Proxy cho Reddit
Proxy IPv4 được xây dựng cho Reddit: tương thích với PRAW, hỗ trợ HTTP/HTTPS/SOCKS5, và mở rộng trên nhiều ứng dụng OAuth ở mức 60 req/phút mỗi ứng dụng. Giao hàng tự động sau thanh toán, lưu lượng không giới hạn và quyền truy cập API.
Thiết lập gói proxy.
Tạo gói đúng theo khối lượng việc của bạn. Chọn loại proxy, vị trí, số lượng IP, kỳ thanh toán và hỗ trợ UDP tùy chọn—giá cập nhật ngay.
Đang tải các gói hiện tại…
Cộng 50% vào giá gói gốc. Chạy qua SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — cho game, VoIP và streaming.
Bốn cách mua proxy.
Một phù hợp với tác vụ này.
Tất cả địa chỉ FineProxy đều sử dụng IPv4. Proxy trung tâm dữ liệu, proxy riêng và proxy ISP giữ nguyên trong suốt thời hạn gói; proxy xoay thay đổi theo từng yêu cầu. Các gói tĩnh bao gồm lưu lượng không giới hạn. Tùy chọn được đánh dấu phù hợp với trường hợp sử dụng chính của trang này: Riêng.
|Gói trung tâm dữ liệuBán theo lô, dùng chung
|Khuyên dùng ở đâyRiêngCá nhân, từ một IP
|ISPĐịa chỉ đăng ký ISP tĩnh
|Xoay vòngTính bằng credit API
|Phù hợp nhất
|Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.
|Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.
|Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.
|Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
|Người trên mỗi địa chỉ
|Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.
|1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.
|Tới 5
|Nhóm dùng chung
|Uy tín nền tảng
|Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu
|Cao — độc quyền
|Cao — đăng ký ISP
|Tùy theo nhóm
|Giá từ
|$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng
|$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.
|$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Đơn tối thiểu
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 triệu tín dụng
|Thời hạn địa chỉ
|Tĩnh trong suốt thời hạn
|Tĩnh trong suốt thời hạn
|Tĩnh trong suốt thời hạn
|Đổi mỗi request
|Băng thông
|Không tính dung lượng
|Không tính dung lượng
|Không tính dung lượng
|Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
|UDP / gọi thoại
|Tiện ích bổ sung tùy chọn
|Tiện ích bổ sung tùy chọn
|Tiện ích bổ sung tùy chọn
|Không có sẵn
|Giao thức
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Xác thực
|Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
|Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
|Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
|Khóa API
|Xem các gói
|Xem các gói proxy riêng
|Xem các gói ISP
|Xem các gói
Riêng
Cá nhân, từ một IP
Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.
1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.
Cao — độc quyền
$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.
1 IP
Tĩnh trong suốt thời hạn
Không tính dung lượng
Tiện ích bổ sung tùy chọn
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
Gói trung tâm dữ liệu
Bán theo lô, dùng chung
Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.
Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.
Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu
$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng
100 IP
Tĩnh trong suốt thời hạn
Không tính dung lượng
Tiện ích bổ sung tùy chọn
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
ISP
Địa chỉ đăng ký ISP tĩnh
Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.
Tới 5
Cao — đăng ký ISP
$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng
100 IP
Tĩnh trong suốt thời hạn
Không tính dung lượng
Tiện ích bổ sung tùy chọn
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
Xoay vòng
Tính bằng credit API
Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
Nhóm dùng chung
Tùy theo nhóm
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 triệu tín dụng
Đổi mỗi request
Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
Không có sẵn
HTTP, SOCKS5
Khóa API
Proxy trong 48 giờ
Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.
Vị trí proxy hàng đầu
Tám vị trí proxy mà khách FineProxy chọn nhiều nhất.
Kết nối một lần.
Rồi cứ hỏi.
FineProxy vận hành một Máy chủ MCP: dán một URL vào agent để nhận 49 công cụ bảng điều khiển — mua hàng, gia hạn, xoay IP, danh sách IP cho phép, phân tích sử dụng, hóa đơn và hỗ trợ. Các thao tác tương tự cũng có qua một REST API nếu bạn muốn tự viết các lời gọi.
Rồi cứ nói
- Mua một IP riêng tại Mỹ cho ứng dụng OAuth Reddit
- Thêm 203.0.113.7 vào danh sách IP cho phép của dịch vụ proxy
- Xuất danh sách proxy dạng JSON
- Xem dịch vụ nào có tỷ lệ lỗi cao nhất hôm nay
- Xem trạng thái và thông tin thanh toán của các dịch vụ proxy
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Khởi động lại Claude sau khi lưu cấu hình. 49 công cụ của FineProxy sẽ xuất hiện trong danh sách công cụ.
Agent sẽ không làm — dù bạn yêu cầu thế nào
Tiêu tiền của bạn
Sáu công cụ đụng đến số dư và cả sáu đều cần
wallet:spend. Bỏ quyền này khỏi khóa, agent vẫn chạy được mọi thứ còn lại.
Trả nhiều hơn mức báo giá
Mọi lần mua đều mang
expected_total_cents từ báo giá. Lệch một cent là lệnh bị từ chối, không bị trừ tiền.
Hủy tùy hứng
Hai công cụ không hoàn tác được từ chối chạy nếu thiếu
confirm=true. Việc chấm dứt không xảy ra như hiệu ứng phụ.
Tính phí hai lần
Lệnh thanh toán cần
idempotency_key. Thử lại sau khi hết thời gian chờ sẽ quyết toán cùng một khoản, không trừ lần hai.
Thiết lập thủ công
Chọn hệ điều hành, trình duyệt hoặc ứng dụng proxy để xem hướng dẫn từng bước.
Hệ thống
Trình duyệt
Ứng dụng
Thiết kế cho tốc độ.
Lưu lượng không tính dung lượng.
FineProxy duy trì tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra máy chủ từ xa chuẩn. Với thu thập dữ liệu web, trần thường là giới hạn tốc độ của trang đích—không phải proxy.
Phương pháp kiểm tra: 1,973,500 lần thử kết nối cùng chạy đồng thời tới 96 luồng qua một IP proxy.
500 Mbps
mỗi proxy trong kiểm thử máy chủ từ xa tiêu chuẩn
99.97%
kết nối được thiết lập trên 1,973,500 yêu cầu
96
luồng đồng thời trên một IP không giảm hiệu năng
0
giới hạn băng thông — lưu lượng không giới hạn trên mọi gói
AMD EPYC riêng
Máy chủ của chúng tôi, không có VPS dùng chung tranh cổng.
Subnet riêng
IP đến từ dải chúng tôi tự nắm giữ, không bán lại từ nhà cung cấp khác.
Uplink 80 Gbps
Dự phòng dung lượng trên mỗi máy chủ—không phải cam kết cho một phiên proxy.
Tier III / IV
Trung tâm dữ liệu có nguồn điện và làm mát dự phòng tại các địa điểm của chúng tôi.
Tốc độ thực tế phụ thuộc vào tuyến, đích, điều kiện mạng, cùng cấu hình và hiệu năng thiết bị của người dùng. Máy tính xách tay trên đường truyền internet nhà 500 Mbps đạt khoảng 468 Mbps trên thực tế, trong khi máy chủ từ xa đạt tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra chuẩn. Ở các bài kiểm tra đặc biệt từ máy chủ hiệu năng cao được cấu hình đúng tại Châu Âu và Hoa Kỳ, tốc độ đạt tới 700 Mbps; đây không phải kết quả điển hình cho mỗi phiên.
Mọi khẳng định trên trang này, bằng lời của người khác.
Phản hồi khách hàng phù hợp, chọn từ một nhóm đánh giá đã xác minh và gắn về nguồn gốc.
Chạy tài khoản
Tôi đã sử dụng nó hơn 5 năm và đây là một proxy tuyệt vời để làm việc với việc thu thập dữ liệu/mạng xã hội và bất kỳ dự án tự động hóa nào khác - IP quay vòng nhanh, hầu hết tất cả các proxy đều không bị chặn như trong các nhà cung cấp khác, v.v., dịch vụ hỗ trợ khách hàng cũng khá tốt.
Tôi làm việc với dịch vụ này hơn một năm và mọi thứ luôn ổn, không có lệnh cấm hay bất đồng nào! Dễ sử dụng, không có tính năng không cần thiết, đó là tất cả những gì cần thiết. Tôi làm điều đó trong khi tắm! Tôi không tìm thấy sai sót nào trong proxy này.
Truy cập API và agent
Một dịch vụ rất thuận tiện cho những ai cần proxy mà không cần thiết lập phức tạp. Mọi thứ bắt đầu nhanh chóng, có nhiều quốc gia khác nhau và nhiều lựa chọn kế hoạch hợp lý. Tôi đã sử dụng proxy cho công việc phân tích và tự động hóa và hoàn toàn hài lòng với kết quả
Giá cả hợp lý và proxy hoạt động rất tốt. Phần API cũng dễ thiết lập. Với mức giá này thì rất đáng để giới thiệu!
Lưu lượng không tính dung lượng
Dịch vụ proxy tuyệt vời! Họ có nhiều loại proxy khác nhau, bao gồm cả proxy luân phiên không giới hạn lưu lượng. Giá cả phải chăng và có các tùy chọn nhắm mục tiêu theo vị trí địa lý. Có thể dễ dàng thanh toán bằng tiền mã hóa, PayPal hoặc thẻ.
Tôi sẽ không nói rằng giá là thấp nhất, nhưng lưu lượng không giới hạn và tốc độ tối đa là không thể phủ nhận. Dịch vụ hỗ trợ đã không làm tôi thất vọng – luôn liên lạc, luôn cập nhật, lịch sự và không ồn ào. Tôi sử dụng gói 30 ngày, địa chỉ Châu Âu, năm thứ hai rồi. Sau khi thanh toán, mọi thứ sẽ diễn ra ngay lập tức. Tôi không cố trộn lẫn, với tôi thế là đủ.
Tôi có thể scrape mà không cần trả phí truy cập API không?Có
Có, nhưng gói API miễn phí (không OAuth) chỉ cho bạn 10 yêu cầu mỗi phút, theo dõi theo IP. Với OAuth (miễn phí để cài đặt), bạn được 60 yêu cầu mỗi phút cho mỗi ứng dụng. Sau đợt thay đổi giá API năm 2023, Reddit vẫn giữ gói OAuth miễn phí cho mục đích cá nhân và phi thương mại, nên nhà phát triển cá nhân và dự án nhỏ không bị ảnh hưởng. Mỗi ứng dụng OAuth bổ sung trên proxy riêng sẽ thêm 60 yêu cầu mỗi phút vào tổng công suất. Đối với phần lớn việc thu thập dữ liệu, API xác thực miễn phí cùng với vài Dedicated Proxy là đủ dùng — không cần trả phí cho quyền truy cập nâng cao.
Reddit phát hiện các tài khoản liên kết bằng cách nào?Nhiều tín hiệu
Chủ yếu qua địa chỉ IP và browser fingerprint. Nếu hai tài khoản dùng chung IP, cookie, múi giờ hoặc độ phân giải màn hình — chúng sẽ bị liên kết. Hành vi cũng quan trọng: lịch đăng bài tương tự, cùng subreddit, vote lẫn nhau. Một proxy riêng biệt cộng một browser profile riêng cho mỗi tài khoản sẽ phá vỡ phần lớn các tín hiệu này.
Proxy datacenter có thể khiến tài khoản của tôi bị ban không?Tùy hoạt động
Để duyệt web và đọc — không. Để đăng bài và bình luận chủ động — sẽ tăng rủi ro. Bộ lọc spam của Reddit chú ý nhiều hơn đến dải datacenter khi tài khoản đang tương tác tích cực. Proxy ISP an toàn hơn cho mọi hoạt động gắn với tài khoản. Datacenter phù hợp cho API scraping và truy cập đơn giản.
Làm thế nào để thiết lập proxy cho PRAW?Đặt HTTPS_PROXY
Đặt biến môi trường HTTPS_PROXY trước khi chạy script: HTTPS_PROXY=http://your-proxy-address:port python your_script.py PRAW giao tiếp với Reddit hoàn toàn qua HTTPS, vì vậy chỉ cần một biến này là đủ cho tất cả yêu cầu. Nếu proxy của bạn sử dụng xác thực, hãy đưa thông tin đăng nhập vào URL: http://user:pass@address:port. Proxy HTTPS của FineProxy đi kèm chứng chỉ SSL chuyên dụng cho mỗi IP, nên mỗi kết nối đều được mã hóa đúng chuẩn ngay từ đầu.
Sử dụng web proxy miễn phí để truy cập có an toàn không?Không để login
Để truy cập nhanh, một lần — thường không vấn đề gì. Nhưng để dùng thường xuyên hoặc bất cứ việc gì liên quan đến đăng nhập tài khoản — đừng dùng. Proxy miễn phí có thể ghi lại lưu lượng, chèn quảng cáo hoặc làm lộ IP thật. Để truy cập ổn định, một dedicated proxy giá rẻ sẽ đáng tin cậy và riêng tư hơn nhiều.
Tôi có thể sử dụng proxy với ứng dụng Reddit trên di động không?Thiết lập HĐH
Ứng dụng Reddit chính thức không có cài đặt proxy tích hợp sẵn. Để định tuyến lưu lượng qua proxy, bạn cần cấu hình proxy ở cấp hệ điều hành: trên Android, mở cài đặt mạng Wi-Fi rồi nhập địa chỉ proxy và port; trên iOS, vào Settings → Wi-Fi → mạng của bạn → Configure Proxy. Đối với proxy SOCKS5, bạn cần ứng dụng bên thứ ba (như Drony trên Android hoặc Shadowrocket trên iOS) để tunnel toàn bộ lưu lượng thiết bị. Sau khi proxy cấp hệ thống được kích hoạt, ứng dụng Reddit — cùng với mọi ứng dụng khác — sẽ tự động sử dụng proxy. Để xem hướng dẫn thiết lập chi tiết trên cả hai nền tảng, hãy xem Integration hub của chúng tôi.