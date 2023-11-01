Proxy cho BAS
Proxy IPv4 cho các kịch bản đa luồng BAS: HTTP/SOCKS5 với remote DNS, phân phối qua API và cách ly IP theo từng luồng để tránh giới hạn tốc độ.
Thiết lập gói proxy.
Tạo gói đúng theo khối lượng việc của bạn. Chọn loại proxy, vị trí, số lượng IP, kỳ thanh toán và hỗ trợ UDP tùy chọn—giá cập nhật ngay.
Đang tải các gói hiện tại…
Cộng 50% vào giá gói gốc. Chạy qua SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — cho game, VoIP và streaming.
Bốn cách mua proxy.
Một phù hợp với tác vụ này.
Tất cả địa chỉ FineProxy đều sử dụng IPv4. Proxy trung tâm dữ liệu, proxy riêng và proxy ISP giữ nguyên trong suốt thời hạn gói; proxy xoay thay đổi theo từng yêu cầu. Các gói tĩnh bao gồm lưu lượng không giới hạn. Tùy chọn được đánh dấu phù hợp với trường hợp sử dụng chính của trang này: Gói trung tâm dữ liệu.
|Khuyên dùng ở đâyGói trung tâm dữ liệuBán theo lô, dùng chung
|RiêngCá nhân, từ một IP
|ISPĐịa chỉ đăng ký ISP tĩnh
|Xoay vòngTính bằng credit API
|Phù hợp nhất
|Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.
|Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.
|Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.
|Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
|Người trên mỗi địa chỉ
|Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.
|1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.
|Tới 5
|Nhóm dùng chung
|Uy tín nền tảng
|Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu
|Cao — độc quyền
|Cao — đăng ký ISP
|Tùy theo nhóm
|Giá từ
|$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng
|$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.
|$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Đơn tối thiểu
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 triệu tín dụng
|Thời hạn địa chỉ
|Tĩnh trong suốt thời hạn
|Tĩnh trong suốt thời hạn
|Tĩnh trong suốt thời hạn
|Đổi mỗi request
|Băng thông
|Không tính dung lượng
|Không tính dung lượng
|Không tính dung lượng
|Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
|UDP / gọi thoại
|Tiện ích bổ sung tùy chọn
|Tiện ích bổ sung tùy chọn
|Tiện ích bổ sung tùy chọn
|Không có sẵn
|Giao thức
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Xác thực
|Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
|Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
|Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
|Khóa API
|Xem các gói
|Xem các gói proxy riêng
|Xem các gói ISP
|Xem các gói
Gói trung tâm dữ liệu
Bán theo lô, dùng chung
Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.
Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.
Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu
$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng
100 IP
Tĩnh trong suốt thời hạn
Không tính dung lượng
Tiện ích bổ sung tùy chọn
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
Riêng
Cá nhân, từ một IP
Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.
1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.
Cao — độc quyền
$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.
1 IP
Tĩnh trong suốt thời hạn
Không tính dung lượng
Tiện ích bổ sung tùy chọn
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
ISP
Địa chỉ đăng ký ISP tĩnh
Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.
Tới 5
Cao — đăng ký ISP
$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng
100 IP
Tĩnh trong suốt thời hạn
Không tính dung lượng
Tiện ích bổ sung tùy chọn
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
Xoay vòng
Tính bằng credit API
Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
Nhóm dùng chung
Tùy theo nhóm
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 triệu tín dụng
Đổi mỗi request
Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
Không có sẵn
HTTP, SOCKS5
Khóa API
Proxy trong 48 giờ
Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.
Vị trí proxy hàng đầu
Tám vị trí proxy mà khách FineProxy chọn nhiều nhất.
Kết nối một lần.
Rồi cứ hỏi.
FineProxy vận hành một Máy chủ MCP: dán một URL vào agent để nhận 49 công cụ bảng điều khiển — mua hàng, gia hạn, xoay IP, danh sách IP cho phép, phân tích sử dụng, hóa đơn và hỗ trợ. Các thao tác tương tự cũng có qua một REST API nếu bạn muốn tự viết các lời gọi.
Rồi cứ nói
- Mua 500 IP trung tâm dữ liệu cho dự án BAS 50 luồng
- Thêm 203.0.113.7 vào danh sách IP cho phép của dịch vụ proxy
- Xuất các danh sách proxy dạng JSON
- Xem dịch vụ nào có tỷ lệ lỗi cao nhất hôm nay
- Gia hạn mọi dịch vụ proxy hết hạn trong tuần này
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Khởi động lại Claude sau khi lưu cấu hình. 49 công cụ của FineProxy sẽ xuất hiện trong danh sách công cụ.
Agent sẽ không làm — dù bạn yêu cầu thế nào
Tiêu tiền của bạn
Sáu công cụ đụng đến số dư và cả sáu đều cần
wallet:spend. Bỏ quyền này khỏi khóa, agent vẫn chạy được mọi thứ còn lại.
Trả nhiều hơn mức báo giá
Mọi lần mua đều mang
expected_total_cents từ báo giá. Lệch một cent là lệnh bị từ chối, không bị trừ tiền.
Hủy tùy hứng
Hai công cụ không hoàn tác được từ chối chạy nếu thiếu
confirm=true. Việc chấm dứt không xảy ra như hiệu ứng phụ.
Tính phí hai lần
Lệnh thanh toán cần
idempotency_key. Thử lại sau khi hết thời gian chờ sẽ quyết toán cùng một khoản, không trừ lần hai.
Thiết lập thủ công
Chọn hệ điều hành, trình duyệt hoặc ứng dụng proxy để xem hướng dẫn từng bước.
Hệ thống
Trình duyệt
Ứng dụng
Thiết kế cho tốc độ.
Lưu lượng không tính dung lượng.
FineProxy duy trì tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra máy chủ từ xa chuẩn. Với thu thập dữ liệu web, trần thường là giới hạn tốc độ của trang đích—không phải proxy.
Phương pháp kiểm tra: 1,973,500 lần thử kết nối cùng chạy đồng thời tới 96 luồng qua một IP proxy.
500 Mbps
mỗi proxy trong kiểm thử máy chủ từ xa tiêu chuẩn
99.97%
kết nối được thiết lập trên 1,973,500 yêu cầu
96
luồng đồng thời trên một IP không giảm hiệu năng
0
giới hạn băng thông — lưu lượng không giới hạn trên mọi gói
AMD EPYC riêng
Máy chủ của chúng tôi, không có VPS dùng chung tranh cổng.
Subnet riêng
IP đến từ dải chúng tôi tự nắm giữ, không bán lại từ nhà cung cấp khác.
Uplink 80 Gbps
Dự phòng dung lượng trên mỗi máy chủ—không phải cam kết cho một phiên proxy.
Tier III / IV
Trung tâm dữ liệu có nguồn điện và làm mát dự phòng tại các địa điểm của chúng tôi.
Tốc độ thực tế phụ thuộc vào tuyến, đích, điều kiện mạng, cùng cấu hình và hiệu năng thiết bị của người dùng. Máy tính xách tay trên đường truyền internet nhà 500 Mbps đạt khoảng 468 Mbps trên thực tế, trong khi máy chủ từ xa đạt tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra chuẩn. Ở các bài kiểm tra đặc biệt từ máy chủ hiệu năng cao được cấu hình đúng tại Châu Âu và Hoa Kỳ, tốc độ đạt tới 700 Mbps; đây không phải kết quả điển hình cho mỗi phiên.
Mọi khẳng định trên trang này, bằng lời của người khác.
Phản hồi khách hàng phù hợp, chọn từ một nhóm đánh giá đã xác minh và gắn về nguồn gốc.
Truy cập API và agent
Tôi đã sử dụng nó hơn 5 năm và đây là một proxy tuyệt vời để làm việc với việc thu thập dữ liệu/mạng xã hội và bất kỳ dự án tự động hóa nào khác - IP quay vòng nhanh, hầu hết tất cả các proxy đều không bị chặn như trong các nhà cung cấp khác, v.v., dịch vụ hỗ trợ khách hàng cũng khá tốt.
Dịch vụ proxy nhanh chóng và đáng tin cậy với thời gian hoạt động tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng. Hoàn hảo cho các tác vụ duyệt web và tự động hóa an toàn!
Lưu lượng không tính dung lượng
Công việc tuyệt vời Công việc tuyệt vời – Proxy tuyệt vời Công việc tuyệt vời, đội ngũ! Tôi mới phát hiện ra dịch vụ này và tôi thực sự ấn tượng — giá trị mà bạn mang lại so với mức giá thật đáng kinh ngạc. Và bây giờ với quyền truy cập dân cư không giới hạn? Đó là cấp độ tiếp theo. Rất tôn trọng tất cả các bạn. Tôi chắc chắn sẽ trở lại!
Proxy EU giá phải chăng. Đây là nhà cung cấp proxy duy nhất vẫn giữ mức giá thấp. Tôi đã tìm kiếm khắp Internet một dịch vụ như thế này và hóa ra đây là nhà cung cấp proxy có băng thông không giới hạn rẻ nhất.
Hỗ trợ
tuyệt vời tôi thích sự tiện lợi này Dịch vụ proxy nhanh và đáng tin cậy với thời gian hoạt động tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng. Hoàn hảo cho các tác vụ duyệt web an toàn và tự động hóa!
Bạn thích điều gì nhất ở FineProxy.org? Tôi biết đến FineProxy.org qua sự giới thiệu của bạn bè và chất lượng dịch vụ thực sự tuyệt vời. Giá thành khá thấp giúp công ty chúng tôi tiết kiệm chi phí đáng kể. Tôi đánh giá cao sự hỗ trợ nhiệt tình từ nhóm hỗ trợ FineProxy.org. Họ rất nhiệt tình và phản hồi ngay lập tức. FineProxy.org giúp tôi truy cập dữ liệu nhanh hơn và cải thiện tính bảo mật. Tôi cũng đánh giá cao chất lượng dịch vụ và chính sách hoàn tiền khi dịch vụ không đáp ứng được nhu cầu người dùng. Đánh giá được thu thập và lưu trữ trên G2.com. Bạn không thích điều gì ở FineProxy.org? Tôi muốn xem gói khuyến mại lớn dành cho người dùng có số lượng lớn và chính sách khuyến mại bổ sung.
Tôi cần bao nhiêu IP cho các dự án BAS quy mô lớn?Mười mỗi luồng
trênNhưmạng mộtERC20 hướnghoặc dẫn thựcBitcoin tế,có hãythể lêncao kếhơn hoạch khoảng 10 IP cho mỗi thread hoạtdo động — vậytình vớitrạng 50 threadnghẽn, hãymạng bắt đầu với ítnhấtlưới 500 IP. sốSốlượng lớn là cần thiết để chạy song các thread và phân tán rủi ro. các vùng/domain khác nhau nên sử dụng các địa chỉvòng kháckhác nhau, với các IP riêng biệt cho các phiên «sticky». điềuĐiềunày giúp giảm giới hạn chồng chéo và tăng tốc thực thi tác vụCác.
Giao thức nào tốt hơn cho BAS: HTTP, HTTPS hay SOCKS5?HTTP hoặc SOCKS5
Đối với tự động hóa web, HTTP được sử dụng phổ biến hơn (tương thích đơn giản). Nếu DNS từ xa và truyền tải trung lập là quan trọng, hãy sử dụng SOCKS5 (trong BAS, hãy chỉ định chế độ phân giải DNS thông qua proxy). Proxy của chúng tôi hỗ trợ cả hai tùy chọn; UDP được cung cấp như một tùy chọn riêng biệt (hiếm khi cần thiết trong các kịch bản web cổ điển).
Làm thế nào để phân phối proxy trên nhiều luồng để tránh chồng chéo?Dùng 1,000 IP
Trong trường hợp này, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng gói 1000 IP cho 20–30 luồng. Như vậy bạn sẽ không gặp giới hạn kết nối đồng thời và giữ cho các IP sạch cho trang web của bạn trong suốt thời gian thuê. BAS rất tốn tài nguyên, vì vậy tải cần được quản lý cẩn thận.
Xác thực: đăng nhập/mật khẩu hoặc liên kết IP — cách nào tiện lợi hơn trong BAS?Tùy môi trường
Nếu các tập lệnh chạy trên VPS, liên kết IP sẽ loại bỏ nhu cầu xác thực đăng nhập/mật khẩu. Đối với máy trạm/thiết lập động, đăng nhập/mật khẩu đơn giản hơn. Chúng tôi hỗ trợ cả hai phương pháp; định dạng danh sách đã sẵn sàng để nhập vào BAS.
Làm thế nào để ngăn chặn rò rỉ IP thực (DNS/WebRTC) trong các tình huống trình duyệt?Định tuyến hết
t chính sách WebRTC trong BAS thành lock non-proxied UDP”/”isable WebRTC,” sử dụng cS5 với remote resolution (để DNS đi qua proxy), tắt preloading/predictive DNS trong profile, và nếu có thể, giữtoàn bộlưu lượng tab được định tuyến qua proxy.