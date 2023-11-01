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Proxy Ẩn Danh

Mức ẩn danh elite mặc định: loại bỏ headers X-Forwarded-For/Via, hỗ trợ SOCKS5, hơn 100.000 địa chỉ IPv4 trên nhiều ASN, lưu lượng không giới hạn.

Thiết lập gói →Proxy trong 48 giờ
Không tính dung lượngKhông phí theo GB
AMD EPYCPhần cứng máy chủ thế hệ mới nhất
Tới 80 GbpsUplink mỗi máy chủ
REST + MCPCấp phát và quản lý qua API

Thiết lập gói proxy ẩn danh.

Tạo gói đúng theo khối lượng việc của bạn. Chọn loại proxy, vị trí, số lượng IP, kỳ thanh toán và hỗ trợ UDP tùy chọn—giá cập nhật ngay.

Quốc giaSố lượng IP
Hỗ trợ UDP
Tắt

Cộng 50% vào giá gói gốc. Chạy qua SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — cho game, VoIP và streaming.

Nhiều quốc gia trong một gói, thêm IP danh sách cho phép hoặc kết nối?Thiết lập trong bảng điều khiển

Bốn cách mua proxy.
Một phù hợp với tác vụ này.

Tất cả địa chỉ FineProxy đều sử dụng IPv4. Proxy trung tâm dữ liệu, proxy riêng và proxy ISP giữ nguyên trong suốt thời hạn gói; proxy xoay thay đổi theo từng yêu cầu. Các gói tĩnh bao gồm lưu lượng không giới hạn. Tùy chọn được đánh dấu phù hợp với trường hợp sử dụng chính của trang này: Riêng.

Gói trung tâm dữ liệuBán theo lô, dùng chungKhuyên dùng ở đâyRiêngCá nhân, từ một IPISPĐịa chỉ đăng ký ISP tĩnhXoay vòngTính bằng credit API
Phù hợp nhấtBot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
Người trên mỗi địa chỉTới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.Tới 5Nhóm dùng chung
Uy tín nền tảngTiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệuCao — độc quyềnCao — đăng ký ISPTùy theo nhóm
Giá từ$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Đơn tối thiểu100 IP1 IP100 IP2,5 triệu tín dụng
Thời hạn địa chỉTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnĐổi mỗi request
Băng thôngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngTín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
UDP / gọi thoạiTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnKhông có sẵn
Giao thứcHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Xác thựcDanh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Khóa API
Xem các góiXem các gói proxy riêngXem các gói ISPXem các gói
Khuyên dùng ở đây

Riêng

Cá nhân, từ một IP

Phù hợp nhất

Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.

Người trên mỗi địa chỉ

1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.

Uy tín nền tảng

Cao — độc quyền

Giá từ

$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.

Đơn tối thiểu

1 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói proxy riêng

Gói trung tâm dữ liệu

Bán theo lô, dùng chung

Phù hợp nhất

Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.

Uy tín nền tảng

Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu

Giá từ

$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói

ISP

Địa chỉ đăng ký ISP tĩnh

Phù hợp nhất

Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5

Uy tín nền tảng

Cao — đăng ký ISP

Giá từ

$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói ISP

Xoay vòng

Tính bằng credit API

Phù hợp nhất

Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.

Người trên mỗi địa chỉ

Nhóm dùng chung

Uy tín nền tảng

Tùy theo nhóm

Giá từ

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Đơn tối thiểu

2,5 triệu tín dụng

Thời hạn địa chỉ

Đổi mỗi request

Băng thông

Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.

UDP / gọi thoại

Không có sẵn

Giao thức

HTTP, SOCKS5

Xác thực

Khóa API

Xem các gói

Proxy trong 48 giờ

Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.

Proxy trong 48 giờ

Vị trí proxy hàng đầu

Tám vị trí proxy mà khách FineProxy chọn nhiều nhất.

Xem tất cả vị trí

Kết nối một lần.
Rồi cứ hỏi.

FineProxy vận hành một Máy chủ MCP: dán một URL vào agent để nhận 49 công cụ bảng điều khiển — mua hàng, gia hạn, xoay IP, danh sách IP cho phép, phân tích sử dụng, hóa đơn và hỗ trợ. Các thao tác tương tự cũng có qua một REST API nếu bạn muốn tự viết các lời gọi.

Rồi cứ nói

  • Mua một proxy ẩn danh riêng tại Mỹ
  • Xuất danh sách proxy ẩn danh dạng JSON
  • Thêm 203.0.113.7 vào danh sách IP cho phép của dịch vụ proxy ẩn danh
  • Xem trạng thái các dịch vụ proxy ẩn danh cao
  • Thay một IP datacenter ẩn danh khi lần đổi miễn phí tiếp theo sẵn sàng
Tìm hiểu thêm Tạo khóa API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Khởi động lại Claude sau khi lưu cấu hình. 49 công cụ của FineProxy sẽ xuất hiện trong danh sách công cụ.

Agent sẽ không làm — dù bạn yêu cầu thế nào

Tiêu tiền của bạn

Sáu công cụ đụng đến số dư và cả sáu đều cần wallet:spend. Bỏ quyền này khỏi khóa, agent vẫn chạy được mọi thứ còn lại.

Trả nhiều hơn mức báo giá

Mọi lần mua đều mang expected_total_cents từ báo giá. Lệch một cent là lệnh bị từ chối, không bị trừ tiền.

Hủy tùy hứng

Hai công cụ không hoàn tác được từ chối chạy nếu thiếu confirm=true. Việc chấm dứt không xảy ra như hiệu ứng phụ.

Tính phí hai lần

Lệnh thanh toán cần idempotency_key. Thử lại sau khi hết thời gian chờ sẽ quyết toán cùng một khoản, không trừ lần hai.

MCP: 49 công cụ · 9 phạm vi quyềnJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · không trạng tháiREST API: 49 thao tác · OpenAPI 3.1

Thiết lập thủ công

Chọn hệ điều hành, trình duyệt hoặc ứng dụng proxy để xem hướng dẫn từng bước.

TẤT CẢ TÍCH HỢP

Hệ thống

Trình duyệt

Ứng dụng

Thiết kế cho tốc độ.
Lưu lượng không tính dung lượng.

FineProxy duy trì tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra máy chủ từ xa chuẩn. Với thu thập dữ liệu web, trần thường là giới hạn tốc độ của trang đích—không phải proxy.

Phương pháp kiểm tra: 1,973,500 lần thử kết nối cùng chạy đồng thời tới 96 luồng qua một IP proxy.

500 Mbps

mỗi proxy trong kiểm thử máy chủ từ xa tiêu chuẩn

99.97%

kết nối được thiết lập trên 1,973,500 yêu cầu

96

luồng đồng thời trên một IP không giảm hiệu năng

0

giới hạn băng thông — lưu lượng không giới hạn trên mọi gói

AMD EPYC riêng

Máy chủ của chúng tôi, không có VPS dùng chung tranh cổng.

Subnet riêng

IP đến từ dải chúng tôi tự nắm giữ, không bán lại từ nhà cung cấp khác.

Uplink 80 Gbps

Dự phòng dung lượng trên mỗi máy chủ—không phải cam kết cho một phiên proxy.

Tier III / IV

Trung tâm dữ liệu có nguồn điện và làm mát dự phòng tại các địa điểm của chúng tôi.

Ghi chú kiểm tra

Tốc độ thực tế phụ thuộc vào tuyến, đích, điều kiện mạng, cùng cấu hình và hiệu năng thiết bị của người dùng. Máy tính xách tay trên đường truyền internet nhà 500 Mbps đạt khoảng 468 Mbps trên thực tế, trong khi máy chủ từ xa đạt tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra chuẩn. Ở các bài kiểm tra đặc biệt từ máy chủ hiệu năng cao được cấu hình đúng tại Châu Âu và Hoa Kỳ, tốc độ đạt tới 700 Mbps; đây không phải kết quả điển hình cho mỗi phiên.

Mọi khẳng định trên trang này, bằng lời của người khác.

Phản hồi khách hàng phù hợp, chọn từ một nhóm đánh giá đã xác minh và gắn về nguồn gốc.

2011là năm bắt đầu cung cấp proxy

Chạy tài khoản

Tôi đã làm việc với FineProxy.org được hơn hai năm và thành thật mà nói tôi có thể gọi họ là nhà cung cấp ổn định nhất mà tôi từng làm việc. Tôi quản lý hơn chục tài khoản mạng xã hội và mỗi tài khoản đều cần một IP chuyên dụng. Chưa một lần tôi gặp phải tình trạng bị chặn do địa chỉ "danh sách đen". Thời gian hoạt động của máy chủ dao động quanh mức 99.9%, điều này rất quan trọng trong các chiến dịch tiếp thị tự động. Tốc độ còn hơn cả thỏa đáng, dữ liệu truyền tải mượt mà mà không bị chậm khó chịu trong giờ cao điểm. Bảng quản lý trực quan và danh sách proxy cập nhật theo thời gian thực. FineProxy đồng nghĩa với sự an tâm.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Thời gian hoạt động: Proxy rất tốt, duy trì ổn định từ 3–7 ngày mà không bị gián đoạn Tốc độ: Đủ nhanh cho TikTok, Gmail và đăng nhập ví tiền mã hóa Giao thức được hỗ trợ: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 và cả UDP Phạm vi toàn cầu: Hoa Kỳ, Đức, Pháp, Nhật Bản và nhiều quốc gia khác

esta bazaarSaasHub, Năm ngoáiDịch từ tiếng AnhNguồn

Mức đặt hàng tối thiểu

Xin chào các bạn, tôi muốn bày tỏ quan điểm của mình về proxy là 5 quốc gia khác nhau có quyền truy cập 10000 ip trong 10 hoặc 30 ngày với mức giá rất thấp nên đó là kết luận của tôi, các đồng nghiệp, tất cả những gì tôi có thể nói là các bạn sẽ buộc các bạn phải suy nghĩ

Аноним FaiersNền tảng nội bộ FineProxyDịch từ tiếng AnhNguồn

Proxy tuyệt vời, hoạt động chính xác như đồng hồ. Tôi đã dùng chúng được một năm, sử dụng liên tục và mua 1.000 proxy.

IvanTrustpilot, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Trải nghiệm khách hàng

Máy chủ proxy giống như người trung gian giữa máy tính của bạn và internet. Khi bạn sử dụng proxy, các yêu cầu internet của bạn trước tiên sẽ thông qua người trung gian này, sau đó họ sẽ chuyển tiếp chúng đến trang web bạn muốn truy cập. Bằng cách này, trang web sẽ nhìn thấy thông tin của proxy thay vì thông tin của bạn. Cá nhân tôi sử dụng https://dieg.info/en/review/review-nodemaven/ Proxy vì những lý do này. Đó là một dịch vụ đáng tin cậy và thân thiện với người dùng, giúp tôi duyệt web một cách an toàn và truy cập nội dung từ các khu vực khác nhau. Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp proxy tốt, tôi thực sự khuyên bạn nên dùng thử https://dieg.info/en/review/review-nodemaven/ Proxy!

MartaDieg, Năm ngoáiDịch từ tiếng AnhNguồn

Đánh giá được trích nguyên văn. Khi khách nêu điều chúng tôi có thể trả lời, phản hồi trên nền tảng gốc được hiện kèm theo.

Tất cả đánh giá khách hàng
Sự khác biệt giữa proxy ẩn danh và proxy elite là gì?Khác ở header

Proxy anonymous che giấu IP của bạn nhưng gửi header Via — trang đích biết rằng có proxy liên quan. Proxy elite (mức ẩn danh cao) loại bỏ tất cả chỉ báo proxy khỏi header. Kết nối của bạn trông như kết nối trực tiếp. Mọi proxy của FineProxy đều đạt cấp elite. Cách phân loại «anonymous» chủ yếu là tàn dư từ thời kỳ danh sách proxy miễn phí.

Liệu các trang web vẫn có thể phát hiện proxy elite không?

Có — thông qua các phương pháp không liên quan đến header. Cơ sở dữ liệu uy tín IP (MaxMind, IPInfo), phân loại ASN (datacenter so với residential), TLS fingerprinting và phân tích hành vi đều hoạt động bất kể mức độ ẩn danh của header. Header elite là cần thiết nhưng chưa đủ. Những yếu tố quan trọng bên cạnh đó: lịch sử IP sạch, đa dạng ASN hợp lý và fingerprint kết nối phải khớp với hành vi trình duyệt thực tế.

Proxy ẩn danh vs VPN — khi nào nên dùng loại nào?Tùy loại việc

VPN mã hóa toàn bộ lưu lượng từ thiết bị của bạn và hoạt động trên toàn hệ thống. Proxy hoạt động theo từng application hoặc từng kết nối. Đối với duyệt web cá nhân cần riêng tư, VPN đơn giản hơn. Đối với quản lý đa tài khoản, scraping, hoặc bất kỳ tác vụ nào cần IP khác nhau cho mỗi session, proxy là lựa chọn duy nhất — VPN chỉ cung cấp một IP cho mọi thứ. Proxy HTTPS của FineProxy với chứng chỉ SSL riêng biệt cung cấp mức mã hóa tương đương VPN cho từng kết nối.

Danh sách proxy ẩn danh miễn phí có an toàn không?Không

Không. Những IP đó đến từ các server bị cấu hình sai. Người vận hành có thể chặn lưu lượng, chèn nội dung hoặc ghi lại thông tin đăng nhập của bạn. Các IP nằm trong mọi blocklist. Chúng hiếm khi đạt cấp elite dù được gắn nhãn «anonymous.» Đối với bất kỳ hoạt động nào liên quan đến tài khoản thật hoặc dữ liệu, proxy trả phí từ nhà cung cấp sở hữu hạ tầng riêng là yêu cầu tối thiểu.

SOCKS5 hay HTTP — cái nào ẩn danh hơn?SOCKS5

Mặc định là SOCKS5. Proxy HTTP có thể rò rỉ thông tin qua các headers đặc thù của protocol ngay cả ở mức elite. SOCKS5 hoạt động dưới tầng application và chuyển tiếp lưu lượng mà không diễn giải — không có gì để bị thao tác hay rò rỉ. Để đạt tính ẩn danh tối đa, hãy sử dụng SOCKS5. Mọi proxy của FineProxy đều hỗ trợ cả hai protocol với cùng một mức giá.

Tôi nhận được thông báo "anonymous proxy detected" trên một trang web — tôi nên làm gì?Kiểm tín hiệu

Điều đó có nghĩa là trang web đã xác định kết nối của bạn là proxy — thường thông qua cơ sở dữ liệu IP reputation hoặc phân loại ASN, chứ không phải header. Hãy chuyển sang IP khác trong pool. Nếu vẫn bị chặn, hãy thử proxy ISP thay vì proxy datacenter cho target cụ thể đó — chúng mang phân loại ASN residential. Ngoài ra, hãy kiểm tra xem browser fingerprint và chữ ký TLS của bạn có khớp với những gì trang web mong đợi từ trình duyệt thật hay không. Lỗi này hiếm khi có nghĩa proxy bị hỏng — mà chỉ có nghĩa loại IP cụ thể đó bị đánh dấu trên trang web cụ thể đó.

Hướng dẫn

"Ẩn danh" thực sự có nghĩa là gì khi bạn mua proxy

5 phút đọcNhóm mạng FineProxy

Mọi proxy của FineProxy mặc định đạt mức anonymous elite — loại bỏ header X-Forwarded-For, Via và Proxy-Connection trước khi yêu cầu của bạn đến target. IP thật của bạn không bao giờ xuất hiện trong lưu lượng truy cập. Khi bạn mua quyền truy cập máy chủ proxy anonymous từ nhà cung cấp trả phí, đây là baseline, không phải tính năng premium. Câu hỏi đáng hỏi không phải «proxy này có anonymous không?» mà là liệu proxy có vượt qua được các phương pháp phát hiện đã thay thế việc kiểm tra header từ nhiều năm trước hay không.

Ba cấp độ ẩn danh — và tại sao chỉ một cấp độ thực sự quan trọng

Ngành proxy phân loại mức ẩn danh thành ba cấp. Proxy transparent chuyển tiếp IP thật của bạn trong header — hoàn toàn vô dụng cho quyền riêng tư. Proxy anonymous che giấu IP nhưng thêm header Via, báo cho target «yêu cầu này đi qua proxy.» Proxy elite (còn gọi là máy chủ proxy mức ẩn danh cao) loại bỏ mọi thứ — không có IP chuyển tiếp, không có chỉ báo proxy, không để lại dấu vết trong header HTTP.

Vấn đề là thế này: bất kỳ proxy trả phí nào đáng mua đều đã đạt cấp elite từ nhiều năm rồi. Hệ thống ba cấp xuất phát từ đầu những năm 2000, khi proxy transparent và «anonymous» phổ biến trên các danh sách miễn phí. Năm 2026, nếu bạn trả tiền cho proxy mà nó không đạt cấp elite, bạn đang trả tiền cho không gì cả.

Toàn bộ pool của FineProxy — cả shared lẫn dedicated, HTTP và SOCKS5 — đều hoạt động ở mức ẩn danh elite. Không phải vì đó là tier đặc biệt. Mà vì bất kỳ mức nào thấp hơn đều vô dụng.

Headers là phần dễ nhất

Loại bỏ X-Forwarded-For có thể giúp bạn vượt qua hệ thống phát hiện từ năm 2010. Các nền tảng hiện đại kiểm tra nhiều hơn thế rất nhiều:

Danh tiếng IP — địa chỉ này có nằm trong các cơ sở dữ liệu proxy như MaxMind, IPInfo hoặc DB-IP không? Mọi nền tảng lớn đều đăng ký sử dụng ít nhất một dịch vụ như vậy. Nếu IP của bạn xuất hiện trong phân loại datacenter hoặc proxy của họ, trang web biết trước khi yêu cầu đầu tiên của bạn kịp tải.

Loại ASN — IP này thuộc công ty hosting hay ISP dân cư? ASN datacenter bị đánh dấu mặc định trên các nền tảng có cơ chế phát hiện mạnh. Đây là lý do proxy ISP tồn tại — chúng mang phân loại ASN residential.

TLS fingerprinting — SSL handshake của kết nối bạn có chữ ký duy nhất (JA3/JA4). Nếu không khớp với những gì trình duyệt bình thường tạo ra, trang web sẽ đánh dấu bất kể chất lượng IP.

Một địa chỉ IP ẩn danh từ danh sách miễn phí sẽ thất bại ở mọi kiểm tra trên. Một proxy được quản lý chuyên nghiệp từ nhà cung cấp trực tiếp sẽ vượt qua hai kiểm tra đầu tiên đối với hầu hết các target — và điều đó đã bao phủ đại đa số các use case thực tế.

Tại sao danh sách proxy miễn phí không hoạt động

Tìm kiếm danh sách anonymous internet proxy là một trong những điều đầu tiên mọi người thử. Các IP trong những danh sách này được cào từ các open proxy — server bị cấu hình sai chấp nhận kết nối từ bên ngoài. Chúng đã nằm trong mọi cơ sở dữ liệu blocklist. Chúng chỉ đạt mức transparent hoặc anonymous, không phải elite. Người khác kiểm soát server và có thể xem lưu lượng của bạn. Chúng offline bất cứ lúc nào mà không báo trước.

FineProxy sở hữu hơn 100.000 địa chỉ IPv4 trên nhiều ASN khác nhau. Mỗi địa chỉ đều đạt cấp elite, được giám sát uptime liên tục và thay thế ngay khi reputation suy giảm. Đó chính là «danh sách» thực sự hiệu quả — một pool được quản lý chặt chẽ với chất lượng IP luôn được duy trì, chứ không phải một bản dump ngẫu nhiên từ các open server.

Protocol và mã hóa

SOCKS5 mang lại tính ẩn danh cao hơn HTTP proxy vì nó hoạt động ở tầng thấp hơn — không có các header đặc thù của HTTP để rò rỉ thông tin. FineProxy hỗ trợ SOCKS5 trên mọi proxy mà không tính thêm phí. Đối với các target sử dụng HTTPS, mỗi IP có chứng chỉ SSL riêng, nghĩa là lưu lượng giữa bạn và proxy được mã hóa độc lập. Không chứng chỉ chia sẻ, không xung đột chứng chỉ gây ra phát hiện.

Đối với các tác vụ mà tính ẩn danh thực sự quan trọng — quản lý đa tài khoản, thu thập dữ liệu tại các thị trường nhạy cảm, truy cập dịch vụ bị khóa theo vùng — protocol stack quan trọng không kém chính IP.