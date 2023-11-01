LIR (Local Internet Registry) là tổ chức được ủy quyền phân bổ và quản lý không gian địa chỉ IP cùng Số hiệu Hệ thống Tự trị — Autonomous System Numbers (ASNs) trong một khu vực cụ thể.

FineProxy hoạt động với tư cách LIR chính thức, nghĩa là chúng tôi nhận các khối IP trực tiếp từ RIR (Regional Internet Registries) — đơn vị nhận phân bổ từ IANA (Internet Assigned Numbers Authority).

Là một LIR cho phép chúng tôi sở hữu và quản lý các dải IP, duy trì tính chính xác với registry, đồng thời đảm bảo hoạt động hợp pháp, minh bạch theo các quy định quản trị internet khu vực — không bán lại IP của bên thứ ba.