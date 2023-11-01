Mới! |Một lần gọi API, nhận dữ liệu sạch. Không cần scraper.Nhận 10,000 token miễn phí →

Proxy Canada

Static proxy Canada IPv4 đáng tin cậy — HTTP/HTTPS/SOCKS4/SOCKS5, 99,9% uptime, lưu lượng không giới hạn

Thiết lập gói →Proxy trong 48 giờ
Không tính dung lượngKhông phí theo GB
AMD EPYCPhần cứng máy chủ thế hệ mới nhất
Tới 80 GbpsUplink mỗi máy chủ
REST + MCPCấp phát và quản lý qua API

Thiết lập gói proxy.

Tạo gói đúng theo khối lượng việc của bạn. Chọn loại proxy, vị trí, số lượng IP, kỳ thanh toán và hỗ trợ UDP tùy chọn—giá cập nhật ngay.

Quốc giaSố lượng IP
Hỗ trợ UDP
Tắt

Cộng 50% vào giá gói gốc. Chạy qua SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — cho game, VoIP và streaming.

Nhiều quốc gia trong một gói, thêm IP danh sách cho phép hoặc kết nối?Thiết lập trong bảng điều khiển

Bốn cách mua proxy.
Một phù hợp với tác vụ này.

Tất cả địa chỉ FineProxy đều sử dụng IPv4. Proxy trung tâm dữ liệu, proxy riêng và proxy ISP giữ nguyên trong suốt thời hạn gói; proxy xoay thay đổi theo từng yêu cầu. Các gói tĩnh bao gồm lưu lượng không giới hạn. Tùy chọn được đánh dấu phù hợp với trường hợp sử dụng chính của trang này: Gói trung tâm dữ liệu.

Khuyên dùng ở đâyGói trung tâm dữ liệuBán theo lô, dùng chungRiêngCá nhân, từ một IPISPĐịa chỉ đăng ký ISP tĩnhXoay vòngTính bằng credit API
Phù hợp nhấtBot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
Người trên mỗi địa chỉTới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.Tới 5Nhóm dùng chung
Uy tín nền tảngTiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệuCao — độc quyềnCao — đăng ký ISPTùy theo nhóm
Giá từ$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Đơn tối thiểu100 IP1 IP100 IP2,5 triệu tín dụng
Thời hạn địa chỉTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnĐổi mỗi request
Băng thôngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngTín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
UDP / gọi thoạiTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnKhông có sẵn
Giao thứcHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Xác thựcDanh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Khóa API
Xem các góiXem các gói proxy riêngXem các gói ISPXem các gói
Khuyên dùng ở đây

Gói trung tâm dữ liệu

Bán theo lô, dùng chung

Phù hợp nhất

Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.

Uy tín nền tảng

Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu

Giá từ

$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói

Riêng

Cá nhân, từ một IP

Phù hợp nhất

Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.

Người trên mỗi địa chỉ

1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.

Uy tín nền tảng

Cao — độc quyền

Giá từ

$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.

Đơn tối thiểu

1 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói proxy riêng

ISP

Địa chỉ đăng ký ISP tĩnh

Phù hợp nhất

Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5

Uy tín nền tảng

Cao — đăng ký ISP

Giá từ

$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói ISP

Xoay vòng

Tính bằng credit API

Phù hợp nhất

Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.

Người trên mỗi địa chỉ

Nhóm dùng chung

Uy tín nền tảng

Tùy theo nhóm

Giá từ

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Đơn tối thiểu

2,5 triệu tín dụng

Thời hạn địa chỉ

Đổi mỗi request

Băng thông

Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.

UDP / gọi thoại

Không có sẵn

Giao thức

HTTP, SOCKS5

Xác thực

Khóa API

Xem các gói

Proxy trong 48 giờ

Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.

Proxy trong 48 giờ

Vị trí proxy hàng đầu

Tám vị trí proxy mà khách FineProxy chọn nhiều nhất.

Xem tất cả vị trí

Kết nối một lần.
Rồi cứ hỏi.

FineProxy vận hành một Máy chủ MCP: dán một URL vào agent để nhận 49 công cụ bảng điều khiển — mua hàng, gia hạn, xoay IP, danh sách IP cho phép, phân tích sử dụng, hóa đơn và hỗ trợ. Các thao tác tương tự cũng có qua một REST API nếu bạn muốn tự viết các lời gọi.

Rồi cứ nói

  • Mua 100 IP trung tâm dữ liệu tại Canada và thêm 203.0.113.7 vào danh sách IP cho phép
  • Xem tỷ lệ thành công hôm nay của lưu lượng proxy Canada
  • Gia hạn mọi dịch vụ hết hạn tuần này, dưới $200
  • Xoay vòng IP của tôi khi lần làm mới tiếp theo miễn phí
  • Xuất danh sách proxy mới nhất dạng JSON
Tìm hiểu thêm Tạo khóa API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Khởi động lại Claude sau khi lưu cấu hình. 49 công cụ của FineProxy sẽ xuất hiện trong danh sách công cụ.

Agent sẽ không làm — dù bạn yêu cầu thế nào

Tiêu tiền của bạn

Sáu công cụ đụng đến số dư và cả sáu đều cần wallet:spend. Bỏ quyền này khỏi khóa, agent vẫn chạy được mọi thứ còn lại.

Trả nhiều hơn mức báo giá

Mọi lần mua đều mang expected_total_cents từ báo giá. Lệch một cent là lệnh bị từ chối, không bị trừ tiền.

Hủy tùy hứng

Hai công cụ không hoàn tác được từ chối chạy nếu thiếu confirm=true. Việc chấm dứt không xảy ra như hiệu ứng phụ.

Tính phí hai lần

Lệnh thanh toán cần idempotency_key. Thử lại sau khi hết thời gian chờ sẽ quyết toán cùng một khoản, không trừ lần hai.

MCP: 49 công cụ · 9 phạm vi quyềnJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · không trạng tháiREST API: 49 thao tác · OpenAPI 3.1

Thiết lập thủ công

Chọn hệ điều hành, trình duyệt hoặc ứng dụng proxy để xem hướng dẫn từng bước.

TẤT CẢ TÍCH HỢP

Hệ thống

Trình duyệt

Ứng dụng

Thiết kế cho tốc độ.
Lưu lượng không tính dung lượng.

FineProxy duy trì tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra máy chủ từ xa chuẩn. Với thu thập dữ liệu web, trần thường là giới hạn tốc độ của trang đích—không phải proxy.

Phương pháp kiểm tra: 1,973,500 lần thử kết nối cùng chạy đồng thời tới 96 luồng qua một IP proxy.

500 Mbps

mỗi proxy trong kiểm thử máy chủ từ xa tiêu chuẩn

99.97%

kết nối được thiết lập trên 1,973,500 yêu cầu

96

luồng đồng thời trên một IP không giảm hiệu năng

0

giới hạn băng thông — lưu lượng không giới hạn trên mọi gói

AMD EPYC riêng

Máy chủ của chúng tôi, không có VPS dùng chung tranh cổng.

Subnet riêng

IP đến từ dải chúng tôi tự nắm giữ, không bán lại từ nhà cung cấp khác.

Uplink 80 Gbps

Dự phòng dung lượng trên mỗi máy chủ—không phải cam kết cho một phiên proxy.

Tier III / IV

Trung tâm dữ liệu có nguồn điện và làm mát dự phòng tại các địa điểm của chúng tôi.

Ghi chú kiểm tra

Tốc độ thực tế phụ thuộc vào tuyến, đích, điều kiện mạng, cùng cấu hình và hiệu năng thiết bị của người dùng. Máy tính xách tay trên đường truyền internet nhà 500 Mbps đạt khoảng 468 Mbps trên thực tế, trong khi máy chủ từ xa đạt tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra chuẩn. Ở các bài kiểm tra đặc biệt từ máy chủ hiệu năng cao được cấu hình đúng tại Châu Âu và Hoa Kỳ, tốc độ đạt tới 700 Mbps; đây không phải kết quả điển hình cho mỗi phiên.

Mọi khẳng định trên trang này, bằng lời của người khác.

Phản hồi khách hàng phù hợp, chọn từ một nhóm đánh giá đã xác minh và gắn về nguồn gốc.

2011là năm bắt đầu cung cấp proxy

Vị trí và tồn kho

Fineproxy là một dịch vụ proxy đáng tin cậy được biết đến với mạng lưới IP rộng khắp và các gói linh hoạt. Nó cung cấp nhiều tùy chọn proxy (HTTP, HTTPS, SOCKS) và bao phủ nhiều vị trí trên toàn cầu, giúp nó phù hợp với nhiều tác vụ trực tuyến khác nhau như quét web, duyệt ẩn danh và truy cập nội dung bị giới hạn địa lý. Người dùng đánh giá cao tốc độ kết nối nhanh và giao diện dễ điều hướng cũng như tùy chọn để chọn giữa các proxy được chia sẻ hoặc riêng tư. Nhóm hỗ trợ của Fineproxy luôn sẵn sàng đáp ứng, đảm bảo hỗ trợ bất cứ khi nào cần. Mặc dù nó có thể đắt hơn một chút so với một số lựa chọn thay thế, nhưng hiệu suất và tính ổn định của nó khiến nó trở thành lựa chọn mạnh mẽ cho các cá nhân và doanh nghiệp cần một dịch vụ proxy đáng tin cậy.

hamouNền tảng nội bộ FineProxyDịch từ tiếng AnhNguồn

FineProxy đã vượt quá sự mong đợi của tôi! Proxy của họ nhanh, an toàn và đáng tin cậy đến không ngờ. Nhiều tùy chọn về IP và vị trí giúp tôi dễ dàng tùy chỉnh theo nhu cầu của mình. Nhóm hỗ trợ luôn phản hồi nhanh chóng và hữu ích, đảm bảo mọi vấn đề đều được giải quyết nhanh chóng. Rất khuyến khích cho những ai đang tìm kiếm một dịch vụ proxy đáng tin cậy!

tan55633035gNorton Safe Web, Năm ngoáiDịch từ tiếng AnhNguồn

Tốc độ khi tải cao

tuyệt vời tôi thích sự tiện lợi này Dịch vụ proxy nhanh và đáng tin cậy với thời gian hoạt động tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng. Hoàn hảo cho các tác vụ duyệt web an toàn và tự động hóa!

Nguyễn Thành NamNền tảng nội bộ FineProxyNguồn

FineProxy là một dịch vụ tuyệt vời dành cho những người coi trọng sự ổn định và bảo mật. Các proxy hoạt động không bị gián đoạn và nhóm hỗ trợ luôn sẵn sàng và giải quyết nhanh chóng mọi vấn đề. Giá cả phải chăng dễ chịu!

DarrelFaulknerSaasHub, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Lưu lượng không tính dung lượng

Công việc tuyệt vời Công việc tuyệt vời – Proxy tuyệt vời Công việc tuyệt vời, đội ngũ! Tôi mới phát hiện ra dịch vụ này và tôi thực sự ấn tượng — giá trị mà bạn mang lại so với mức giá thật đáng kinh ngạc. Và bây giờ với quyền truy cập dân cư không giới hạn? Đó là cấp độ tiếp theo. Rất tôn trọng tất cả các bạn. Tôi chắc chắn sẽ trở lại!

hamzaerkoDieg, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Proxy EU giá phải chăng. Đây là nhà cung cấp proxy duy nhất vẫn giữ mức giá thấp. Tôi đã tìm kiếm khắp Internet một dịch vụ như thế này và hóa ra đây là nhà cung cấp proxy có băng thông không giới hạn rẻ nhất.

Wowser BrowserTrustpilot, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Đánh giá được trích nguyên văn. Khi khách nêu điều chúng tôi có thể trả lời, phản hồi trên nền tảng gốc được hiện kèm theo.

Tất cả đánh giá khách hàng
Cách vượt blackout NHL bằng proxy từ tỉnh khác có thực sự hoạt động không?Tùy dịch vụ

Tùy thuộc vào dịch vụ. Sportsnet+ Standard và TSN kiểm tra IP theo vùng phát sóng. IP từ ngoài vùng bị blackout — IP Vancouver cho blackout tại Toronto — sẽ vượt qua kiểm tra đó. Sportsnet+ Premium ($34.99/tháng) xóa bỏ hoàn toàn blackout, nên một số người cân nhắc chi phí proxy so với việc nâng cấp. Proxy ISP hoạt động đáng tin cậy hơn cho streaming so với datacenter. Hệ thống phát hiện của TSN nhẹ hơn, Sportsnet nghiêm ngặt hơn.

CBC Gem và Crave từ ngoài lãnh thổ Canada?Hai bên chặn

Cả hai đều bị chặn theo vùng địa lý. CBC Gem hiển thị nội dung miễn phí có quảng cáo chỉ cho IP nội địa — đối tượng chính là người Canada ở nước ngoài và khách du lịch. Crave (Bell Media) cũng tương tự. Proxy ISP vượt qua kiểm tra ổn định hơn, datacenter bị phát hiện nhanh hơn đặc biệt trên Crave. Trang hỗ trợ của chính CBC khuyên tắt mọi VPN hoặc proxy khi xử lý sự cố — họ biết người dùng sử dụng chúng.

Scraping các trang web nội địa có hợp pháp theo PIPEDA không?Vẫn được bảo

PIPEDA coi thông tin cá nhân công khai là dữ liệu được bảo vệ. Ủy viên Quyền riêng tư đã ban hành tuyên bố chung vào năm 2024: các tổ chức phải triển khai biện pháp chống scraping đa lớp, việc scraping hàng loạt dữ liệu cá nhân có thể bị coi là vi phạm phải báo cáo. Đối với dữ liệu phi cá nhân — giá sản phẩm, metadata danh mục, tin tuyển dụng không có tên — rủi ro pháp lý thấp hơn. Nhưng các trang web ở đây có xu hướng thực thi nghiêm ngặt hơn so với các trang Mỹ.

scraping realtor.ca để lấy danh sách MLS có được không?Vi phạm ToS

Về mặt kỹ thuật là vi phạm ToS của họ. DDF của CREA là kênh chính thức nhưng chỉ bao quát khoảng 60-65% danh sách toàn quốc — Saskatchewan và Quebec bị loại trừ, không phải tất cả các công ty môi giới đều tham gia. Quyền truy cập API yêu cầu tư cách thành viên CREA và giấy phép môi giới. Các công cụ scraping dữ liệu danh sách công khai có tồn tại nhưng realtor.ca theo dõi truy cập trái phép. Cần có IP nội địa để xem danh sách đầy đủ.

FineProxy có gì khác biệt so với các nhà cung cấp khác?ASN Canada riêng

Là dịch vụ proxy Canada (CA), FineProxy vận hành ASN riêng — IP datacenter không phải hosted trên cloud, giá cố định theo IP, lưu lượng không giới hạn. Cho Shopify monitoring, Kijiji, và các trang không kiểm tra loại IP. ISP IPv4 trên Rogers, Bell, Telus cho streaming và các nền tảng lọc theo loại kết nối. IP xoay với CA trong pool. Country-level. Nhà cung cấp địa chỉ IP Canada tốt nhất cho công việc volume lớn — không phí theo GB.

Proxy Canada trực tiếp
cập nhật mỗi 15 phút

Proxy công cộng Canada miễn phí, chúng tôi thường xuyên kiểm tra tốc độ và thời gian hoạt động. Sao chép một IP hoặc xuất danh sách hiện tại — không cần đăng ký.

Giao thức
Ẩn danh
Cổng
Kiểm tra gần nhất
505 trực tuyến·Cần thêm? →
23.227.39.78:80
IP : Cổng Điểm Giao thứcẨn danhThành phốTốc độ Thời gian hoạt động Kiểm tra gần nhất Thao tác
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteToàn cầu
500 Mbps
99.97%
Vừa xong
Mua
23.227.39.78:80
Cloudflare, Inc.· 196 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
9.00 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.52:80
Cloudflare, Inc.· 174 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
9.00 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.106:80
Cloudflare, Inc.· 204 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
8.82 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.115:80
Cloudflare, Inc.· 96 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
9.00 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.60:80
Cloudflare, Inc.· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
8.61 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.197:80
Cloudflare, Inc.· 216 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
8.33 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.60:80
Cloudflare, Inc.· 231 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
7.79 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.217:80
Cloudflare, Inc.· 226 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
7.96 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.6:80
Cloudflare, Inc.· 256 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
7.03 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.245:80
Cloudflare, Inc.· 325 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
5.54 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.21:80
Cloudflare, Inc.· 413 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
4.36 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.39:80
Cloudflare, Inc.· 464 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
3.88 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.192:80
Cloudflare, Inc.· 464 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
3.88 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.205:80
Cloudflare, Inc.· 460 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
3.91 Mbps
100.0%
1 giờ trước
184.75.221.82:3118
Amanah Tech Inc.· 1145 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Ẩn danh
1.57 Mbps
99.9%
1 giờ trước
23.227.39.40:80
Cloudflare, Inc.· 544 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
3.31 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.201:80
Cloudflare, Inc.· 541 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
3.33 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.15:80
Cloudflare, Inc.· 616 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
2.92 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.3:80
Cloudflare, Inc.· 634 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
2.84 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.168:80
Cloudflare, Inc.· 626 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
2.88 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.65:80
Cloudflare, Inc.· 565 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
3.19 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.189:80
Cloudflare, Inc.· 621 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
2.90 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.12:80
Cloudflare, Inc.· 618 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
2.91 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.148:80
Cloudflare, Inc.· 568 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
3.17 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.123:80
Cloudflare, Inc.· 589 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
3.06 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.23:80
Cloudflare, Inc.· 595 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
3.02 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.82:80
Cloudflare, Inc.· 668 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
2.69 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.204:80
Cloudflare, Inc.· 738 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
2.44 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.135:80
Cloudflare, Inc.· 691 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
2.60 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.247:80
Cloudflare, Inc.· 747 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
2.41 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.154:80
Cloudflare, Inc.· 725 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
2.48 Mbps
100.0%
1 giờ trước
38.49.210.79:40000
Rica Web Services· 453 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteMontreal
3.97 Mbps
18.8%
1 giờ trước
159.203.61.169:3128
DigitalOcean, LLC· 287 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtToronto
6.27 Mbps
46.8%
1 giờ trước
23.227.38.102:80
Cloudflare, Inc.· 1251 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.44 Mbps
99.6%
1 giờ trước
23.227.38.246:80
Cloudflare, Inc.· 1254 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.169:80
Cloudflare, Inc.· 1259 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.43 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.45:80
Cloudflare, Inc.· 1262 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.43 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.140:80
Cloudflare, Inc.· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.55:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.33:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.110:80
Cloudflare, Inc.· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.180:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.155:80
Cloudflare, Inc.· 1354 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.33 Mbps
99.6%
1 giờ trước
23.227.39.63:80
Cloudflare, Inc.· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.181:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.252:80
Cloudflare, Inc.· 1328 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.0:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.139:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.118:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.5:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.40 Mbps
99.0%
1 giờ trước
23.227.38.90:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.166:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.46:80
Cloudflare, Inc.· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.185:80
Cloudflare, Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.137:80
Cloudflare, Inc.· 1358 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.5:80
Cloudflare, Inc.· 1357 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.242:80
Cloudflare, Inc.· 1383 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.73:80
Cloudflare, Inc.· 1368 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.88:80
Cloudflare, Inc.· 1347 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.159:80
Cloudflare, Inc.· 1365 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.173:80
Cloudflare, Inc.· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.8:80
Cloudflare, Inc.· 1400 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.49:80
Cloudflare, Inc.· 1406 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.207:80
Cloudflare, Inc.· 1405 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.54:80
Cloudflare, Inc.· 1407 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.12:80
Cloudflare, Inc.· 1176 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.53 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.94:80
Cloudflare, Inc.· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.179:80
Cloudflare, Inc.· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.248:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.51 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.135:80
Cloudflare, Inc.· 1419 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.187:80
Cloudflare, Inc.· 1161 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.55 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.109:80
Cloudflare, Inc.· 1379 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.239:80
Cloudflare, Inc.· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.222:80
Cloudflare, Inc.· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.11:80
Cloudflare, Inc.· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.206:80
Cloudflare, Inc.· 1407 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.159:80
Cloudflare, Inc.· 1466 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.23 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.121:80
Cloudflare, Inc.· 1428 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.119:80
Cloudflare, Inc.· 1372 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.31 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.30:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.88:80
Cloudflare, Inc.· 1300 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.14:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.153:80
Cloudflare, Inc.· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.83:80
Cloudflare, Inc.· 1307 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.51:80
Cloudflare, Inc.· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.141:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.212:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.9:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.22:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.240:80
Cloudflare, Inc.· 1222 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.147:80
Cloudflare, Inc.· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.50 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.37:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.127:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.230:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.189:80
Cloudflare, Inc.· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.194:80
Cloudflare, Inc.· 1172 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.236:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.116:80
Cloudflare, Inc.· 1495 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.20 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.111:80
Cloudflare, Inc.· 1442 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.25 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.48:80
Cloudflare, Inc.· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.69:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.7:80
Cloudflare, Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.20:80
Cloudflare, Inc.· 1406 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.223:80
Cloudflare, Inc.· 1475 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.22 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.50:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.64:80
Cloudflare, Inc.· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.1:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.211:80
Cloudflare, Inc.· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.48 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.52:80
Cloudflare, Inc.· 1412 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.220:80
Cloudflare, Inc.· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.60.161:80
Cloudflare, Inc.· 1083 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốt
1.66 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.93:80
Cloudflare, Inc.· 1123 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.60 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.155:80
Cloudflare, Inc.· 1151 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.56 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.53:80
Cloudflare, Inc.· 1104 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.63 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.195:80
Cloudflare, Inc.· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.150:80
Cloudflare, Inc.· 1167 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.151:80
Cloudflare, Inc.· 1167 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.61:80
Cloudflare, Inc.· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.79:80
Cloudflare, Inc.· 1297 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.227:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.80:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.184:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.14:80
Cloudflare, Inc.· 1319 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.197:80
Cloudflare, Inc.· 1105 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.63 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.178:80
Cloudflare, Inc.· 1211 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.49 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.83:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.40 Mbps
99.8%
1 giờ trước
23.227.38.95:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.254:80
Cloudflare, Inc.· 1366 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.147:80
Cloudflare, Inc.· 1420 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.70:80
Cloudflare, Inc.· 1404 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.236:80
Cloudflare, Inc.· 1392 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.163:80
Cloudflare, Inc.· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.167:80
Cloudflare, Inc.· 1396 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.19:80
Cloudflare, Inc.· 1377 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.31 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.156:80
Cloudflare, Inc.· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.56 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.110:80
Cloudflare, Inc.· 1351 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.244:80
Cloudflare, Inc.· 1419 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.96:80
Cloudflare, Inc.· 1174 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.53 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.152:80
Cloudflare, Inc.· 1206 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.49 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.98:80
Cloudflare, Inc.· 1202 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.50 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.42:80
Cloudflare, Inc.· 1182 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.52 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.196:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.157:80
Cloudflare, Inc.· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.2:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.130:80
Cloudflare, Inc.· 1483 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.21 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.190:80
Cloudflare, Inc.· 1455 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.240:80
Cloudflare, Inc.· 1452 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.100:80
Cloudflare, Inc.· 1490 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.21 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.244:80
Cloudflare, Inc.· 1449 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.103:80
Cloudflare, Inc.· 1404 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.226:80
Cloudflare, Inc.· 1415 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.27:80
Cloudflare, Inc.· 1386 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.164:80
Cloudflare, Inc.· 1499 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.20 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.228:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.177:80
Cloudflare, Inc.· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.105:80
Cloudflare, Inc.· 1305 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.38 Mbps
98.5%
1 giờ trước
23.227.39.233:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.133:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.81:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.21:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.153:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.136:80
Cloudflare, Inc.· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.25 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.98:80
Cloudflare, Inc.· 1311 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.17:80
Cloudflare, Inc.· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.28 Mbps
98.8%
1 giờ trước
23.227.38.51:80
Cloudflare, Inc.· 1405 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.138:80
Cloudflare, Inc.· 1421 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.204:80
Cloudflare, Inc.· 1394 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.8:80
Cloudflare, Inc.· 1385 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.170:80
Cloudflare, Inc.· 1368 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.229:80
Cloudflare, Inc.· 1335 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.108:80
Cloudflare, Inc.· 1289 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.95:80
Cloudflare, Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.119:80
Cloudflare, Inc.· 1247 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.16:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.74:80
Cloudflare, Inc.· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.114:80
Cloudflare, Inc.· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.82:80
Cloudflare, Inc.· 1209 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.49 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.67:80
Cloudflare, Inc.· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.44:80
Cloudflare, Inc.· 1305 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.56:80
Cloudflare, Inc.· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.243:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.42 Mbps
99.6%
1 giờ trước
23.227.39.156:80
Cloudflare, Inc.· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.199:80
Cloudflare, Inc.· 1301 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.38 Mbps
99.9%
1 giờ trước
23.227.38.202:80
Cloudflare, Inc.· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.174:80
Cloudflare, Inc.· 1248 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.10:80
Cloudflare, Inc.· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.51 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.84:80
Cloudflare, Inc.· 1190 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.51 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.214:80
Cloudflare, Inc.· 1180 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.52 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.80:80
Cloudflare, Inc.· 1181 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.52 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.190:80
Cloudflare, Inc.· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.210:80
Cloudflare, Inc.· 1493 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.21 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.39.26:80
Cloudflare, Inc.· 1464 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.23 Mbps
96.1%
1 giờ trước
23.227.39.137:80
Cloudflare, Inc.· 1443 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.25 Mbps
98.5%
1 giờ trước
23.227.38.224:80
Cloudflare, Inc.· 1953 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
922 Kbps
99.4%
1 giờ trước
23.227.38.129:80
Cloudflare, Inc.· 1940 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
928 Kbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.231:80
Cloudflare, Inc.· 1727 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.04 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.57:80
Cloudflare, Inc.· 1702 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.06 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.77:80
Cloudflare, Inc.· 1663 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.08 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.54:80
Cloudflare, Inc.· 1636 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.10 Mbps
100.0%
1 giờ trước
23.227.38.97:80
Cloudflare, Inc.· 1631 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtOttawa
1.10 Mbps
100.0%
1 giờ trước
Hiển thị 15 trên 505

Hướng dẫn

Một IP Canada Thực Sự Thay Đổi Điều Gì — Từ Giá Shopify Đến Blackout NHL

3 phút đọcNhóm mạng FineProxy

Xin lưu ý: Các proxy được liệt kê dưới đây là không phải là máy chủ proxy cao cấp của chúng tôi. Đây là một danh sách miễn phí công khai được thu thập từ các nguồn mở — hữu ích cho việc thử nghiệm hoặc sử dụng cơ bản.

Shopify cung cấp nền tảng cho hơn 1,7 triệu cửa hàng, và một phần lớn là của Canada. GeoIP tích hợp trong Shopify tự động chuyển hướng khách truy cập theo IP — IP nội địa sẽ thấy giá CAD, tùy chọn giao hàng nội địa, đôi khi là các sản phẩm khác nhau. IP Mỹ trên cùng cửa hàng sẽ thấy USD, giao hàng tại Mỹ, có thể là danh mục khác. Nếu bạn đang theo dõi giá đối thủ, tồn kho hoặc thời gian giao hàng trên các cửa hàng CA, bạn cần một máy chủ proxy Canada nếu không bạn đang so sánh sai dữ liệu.

Chặn vùng (blackout) NHL theo khu vực là lý do phổ biến khác khiến mọi người tìm kiếm proxy CA. Giải đấu quy định rằng các trận đấu của từng đội bị chặn trong vùng phát sóng địa phương của họ trên một số nền tảng stream nhất định. Sportsnet+ Standard, TSN — đều áp dụng. Toronto không thể xem một số trận đấu của Leafs trên feed quốc gia. Vancouver cũng vậy với Canucks. IP từ một tỉnh khác giúp bỏ qua blackout địa phương mà không cần trả $34,99/tháng cho Sportsnet+ Premium.

IP nội địa cũng quan trọng cho việc thu thập dữ liệu. Kijiji (phiên bản Craigslist nội địa, thuộc sở hữu của Adevinta) lọc danh sách theo vùng dựa trên IP. Realtor.ca hạn chế dữ liệu MLS thông qua DDF của CREA — chỉ có 60-65% danh sách có sẵn qua API chính thức, Saskatchewan và Quebec bị loại trừ hoàn toàn. PIPEDA (luật bảo mật liên bang) coi thông tin cá nhân công khai vẫn được bảo vệ — Tổng Ủy viên Bảo mật đã ra tuyên bố chung về scraping vào năm 2024. Scraping hàng loạt dữ liệu cá nhân có thể là một vi phạm cần báo cáo. Nghiêm ngặt hơn Mỹ, gần với tiêu chuẩn EU.

Khi bạn mua quyền truy cập proxy Canada từ FineProxy, bạn nhận được datacenter và ISP IPv4. Datacenter trên ASN riêng, giá cố định theo IP, lưu lượng không giới hạn. ISP — đăng ký với các nhà cung cấp như Rogers, Bell, Telus — vượt qua kiểm tra loại IP trên các dịch vụ streaming. Mỗi IP hoạt động như một proxy ẩn danh tại Canada: không có header chuyển tiếp, chứng chỉ SSL proxy riêng biệt. HTTP/HTTPS và SOCKS5, cấp quốc gia.