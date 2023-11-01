Giá Proxy — FineProxy
Chào mừng bạn đến trang bảng giá proxy. Tại đây bạn sẽ tìm thấy danh sách đầy đủ các gói proxy phù hợp với nhu cầu của bạn, với mức giá dựa trên số lượng địa chỉ IP và quốc gia bạn chọn.
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Mỗi lựa chọn cập nhật giá ngay. Bắt đầu với loại proxy, rồi đặt vị trí, số lượng, kỳ thanh toán và UDP tùy chọn.
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Có nói rằng FineProxy cũng là một LIR. Điều đó có nghĩa là gì?Cấp phát IP
LIR (Local Internet Registry) là tổ chức được ủy quyền phân bổ và quản lý không gian địa chỉ IP cùng Số hiệu Hệ thống Tự trị — Autonomous System Numbers (ASNs) trong một khu vực cụ thể.
FineProxy hoạt động với tư cách LIR chính thức, nghĩa là chúng tôi nhận các khối IP trực tiếp từ RIR (Regional Internet Registries) — đơn vị nhận phân bổ từ IANA (Internet Assigned Numbers Authority).
Là một LIR cho phép chúng tôi sở hữu và quản lý các dải IP, duy trì tính chính xác với registry, đồng thời đảm bảo hoạt động hợp pháp, minh bạch theo các quy định quản trị internet khu vực — không bán lại IP của bên thứ ba.
Có đúng là càng nhiều địa chỉ IP thì nguy cơ bị cấm càng thấp không?Thường, không luôn
Trong nhiều trường hợp, đúng vậy — pool proxy lớn hơn giúp phân tán lưu lượng và giảm khả năng bị phát hiện hoặc chặn. Khi các yêu cầu đến từ nhiều địa chỉ IP sạch khác nhau, các dịch vụ đích sẽ khó liên kết chúng về một nguồn duy nhất hơn.
Tuy nhiên, đây không phải là sự đảm bảo tuyệt đối. Nhiều nền tảng sử dụng phân tích hành vi, fingerprinting và hệ thống captcha để phát hiện tự động hóa.
Cách tiếp cận tốt nhất là một thiết lập cân bằng — IP ổn định, mức concurrency hợp lý và mô hình hoạt động tự nhiên. FineProxy cung cấp pool IP lớn, sạch, được thiết kế đặc biệt để giảm thiểu nguy cơ bị phát hiện trong khi vẫn duy trì hiệu suất.
tại sao proxy datacenter lại có giá phải chăng như vậy?Hiệu quả infra
Proxy datacenter được lưu trữ trên các máy chủ công suất cao trong các trung tâm dữ liệu chuyên nghiệp, thay vì được cung cấp bởi ISP tiêu dùng. Kiến trúc này giảm đáng kể chi phí vận hành trong khi vẫn duy trì tốc độ và độ tin cậy.
Vì FineProxy sở hữu hạ tầng và quản lý toàn bộ network stack — từ máy chủ AMD Threadripper đến uplink 10–40 Gbit/s — chúng tôi có thể cung cấp hiệu suất cấp doanh nghiệp với mức giá cực kỳ cạnh tranh.
Bạn cung cấp những loại proxy nào?Bốn cấu hình
FineProxy cung cấp hai danh mục proxy chính:
- Proxy datacenter — lựa chọn tốt nhất cho tự động hóa quy mô lớn, phân tích dữ liệu và các công việc trực tuyến nói chung.
- Proxy ISP — proxy static cao cấp định tuyến qua các subnet ISP thực, lý tưởng cho các phiên dài hạn và nhắm mục tiêu theo khu vực.
Cả hai danh mục đều có sẵn cấu hình static và xoay, tùy theo yêu cầu công việc của bạn.
Tại sao giá của FineProxy thuộc hàng thấp nhất trên thị trường?Sở hữu infra
Hiệu quả về giá của chúng tôi đến từ việc tối ưu hóa mạng thông minh và kiểm soát hạ tầng. FineProxy sử dụng hệ thống giám sát lưu lượng dựa trên AI để phát hiện các tuyến tải thấp và tự động phân bổ các IP nhanh nhất hiện có cho người dùng.
Việc sở hữu phần cứng và dải IP loại bỏ chi phí trung gian từ nhà bán lại, trong khi các trung tâm dữ liệu Tier-III/IV đảm bảo uptime ổn định mà không phát sinh chi phí hosting cao.
Sự kết hợp giữa tự động hóa và quyền sở hữu IP trực tiếp cho phép chúng tôi duy trì chất lượng cao với mức giá thấp hơn thị trường.
Bạn sử dụng danh sách proxy công khai hay địa chỉ IP riêng?IP của ta
FineProxy hoạt động hoàn toàn trên các dải IP được phân bổ riêng, nhận trực tiếp thông qua tư cách LIR.
Chúng tôi không bao giờ scrape, bán lại hoặc cho thuê danh sách proxy công khai — mỗi IP đều đến từ subnet đã được xác minh và cấp phát hợp pháp.
Điều này đảm bảo rằng tất cả dịch vụ của FineProxy đều sạch, ổn định và tuân thủ đầy đủ, không có rủi ro về địa chỉ bị blacklist hoặc sử dụng chung.
Cách FineProxy
định giá
Giá của FineProxy được xác định theo cấu hình. Bạn không còn phải tìm trong danh mục các gói cố định rồi chọn gói gần đúng nhất. Công cụ tính giá sẽ tạo một gói dựa chính xác trên loại proxy, khu vực địa lý, số lượng IP, kỳ thanh toán và các tùy chọn hiện có mà quy trình làm việc của bạn yêu cầu.
Trước tiên, hãy chọn mô hình proxy
Proxy datacenter theo gói cung cấp chi phí thấp nhất trên mỗi địa chỉ cho hoạt động tự động hóa khối lượng lớn. Proxy dedicated có thể bắt đầu chỉ với một IP riêng. Proxy ISP static bổ sung khả năng đăng ký trên mạng người dùng cuối cho những quy trình cần mức độ tin cậy cao hơn từ nền tảng. Proxy xoay được cấu hình theo số lượt yêu cầu thay vì số lượng IP cố định.
Chỉ cấu hình những gì bạn cần
Sau khi chọn loại proxy, hãy chọn một hoặc nhiều vị trí hiện có và đặt số lượng cần thiết. Với các sản phẩm tương thích, bạn cũng có thể bật hỗ trợ UDP. Công cụ tính giá áp dụng biểu giá hiện hành và hiển thị ngay mức giá mới, vì vậy bạn không cần so sánh hàng chục thẻ gói gần như giống hệt nhau.
Kỳ thanh toán luôn linh hoạt
Giá mặc định áp dụng cho 30 ngày. Các kỳ thanh toán dài hơn sẽ tự động áp dụng mức chiết khấu hiện có, đồng thời công cụ tính giá vẫn hiển thị chi phí hàng tháng và tổng chi phí. Bạn có thể điều chỉnh bất kỳ thông số nào trước khi tiếp tục thanh toán.
Mỗi gói bao gồm những gì
Các gói FineProxy bao gồm kích hoạt tức thì, các phương thức xác thực được hỗ trợ, xuất danh sách proxy, quản lý qua API và MCP, cùng thời hạn hoàn tiền trong vòng 24 giờ. Các gói datacenter static, dedicated và ISP sử dụng băng thông không giới hạn thay vì tính phí theo GB.