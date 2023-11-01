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Proxy cho BAS

Proxy IPv4 cho các kịch bản đa luồng BAS: HTTP/SOCKS5 với remote DNS, phân phối qua API và cách ly IP theo từng luồng để tránh giới hạn tốc độ.

Thiết lập gói →Proxy trong 48 giờ
Không tính dung lượngKhông phí theo GB
AMD EPYCPhần cứng máy chủ thế hệ mới nhất
Tới 80 GbpsUplink mỗi máy chủ
REST + MCPCấp phát và quản lý qua API

Thiết lập gói proxy.

Tạo gói đúng theo khối lượng việc của bạn. Chọn loại proxy, vị trí, số lượng IP, kỳ thanh toán và hỗ trợ UDP tùy chọn—giá cập nhật ngay.

Quốc giaSố lượng IP
Hỗ trợ UDP
Tắt

Cộng 50% vào giá gói gốc. Chạy qua SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — cho game, VoIP và streaming.

Nhiều quốc gia trong một gói, thêm IP danh sách cho phép hoặc kết nối?Thiết lập trong bảng điều khiển

Bốn cách mua proxy.
Một phù hợp với tác vụ này.

Tất cả địa chỉ FineProxy đều sử dụng IPv4. Proxy trung tâm dữ liệu, proxy riêng và proxy ISP giữ nguyên trong suốt thời hạn gói; proxy xoay thay đổi theo từng yêu cầu. Các gói tĩnh bao gồm lưu lượng không giới hạn. Tùy chọn được đánh dấu phù hợp với trường hợp sử dụng chính của trang này: Gói trung tâm dữ liệu.

Khuyên dùng ở đâyGói trung tâm dữ liệuBán theo lô, dùng chungRiêngCá nhân, từ một IPISPĐịa chỉ đăng ký ISP tĩnhXoay vòngTính bằng credit API
Phù hợp nhấtBot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
Người trên mỗi địa chỉTới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.Tới 5Nhóm dùng chung
Uy tín nền tảngTiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệuCao — độc quyềnCao — đăng ký ISPTùy theo nhóm
Giá từ$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Đơn tối thiểu100 IP1 IP100 IP2,5 triệu tín dụng
Thời hạn địa chỉTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnĐổi mỗi request
Băng thôngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngTín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
UDP / gọi thoạiTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnKhông có sẵn
Giao thứcHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Xác thựcDanh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Khóa API
Xem các góiXem các gói proxy riêngXem các gói ISPXem các gói
Khuyên dùng ở đây

Gói trung tâm dữ liệu

Bán theo lô, dùng chung

Phù hợp nhất

Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.

Uy tín nền tảng

Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu

Giá từ

$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói

Riêng

Cá nhân, từ một IP

Phù hợp nhất

Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.

Người trên mỗi địa chỉ

1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.

Uy tín nền tảng

Cao — độc quyền

Giá từ

$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.

Đơn tối thiểu

1 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói proxy riêng

ISP

Địa chỉ đăng ký ISP tĩnh

Phù hợp nhất

Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5

Uy tín nền tảng

Cao — đăng ký ISP

Giá từ

$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói ISP

Xoay vòng

Tính bằng credit API

Phù hợp nhất

Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.

Người trên mỗi địa chỉ

Nhóm dùng chung

Uy tín nền tảng

Tùy theo nhóm

Giá từ

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Đơn tối thiểu

2,5 triệu tín dụng

Thời hạn địa chỉ

Đổi mỗi request

Băng thông

Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.

UDP / gọi thoại

Không có sẵn

Giao thức

HTTP, SOCKS5

Xác thực

Khóa API

Xem các gói

Proxy trong 48 giờ

Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.

Proxy trong 48 giờ

Vị trí proxy hàng đầu

Tám vị trí proxy mà khách FineProxy chọn nhiều nhất.

Xem tất cả vị trí

Kết nối một lần.
Rồi cứ hỏi.

FineProxy vận hành một Máy chủ MCP: dán một URL vào agent để nhận 49 công cụ bảng điều khiển — mua hàng, gia hạn, xoay IP, danh sách IP cho phép, phân tích sử dụng, hóa đơn và hỗ trợ. Các thao tác tương tự cũng có qua một REST API nếu bạn muốn tự viết các lời gọi.

Rồi cứ nói

  • Mua 500 IP trung tâm dữ liệu cho dự án BAS 50 luồng
  • Thêm 203.0.113.7 vào danh sách IP cho phép của dịch vụ proxy
  • Xuất các danh sách proxy dạng JSON
  • Xem dịch vụ nào có tỷ lệ lỗi cao nhất hôm nay
  • Gia hạn mọi dịch vụ proxy hết hạn trong tuần này
Tìm hiểu thêm Tạo khóa API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Khởi động lại Claude sau khi lưu cấu hình. 49 công cụ của FineProxy sẽ xuất hiện trong danh sách công cụ.

Agent sẽ không làm — dù bạn yêu cầu thế nào

Tiêu tiền của bạn

Sáu công cụ đụng đến số dư và cả sáu đều cần wallet:spend. Bỏ quyền này khỏi khóa, agent vẫn chạy được mọi thứ còn lại.

Trả nhiều hơn mức báo giá

Mọi lần mua đều mang expected_total_cents từ báo giá. Lệch một cent là lệnh bị từ chối, không bị trừ tiền.

Hủy tùy hứng

Hai công cụ không hoàn tác được từ chối chạy nếu thiếu confirm=true. Việc chấm dứt không xảy ra như hiệu ứng phụ.

Tính phí hai lần

Lệnh thanh toán cần idempotency_key. Thử lại sau khi hết thời gian chờ sẽ quyết toán cùng một khoản, không trừ lần hai.

MCP: 49 công cụ · 9 phạm vi quyềnJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · không trạng tháiREST API: 49 thao tác · OpenAPI 3.1

Thiết lập thủ công

Chọn hệ điều hành, trình duyệt hoặc ứng dụng proxy để xem hướng dẫn từng bước.

TẤT CẢ TÍCH HỢP

Hệ thống

Trình duyệt

Ứng dụng

Thiết kế cho tốc độ.
Lưu lượng không tính dung lượng.

FineProxy duy trì tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra máy chủ từ xa chuẩn. Với thu thập dữ liệu web, trần thường là giới hạn tốc độ của trang đích—không phải proxy.

Phương pháp kiểm tra: 1,973,500 lần thử kết nối cùng chạy đồng thời tới 96 luồng qua một IP proxy.

500 Mbps

mỗi proxy trong kiểm thử máy chủ từ xa tiêu chuẩn

99.97%

kết nối được thiết lập trên 1,973,500 yêu cầu

96

luồng đồng thời trên một IP không giảm hiệu năng

0

giới hạn băng thông — lưu lượng không giới hạn trên mọi gói

AMD EPYC riêng

Máy chủ của chúng tôi, không có VPS dùng chung tranh cổng.

Subnet riêng

IP đến từ dải chúng tôi tự nắm giữ, không bán lại từ nhà cung cấp khác.

Uplink 80 Gbps

Dự phòng dung lượng trên mỗi máy chủ—không phải cam kết cho một phiên proxy.

Tier III / IV

Trung tâm dữ liệu có nguồn điện và làm mát dự phòng tại các địa điểm của chúng tôi.

Ghi chú kiểm tra

Tốc độ thực tế phụ thuộc vào tuyến, đích, điều kiện mạng, cùng cấu hình và hiệu năng thiết bị của người dùng. Máy tính xách tay trên đường truyền internet nhà 500 Mbps đạt khoảng 468 Mbps trên thực tế, trong khi máy chủ từ xa đạt tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra chuẩn. Ở các bài kiểm tra đặc biệt từ máy chủ hiệu năng cao được cấu hình đúng tại Châu Âu và Hoa Kỳ, tốc độ đạt tới 700 Mbps; đây không phải kết quả điển hình cho mỗi phiên.

Mọi khẳng định trên trang này, bằng lời của người khác.

Phản hồi khách hàng phù hợp, chọn từ một nhóm đánh giá đã xác minh và gắn về nguồn gốc.

2011là năm bắt đầu cung cấp proxy

Truy cập API và agent

Tôi đã sử dụng nó hơn 5 năm và đây là một proxy tuyệt vời để làm việc với việc thu thập dữ liệu/mạng xã hội và bất kỳ dự án tự động hóa nào khác - IP quay vòng nhanh, hầu hết tất cả các proxy đều không bị chặn như trong các nhà cung cấp khác, v.v., dịch vụ hỗ trợ khách hàng cũng khá tốt.

synk.pitNorton Safe Web, Năm ngoáiDịch từ tiếng AnhNguồn

Dịch vụ proxy nhanh chóng và đáng tin cậy với thời gian hoạt động tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng. Hoàn hảo cho các tác vụ duyệt web và tự động hóa an toàn!

MargaretSaasHub, Năm ngoáiDịch từ tiếng AnhNguồn

Lưu lượng không tính dung lượng

Công việc tuyệt vời Công việc tuyệt vời – Proxy tuyệt vời Công việc tuyệt vời, đội ngũ! Tôi mới phát hiện ra dịch vụ này và tôi thực sự ấn tượng — giá trị mà bạn mang lại so với mức giá thật đáng kinh ngạc. Và bây giờ với quyền truy cập dân cư không giới hạn? Đó là cấp độ tiếp theo. Rất tôn trọng tất cả các bạn. Tôi chắc chắn sẽ trở lại!

hamzaerkoDieg, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Proxy EU giá phải chăng. Đây là nhà cung cấp proxy duy nhất vẫn giữ mức giá thấp. Tôi đã tìm kiếm khắp Internet một dịch vụ như thế này và hóa ra đây là nhà cung cấp proxy có băng thông không giới hạn rẻ nhất.

Wowser BrowserTrustpilot, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Hỗ trợ

tuyệt vời tôi thích sự tiện lợi này Dịch vụ proxy nhanh và đáng tin cậy với thời gian hoạt động tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng. Hoàn hảo cho các tác vụ duyệt web an toàn và tự động hóa!

Nguyễn Thành NamNền tảng nội bộ FineProxyNguồn

Bạn thích điều gì nhất ở FineProxy.org? Tôi biết đến FineProxy.org qua sự giới thiệu của bạn bè và chất lượng dịch vụ thực sự tuyệt vời. Giá thành khá thấp giúp công ty chúng tôi tiết kiệm chi phí đáng kể. Tôi đánh giá cao sự hỗ trợ nhiệt tình từ nhóm hỗ trợ FineProxy.org. Họ rất nhiệt tình và phản hồi ngay lập tức. FineProxy.org giúp tôi truy cập dữ liệu nhanh hơn và cải thiện tính bảo mật. Tôi cũng đánh giá cao chất lượng dịch vụ và chính sách hoàn tiền khi dịch vụ không đáp ứng được nhu cầu người dùng. Đánh giá được thu thập và lưu trữ trên G2.com. Bạn không thích điều gì ở FineProxy.org? Tôi muốn xem gói khuyến mại lớn dành cho người dùng có số lượng lớn và chính sách khuyến mại bổ sung.

long l.G2, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Đánh giá được trích nguyên văn. Khi khách nêu điều chúng tôi có thể trả lời, phản hồi trên nền tảng gốc được hiện kèm theo.

Tất cả đánh giá khách hàng
Tôi cần bao nhiêu IP cho các dự án BAS quy mô lớn?Mười mỗi luồng

trênNhưmạng mộtERC20 hướnghoặc dẫn thựcBitcoin tế,có hãythể lêncao kếhơn hoạch khoảng 10 IP cho mỗi thread hoạtdo động — vậytình vớitrạng 50 threadnghẽn, hãymạng bắt đầu với ítnhấtlưới 500 IP. sốSốlượng lớn là cần thiết để chạy song các thread và phân tán rủi ro. các vùng/domain khác nhau nên sử dụng các địa chỉvòng kháckhác nhau, với các IP riêng biệt cho các phiên «sticky». điềuĐiềunày giúp giảm giới hạn chồng chéo và tăng tốc thực thi tác vụCác.

Giao thức nào tốt hơn cho BAS: HTTP, HTTPS hay SOCKS5?HTTP hoặc SOCKS5

Đối với tự động hóa web, HTTP được sử dụng phổ biến hơn (tương thích đơn giản). Nếu DNS từ xa và truyền tải trung lập là quan trọng, hãy sử dụng SOCKS5 (trong BAS, hãy chỉ định chế độ phân giải DNS thông qua proxy). Proxy của chúng tôi hỗ trợ cả hai tùy chọn; UDP được cung cấp như một tùy chọn riêng biệt (hiếm khi cần thiết trong các kịch bản web cổ điển).

Làm thế nào để phân phối proxy trên nhiều luồng để tránh chồng chéo?Dùng 1,000 IP

Trong trường hợp này, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng gói 1000 IP cho 20–30 luồng. Như vậy bạn sẽ không gặp giới hạn kết nối đồng thời và giữ cho các IP sạch cho trang web của bạn trong suốt thời gian thuê. BAS rất tốn tài nguyên, vì vậy tải cần được quản lý cẩn thận.

Xác thực: đăng nhập/mật khẩu hoặc liên kết IP — cách nào tiện lợi hơn trong BAS?Tùy môi trường

Nếu các tập lệnh chạy trên VPS, liên kết IP sẽ loại bỏ nhu cầu xác thực đăng nhập/mật khẩu. Đối với máy trạm/thiết lập động, đăng nhập/mật khẩu đơn giản hơn. Chúng tôi hỗ trợ cả hai phương pháp; định dạng danh sách đã sẵn sàng để nhập vào BAS.

Làm thế nào để ngăn chặn rò rỉ IP thực (DNS/WebRTC) trong các tình huống trình duyệt?Định tuyến hết

t chính sách WebRTC trong BAS thành lock non-proxied UDP”/”isable WebRTC,” sử dụng cS5 với remote resolution (để DNS đi qua proxy), tắt preloading/predictive DNS trong profile, và nếu có thể, giữtoàn bộlưu lượng tab được định tuyến qua proxy.