có thể giúp bạn vượt qua hệ thống phát hiện từ năm 2010. Các nền tảng hiện đại kiểm tra nhiều hơn thế rất nhiều:

Danh tiếng IP — địa chỉ này có nằm trong các cơ sở dữ liệu proxy như MaxMind, IPInfo hoặc DB-IP không? Mọi nền tảng lớn đều đăng ký sử dụng ít nhất một dịch vụ như vậy. Nếu IP của bạn xuất hiện trong phân loại datacenter hoặc proxy của họ, trang web biết trước khi yêu cầu đầu tiên của bạn kịp tải.

Loại ASN — IP này thuộc công ty hosting hay ISP dân cư? ASN datacenter bị đánh dấu mặc định trên các nền tảng có cơ chế phát hiện mạnh. Đây là lý do proxy ISP tồn tại — chúng mang phân loại ASN residential.

TLS fingerprinting — SSL handshake của kết nối bạn có chữ ký duy nhất (JA3/JA4). Nếu không khớp với những gì trình duyệt bình thường tạo ra, trang web sẽ đánh dấu bất kể chất lượng IP.

Một địa chỉ IP ẩn danh từ danh sách miễn phí sẽ thất bại ở mọi kiểm tra trên. Một proxy được quản lý chuyên nghiệp từ nhà cung cấp trực tiếp sẽ vượt qua hai kiểm tra đầu tiên đối với hầu hết các target — và điều đó đã bao phủ đại đa số các use case thực tế.

Tại sao danh sách proxy miễn phí không hoạt động

Tìm kiếm danh sách anonymous internet proxy là một trong những điều đầu tiên mọi người thử. Các IP trong những danh sách này được cào từ các open proxy — server bị cấu hình sai chấp nhận kết nối từ bên ngoài. Chúng đã nằm trong mọi cơ sở dữ liệu blocklist. Chúng chỉ đạt mức transparent hoặc anonymous, không phải elite. Người khác kiểm soát server và có thể xem lưu lượng của bạn. Chúng offline bất cứ lúc nào mà không báo trước.

FineProxy sở hữu hơn 100.000 địa chỉ IPv4 trên nhiều ASN khác nhau. Mỗi địa chỉ đều đạt cấp elite, được giám sát uptime liên tục và thay thế ngay khi reputation suy giảm. Đó chính là «danh sách» thực sự hiệu quả — một pool được quản lý chặt chẽ với chất lượng IP luôn được duy trì, chứ không phải một bản dump ngẫu nhiên từ các open server.

Protocol và mã hóa

SOCKS5 mang lại tính ẩn danh cao hơn HTTP proxy vì nó hoạt động ở tầng thấp hơn — không có các header đặc thù của HTTP để rò rỉ thông tin. FineProxy hỗ trợ SOCKS5 trên mọi proxy mà không tính thêm phí. Đối với các target sử dụng HTTPS, mỗi IP có chứng chỉ SSL riêng, nghĩa là lưu lượng giữa bạn và proxy được mã hóa độc lập. Không chứng chỉ chia sẻ, không xung đột chứng chỉ gây ra phát hiện.